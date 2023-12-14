Падение «Зенита», триумф «Краснодара». На Transfermarkt изменились цены

«Спартак» тоже подешевел.

Transfermarkt обновляет цены на игроков минимум дважды в год, и в конце 2023-го немецкий портал вновь изменил оценку стоимости футболистов. Коснулось это и РПЛ — давайте рассмотрим детальнее, что интересного подготовил портал в сравнении с последним обновлением в октябре.

Подорожали

«Краснодар» в топе

Южане завершили осеннюю половину сезона на первой строчке — ожидаемо, что именно их игроки дорожали чаще всего. Всего у «быков» выросли в цене девять футболистов, суммарно на 11 миллионов евро. Трое из них ворвались в топ-10 всей РПЛ по росту стоимости.

Более того, именно воспитанник «быков», 23-летний Эдуард Сперцян занял первое место в зимнем рейтинге — он прибавил три миллиона евро. Футболист, которого в этом сезоне многие уже не рассчитывали увидеть в РПЛ, ожидая его отъезда, остался — и стал одним из тех, кто вознес «Краснодар» на вершину. У Эдуарда 8+4 в 18 матчах за южан в этом чемпионате, он один из лучших бомбардиров команды. Теперь его оценивают в 18 миллионов евро, что делает его самым дорогим игроком краснодарцев, наравне с Сафоновым.

Кстати, о нем. 24-летний вратарь черно-зеленых занял третье место в списке самых подорожавших футболистов лиги, прибавив два миллиона. Его стоимость оценивается наравне со Сперцяном. Это неудивительно — из 18 матчей РПЛ Сафонов восемь раз сыграл «на ноль», а «Краснодар» стал самой надежной командой лиги — подопечные Ивича пропустили всего 14 мячей. Заслуга вратаря в этом немалая, поэтому Матвей — самый дорогой вратарь РПЛ с гигантским отрывом (15 миллионов от Лантратова).

Немалая заслуга в надежности обороны принадлежит Сергею Волкова. 21-летний правый защитник «Краснодара» заиграл за родную команду не так давно, но уже пробился в основу, раздает голевые передачи (3) и помогает южанам быть самой непробиваемой командой в России. Более того, Волков осенью дебютировал в сборной — так что рост до пяти миллионов евро (+2) оправдан.

Сергей Волков («Краснодар»). Фото Александр Федоров, «СЭ»

Латиноамериканцы — хорошая инвестиция?

Уже минимум два года в РПЛ есть тренд на футболистов из Южной Америки — и, видно, не зря. В топ-10 сразу три латиноамериканца, причем все подорожали прилично. Например, стоимость 26-летнего колумбийца Матео Кассьерры из «Зенита» выросла до девяти миллионов евро (+3). Что интересно, форвард полностью завалил первый сезон в Санкт-Петербурге, подешевев до 3,5 миллиона евро; но в нынешнем сезоне он пока с отрывом лучший бомбардир лиги (14) и одна из надежд команды Семака на успех, что позволило в октябре дойти до 6 миллионов, а теперь и до 9.

В восемь миллионов евро эксперты Transfermarkt оценили 23-летнего Бенхамина Гарре из «Крыльев Советов». Аргентинский нападающий — с запасом лучший бомбардир команды (8) и один из лучших в РПЛ. Именно результативность Гарре по ходу сезона помогла «Крыльям» остаться в борьбе за топ-3. Кстати, еще в июне стоимость трансфера аргентинца портал оценивал в три миллиона евро — то есть за полгода у Бенхамина огромный рост (+5). Актуальное же повышение — плюс два миллиона евро.

23-летний бразилец Бителло перешел в «Динамо» только в середине сентября, но трех месяцев ему хватило, чтобы показать уровень. Полузащитник — однозначно один из лучших игроков бело-голубых, творящий в центре поля. Рост на два миллиона евро (до 10) — однозначно оправдан, и точно не последний для бразильца.

Бителло («Динамо»). Фото Александр Федоров, «СЭ»

Россияне дорожают

Помимо уже упомянутых выше Волкова и Сафонова, еще два игрока с российским паспортом солидно прибавили в цене — на 2 миллиона. Речь о 21-летнем динамовце Тюкавине и 24-летнем игроке «Локомотива» Глушенкове.

Форвард «Динамо» вместе со всей командой ворвался в борьбу как минимум за топ-3 РПЛ — и играет в ней одну из главный ролей. Тюкавин — лучший бомбардир команды Лички (8), и под конец года он только разогнался, набрав с конца октября восемь результативных действий во всех турнирах. Не так давно «Динамо» продлило контракт с Константином до 2028 года, и обновленная стоимость в 10 миллионов евро подтверждает, что это было сделано не зря.

«Локомотив» выступает чуть менее уверенно, чем «Динамо», хотя также претендует на топ-3. Максим Глушенков — один из лучших игроков этой команды, и пусть он не так результативен (4 гола, второй результат в команде), он отлично ассистирует партнерам — набрал уже 7 голевых передач. Особенно разогнался под конец года — шесть голевых действий в пяти встречах. Эксперт портала оценили стоимость трансфера Глушенкова в семь миллионов евро.

Подешевели

«Лидерство» «Зенита»

Исправляемся: не все латиноамериканцы постоянно растут в цене. Настоящим ужасом для Санкт-Петербурга обернулась нынешняя ревизия. В результате потери лидерства в РПЛ в стоимости потеряли 13 игроков команды Семака — антирекорд среди топ-клубов. Общая сумма потерянного — 15,3 миллиона евро.

Более того, топ-5 самых подешевевших игроков единолично возглавили футболисты «Зенита»: 29-летний Дуглас Сантос, 26-летний Вендел, 26-летний Клаудиньо, 30-летний Вильмар Барриос и 23-летний Ду Кейруш. Суммарно вся компания просела на 11 миллионов евро — стоило только неудачно завершить первый круг.

Этот отрезок — один из худших при Семаке в «Зените». Чемпионские амбиции петербуржцев под вопросом: на данный момент они отстают от первой строчки на два очка, сзади подпирают «Динамо» и «Локомотив». Без Малкома южноамериканским футболистам справляться гораздо труднее. При этом Вендел — по-прежнему самый дорогой игрок РПЛ (22 миллиона евро), но если динамика сохранится, из топа можно и вылететь.

Вендел («Зенит»). Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спад «Спартака»

Вообще с подешевевшими футболистами получилась парадоксальная ситуация. Шесть из топ-10 — игроки «Зенита», оставшиеся — спартаковцы. Впрочем, это справедливо — многие из дорогих красно-белых футболистов в первой половине сезона не оправдали свою стоимость, поэтому логично ее понизили.

Самым подешевевшим игроком «Спартака» стал 30-летний Георгий Джикия. Защитник в этом сезоне выпал из основы, не впечатлив Гильермо Абаскаля. Георгий — самый подешевевший спартаковец, он потерял 1,5 миллиона евро (теперь стоит 5).

Сразу за ним расположился 26-летний Александр Соболев — нападающий потерял миллион в цене и теперь стоит восемь миллионов евро. Неудивительно — у форварда в этом сезоне всего три гола и натянутые отношения с главным тренером. Да и с дисциплиной все так себе: Александр пропустил матч первого тура из-за дисквалификации, а позднее заработал 4 желтые карточки в 15 встречах.

На аналогичную сумму подешевели 29-летний Роман Зобнин и 26-летний Хесус Медина — теперь они стоят по пять миллионов евро каждый. Причина проста — оба почти не играют в основе. Но если для парагвайца это одно из первых понижений в карьере, то стоимость российского полузащитника снижается уже три года подряд.

Всего в «Спартаке» подешевели 12 футболистов на общую сумму 7,7 миллиона евро.