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Сегодня, 11:45

Падение «Зенита», триумф «Краснодара». На Transfermarkt изменились цены

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Вендел, Эдуард Сперцян и Александр Соболев
Вендел, Эдуард Сперцян и Александр Соболев.
Фото «СЭ»
Бителло («Динамо»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сергей Волков («Краснодар»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Вендел («Зенит»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» тоже подешевел.

Transfermarkt обновляет цены на игроков минимум дважды в год, и в конце 2023-го немецкий портал вновь изменил оценку стоимости футболистов. Коснулось это и РПЛ — давайте рассмотрим детальнее, что интересного подготовил портал в сравнении с последним обновлением в октябре.

Подорожали

«Краснодар» в топе

Южане завершили осеннюю половину сезона на первой строчке — ожидаемо, что именно их игроки дорожали чаще всего. Всего у «быков» выросли в цене девять футболистов, суммарно на 11 миллионов евро. Трое из них ворвались в топ-10 всей РПЛ по росту стоимости.

Более того, именно воспитанник «быков», 23-летний Эдуард Сперцян занял первое место в зимнем рейтинге — он прибавил три миллиона евро. Футболист, которого в этом сезоне многие уже не рассчитывали увидеть в РПЛ, ожидая его отъезда, остался — и стал одним из тех, кто вознес «Краснодар» на вершину. У Эдуарда 8+4 в 18 матчах за южан в этом чемпионате, он один из лучших бомбардиров команды. Теперь его оценивают в 18 миллионов евро, что делает его самым дорогим игроком краснодарцев, наравне с Сафоновым.

Джон Кордоба, Эдуард Сперцян. Рейтинг лучших игроков РПЛ: Сперцян врывается в топ-5, Кордоба — в топ-10

Кстати, о нем. 24-летний вратарь черно-зеленых занял третье место в списке самых подорожавших футболистов лиги, прибавив два миллиона. Его стоимость оценивается наравне со Сперцяном. Это неудивительно — из 18 матчей РПЛ Сафонов восемь раз сыграл «на ноль», а «Краснодар» стал самой надежной командой лиги — подопечные Ивича пропустили всего 14 мячей. Заслуга вратаря в этом немалая, поэтому Матвей — самый дорогой вратарь РПЛ с гигантским отрывом (15 миллионов от Лантратова).

Немалая заслуга в надежности обороны принадлежит Сергею Волкова. 21-летний правый защитник «Краснодара» заиграл за родную команду не так давно, но уже пробился в основу, раздает голевые передачи (3) и помогает южанам быть самой непробиваемой командой в России. Более того, Волков осенью дебютировал в сборной — так что рост до пяти миллионов евро (+2) оправдан.

Сергей Волков («Краснодар»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Латиноамериканцы — хорошая инвестиция?

Уже минимум два года в РПЛ есть тренд на футболистов из Южной Америки — и, видно, не зря. В топ-10 сразу три латиноамериканца, причем все подорожали прилично. Например, стоимость 26-летнего колумбийца Матео Кассьерры из «Зенита» выросла до девяти миллионов евро (+3). Что интересно, форвард полностью завалил первый сезон в Санкт-Петербурге, подешевев до 3,5 миллиона евро; но в нынешнем сезоне он пока с отрывом лучший бомбардир лиги (14) и одна из надежд команды Семака на успех, что позволило в октябре дойти до 6 миллионов, а теперь и до 9.

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В восемь миллионов евро эксперты Transfermarkt оценили 23-летнего Бенхамина Гарре из «Крыльев Советов». Аргентинский нападающий — с запасом лучший бомбардир команды (8) и один из лучших в РПЛ. Именно результативность Гарре по ходу сезона помогла «Крыльям» остаться в борьбе за топ-3. Кстати, еще в июне стоимость трансфера аргентинца портал оценивал в три миллиона евро — то есть за полгода у Бенхамина огромный рост (+5). Актуальное же повышение — плюс два миллиона евро.

23-летний бразилец Бителло перешел в «Динамо» только в середине сентября, но трех месяцев ему хватило, чтобы показать уровень. Полузащитник — однозначно один из лучших игроков бело-голубых, творящий в центре поля. Рост на два миллиона евро (до 10) — однозначно оправдан, и точно не последний для бразильца.

Бителло («Динамо»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Россияне дорожают

Помимо уже упомянутых выше Волкова и Сафонова, еще два игрока с российским паспортом солидно прибавили в цене — на 2 миллиона. Речь о 21-летнем динамовце Тюкавине и 24-летнем игроке «Локомотива» Глушенкове.

Форвард «Динамо» вместе со всей командой ворвался в борьбу как минимум за топ-3 РПЛ — и играет в ней одну из главный ролей. Тюкавин — лучший бомбардир команды Лички (8), и под конец года он только разогнался, набрав с конца октября восемь результативных действий во всех турнирах. Не так давно «Динамо» продлило контракт с Константином до 2028 года, и обновленная стоимость в 10 миллионов евро подтверждает, что это было сделано не зря.

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«Локомотив» выступает чуть менее уверенно, чем «Динамо», хотя также претендует на топ-3. Максим Глушенков — один из лучших игроков этой команды, и пусть он не так результативен (4 гола, второй результат в команде), он отлично ассистирует партнерам — набрал уже 7 голевых передач. Особенно разогнался под конец года — шесть голевых действий в пяти встречах. Эксперт портала оценили стоимость трансфера Глушенкова в семь миллионов евро.

Подешевели

«Лидерство» «Зенита»

Исправляемся: не все латиноамериканцы постоянно растут в цене. Настоящим ужасом для Санкт-Петербурга обернулась нынешняя ревизия. В результате потери лидерства в РПЛ в стоимости потеряли 13 игроков команды Семака — антирекорд среди топ-клубов. Общая сумма потерянного — 15,3 миллиона евро.

Более того, топ-5 самых подешевевших игроков единолично возглавили футболисты «Зенита»: 29-летний Дуглас Сантос, 26-летний Вендел, 26-летний Клаудиньо, 30-летний Вильмар Барриос и 23-летний Ду Кейруш. Суммарно вся компания просела на 11 миллионов евро — стоило только неудачно завершить первый круг.

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Этот отрезок — один из худших при Семаке в «Зените». Чемпионские амбиции петербуржцев под вопросом: на данный момент они отстают от первой строчки на два очка, сзади подпирают «Динамо» и «Локомотив». Без Малкома южноамериканским футболистам справляться гораздо труднее. При этом Вендел — по-прежнему самый дорогой игрок РПЛ (22 миллиона евро), но если динамика сохранится, из топа можно и вылететь.

Вендел («Зенит»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спад «Спартака»

Вообще с подешевевшими футболистами получилась парадоксальная ситуация. Шесть из топ-10 — игроки «Зенита», оставшиеся — спартаковцы. Впрочем, это справедливо — многие из дорогих красно-белых футболистов в первой половине сезона не оправдали свою стоимость, поэтому логично ее понизили.

Самым подешевевшим игроком «Спартака» стал 30-летний Георгий Джикия. Защитник в этом сезоне выпал из основы, не впечатлив Гильермо Абаскаля. Георгий — самый подешевевший спартаковец, он потерял 1,5 миллиона евро (теперь стоит 5).

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Сразу за ним расположился 26-летний Александр Соболев — нападающий потерял миллион в цене и теперь стоит восемь миллионов евро. Неудивительно — у форварда в этом сезоне всего три гола и натянутые отношения с главным тренером. Да и с дисциплиной все так себе: Александр пропустил матч первого тура из-за дисквалификации, а позднее заработал 4 желтые карточки в 15 встречах.

На аналогичную сумму подешевели 29-летний Роман Зобнин и 26-летний Хесус Медина — теперь они стоят по пять миллионов евро каждый. Причина проста — оба почти не играют в основе. Но если для парагвайца это одно из первых понижений в карьере, то стоимость российского полузащитника снижается уже три года подряд.

Всего в «Спартаке» подешевели 12 футболистов на общую сумму 7,7 миллиона евро.

Георгий Джикия
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Матвей Сафонов
Матео Кассьерра
Эдуард Сперцян
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Бенхамин Гарре
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