Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:45

«Зенит» — это надолго. Вендел и Клаудиньо продлили контракты

Вендел и Клаудиньо продлили контракты с «Зенитом» до конца сезона-2027/28
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Вендел и Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Хотя оба сомневались.

Питерцы любят долгие контракты. После завоевания шестого чемпионства «Зенит» продлил соглашение с главным тренером Сергеем Семаком — до конца сезона-2029/30. Объявили об этом еще раньше, все для того, чтобы поддержать специалиста в непростой гонке за золото.

Теперь дошла очередь до футболистов. Среди сильнейших игроков «Зенита» почти у всех долгие соглашения — в среднем до 2027 или 2028 года. Судя по данным Transfermarkt, раньше контракты истекают только у Михаила Кержакова (2025), Родригао (2025), Вячеслава Караваева, Ильзата Ахметова (оба — 2026), Александра Ерохина и Ивана Сергеева (оба — 2025).

Нет нужды срочно продлевать кого-то из вышеперечисленных — так что, на первый взгляд, этим летом пролонгаций не ожидалось. Но две кандидатуры все же были — бразильцы Вендел и Клаудиньо. Несмотря на то что у обоих соглашения действовали еще три года, «Зениту» понадобилось их расширить. Зачем?

Вероятно, все дело в том, что оба уже не раз за годы в Санкт-Петербурге показывали характер и периодически пытались покинуть клуб. Вендел практически всю карьеру в «Зените» опаздывал на сборы и дважды порывался окончательно уехать из России. В 2022-м ситуацию чуть притушили продлением контракта, но позднее она разгорелась вновь.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

С Клаудиньо этим летом и вовсе развернулась закулисная драма. Бразилец хотел во «Фламенго» (трансфер был близок), предложение о продлении контракта с «Зенитом» отклонил — в какой-то момент казалось, что он уже «на чемоданах».

Оба футболиста — полезные, но в то же время проблемные активы. Пожалуй, самые проблемные в «Зените». Поэтому очередное продление (либо продажа, но это трудный путь) выглядело отличным вариантом. Оно и случилось — причем, похоже, переговоры в этот раз шли куда тяжелее. В прошлый раз оба полузащитника продлили контракты на два года, в этот раз — тоже на два, но уже по схеме «1+1».

Александр Соболев, Артем Дзюба, Керем Актюркоглу (слева направо). Трансферы РПЛ: «Спартак» хочет подписать Актюркоглу, Дзюба может перейти в «Крылья», где окажется Соболев?

«Зенит» снова хорошо сработал, потушив кризисную ситуацию и сохранив лидеров. Но надолго ли? Эффекта от прошлого продления с трудом хватило на два сезона.

Клаудиньо
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
8
Обсудить
Читайте также
Издание из ЮАР опубликовало статью с критикой финансовой политики МОК
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет с 23 по 25 августа
Глава ФСИН доложил Путину о ситуации в колонии под Волгоградом
Быстрова считали предателем, Бакаев провалился, а Дзюбу невзлюбили все. Истории футболистов, которые переходили из «Спартака» в «Зенит»
ТАСС сообщил о попытке ВСУ атаковать беспилотником Курскую АЭС
Захват заложников в ИК-19: что происходит в колонии под Волгоградом
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
Московское «Динамо» оштрафовано на 140 тысяч рублей за выбежавшего на поле болельщика
Клаудиньо оштрафован на 250 тысяч рублей за мат после матча с «Химками»
«Ростов» после скандала с Андреевым оштрафован за необеспечение безопасности на матче РПЛ
Джанашия считает, что «Локомотив» справился с потерей лидеров и показывает хороший футбол
Богосавац продолжит выступать за «Ахмат» до конца сезона-2026/27
«Зенит» продлил контракты с Венделом и Клаудиньо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Отравили паленой водкой». Считался ведущим защитником в СССР, олимпийский чемпион-1956, нелепо умер в 47