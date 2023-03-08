Почему Дзюба не в сборной? Что стоит за ошибкой Мешкова? Промес не готов к весне? Отвечает Владимир Быстров

Экс-игрок «Спартака» и «Зенита» — о Дзюбе, провальных трансферах красно-белых и спаде Захаряна.

«Не надо брать трех инвалидов — возьмите одного качественного иностранца, который поможет команде»

— После возобновления сезона мы постоянно обсуждаем судейство. Согласен, что количество спорных моментов и ошибок — это жесть? Так не должно быть.

— Жесть — это отстранение Сергея Иванова за матч «Спартак» — «Локомотив»! Знаешь, почему в этом туре случились такие ситуации? Да потому что на глазах у всех арбитров произошел кубковый беспредел, когда в ЭСК РФС шесть-семь человек вынесли вердикт, что судья не прав в одном эпизоде (речь про единоборство Игнатова и Тикнизян. — Прим. «СЭ»). Они выдернули этот момент, увидев борьбу. Но я ничего там не увидел. Для меня это игровой момент.

Если бы Иванова защитили, то в этом туре отсудили бы нормально. А так арбитры посмотрели, что человека убрали, и решили: «Лучше лишний раз свистну».

У Мешкова был юбилей — двухсотый матч. Ему не нужен был шум — все должно было пройти четко. Да, человек ошибся, но у него не было намерения убить «Спартак». Это человеческий фактор, потому что после отстранения Иванова арбитры решили, что лучше перестраховываться.

— Как тебе «Спартак»?

— Команда около часа играла непонятно во что. Хорошо, что отыгрались в концовке первого тайма. Кстати, это был не гол Литвинова, а автогол — хотя удар хороший. Рад за Литвинова, я с ним работал в юношеской сборной России, где он был капитаном. Руслан — боец, Кержаков с самого начала в него верил. И не сомневался в лидерских качествах. Хотя в него не верили в «Спартаке», но мы Литвинова в сборную вызывали.

Еще тогда ходили разговоры, что футболистов 2001 года рождения не будет в РПЛ. Посмотри, сколько их сейчас! Все они честно выиграли борьбу за место в составе — и практически все прошли через нас. Правда, были у нас три молодых дарования — вели себя как идиоты, но фамилии не буду называть. Вот Литвинов пашет и получает игроков время в РПЛ!

— Вернемся к «Спартаку».

— У меня есть вопросы к Абаскалю по составу. Промес не готов, играл на чистых мячах, не обострял. Дуарте провел не лучший матч — он не сильнее Чернова. Если вы берете легионера, то он должен быть на уровень выше.

Вот у защитника «Зенита» Ренана все в порядке с контролем мяча, он видит поляну, не боится. Что мешает другим клубам относиться к трансферам так же бережно? Не надо брать трех инвалидов — возьмите лучше одного качественного иностранца, который поможет команде. Неправильно брать трех в надежде, что один из них выстрелит. Это разлагает коллектив.

— Почему в старте вышел Николсон, а не Соболев?

— Потому что Соболев не в форме.

— Так он вышел и забил. Какие к нему вопросы?

— У меня вопросы все равно бы остались. Да, можно сказать, что задача нападающего — забивать. Но в основу-то он не попадет все равно.

— Шамар в суперформе?

— Физически он лучше готов. Николсон искал возможности, не прятался за спинами, боролся со всеми.

У Абаскаля три нападающих (Бальде пока спишем) плюс фланги разнообразные. Почему он не реагировал? Игра ведь не складывалась, «Урал» лучше выглядел. Учитывая, что «Спартак» лучше укомплектован, «Урал» играл не хуже. Они контратаковали, и если бы не сейв Селихова на последних секундах, то красно-белые вообще остались бы без очков. Хотя и Помазун дважды спасал команду.

— Он попал в расширенный список сборной России.

— Не просто так. Он молодец, оставил свою команду в игре. Но здесь заслуга всего «Урала» — вышли с таким настроением! Не провалились в Москве, играли высоко, прессинговали. Они были готовы с «Спартаку».

— Чемпионской гонке конец?

— [В первой части сезона] «Спартак» играл в хороший футбол и выглядел здорово, включая матчи с «Зенитом». Но вы видели поле в Санкт-Петербурге? Для хорошей команды это многое значит. Чем поле лучше, тем меньше шансов у команды с худшим качеством футбола. У «Спартака» газон не такой.

Как и у «Ростова». Команда на юге находится! Но они говорят, что летом слишком жарко, а зимой слишком холодно. Даже в Ульяновске поле подготовили, там люди лопатами его разгребали! Была задача — они ее выполнили. Вот эти факторы влияют на чемпионство. А не только команда из 11 человек. Руководство, агрономы, работники стадиона — они тоже играют большую роль.

— Прежде,чем перейдем к «Зениту», последнее по судейству: что делать с такими пенальти, как в Грозном?

— Опять-таки, если бы мы придерживались высокой планки борьбы, то у арбитра ВАР не было бы и мысли позвать к монитору главного рефери. Это игровой момент! Садулаев отдает передачу и выкатывает за поле, а Сиваков отворачивается и наступает. Но старается подогнуть ногу... Если какой-то футболист бежит и заденет меня лежачего — это что, пенальти?

Дайте мне свисток: с такими правилами я найду повод прибить любую команду и сделать нужный результат. Сиваков не специально наступил на игрока — за что пенальти? Он бежит, не ищет контакта. Половина таких моментов бы исчезла, если бы были разграничения: борьба и умышленный удар.

— Теперь к «Зениту».

— Слишком уверенная победа. Если бы поле было поуже и похуже, то обороняться «Пари НН» было бы легче. А «Зенит» раскатывал, использовал всю ширину — сопернику хватило 20 минут, чтобы «наесться».

— Сказалось ли то, что «Зенит» выходил на поле, зная, как сыграл «Спартак»?

— Нет. Сколько было ситуаций, когда ты знаешь результат и понимаешь — нужно подниматься в турнирной таблице, но это не помогает. Ты вроде бы собрался, а на поле выходишь — и все кажется монотонным и тягучим...

Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Почему Дзюба не в сборной? Мы хотим смотреть вперед или назад?»

— Дзюба оформляет хет-трик, но не попадает в расширенный список сборной России. Почему?

— Мы хотим смотреть вперед или назад? Если мы смотрим вперед, то не должны оборачиваться и делать два шага в обратном направлении. Можно вызвать Дзюбу — но что дальше? Тренеру нужно будет перестраивать под него игру.

Сейчас есть время и возможность посмотреть на молодых и строить новую команду. Потому что рано или поздно мы все равно вернемся на международную арену. Дзюба уже немолодой — ему этот вызов самому не пойдет на пользу.

— Ему нужно забить один гол. Для него это важно.

— Павлюченко тоже нужно было забить гол за «Уфу» в Кубке России. Сделали небольшую пиар-акцию из этого, а в итоге поехал Павлюченко отдыхать. Тренеру все-таки нужно строить команду.

— Карпин строит команду в «Ростове», но зимой у них ноль трансферов на вход. Ты удивлен?

— Их вектор развития понятен: засветить игрока и продать его. Кого-то уже продали. Если нет денег, то как ты будешь выживать? Чудо, что они с таким составом в первой части чемпионата наколотили со стандартов уйму голов и прыгнули выше головы! Молодые игроки, которых засветил Карпин, рано или поздно уйдут в топ-команды. Даже одного продадут за 5-10 миллионов евро — уже будет хорошо.

Константин Тюкавин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Если Тюкавин не подходит тренеру, то честно скажите ему об этом! Почему парень пропадает?»

— Курбан Бердыев вернулся в РПЛ и стартовал с победы.

— Есть тренеры, которые умеют работать с футболистами. У того же Федотова, когда он был в «Сочи», заиграли крайние защитники; плюс он реанимировал Юсупова и Бурмистрова, которые были потеряны в РПЛ. Бердыев знает, как использовать сильные качества Луки Джорджевича.

«Сочи» и ЦСКА играли без ворот — в центре поля. Бердыев решил выпустить нападающего по ходу второго тайма на уставших защитников ЦСКА. И это сработало.

— У ЦСКА одна победа в семи последних матчах РПЛ. Допускаешь, что вскоре руководство задумается: а того ли тренера мы взяли?

— Игра у них есть в принципе. Вспомните любую команду, которая приезжала к Курбану Бердыеву... К тому же это Сочи, где лидеры часто теряли очки. Тяжелый выезд.

Засчитай тот гол Мойзеса, и все могло сложиться по-другому. ЦСКА играл ровно, боролся, создавал моменты.

Нужно спокойно доигрывать чемпионат и смотреть дальше. В руководстве общаются с тренером по тем позициям, которые нужно усилять.

— После победы «Динамо» ты критиковал Арсена Захаряна.

— «Динамо» ужасно играло! А Захарян, наше молодое дарование, должен тащить команду, создавать в два раза больше моментов. Но единственное его действие на поле — это споры с арбитром, чтобы отменить гол «Крыльев». Больше не помню моментов с его участием. Все медленно, в шаговом темпе — что ты делал на сборах? Если тебе тяжело, то иди бегай, устрой себе дополнительную тренировку. Если игрок не выполняет установку, то вопрос к Йокановичу: почему ты его ставишь? Посади, пусть на лавке побудет.

— Ты бы на месте тренера отправил Захаряна в запас?

— Если бы видел, что он тренируется спустя рукава, то, конечно, посадил бы. Почему Тюкавина оставляют в запасе? Он выходит и уже который раз приносит результат команде. Он готов отлично!

— Может, Смолов — неприкосновенный.

— Допустим, делают ставку на Смолова. Но если Тюкавин не подходит тренеру, то честно скажите ему об этом! Почему игрок, заслуживающий играть в страте, остается в запасе и пропадает? У нас много клубов, где его примут.

«Динамо» выиграло — молодцы! Но игра должны быть. Где она? Осинькину не помещал уход лидеров зимой, команда прекрасно играет в футбол. Нет никакой опаски, что «Крылья» повалятся. У «Динамо» игры нет. Не знаю, чего ждать от «Динамо» в Кубке России с «Зенитом» — там может получиться даже хуже, чем с «Пари НН»...