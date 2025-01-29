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Бывший вице-президент РФС Анохин задержан. Его подозревают в 50-миллионной взятке

В Москве задержали Сергея Анохина по подозрению в даче взятки
Артемий Кутейников
Корреспондент
Бывший вице-президент РФС Сергей Анохин
Сергей Анохин.
Фото ФК «Химки»
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Получатель денег тоже под арестом.

В Москве задержали бывшего вице-президента РФС Сергея Анохина по подозрению в даче взятки сотруднику спецслужб. До января Анохин занимал должность генерального директора букмекерской компании FONBET, которая уже объявила имя его сменщика на посту.

Что известно о задержании

По информации Telegram-канала «112», Анохина подозревают в даче взятки сотруднику силовых структур в размере 50 миллионов рублей. Получатель денег тоже был задержан. По данным РИА «Новости», с Сергеем Анохиным работают в рамках расследования уголовного дела. По информации «СЭ», в деле Анохина может фигурировать ФК «Строгино», где он работал директором в 2010-е.

Сергей Анохин. «Ни одна букмекерская компания не заинтересована в зависимых и проблемных игроках». Интервью Сергея Анохина

Согласно статье 290 УК РФ, передача суммы свыше одного миллиона рублей считается взяткой в особо крупном размере. Наказанием за это преступление может быть лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а также штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.

В последние годы Анохин занимал пост генерального директора букмекерской компании FONBET. С 2016 по 2022 год он являлся вице-президентом и членом исполкома РФС. Также он чуть больше года находился на месте президента «Химок» — при нем команда из Подмосковья заняла рекордное восьмое место в РПЛ в сезоне-2020/21. Вскоре после его ухода клуб вылетел из премьер-лиги, а в текущем розыгрыше борется за выживание.

Генеральный директор FONBET Константин Линев
Константин Линев.
Фото РБК

FONBET оперативно сменил гендиректора

Букмекерская компания оперативно отреагировала на новости о задержании Анохина: сообщила, что исполняющим обязанности генерального директора станет Константин Линев. Он находится в букмекерской отрасли уже несколько десятков лет — ранее он занимал в FONBET позицию исполнительного директора и другие должности.

При этом компания заявила, что Анохин самостоятельно покинул компанию в этом месяце — еще до задержания правоохранителями. Совладелец FONBET Михаил Маслов сообщил, что арест бывшего вице-президента РФС никак не повлиял на назначение Линева, так как Сергей Анохин уволился раньше — сообщалось о его желании сосредоточиться на реализации собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и футбола.

Несмотря на заявление руководителей компании, по документам Анохин остается генеральным директором ООО «ФОНКОР». На это указывает выписка из Федеральной налоговой службы.

Ранее проблемы с законом были у другого футбольного функционера

В декабре проблемы с законом начались у другого российского футбольного функционера — бизнесмена Туфана Садыгова, связанного с «Химками». Садыгову предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчину заключили под домашний арест — 23 января его освободили под залог после заседания Головинского суда Москвы.

&laquo;Химки&raquo; могут обанкротиться из-за ареста инвестора Туфана Садыгова. «Химкам» конец? Из-за ареста Садыгова подмосковный клуб может обанкротиться

Интересное совпадение, что и Анохин, и Садыгов в разное время были связаны с «Химками». Анохин занимал пост президента с сентября 2020 по ноябрь 2021 года. Садыгов же считается инвестором подмосковного клуба.

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Футбол
Сергей Анохин
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