Бразилец близок к уходу из московского клуба.

Виллиан Жозе близок к уходу из «Спартака». Бразильское медиа UOL сообщило, что форвард вот-вот подпишет контракт с «Баией» из серии А, а издание Mix Vale недавно написало о пяти миллионах евро, которые клуб готов инвестировать в его трансфер. Однако теперь СМИ сообщают, что бразилец расторг контракт с красно-белыми и уйдет бесплатно.

Расторг контракт или нет?

Информацию о расторжении контракта сообщил бразильский журналист Эмерсон Жуниор. По его словам, футболист бесплатно перейдет в «Баию», хотя летом «Спартак» заплатил за него два миллиона евро испанскому «Бетису». Причиной такого решения красно-белых называется то, что международный холдинг City Football Group, который владеет 90% акций бразильской команды, не может вести переговоры с клубом из России.

Однако версию о разрыве контракта быстро опровергли в Metaratings со ссылкой на Telegram-канал «Дай ударить». По информации источника, клуб и игрок находятся в процессе обсуждения будущего Виллиана, а расторжение соглашения — лишь один из возможных вариантов. При этом сам футболист не против переезда в Бразилию.

Ранее сообщалось, что Виллиан Жозе уже обсудил трехлетний контракт с «Баией», а клубы дорабатывают последние детали сделки. Также, по информации различных источников, к нападающему проявляли интерес «Палмейрас» и «Лас-Пальмас». Однако эти данные опровергли агент игрока и спортивный директор испанской команды. А «Флуминенсе» не успел договориться с игроком из-за опередившей их «Баии».

Деян Станкович и Виллиан Жозе. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» хочет избавиться от нападающего

Бразилец присоединился к «Спартаку» летом — перешел из «Бетиса» за два миллиона евро. За последний сезон в Испании нападающий отметился солидными 14 голами, но в Москве с результативностью не задалось — всего один гол за полгода. Его Виллиан забил в кубковой игре против «Динамо» (3:2) со штрафного на 90-й минуте. Мяч оказался победным.

Нападающего критиковали за лишний вес, с которым он приехал в Россию, — об этом говорил даже бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал, ушедший в ноябре. «Мы ожидали, что он начнет сезон лучше, но этого не произошло. Для нас стало сюрпризом, когда он приехал в такой форме. В этом плане он повел себя непрофессионально. Но уже сейчас он достаточно скинул», — говорил Амарал в сентябре.

Уже по ходу сезона стали появляться новости о том, что «Спартак» хочет избавиться от 33-летнего форварда. Возникали слухи об интересе из Испании, где Виллиан Жозе провел большую часть карьеры, родной Бразилии и Турции. За полгода в Москве он появился в 13 матчах и суммарно провел на поле лишь 371 минуту во всех турнирах, забив один гол.