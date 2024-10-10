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Сегодня, 12:30

«Гончаренко умеет делать крепкие авторские команды, которые привлекают своей игрой». Спортивный директор «Пари НН» — о смене тренера

В «Пари НН» объяснили назначение Гончаренко на пост главного тренера
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Виктор Гончаренко
Виктор Гончаренко.
Фото «СЭ»
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Александр Удальцов прокомментировал увольнение Саши Илича и назначение на пост главного тренера Виктора Гончаренко.

— Главный вопрос, который у многих возник после отставки Илича: за что? Команда взяла четыре очка в последних двух матчах, поэтому не все поняли логику. Объясните.

— В первую очередь хочется еще раз поблагодарить за работу Сашу Илича и его штаб, мы им благодарны за то, что клуб в минувшем сезоне сохранил место в премьер-лиге. Остались в хороших отношениях. А логика клуба — всегда думать стратегически на несколько шагов вперед. Были вещи, которые нас не устраивали, и мы не видели изменений для их решения. Более детально обсуждать эти моменты считаю неправильным — это наша внутренняя кухня.

Говоря о времени смены тренерского штаба, мы в том числе учитывали два аспекта. Во-первых, что стиль игры «Пари НН» низким блоком при Иличе неудобен для «Оренбурга» (они и в большинстве против «Химок» мало создали) и «Акрона». А во-вторых, что затем наступает международная пауза в чемпионате, которая позволит новому тренеру лучше познакомиться с командой и начать внедрять свои идеи.

— Правда ли, что вы вели переговоры с Владимиром Слишковичем, но он предпочел «Оренбург»?

— Мы общались с рядом кандидатов, в том числе и со Слишковичем, а решение принимали по итогам как личного общения, так и после комплексной оценки тренеров по множеству параметров.

— Чем привлек вариант с Гончаренко?

— Гончаренко — самый статусный тренер, который когда-либо работал в Нижнем Новгороде. Виктор Михайлович умеет делать крепкие авторские команды, привлекающие своей игрой. Богатый опыт работы в больших клубах тоже нам поможет — нам необходимо развиваться в том числе и организационно, вне футбольного поля. Мы уверены в нашем выборе.

— Не смущало, что при нем «Урал» практически вылетел?

— Нет. Мы глубоко проанализировали проблематику этого вылета и сами, и с Виктором Михайловичем. Понимаем ее причины и уверены, что эта история сделала Гончаренко только сильнее. По игре по ходу сезона «Урал» явно не заслуживал вылета и выглядел достаточно сильно по всем метрикам.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Насколько трудными были переговоры? Верно ли, что главная сложность затрагивала вопрос отступных при разрыве соглашения?

— Мы с Виктором Михайловичем общались в Минске несколько часов исключительно о футболе. Контрактные детали обсудили уже с его представителем достаточно быстро, тут никаких проблем нет. Гончаренко мотивирован на плодотворную долгую работу — это главное.

Виктор Гончаренко. Гончаренко сменил Илича. «Пари НН» наконец определился с новым главным тренером

— Каких изменений в игре «Пари НН» ожидаете с приходом нового тренера?

— Нам нужно быть более цельными, структурными, организованными и эмоциональными. Виктор Михайлович умеет давать необходимые импульсы по этим направлениям.

— Задача перед Гончаренко — избежать стыковых матчей?

— Задача была поставлена в начале сезона, она не менялась. Город и болельщики заслуживают крепкую команду, которая не будет каждый год думать о том, как не вылететь.

РПЛ
ФК Нижний Новгород
Александр Удальцов
Виктор Гончаренко

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