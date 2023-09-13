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Сегодня, 17:00

«Болельщики «Локо» называют меня предателем? Им лучше обратиться к руководству». Изидор — о трансфере в «Зенит»

Изидор рассказал об уходе из «Локомотива»
Гоша Чернов
Корреспондент
Футболист Вильсон Изидор
Вильсон Изидор.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
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Интервью нападающего после официальной презентации в новом клубе.

— Вильсон, успели ли вы освоиться в городе и в команде? — первый вопрос Изидору.

— У меня было немного времени на то, чтобы осмотреться и ознакомиться с городом. Санкт-Петербург — прекрасный, очень красивый город. Мне здесь очень нравится, в команде приняли хорошо. Мне чуть проще, потому что я немного говорю по-русски и понимаю португальский, так что в общении с партнерами по команде нет никаких проблем.

— С чем бы вы сравнили центр Санкт-Петербурга? Может быть, с Монако?

— Нет, я бы не стал его сравнивать с Монако. Но что-то французское, безусловно, в духе города есть.

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— Как вам русская кухня?

— Я уже полтора года в России и, конечно, привык к местной кухне — знаю про борщ и блины. Мне она нравится, хоть и отличается от французской.

— Почему вы выбрали именно «Зенит»?

— Потому что это самый большой клуб в России, чемпион. Во Франции все прекрасно знают о «Зените», поэтому для меня это был очень простой выбор.

— Если бы не «Зенит», вы бы остались в «Локомотиве», ведь окно в Европе закрыто? Или у вас были другие варианты?

— Летом у меня были предложения от разных европейских клубов, в том числе из Франции. Переговоры не закончились ничем, и в какой-то момент я загрустил. Но затем появилось предложение от «Зенита», и я воспрял духом, потому что было приятно получить его. Но если бы это предложение не возникло, то я бы остался в «Локомотиве» — мой контракт действует еще несколько лет.

Футболист Вильсон Изидор
Фото ФК «Зенит»

— Когда вы согласились на переход, вас начали называть предателем. Аналогичная ситуация была с вашим новым партнером по команде — Марио Фернандесом. Как вам кажется, почему? Почему столько внимания уделяется в этом контексте именно «Зениту», хотя, например, и Хесус Медина переходил из ЦСКА в «Спартак»?

— Такое происходит везде. Эти разговоры начинаются всегда, когда какой-то игрок переходит в большой клуб — в «Манчестер Сити» в Англии или в «Ювентус» в Италии. Если говорить о моем случае, то я даже не представлял, что между «Локомотивом» и «Зенитом» есть принципиальное соперничество и что все это будет обсуждаться. В любом случае трансфер был моим желанием — я сообщил руководству «Локомотива», что хочу поменять команду. Опять же, решение для меня было простым, ведь «Зенит» — самый большой клуб в России. Это все равно что во Франции перейти в «ПСЖ». Я согласился очень быстро. Болельщики «Локомотива» называют меня предателем, но им лучше обратиться к руководству клуба.

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— Ваш первый домашний матч будет против «Локомотива». Ждете этой встречи?

— Да, это будет особенный для меня матч. Мне грустно от той критики, которая до меня дошла, хотя я отдавал все силы на поле, выкладывался на полную и старался приносить пользу «Локомотиву». Я профессионал и в «Зените» буду делать то же самое — показывать свою лучшую игру, в том числе в матче против «Локомотива». Я не предатель, это просто мой выбор.

— В «Локомотиве» вы чаще выходили на левом фланге атаки. Общались ли уже с Сергеем Семаком по поводу вашей позиции на поле?

— Да, в «Локомотиве» я чаще действовал на левом краю атаки, но вообще я могу играть и справа, и в центре нападения — могу закрыть каждую из этих трех позиций. Пока что я не обсуждал с главным тренером, где именно меня видят. Но я приехал сюда, чтобы помогать команде, поэтому буду выходить там, куда меня поставят. Главное — приносить пользу клубу.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
11
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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