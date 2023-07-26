Давила попрощался с болельщиками «Леона» перед переходом в ЦСКА. Чем хорош форвард сборной Чили

Нападающий сам выкупает свой контракт.

Владимир Федотов, похоже, скоро дождется первого трансфера. По информации журналиста Fox Sports Пако Монтеса, в ЦСКА едет 25-летний чилийский форвард Виктор Давила. Сегодня он попрощался с болельщиками мексиканского «Леона». При этом футболист сам оплатит свой переход — но обо всем по порядку.

Давила стал топ-игроком в прошлом сезоне

У Виктора Давилы не самая насыщенная карьера и вполне обыденный для чилийца путь — из «Уачипато» на родине он отправился в Мексику, где и находился по настоящий момент. В новой стране нападающий поначалу играл за «Некаксу», с которой Давиле удалось зацепить первые трофеи — Кубок и Суперкубок Мексики в 2018 году. Оттуда же он уехал в местный топ-клуб, «Пачуку», за солидные 11 миллионов евро.

Правда, здесь Давила был не так успешен — не получилось стать основным, вдобавок Виктор получил тяжелую травму колена. Из-за слабого выступления форварда продали в мексиканский «Леон» за 4,5 миллиона евро, где чилиец провел пока лучшие свои сезоны.

Так, вместе с «Леоном» Давила выиграл Кубок лиги-2021 (совместный турнир МЛС и мексиканского чемпионата, официальный статус получил только в 2023 году) и Лигу чемпионов КОНКАКАФ в 2023 году. Кстати, Виктор на турнире забил в семи матчах три мяча и сыграл в обеих финальных встречах.

Давила по итогам прошлого сезона попал в список 11 лучших игроков чемпионата Мексики, а еще в такой же список уже местной Лиги чемпионов. Более того, Виктор стал лучшим игроком финала и мгновенно превратился в легенду «Леона», ведь для команды это первый международный трофей.

На фоне успехов с клубом нападающий осмелел — открыто попросился в сборную, где до того сыграл только два матча: «Я надеюсь продолжить выступать в сборной, независимо от того, придется мне играть или нет. Мы знаем, что такое футбол, и я надеюсь, что на этот раз главному тренеру будет трудно отказаться от меня и что мне удастся играть немного больше. Я буду продолжать работать и прилагать усилия, и надеюсь, что заслужу свое место в сборной».

И действительно — Давилу вызвали в национальную команду Чили, он отыграл два товарищеских матча с Кубой и Доминиканой и даже отдал один ассист. Так что, возможно, дела со сборной у Виктора в будущем пойдут намного лучше.

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Игрок давно хотел в Европу. А еще его сравнивают с Марсело Саласом

Испанские и южноамериканские СМИ не стесняются выписывать Давиле комплименты — так, Marca называла Виктора «преемником Матадора Саласа», одного из самых известных чилийцев в европейском футболе. Давиле льстят такие сравнения: «Он — игрок, который очень мне нравится. Он был техничен, забивал голы. Салас делал разницу, он невероятный игрок».

Как и его предполагаемый кумир (игровые номера у Давилы и Саласа одинаковые — № 11), Виктор давно мечтал о переезде в Европу. Впервые он заявил об этом в 2018 году, а подтвердил не так давно, в середине успешного сезона-2022/23: «С тех пор как я приехал в «Леон», у меня все хорошо, теперь идея состоит в том, чтобы хорошо провести турнир с командой, быть решительным с клубом, а затем подумать о национальной сборной и переезде в Европу».

Учитывая, что это давняя мечта чилийца, неудивительно, что он так хочет играть в Москве. Кстати, об образе Давила тоже заботится — он ведет соцсети на манер Эктора Бельерина, выкладывая стильные фотографии в люксовой одежде. А еще, по всей видимости, форвард очень набожный — на его личных страницах много цитат из Библии.

Сумасшедшая левая, отличный дриблинг

С кем же Давила будет конкурировать в ЦСКА? Виктор — игрок атаки, при этом максимально универсальный. Пусть его номинальная позиция — центральный форвард, ему доводилось играть на обоих флангах, а также вторым нападающим или диспетчером. Соответственно, напрягаться у армейцев нужно всем атакующим игрокам, от Чалова до Облякова, потому что при стечении обстоятельств чилиец сможет бороться с каждым.

Давила невысокий (173 см), у него хорошая скорость, приличный дриблинг, и самое главное — прекрасная левая нога. Из 59 мячей, забитых Виктором, 34 были положены именно ей. Кстати, за 40 матчей минувшего сезона нападающий оформил 13+4 по системе «гол плюс пас».

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Форвард сам заплатит за себя. Сумма спорная

Изначально трансфер Давилы был под большим вопросом — «Леон» не хотел отпускать чилийца под предлогом того, что ЦСКА не сможет перевести за него деньги из-за санкций. Однако армейцы воспользовались обкатанной схемой: Виктор, по сообщениям мексиканских СМИ, сам выкупает свой контракт у «Леона» и перейдет в ЦСКА свободным агентом, получив от армейцев компенсацию. Ранее красно-синие подобным образом выкупили Виктора Мендеса из «Эспаньола», а «Динамо» проворачивает эту операцию с Луисом Чавесом и «Пачукой». Кстати, «Леон» остался не в восторге от такой схемы и убеждал футболиста остаться.

Правда, под вопросом сумма выкупа. Вышеупомянутый Пако Монтес сообщил о 5 миллионах евро, что похоже на правду — Transfermarkt оценивает Давилу в 5,5 миллиона. Однако Монтес единственный за рубежом, кто оперирует такими суммами. Например, издание SoyFiera, которое одним из первых сообщило о трансфере, называло сумму в 10 и опционально — 12 миллионов евро. По данным медиа, именно такую сумму предлагали армейцы мексиканскому клубу — и, вероятно, именно такая клаусула стояла у Виктора.

Аналогичные цифры — 12 миллионов евро — приводит испанская Marca, а также еще ряд местных и европейских изданий. А вот российский журналист Иван Карпов утверждает, что сумма выкупа 5 миллионов долларов, но ЦСКА договорился на четыре.

В общем, именно по затратам пока загадка, но это вопрос к руководителям армейцев. Болельщикам же важно, что новичок будет показывать на поле. Прибытие форварда в Москву, по данным журналиста Фернандо Эскивеля, ожидается в ближайшее время, а контракт будет подписан до 2027 года.