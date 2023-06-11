«Серебро ЦСКА — на 50 процентов заслуга Акинфеева. Сафонов еще может заиграть в Европе». Кафанов — об игре ногами Песьякова, ошибках Селихова, прогрессе Лантратова

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов дал обстоятельное интервью «СЭ».

Песьяков отдает за матч 50 передач — больше некоторых игроков

— Если не возражаете, давайте начнем наш разговор с короткого разбора игры Сергея Песьякова в матче последнего тура с ЦСКА. Виноват ли он в первом голе армейцев?

— Он никак не может быть виноватым в этом голе, так как отдал точный пас Александру Селяве. Если в кубковой встрече с «Краснодаром» Сергей действительно сделал передачу и ее перехватили, забили «Ростову» гол, то здесь к нему нет никаких претензий. Он верно выбрал направление атаки.

— Но не слишком ли рискованно изначально действовал Песьяков?

— Это стиль нашей игры. Таких передач за сезон Песьяков делает около 1500. Именно в эту зону — опорным полузащитникам. Сергей обязан отдавать качественные, удобные передачи именно туда, если игрок свободен, а дальше уже вопросы к полузащитнику или защитнику.

— Сергея не раз называли одним из лучших, если не лучшим вратарем по игре ногами в РПЛ. Но вы согласны, что в этом компоненте он порой совершал довольно серьезные ошибки? Это и матч за сборную России против Ирака, и кубковая игра с «Краснодаром», которую вы уже упомянули.

— Когда два года назад мы стали просить вратарей «Ростова» больше играть ногами, не сразу выбивать мяч на чужую половину поля, а разыгрывать с партнерами, то с Валерием Георгиевичем Карпиным понимали, что в таком стиле есть свой риск и что ошибки неизбежны. Когда Гвардиола только возглавил «Барселону», Вальдес в том сезоне совершил 14 (!) ошибок. Но Хосеп все равно просил вратаря больше играть ногами. На следующий год количество ляпов голкипера сократилось уже до четырех.

Сергей Песьяков. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Какая статистика у Песьякова?

— В прошлом году и первой половине этого года результативных ошибок у Сергея не было. Первая как раз произошла в матче на Кубок против «Краснодара». Тут стоит говорить о техническом браке. Ну и две ошибки он совершил во встрече с Ираком.

— В матче за сборную Сергей не справился с волнением?

— Да, пожалуй, тут дело как раз в психологии. В РПЛ он спокойно отдает такие передачи по воздуху и все выполняет четко. Стоило ему надеть майку сборной России, и... Хоть Сергей и говорит, что чувствовал себя уверенно в той встрече, но, повторюсь, в чемпионате он таких ошибок не совершал. Это все-таки национальная команда — больше ответственности, больше стресса.

Честно говоря, изначально думали, что ошибок у Сергея будет больше. Когда у своей штрафной мячи теряют опорные хавбеки, об этом довольно быстро забывают. А вот про просчеты вратарей помнят долго...

При этом в среднем за матч Песьяков выполняет 51 передачу, половина из которых — на 15-20 метров.

— О чем это говорит?

— Мы уже собрали довольно большую видеотеку с теми эпизодами, когда Песьяков начинает атаки, отдавая передачу опорным полузащитникам и защитникам. Футболисты «Ростова» в итоге нередко доходят до штрафной соперника, создают моменты и забивают свои голы. Но далеко не все при анализе наших удачных действий впереди учитывают, с кого они начинаются.

Конечно, можно было бы упросить игру и сразу выбивать мяч на чужую половину поля, но это все-таки не наш путь. Мы выбрали другой вектор.

В том же матче с Ираком, в котором Сергей в начале игры допустил две ошибки (они, слава богу, не привели к пропущенным мячам), он во втором тайме начал атаку, завершившуюся голом Пиняева в ворота соперника. Вот ради таких моментов мы и работаем, и рискуем.

— В Европе многие ведущие клубы играют так же?

— Да. У нас собрана видеотека и по европейским клубам. Все ошибаются. И Тер Штеген, и Куртуа, и Щенсны. Но тренеры спокойно к этому относятся, так как философия игры подразумевает определенную погрешность. Важно, чтобы удачных действий вратаря, когда именно он начинает атаку, которая заканчивается опасным моментом, было гораздо больше, чем ошибок. По статистике, Сергей отдает таких пасов намного больше, чем остальные вратари РПЛ. Естественно, поэтому и ошибается он чуть чаще. Повторюсь, в его активе в среднем за игру 51 пас. Это даже больше, чем у некоторых полевых игроков!

— Вам не кажется, что у Песьякова нет серьезной конкуренции в «Ростове»? Это проблема?

— В сентябре Никита Медведев получил тяжелую травму, и мы никого не могли вернуть из аренды. Егор Бабурин по соглашению между клубами выступал за «Торпедо» до конца года. Такая же ситуация была и у Максима Рудакова в финской «Хонке». То есть осенью мы уже понимали, что выступать до конца сезона с одним вратарем крайне сложно. Мише Цулае всего 17 лет. Он талантлив, но пока еще не готов заменить Песьякова.

— Рассчитываете на Бабурина как на одного из вратарей «Ростова» в следующем сезоне?

— Бабурин здорово отыграл сезон в «Торпедо». Знаю, что сейчас у Егора есть несколько предложений от команд РПЛ. Если он захочет уйти и если клубы договорятся, то его решение поддержу.

Егор Бабурин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сафонов — самый большой талант, с которым я работал

— Если позволите, давайте поговорим про вратарей других команд РПЛ. Вопрос про Матвея Сафонова. Что происходит с ним в конце сезона? В чем природа его неуверенности и ошибок? В последнем туре против «Ахмата» он вернулся в ворота, но зачем-то затеял обводку у своей штрафной, потерял мяч, и грозненцы забили.

— Уже как-то говорил и готов повторить. Из всех вратарей, с которыми мне довелось поработать за 20 лет, Матвей — самый талантливый. Другое дело, на сколько процентов он сможет реализовать свой потенциал? Тут уже очень многое зависит от него самого. Причину ошибок мне сейчас назвать сложно. Знаю только, что ошибаются все. В этом сезоне мало кто смог провести сезон очень ровно. Пожалуй, только Игорь Акинфеев, которого и признали лучшим вратарем чемпионата. Игорь вновь подтвердил свой высокий уровень. Армеец способен держать высокую планку на длинной дистанции, без серьезных сбоев. Причем речь даже идет не об одном чемпионате, а о нескольких. У Матвея так ровно пройти дистанцию пока не получается. Для того чтобы знать все нюансы, надо находиться внутри «Краснодара».

— Не наблюдаем ли мы сейчас начало заката карьеры Сафонова?

— Нет. Об этом вообще речи не идет! По-прежнему считаю его очень сильным голкипером. У него в этом сезоне было много ярких матчей, но все вспоминают ошибки. Что ж, такова доля голкипера.

— А вы не считаете, что Сафонову уже стоит сменить команду, обстановку и, возможно, даже уехать в европейский чемпионат?

— Уже как-то говорил, что Матвей способен заиграть в топовом европейском клубе. В какой-то момент, думаю, он перерос РПЛ, и, возможно, ему следовало уехать в Европу, бросить себе новый вызов. Но раз он остался в «Краснодаре», значит, сам считает, что ему рано уезжать. Хотя, думаю, интерес к нему есть.

— Думаете, что даже сейчас, после неоднозначного сезона в РПЛ, Сафонов способен уехать и заиграть в Европе?

— Да. Но вряд ли получится приехать в европейский клуб и сразу заиграть. Потребуется время на адаптацию. Там все-таки уровень мастерства повыше, да и на тренировках все делают быстрее.

Матвей Сафонов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— На финише сезона ворота «быков» в важных матчах с ЦСКА и «Ростовом» защищал Агкацев, а не Сафонов. Как думаете, Станислав на длинной дистанции уже в следующем сезоне может выиграть конкуренцию у Матвея?

— Если на Агкацева рассчитывать на длинной дистанции, то надо учитывать, что Стас свои голы еще не пропустил. Все равно, когда игры пойдут одна за другой, он будет ошибаться. Но при этом и будет расти. Прогрессировать. Если ему доверять и после первого же ляпа не сажать на лавку, он, конечно, станет сильнее.

— Какой потенциал у Агкацева?

— Станислава знаю давно. Наблюдал за его тренировками в молодежной сборной. Когда несколько раз ездил в «Краснодар» на тренировки к Матвею Сафонову, следил и за Стасом. Козырь Агкацева? Надежность. У парня очень крепкая психика, его сложно выбить из колеи. Он принимает правильные решения. Уже тогда было видно, что это добротный вратарь, который ждет своего часа, и если получит шанс, то он его использует.

— А кто сыграет за «Краснодар» в финале Кубка России против ЦСКА — Сафонов или Агкацев?

— Надо находиться внутри команды, чтобы точнее ответить на ваш вопрос. Конечно, опыта больше у Матвея. Несмотря на то что в конце сезона он пропустил встречи с ЦСКА и с нами, думаю, в финале Кубка он сможет показать свой максимум. Матвей, к слову, очень много сделал для команды, чтобы она оказалась в финале. Об этом не стоит забывать. Стас в хорошей форме, но у него меньше опыта. Ясно, что последнее слово за тренером.

Станислав Агкацев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Жду матчей с ЦСКА, чтобы вживую посмотреть на действия Акинфеева

— Вы по-прежнему считаете Акинфеева лучшим вратарем России?

— Да. Он ровно и надежно провел весь сезон. Второе место ЦСКА — как минимум на 50 процентов заслуга Игоря.

— Игорь не стал слабее по сравнению с прошлым чемпионатом?

— И прошлый, и нынешний сезоны он отыграл очень стабильно. Игорь сейчас полностью сконцентрировался на выступлениях в клубе. Дело в том, что Акинфеев изначально предъявляет к себе очень высокие требования. Может быть, вы читали интервью известного журналиста Леонида Трахтенберга, в котором тот сказал, что Игорь, когда его увидел перед матчем, даже не поздоровался. Но вратарь потом все объяснил: когда он выходит на поле, то никого не видит и думает только о предстоящем матче. Вот в этом весь Игорь! Для него важна каждая игра, неважно с кем.

— Хоть кто-то к нему по уровню приближается?

— Если посмотреть на карьеру Игоря, то могу каждому вратарю пожелать сделать и добиться хотя бы половины того, что удалось ему. Вся его карьера прошла на моих глазах. Я в премьер-лигу пришел работать на год раньше. Мне всегда было интересно, что же это за парень такой появился в ЦСКА. Все эти годы всегда ждал матчей с армейцами, чтобы просто посмотреть вживую на работу Акинфеева.

— И в игре, и на разминке?

— Разминка у него довольно короткая. Все упражнения повторяются из года в год. Это еще раз говорит о том, что Акинфеев силен своей головой. У него настолько все правильно расставлено в голове! Верная ментальность. Он никогда себя не переоценивает.

Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Планировали, что в июне за сборную сыграют Лантратов и Помазун

— Если бы в июне все-таки состоялся сбор национальной команды, кого бы вы на него вызвали?

— В расширенном списке на этот сбор были Лантратов, Помазун, Шелия и Бабурин.

— Почему такой выбор?

— Основная обойма вратарей сборной осталась та же — Сафонов, Шунин, Селихов и иногда Песьяков. Но вот те четыре голкипера, о которых сказал выше, сильно провели этот чемпионат. Все они помогли своим командам набрать очки. Гиорги Шелия вообще, наверное, провел свой лучший сезон в карьере, «Ахмат» стал пятым. «Торпедо», конечно, много пропускало, но не могу вспомнить ни одного мяча, который бы забили автозаводцам из-за ошибки Егора Бабурина!

— Если бы в июне сборная провела один матч, кто бы сыграл?

— Планировали дать по тайму Илье Лантратову и Илье Помазуну. Они уже ранее вызывались в сборную. Знали наши требования. Но в последний момент сбор отменился...

— Помазун в перспективе способен заменить Акинфеева в ЦСКА?

— Думаю, клуб его к этому и готовит, не продает. Знаю, что «Урал» хотел выкупить Илью, но не получилось. В ЦСКА держат Помазуна в уме. Если вдруг Игорь когда-то закончит (хотелось бы, чтобы попозже), у армейцев уже есть готовый вратарь, который набил шишки. Не сомневаюсь, что у Илюши все получится в ЦСКА.

— Чья игра из вратарей РПЛ стала для вас открытием? Может быть, чей-то прогресс вас поразил?

— Это лучшие сезоны в карьерах у Гиорги Шелии и Ильи Помазуна. Очень порадовал Илья Лантратов. Одно дело играть за «Химки», другое — за «Локомотив». Но Илья выдал очень сильную весну! Вообще в России вратари растут, прибавляют. Возьмите «Крылья». Сначала играл Иван Ломаев, потом его сменил Богдан Овсянников, получил травму. Вышел третий голкипер Женя Фролов и вытащил важнейший матч со «Спартаком». Самара осталась в РПЛ. И в этом есть еще и заслуга Виктора Гауса, тренера вратарей «Крыльев».

А Стас Агкацев? Весь сезон сидел на лавке. Вышел против ЦСКА и спас в концовке. О чем это говорит? В каждой команде есть по два, а то и три хороших голкипера. О краснодарской школе хочется сказать отдельно. Сергею Николаевичу Галицкому нужно отдать должное. Из его академии уже вышло три сильных вратаря — Адамов, который играет в «Сочи», Агкацев и Сафонов. Уже ради этого стоило вкладывать столько денег в школу, чтобы появились такие футболисты.

— Сильные стороны Лантратова?

— Надежность. Мало ошибок. В первую очередь вратарь ценится не по числу сейвов, а по количеству ошибок. У него их реально очень мало.

— При этом не обидно за молодого Даниила Худякова, который с приходом Лантратова сел на лавку? Если верить статистике, то по итогам первой части сезона Худяков занял второе место по числу суперспасений, уступив только Сафонову.

— Время Худякова еще придет. Его бросили в топку в трудный отрезок, когда команда плохо играла, когда в клубе менялось руководство, тренеры... Он, к сожалению, попал в этот период. Все равно получил необходимый опыт. Сейчас передохнет, а когда в следующий раз получит свой шанс, то уже будет не юный птенец, а обстрелянный боец.

— Чего пока не хватает другому молодому вратарю — Ивану Ломаеву из «Крыльев»? Владимир Габулов в интервью «СЭ» журил его за игру на выходах.

— Соглашусь с Володей. Такие ошибки у Ивана были. В сборной посоветовал Ване уметь управлять эмоциями.

Илья Лантратов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

У Селихова три ошибки за сезон — показатель сильного вратаря

— Поговорим об Александре Селихове. Он остается первым номером «Спартака», но допустил довольно серьезные ошибки в важнейших играх — против «Динамо» и «Зенита». С чем вы их связываете?

— Здесь надо каждую ошибку разбирать по отдельности. У нас многие вспоминают только эти игры. но если их убрать, Саша в целом провел сильный сезон.

Если говорить о втором пропущенном мяче от «Динамо», то момент очень непростой. Тюкавин набегал и мог обработать мяч. Селихову нужно было ждать, достанет ли форвард «Динамо» этот мяч или нет.

— Не достал.

— Да. И когда мяч пролетел мимо Тюкавина, Саше уже было объективно сложно среагировать. Ошибки будут, главное, чтобы они не повторялись!

— Что тогда с ним произошло в игре с «Зенитом», когда его «накрыл» Клаудиньо?

— Саша близко подпустил Клаудиньо! Уверен, что он сделает выводы и больше такой ошибки не совершит.

— Но вы не считаете, что в эпизоде с голом Клаудиньо уверенность Селихова переросла в самоуверенность?

— Не знаю. Думаю, ребята в «Спартаке» проведут анализ этой игровой ситуации и на поле, и в зале теории и больше не дадут повода вспоминать об этом пропущенном мяче в дальнейшем.

— После матчей с «Динамо» и «Зенитом» не подумали, что Селихов уступит место в воротах Александру Максименко?

— Да, такая мысль промелькнула. В «Спартаке» два хороших вратаря. Саша Максименко тоже вызывался в сборную. Допускал, что после игры с «Зенитом» ему дадут шанс. Но в то же время отдаю должное тренерам, которые предоставляют вратарям право на ошибку. Селихову дали два шанса. Это очень важно. Ведь сейчас Максименко понимает, что когда придет его время, его тоже не должны посадить на лавку после первого же просчета. Надо, конечно, еще видеть, как спартаковские голкиперы работают на тренировках. Видимо, Селихов не позволил тренерам в себе усомниться.

— В 2019 году в большом интервью Sports.ru вы заметили: «Допустима одна ошибка за 10 игр — так считают российские тренеры вратарей». Ваша позиция осталась прежней?

— Да. Так и сейчас считаю. Если вы подводите к ошибкам Селихова, который совершил две в дерби с «Динамо», а еще через три тура одну в игре с «Зенитом», то три ошибки за сезон — это показатель вратаря высокого уровня. Просто промежуток между встречами с «Динамо» и «Зенитом» был небольшой, поэтому многие и запомнили неудачные действия Саши. Но больше Селихов ошибок в этом чемпионате не допускал. Вот вам и три просчета за сезон.

— В «Факеле» играет арендованный у «Спартака» Илья Свинов. Как бы вы его оценили?

— Пока он проходит период становления. Свинов еще крепко на ногах не стоит, набивает шишки, где-то ошибается. Но в целом добротный вратарь. У каждого голкипера свой срок созревания. Можно провести параллели с Помазуном. В первом сезоне в «Урале» Илья не всегда действовал стабильно, а во втором уже отыграл очень сильно.

— То есть Свинову пока рано конкурировать в «Спартаке» с Селиховым и Максименко?

— Это хорошо, что у Ильи есть практика в «Факеле». А так бы он сидел на скамейке в «Спартаке». Свинову надо еще набраться опыта — тогда он сможет вернуться в состав красно-белых заматеревшим и более конкурентоспособным.

Александр Селихов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Шунин имеет право предъявлять защитникам

— Перейдем к «Динамо». На финише сезона у Антона Шунина сдавали нервы, он почему-то срывался на защитников.

— Не могу сказать, что Антон провел неудачный сезон. У него грубых ошибок меньше, чем у многих других вратарей. Шунин играл качественно. Другое дело, что в этом сезоне линия обороны «Динамо» действовала безобразно, на мой взгляд. Общался с Антоном. Он нервничает, потому что защитники допускают довольно простые ошибки и не выполняют его требования. А то, что он небезразличен и иногда дает волю эмоциям, — это, наоборот, хорошо. Он мог бы спокойно уйти в раздевалку, уехать домой, забыть игру и не обсуждать ее. Самое страшное — равнодушие! А когда игроки спрашивают друг с друга, это правильно! И Шунин своей карьерой в «Динамо» заслужил право потребовать от своих партнеров, чтобы они к нему прислушивались на поле. У Антона просто болит душа за команду.

— У него осталась прежняя проблема — прямые удары со штрафных?

— Нет, он ее решил. В свой угол со штрафных Антон больше не пропускает. Вот уже полтора года.

— Игорь Лещук — достойный конкурент Шунина? Может ли стать железным первым номером в следующем сезоне?

— Любой тренер хотел бы иметь в составе таких вратарей. Когда Антон получает травму, Игорь встает в ворота и проводит игры уверенно. Считаю Лещука голкипером высокого уровня. Конечно, он хочет больше играть. Тот же Егор Бабурин желал получать больше игровой практики и ушел в аренду в «Торпедо». И хоть команда вылетела, Бабурину этот сезон пойдет на пользу. Он готов бороться за место первого номера в любой команде РПЛ. Так и Лещук.

Антон Шунин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Лунев, Кержаков, Гойло

— У Андрея Лунева не получилось в «Байере». Вы его не отговаривали от перехода в немецкий клуб, где уже был сильный вратарь — финн Лукаш Градецки?

— Наоборот. Там нужна была моя рекомендация для тренера вратарей «Байера». Не задумываясь, ее написал.

— Только Андрей почти не играл в «Байере»...

— Да, с практикой были проблемы, но этот сезон он все равно не потерял. Этот период дал ему многое в плане тренировочного процесса. Сейчас Луневу, конечно, надо найти клуб, где он будет постоянно играть.

— Мы увидим его в РПЛ?

— Не знаю. Сейчас ему просто надо реализовать на практике то, чему он научился в «Байере». Не считаю тот его уход из «Зенита» ошибкой.

— А в «Зените» существует вратарская проблема?

— Нет. Миша Кержаков не дает повода в себе усомниться. Надежно играет. Да у него и в целом никогда не было проблем с надежностью. В «Зените» сложно выступать, потому что мало ударов по твоим воротам, но тебе все равно необходимо сохранять концентрацию, чтобы выручить в одном эпизоде. Миша с этой точки зрения подходит питерской команде. Играет просто и надежно. Кроме того, в «Зените» растет Даня Одоевский — талантливый мальчик. Есть Саша Васютин, хороший вратарь. Рад, что в «Зените» сейчас все три голкипера — питерские. Никого они со стороны не приглашают, обходятся своими кадрами.

— Александр Кержаков как-то сказал, что в аренде в «Пари НН» есть уже готовый первый номер для «Зенита» — Никита Гойло. Действительно такой большой талант?

— Хорошо, что Никита пошел в аренду. Конкуренция с Артуром Нигматуллиным дала ему немало. Были матчи, которые он вытаскивал в одиночку. Потенциал у него большой. Готов ли он стать первым номером «Зенита» уже сейчас? Мне кажется, ему еще годик надо где-то поиграть. Поступить так же, как Помазун. Пока у Никиты маловато игр в РПЛ. А в «Зените», поверьте, выступать очень трудно.

— Следите ли вы за вратарями из первой лиги?

— Время от времени.

— Есть объяснение, почему Сергей Волков из «Акрона» до сих пор не в клубе РПЛ?

— Этот год у него лучший в карьере. Матчи в Кубке России против команд РПЛ показали, что он психологически устойчивый. Наверное, для него настало время переходить в клуб элитного дивизиона и уже бороться за право быть там первым номером.

— Как сейчас в России обстоит дело с обучением тренеров вратарей, семинарами, конференциями?

— Есть желание в декабре провести большую конференцию, собраться. Андрей Лексаков обещал помочь со всеми организационными моментами. Из-за ковида мы не встречались уже три года. Хочется понять, как за это время изменились требования к голкиперам, чем мы отличаемся от Европы.

— Новый фильм о тренировках вратарей снимать не собираетесь?

— Видеоматериал есть. Постараюсь найти время, чтобы к декабрю сделать фильм.