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Сегодня, 17:30

Лисакович был главной звездой «Рубина» Слуцкого, но сейчас не нужен команде. Продать форварда со сложным характером будет сложно

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Футболист «Рубина» Виталий Лисакович.
Виталий Лисакович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Белорус все реже появляется на поле.

У Лисаковича травма, но и до повреждения игрок не входил в планы Рахимова

На неделе вышло несколько новостей о том, что Виталий Лисакович не нужен «Рубину» — якобы у форварда конфликт с Рашидом Рахимовым. Белорус в двух матчах подряд не попадал в заявку, а главный тренер казанцев после поражения от «Ростова» (0:1) в Кубке сообщил, что у футболиста повреждение и он недавно перенес операцию.

Но Лисакович и до травмы не входил в планы тренера: в товарищеских матчах перед стартом сезона форвард выпал из основного состава. В одном из заключительных матчей перед игрой с «Локо» в РПЛ казанцы на своей базе провели две игры против «Крыльев Советов», и Лисакович вышел в составе с резервистами, дублерами и игроками «Рубина-2». Форварда заменили во втором тайме, после чего он сразу же ушел в раздевалку и не пришел смотреть вторую игру против самарцев, уже с участием игроков основы.

Этим летом Рахимов настоял на подписании нападающего из Косово Мирлинда Даку, который в дебютной игре оформил гол+пас и стал лучшим игроком встречи с «Локомотивом» (2:2). При этом тренер рассчитывает на подписание еще одного игрока в атаку. Очевидно, что Лисаковича в основной обойме форвардов Рахимов не видит.

Это проглядывалось и по весеннему отрезку в ФНЛ: при Рахимове форвард лишь дважды попадал в стартовый состав «Рубина» — в первых играх тренера у руля команды, когда тот только присматривался к составу. При этом Лисакович все равно получил игровое время в концовке сезона, но только выходя со скамейки запасных — 6 минут против «Акрона», 22 минуты против «Балтики», 45 минут против махачкалинского «Динамо» и 25 минут против «Родины».

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Ожидаемо, что белорус недоволен своим положением и не скрывает раздражения, что сказывается на тренировках. Отсюда и слухи о конфликте и уходе из клуба. Казанское издание «БИЗНЕС Online» сообщило, что «Рубин» готов продать Лисаковича за 1,5 миллиона евро из-за его разногласий с тренером.

По данным «СЭ», игрока не выставляли на трансфер, но разговоры о его уходе идут давно. Игрока прошлым летом пытались подписать «Крылья Советов», были разговоры о переходе в «Сочи» или «Торпедо», но никто не был готов платить отступные, которые хотят получить в Казани. Вряд ли требуемую сумму кто-то отдаст за Лисаковича и в это трансферное окно.

Фото Global Look Press

У Лисаковича были стычки с предыдущими тренерами «Рубина» — Слуцким и Уткульбаевым

Открытого конфликта у Лисаковича с Рахимовым нет, но есть определенное раздражение. Известно, что у Виталия непростой характер. У игрока были сложности и в «Локомотиве», и в сборной Белоруссии. К примеру, форвард не вызывался в национальную команду на матчи Лиги наций, хотя ранее был ее главной звездой.

Одна из причин — отношения с тренером Георгием Кондратьевым, который покинул пост месяц назад. Специалист якобы вызывал игрока, но тот по разным причинам не приезжал.

«Первое, что должно быть у футболиста при игре в этой команде, — желание. Если его нет — смысл в таком вызове пропадает. Он взрослый человек, который сам должен принимать такие серьезные решения», — объяснял тренер отсутствие игрока в команде.

О белорусском периоде карьеры Лисаковича много историй, связанных с его характером: и сломанная рука в раздевалке после разгрома, и стычки с тренерами из-за замечаний на теориях, и разногласия с возрастными игроками.

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Лисакович открыто возмущался после замены, когда «Рубин» тренировал Юрий Уткульбаев — предшественник Рахимова. Но тренер не шел на конфликт, и ситуацию тогда удавалось сглаживать.

Как рассказали «СЭ» в «Рубине», у Лисаковича были стычки и с Леонидом Слуцким, который покинул клуб в ноябре прошлого года. Футболист даже отстранялся от работы с первой командой и какое-то время тренировался один.

Виталий порой выражал недовольство, негативно реагировал на какие-то моменты в тренировках, «пихал» партнерам. Были словесные перепалки даже с главным тренером, но Слуцкий пытался найти к футболисту подход. Либо банально терпел. Именно Леонид Викторович был инициатором приглашения Лисаковича в команду, и было бы странно, если бы он отказался от игрока после подписания с ним долгосрочного контракта. Рахимов же мириться с замашками Лисаковича не готов и, как говорят источники «СЭ», не хочет видеть его в команде. В новом сезоне тренер рассчитывает на Даку и Джоэля Фамейе.

Футболист «Рубина» Виталий Лисакович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Уйдет ли Лисакович из «Рубина»?

Несмотря на видение тренера, продать Лисаковича «Рубину» будет крайне сложно. О специфике характера футболиста в России многие в курсе, да и финансовые условия расторжения контракта трудновыполнимые. У Лисаковича действующий контракт с «Рубином» до 2025 года, поэтому казанцы не готовы отпускать его дешевле, чем приобретали, то есть за 1,5 миллиона евро. Политика расторжения договоров в «Рубине» тоже не приветствуется, ведь футболисту придется платить приличную неустойку.

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По данным «СЭ», Лисакович в «Рубине» зарабатывает около 5 миллионов рублей в месяц, и это одна из самых больших зарплат в клубе. С таким окладом найти новую команду игроку будет непросто.

Поэтому в «Рубине» пока присматриваются к ситуации и ждут развития: как долго Лисакович будет восстанавливаться, не изменится ли его отношение и поведение, как сложатся его дальнейшие отношения с тренером. Клуб открыт к предложениям, однако пока их попросту нет.

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Виталий Лисакович
Леонид Слуцкий
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