Интервью нападающего после официальной презентации в новом клубе.

— Вильсон, успели ли вы освоиться в городе и в команде? — первый вопрос Изидору.

— У меня было немного времени на то, чтобы осмотреться и ознакомиться с городом. Санкт-Петербург — прекрасный, очень красивый город. Мне здесь очень нравится, в команде приняли хорошо. Мне чуть проще, потому что я немного говорю по-русски и понимаю португальский, так что в общении с партнерами по команде нет никаких проблем.

— С чем бы вы сравнили центр Санкт-Петербурга? Может быть, с Монако?

— Нет, я бы не стал его сравнивать с Монако. Но что-то французское, безусловно, в духе города есть.

— Как вам русская кухня?

— Я уже полтора года в России и, конечно, привык к местной кухне — знаю про борщ и блины. Мне она нравится, хоть и отличается от французской.

— Почему вы выбрали именно «Зенит»?

— Потому что это самый большой клуб в России, чемпион. Во Франции все прекрасно знают о «Зените», поэтому для меня это был очень простой выбор.

— Если бы не «Зенит», вы бы остались в «Локомотиве», ведь окно в Европе закрыто? Или у вас были другие варианты?

— Летом у меня были предложения от разных европейских клубов, в том числе из Франции. Переговоры не закончились ничем, и в какой-то момент я загрустил. Но затем появилось предложение от «Зенита», и я воспрял духом, потому что было приятно получить его. Но если бы это предложение не возникло, то я бы остался в «Локомотиве» — мой контракт действует еще несколько лет.

Фото ФК «Зенит»

— Когда вы согласились на переход, вас начали называть предателем. Аналогичная ситуация была с вашим новым партнером по команде — Марио Фернандесом. Как вам кажется, почему? Почему столько внимания уделяется в этом контексте именно «Зениту», хотя, например, и Хесус Медина переходил из ЦСКА в «Спартак»?

— Такое происходит везде. Эти разговоры начинаются всегда, когда какой-то игрок переходит в большой клуб — в «Манчестер Сити» в Англии или в «Ювентус» в Италии. Если говорить о моем случае, то я даже не представлял, что между «Локомотивом» и «Зенитом» есть принципиальное соперничество и что все это будет обсуждаться. В любом случае трансфер был моим желанием — я сообщил руководству «Локомотива», что хочу поменять команду. Опять же, решение для меня было простым, ведь «Зенит» — самый большой клуб в России. Это все равно что во Франции перейти в «ПСЖ». Я согласился очень быстро. Болельщики «Локомотива» называют меня предателем, но им лучше обратиться к руководству клуба.

— Ваш первый домашний матч будет против «Локомотива». Ждете этой встречи?

— Да, это будет особенный для меня матч. Мне грустно от той критики, которая до меня дошла, хотя я отдавал все силы на поле, выкладывался на полную и старался приносить пользу «Локомотиву». Я профессионал и в «Зените» буду делать то же самое — показывать свою лучшую игру, в том числе в матче против «Локомотива». Я не предатель, это просто мой выбор.

— В «Локомотиве» вы чаще выходили на левом фланге атаки. Общались ли уже с Сергеем Семаком по поводу вашей позиции на поле?

— Да, в «Локомотиве» я чаще действовал на левом краю атаки, но вообще я могу играть и справа, и в центре нападения — могу закрыть каждую из этих трех позиций. Пока что я не обсуждал с главным тренером, где именно меня видят. Но я приехал сюда, чтобы помогать команде, поэтому буду выходить там, куда меня поставят. Главное — приносить пользу клубу.