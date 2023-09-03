Форвард «Локомотива» уехал в Европу и отказывается возвращаться в Россию. Как в клубе отреагировали на саботаж Изидора

Похожим образом недавно действовал Норманн из «Динамо».

Кажется, у Матиаса Норманна, этим летом сбежавшего из РПЛ (контракт был разорван в одностороннем порядке), появляются последователи. Вильсон Изидор из «Локомотива» пока еще не расторгал договор с москвичами, но уехал во Францию и отказывается возвращаться в Россию.

Летом Изидором интересовались клубы из Европы, но он не прошел медосмотр

На выездной матч Кубка России против «Ростова» 30 августа железнодорожники приехали в неполном составе — в Москве остались Дзюба, Баринов и Изидор. Последнего «забыли» в столице специально — на случай, если по нему придет предложение из Европы в последние дни трансферного окна. В Ростове-на-Дону непростая логистика, выбираться оттуда было бы тяжело — так что логика в действиях «Локомотива» была.

К тому же, как только Изидор вернулся в Москву из сочинского выезда в рамках 6-го тура, одна за другой полетели новости о желающих его приобрести. По разным данным, за 23-летним форвардом приходили французские «Марсель», «Метц» и «Лорьян». Ни с кем из них «Локомотив» не договорился, но в какой-то момент российский клуб внезапно перестали спрашивать.

3 сентября железнодорожники сообщили, что Изидор самостоятельно покинул Россию, не имея на то разрешения, и отправился проходить медосмотр для неназванного клуба. Однако когда Изидор его не прошел, то просто отказался возвращаться в страну.

«Футболист через своего агента выразил желание остаться в Европе и не возвращаться в Россию и в клуб», — заявили в пресс-службе «Локомотива».

По информации «СЭ», Изидор планировал перейти в «Марсель» на правах аренды. Кстати, это уже не первый случай, когда от Вильсона отказываются после медосмотра, — но об этом ниже.

Вильсон Изидор. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Побег Изидора максимально неожиданный. Еще недавно он рассказывал, как учит русский язык

Если Матиас Норманн в последний год особо не скрывал, что РПЛ для него — единственный, но при этом выгодный вариант, и даже согласился на исключение из сборной при переходе в «Динамо», то с Изидором история более неоднозначная.

Вильсон изначально вел себя уважительнее по отношению к клубу и стране. Вот что он говорил в мае: «Я учу русский язык ежедневно с клубным переводчиком, он мне как друг. Я решил заняться этим вопросом, чтобы мне было легче жить в России».

В июле — нахваливал Дзюбу: «В чем я лучше Дзюбы? Это странный вопрос. Никто же не знает, сколько пользы приносит «Локомотиву» Дзюба в каждой игре. Этот парень — гребаная легенда, нельзя нас сравнивать. Честно, это один из лучших нападающих, с кем я когда-либо играл за всю карьеру! Я играл с Бен Йеддером и Фалькао — они в полном порядке. Дзюба такой же крутой, как они. Ставлю его в топ-5 лучших, с кем я играл».

А в августе, буквально за две недели до побега, рассуждал о перспективах «Локомотива»: «У нас очень сильная команда. Несмотря на непростое начало сезона, я уверен, что нам по силам победить и в чемпионате, и в Кубке. Мы проанализируем свои ошибки и, уверен, будем прогрессировать от игры к игре».

Вильсон Изидор. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Этот скандал не первый для Изидора в России, прошлой зимой он грозился сделать операцию без согласия клуба

Удивительно, но Вильсон уже второй раз завалил медосмотр для французского клуба. В первый раз это произошло прошлой зимой — тогда форвард мог перейти в «Лион». Но в ходе обследования у него обнаружили боли в колене и, несмотря на их несерьезный характер, отказались от трансфера.

Позднее выяснилось, что больное колено, вероятно, было просто причиной отказаться от трансфера — Изидор был не нужен «Лиону», его навязывали агенты. Но футболисту, разумеется, было обидно — во многом еще и потому, что у него был куда более реалистичный вариант с «Лорьяном» (как и этим летом), но в «Локомотиве» настаивали именно на переходе в «Лион».

Дальше был скандал. О нем написал журналист «СЭ» Леонид Волотко у себя в телеграм-канале: «Это не первый перформанс за год: точно знаю, что зимой все началось с командного собрания, на котором он при всех сказал, что хочет остаться, а закончилось чуть ли не угрозами сделать операцию без ведома клуба (помните провал с медосмотром в той же Франции?). В итоге «Локо» стоило больших усилий элементарно успокоить человека и вернуть его на поле».

На данный момент «Локомотив», как и «Ростов» с «Динамо» в случае с Норманном, намерен действовать в правовом поле. Вот что заявила пресс-служба клуба: «На данный момент футболист Вильсон Изидор является игроком «Локомотива». Клуб оставляет за собой право следовать пунктам трудового договора и решать отношения между игроком и клубом в правовом поле, о чем футболист был уведомлен».