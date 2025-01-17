Уже в трех клубах РПЛ легионеры не прилетели на сборы. Теперь Мендес хочет сбежать в Чили, хотя принадлежит ЦСКА

Ранее еще двое латиноамериканцев не вернулись на сборы.

В РПЛ наметилась тревожная тенденция с «невозвращенцами». До масштабов весны 2022-го еще далеко, но ситуация уже пугает — не так давно к своим клубам на сборы не прилетели Бителло («Динамо») и Томпсон («Оренбург»), теперь их компанию пополнил полузащитник ЦСКА Виктор Мендес, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов».

Мифический переход в «Коло-Коло»

Впервые о проблемах с Мендесом стало известно 13 января — в пресс-службе «Крыльев» заявили ТАСС, что он не приехал на сборы: «В настоящий момент чилийский полузащитник Виктор Мендес не находится в расположении «Крыльев Советов» в Турции».

Потом ситуация приняла еще более интересный оборот: издание TNT Sports сообщило, что 25-летний футболист близок к переходу в «Коло-Коло». Новость вызвала бурную реакцию — в первую очередь в ЦСКА, которому принадлежат права на чилийца.

Директор клуба по коммуникациям Кирилл Брейдо вышел на связь в своем Telegram-канале: «С удивлением читаем о переходе, который «вот-вот» должен состояться у Виктора Мендеса в чилийский «Коло-Коло». Дело в том, что с ЦСКА никаких переговоров нет, а у Виктора действующий контракт с нами и арендное соглашение с «Крыльями», куда он не явился на сборы. Повторюсь, мы не видели офферов по нему, а за бесплатно клуб отпускать игрока не будет. Поэтому сейчас надо говорить о нарушении регламента ФИФА со стороны Виктора, а не о трансфере».

Следом выступили и «Крылья» — по словам самарцев, футболист пока не выходит на связь: «Чилийский футболист Виктор Мендес не явился на заранее запланированный учебно-тренировочный сбор. Клубом было направлено официальное письмо в адрес игрока с просьбой объяснить неявку. Несмотря на то что клуб находится в постоянном контакте с представителем Виктора Мендеса и ведется работа по выяснению причин его отсутствия в расположении команды, на сегодняшний день какого-либо ответа со стороны футболиста не получено».

Виктор Мендес. Фото ФК «Крылья Советов»

Не первый случай за январь

Как уже говорилось выше, Мендес — не первый латиноамериканец, не явившийся на сборы российской команды этой зимой. Запустил тренд бразилец Бителло из «Динамо». 25-летний полузащитник мутит воду с декабря, пытаясь покинуть бело-голубых и перейти в «Ботафого» на родине. В середине января бразилец не прилетел на сборы, пока его предполагаемый будущий клуб забрасывает «Динамо» предложениями о трансфере. Подробнее об этой истории рассказывал Константин Алексеев.

Ситуация иного рода произошла в «Оренбурге». Там не прилетел на сборы 20-летний нападающий Хорди Томпсон. Но в клубе поспешили заверить, что все в порядке. «Клуб на связи с игроком. У Томпсона возникли проблемы личного характера. В ближайшее время он должен присоединиться к команде на сборе в Турции», — заявили в пресс-службе «Оренбурга» в комментарии для «РБ Спорт».

Такие инциденты становятся тревожным сигналом для РПЛ. Особенно это ощутимо для клубов, где «невозвращенцы» играют важную роль. «Динамо» занимает в таблице 4-е место, ЦСКА — 6-е, «Крылья Советов» — 10-е, «Оренбург» — 16-е. Игроки или хотя бы деньги за них точно не помешают этим командам в достижении своих целей.