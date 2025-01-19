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Так уходит Вендел из «Зенита» или нет? В Бразилии пишут, что да, а в Питере все отрицают

В «Зените» опровергли уход Вендела в «Ботафого»
Артем Белинин
Корреспондент
Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Что происходит?

Бразильцы «Зенита» давно известны как беспокойные футболисты. Каждую длительную паузу такие игроки, как Вендел и Клаудиньо, стремятся покинуть Санкт-Петербург — зима 2025 года не стала исключением. Хотя, в отличие от предыдущих лет, мятежные латиноамериканцы приехали на сборы, спокойнее от этого не стало. Наоборот: в Бразилии пишут, что Вендел уже почти покинул «Зенит».

Петербуржцы все опровергают

Сообщения о том, что 27-летний полузащитник сине-бело-голубых интересен «Ботафого», и что этот интерес взаимный, появились еще в начале года. Однако теперь, если верить бразильским источникам, ситуация стала серьезной — трансфер Вендела якобы близок как никогда.

Об этом сообщает издание Globo. Журналисты утверждают, что «Зенит» принял предложение «Ботафого», и от логичного завершения сделки ее отделяют только бюрократические нюансы. С самим Венделом, по их словам, также решены все вопросы — он согласился на предложенную зарплату еще на прошлой неделе.

Правда, в «Зените» с информацией Globo не согласны. Председатель правления клуба Александр Медведев в комментарии для «СЭ» категорически опроверг эту информацию: «Вендел никуда до лета не уходит. Сколько раз нужно повторять?»

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вендел — неспокойный парень

Уйдет он или останется — покажет время, которого еще достаточно: трансферное окно в Бразилии открыто до 28 февраля. К тому же, если верить инсайдам, «Зенит» параллельно ведет с «Ботафого» переговоры о покупке 24-летнего вингера Луиса Энрике за космические 35 миллионов евро. Кто знает, к чему это приведет.

В любом случае, даже если Вендел останется, он просто добавит эту попытку в свою копилку. Например, в 2023 году бразилец уже пытался покинуть команду: задержался на родине на целый месяц и искал себе новый клуб. В итоге вернулся, так как подходящий вариант не нашелся.

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В 2024 году Вендел также предпринимал попытки уйти, на этот раз в конкретный клуб — «Галатасарай». Однако у турецкого клуба не получилось договориться с «Зенитом» по условиям сделки: за Вендела предлагали 20 миллионов евро, что не устроило сине-бело-голубых. Переговоры завершились безрезультатно, и игрок остался в команде.

Будет ли третья попытка удачнее предыдущей?

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В составе петербургского клуба бразилец стал четырехкратным чемпионом России, трижды выигрывал Суперкубок и один раз — Кубок страны. В текущем сезоне на его счету один гол и восемь голевых передач в РПЛ, по данным FBref.

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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Ботафого
ФК Зенит
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