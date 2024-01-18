Виллиан Роша заявил, что счастлив в ЦСКА и не слышал об интересе других клубов

«СЭ» поговорил с защитником ЦСКА.

За 1,5 года в России Виллиан Роша закрепился в статусе одного из самых надежных и жестких защитников РПЛ. В интервью «СЭ» бразилец заявил, что не собирается покидать ЦСКА, несмотря на слухи о возможном уходе, высказался об амбициях армейцев в текущем сезоне и объяснил, почему до сих пор не сделал тату с Кубком России.

— СМИ сообщают, что тобой интересуются клубы из Саудовской Аравии и Турции. Насколько это соответствует действительности?

— Ничего об этом не знаю. Мои агенты не сообщали об интересе других клубов. На данный момент у меня контракт с ЦСКА, и я очень счастлив находиться в этом клубе. Если все будет зависеть только от меня, то хочу остаться здесь и отработать контракт до конца. Если будет интерес от других клубов, то вопросы нужно будет задавать руководству ЦСКА и моим агентам.

— Что должно случиться, чтобы ты принял решение уйти из ЦСКА, где тебя все устраивает?

— Да я вообще не хочу уходить из ЦСКА, хочу играть здесь! Когда я только перешел, то говорил о желании вписать свое имя в историю клуба — оставить здесь след.

— За весь прошлый сезон ЦСКА пропустил 27 мячей. В этом после 18 туров — уже 24 пропущенных. Как это объяснить?

— Мне кажется, сказывается недостаток концентрации. Мы очень много мячей пропустили в концовках матчей, чего не позволяли себе в прошлом сезоне. И во время сборов мы должны подправить этот момент, наработать новые комбинации и взаимодействия, а весной вернуться сильнее.

— Много говорится о чемпионской гонке между «Краснодаром» и «Зенитом». Где ты видишь ЦСКА в этой борьбе за титул?

— Мы просто должны делать свою работу — идти от игры и игре. Только тогда сможем достичь своих целей. Пока рано говорить на тему того, кто станет чемпионом — впереди еще много матчей.

Виллиан Роша. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Мы привыкли, что армейцы всегда борются за первое место. Как считаешь, за счет чего ЦСКА может претендовать на золото?

— Важно качество игроков и их желание — эти элементы у нас есть. На каждый матч мы должны выходить с полной концентрацией, самоотдачей и желанием победить. Именно так ЦСКА сможет достичь своей главной цели — завоевать золотые медали.

— На поле Виллиан Роша — предельно жесткий, порой грубый футболист, а в жизни ты совсем другой. Откуда такое различие?

— В Бразилии есть выражение: «Бороться за тарелку еды». Для меня эта «тарелка еды» — футбольное поле, на которое я выхожу. Всю свою жизнь я страдал и пахал, чтобы дойти до такого уровня. Понятно, что у любого игрока свой жизненный путь, своя дорога. Выходя на поле, я отдаю всего себя ради клуба, чью футболку надеваю. И я всегда хочу побеждать и добиваться успеха.

— В ЦСКА был футболист с таким же характером — Понтус Вернблум. Никого не жалел на поле, но был совсем другим за его пределами. Слышал что-то о нем?

— Конечно! Возможно, мы похожи с Понтусом. Но у каждого игрока свой характер. И я стараюсь выкладываться всегда и отдавать всего себя ради ЦСКА.

Понтус Вернблум. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Некоторые легионеры, приезжая в Россию, дают различные обещания. Знаю, что ты тоже!

— Да, я обещал сделать татуировку в случае завоевания трофея с ЦСКА. Мы выиграли Кубок России, но во время отпуска не нашлось времени, чтобы заняться этим вопросом... Дело в том, что я занимался подготовкой к свадьбе, а потом женился. Думаю, это достаточно уважительная причина, ха-ха! Но пусть болельщики не волнуются, у меня уже готов эскиз. Как только вернусь в Бразилию, сразу же сделаю тату с Кубком России!