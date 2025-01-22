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Сегодня, 20:30

Мендес официально сбежал в «Коло-Коло», но ЦСКА не признает трансфер. Что происходит?

Чилийский полузащитник Мендес перешел из ЦСКА в «Коло-Коло»
Гоша Чернов
Шеф отдела информации
Бывший полузащитник ЦСКА Виктор Мендес
Виктор Мендес продолжит карьеру в «Коло-Коло».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Чилийские страсти.

«Коло-Коло» объявил о переходе полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса. Этот трансфер сопровождался скандалом: в январе 25-летний чилиец не явился на сбор «Крыльев Советов», за которые выступал на правах аренды.

Неявка на сборы и начало скандала

История с переходом Мендеса в «Коло-Коло» началась с неожиданного отсутствия футболиста на сборах «Крыльев Советов»: полузащитник не прибыл в расположение команды после отпуска. 15 января пресс-служба самарцев сообщила ТАСС: «В настоящий момент чилийский полузащитник Виктор Мендес не находится в расположении клуба в Турции».

Позже волжане расширили заявление:

«Чилийский футболист Виктор Мендес не явился на заранее запланированный учебно-тренировочный сбор. Клубом было направлено официальное письмо в адрес игрока с просьбой объяснить неявку, — подчеркнули в «Крыльях». — Несмотря на то что клуб находится в постоянном контакте с представителем Виктора Мендеса и ведется работа по выяснению причин его отсутствия в расположении команды, на сегодняшний день какого-либо ответа со стороны футболиста не получено. Подобное поведение игрока, находящегося в аренде в «Крыльях Советов», стало неожиданностью для всех, так как клуб рассчитывал на него».

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В то же время из Чили стали появляться новости о переговорах между Мендесом и «Коло-Коло»: как сообщал TNT Sports, представители клуба встретились с агентами Виктора и договорились о переходе, несмотря на его действующие контракт с ЦСКА и арендное соглашение с «Крыльями».

Сам ЦСКА также не сразу разобрался в обстоятельствах. Директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо уточнил: «Мы с удивлением читаем о переходе, который «вот-вот» должен состояться. С ЦСКА никаких переговоров не было, а отпускать игрока бесплатно клуб не будет».

Бывший полузащитник ЦСКА Виктор Мендес
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Есть ли трансфер в «Коло-Коло»?

В такой ситуации Мендесу грозили санкции — от штрафа до дисквалификации. ЦСКА вполне мог пойти в суд, но вместо этого решил принять предложение «Коло-Коло». По информации Ивана Карпова, московский клуб согласился на трансфер за 800 тысяч долларов, выплачиваемых в два транша, а также бонусы. «Коло-Коло» уже объявил о покупке футболиста:

«Виктор Фелипе Мендес — наше третье усиление в сезоне столетия. Он присоединится к команде после прохождения медицинского обследования и подписания контракта», — говорится в заявлении клуба.

При этом ЦСКА пока о трансфере не сообщал, как и «Крылья» о прекращении арендного соглашения. По данным Transfermarkt, чилийский клуб объявил о переходе полузащитника раньше достижения итогового соглашения и подписания контракта, что «удивило стороны как армейцев, так и представителей игрока». Источник добавляет, что ЦСКА еще не дал полного согласия на переход Мендеса в новый клуб, который принял одностороннее решение о переходе игрока до согласования всех условий сделки.

«С удивлением увидели объявление о трансфере со стороны «Коло Коло», — написал Брейдо в своем Telegram-канале. — Чилийские коллеги несколько торопят события. Да, мы действительно ведем переговоры, однако трансферный контракт пока не подписан — вот верный актуальный статус, с которым согласились и представители игрока. Как только все формальности будут улажены, мы опубликуем подтверждение. Но на данный момент Виктор — игрок ПФК ЦСКА, находящийся в аренде в «Крыльях Советов».

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Мендес — не единственный

Для ЦСКА и «Крыльев Советов» история с переходом Мендеса стала настоящей проблемой. Особенно для самарцев, которым теперь необходимо искать замену хавбеку на рынке.

Мендес — не единственный легионер РПЛ, чья дисциплина вызвала серьезные вопросы этой зимой. Бителло из «Динамо» и Томпсон из «Оренбурга» также не вернулись в расположение своих клубов после отпуска.

За первую половину сезона-2024/25 Мендес провел 13 матчей за «Крылья Советов» и отметился одной голевой передачей.

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Футбол
РПЛ
ФК Коло-Коло
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
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