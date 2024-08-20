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Изидор уезжает в Англию и будет играть с братом Беллингема. «Зенит» освобождает место под Соболева?

Вильсон Изидор переходит в «Сандерленд» из «Зенита»
Алексей Михайлов
Вильсон Изидор.
Фото Global Look Press
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Вильсона подписывает «Сандерленд».

Из Петербурга — в Сандерленд

Во вторник «СЭ» стало известно, что один из клубов английского чемпионшипа проявляет интерес к 23-летнему нападающему «Зенита» Вильсону Изидору. По нашей информации, речь идет об аренде с правом выкупа.

«Вильсон Изидор по дороге в Сандерленд, Англия», — подтвердил «СЭ» председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Буквально пару дней назад сам футболист намекал, что, вероятно, окажется в топ-5 лиг.

«Конечно, цель уехать в Европу есть. Было бы ложью сказать, что я хотел бы провести здесь всю свою карьеру. Так что теперь посмотрим, что принесет будущее, потому что трансферное окно еще не закрыто», — признался Изидор «Советскому спорту».

Конечно, новый клуб игрока мог быть и статусом, и лигой выше. Но одну свою возможность блеснуть в топ-команде Изидор уже упустил: в 2018 году подписал контракт с «Монако», но провел за монегасков лишь пять матчей в лиге 1 — и не оформил ни одного результативного действия. А после перешел в «Локомотив».

«Сандерленд» — новый шанс перезагрузить карьеру.

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Трансфер Изидора в «Зенит» — провал

Переход Изидора в «Зенит» изначально вызвал много вопросов. Во-первых, сам игрок собирался уехать из России. Но многочисленные попытки «Локомотива» договориться с клубами из Франции ни к чему не привели — на фоне политической ситуации там хотели забрать футболиста в бесплатную аренду. Что, естественно, не устраивало железнодорожников — они ждали выгодный офер. И получили его от «Зенита».

Оказалось, что это аренда с обязательным выкупом. «По сути, полноценный трансфер», — добавил генеральный директор «Локо» Владимир Леонченко.

В новой команде Вильсон взял десятый номер и забил в первом же матче (в ворота «Рубина» уже на 8-й минуте), но закрепиться в основном составе не смог. В сезоне-2023/24 он провел 14 игр за «Зенит» в РПЛ и забил два мяча. В Кубке России — семь матчей (ни одного результативного действия). Новичок явно проигрывал конкуренцию забивному Матео Кассьерре (21 гол в 28 матчах РПЛ-2023/24) и даже Ивану Сергееву, который и играл чаще (1131 минута в РПЛ против 418 у Изидора), и забивал больше (шесть голов).

Вильсон Изидор радуется победе «Зенита» в РПЛ-2023/24.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

10 апреля стало известно об активации выкупа игрока — так Изидор стал полноценным футболистом «Зенита» с двухлетним контрактом. Но при этом не особо нужным тренерскому штабу.

— Вы говорили, что «Зениту» необходим высокий нападающий, который мог бы хорошо играть в штрафной. В нынешней форме Изидор — это то, о чем вы говорили, или ему надо до этого состояния докрутиться? — спрашивали у Сергея Семака 31 июля.

— Вильсон — немножко другого плана игрок, поэтому это разные позиции. Для нас важно, конечно, чтобы у нас был футболист, который мог бы выигрывать единоборства, хорошо играл вверху. Потому что, когда 10 человек в штрафной площади, конечно, достаточно сложно вскрывать оборону. Хотелось бы, чтобы был нападающий, который хорошо играет на «втором этаже» и может бороться. Он не помешал бы точно. Получится или нет, здесь сложно сказать.

Теперь, с уходом Изидора, место под такого форварда в «Зените» освобождается. Учитывая количество слухов, нетрудно догадаться, что речь об Александре Соболеве из «Спартака».

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Куда едет Изидор: конкурент с Украины и брат Беллингема

Новый клуб француза — «Сандерленд». Он долго выступал в АПЛ (с сезона-2007/08 по сезон-2016/17), но все время был в числе аутсайдеров. Наивысшее достижение за тот период — 10-е место в чемпионате-2010/11.

Спустя шесть лет «Сандерленд» вылетел в чемпионшип, заняв последнее место. И больше не возвращался в элиту. А в прошлом сезоне финишировал 16-м.

Но сейчас неплохо стартовал: обыграл «Кардифф Сити» (2:0) и «Шеффилд Уэнсдей» (4:0) и закрепился на второй строчке. Правда, в первом раунде Кубка Англии отлетел от «Престона» (0:2).

Вильсон Изидор и Игорь Дивеев.
Фото Global Look Press

По текущей стоимости в Transfermarkt (4 миллиона евро) Изидор будет делить шестую строчку с 24-летним центральным защитником из Северной Ирландии Даниэлем Баллардом и своим соотечественником 21-летним фланговым полузащитником Абдулла Ба.

А еще в «Сандерленде» Вильсон пересечется с Джобом Беллингемом — младшим братом суперзвезды «Реала». Он тоже атакующий полузащитник.

Что касается конкурентов француза, то на место центрального нападающего претендуют 25-летний украинец Назарий Русин и 21-летний португалец Луис Семедо. А также 19-летний испанец Элизир Маенда, на счету которого уже два мяча в текущем сезоне. Столько же — у Изидора.

Футбол
ФК Зенит
ФК Сандерленд
Вильсон Изидор
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