«Как только Абаскаль продлил контракт, игра у «Спартака» пропала». Быстров — о дерби, Бакаеве и сборной России

«СЭ» поговорил с экс-игроком «Спартака» и «Зенита».

«Те, кто говорит, что сборной России не нужно собираться, пусть держатся подальше от футбола»

— 15 июня сборная России проведет товарищеский матч с Камеруном. С одной стороны, это участник чемпионата мира и самый сильный соперник с момента нашего отстранения. С другой, есть те, кто говорит: «Не надо играть».

— Что значит не надо? Замечательно, когда есть возможность лишний раз собрать команду, наиграть какие-то связи, тем более [встретиться] с хорошим соперником. Чем чаще собирается национальная команда, тем легче становится тренеру поставить игру, рассчитывать на каких-то футболистов. Я двумя руками за.

— Аргументы тех, кто против: зачем что-то наигрывать, когда нет официальных матчей? Еще и с риском получить травму.

— Ну, это дилетанты так думают. Травму можно получить и на тренировке — что теперь, в футбол не играть? Это заблуждение. Обязательно нужно собираться — чем чаще, тем лучше. Если есть возможность провести два матча — пусть проводят два.

На наших футболистах надо пахать, а мы их все бережем. Для чего? У нас недельный цикл — делать можно все, что хочешь. Еврокубков-то нет. Нужно, наоборот, нагружать футболистов, чтобы они были готовы к скоростям, которые предлагают клубы из Европы.

Надеюсь, что те, кто говорит, что сборной не нужно собираться, будут держаться подальше от футбола.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Если Ткаченко готовит Бакаева в сборную по Counter Strike, можно и дальше сидеть в «Зените»

— От сборной перейдем к РПЛ: «Краснодар» в очередной раз упустил победу на последних минутах...

— Опять мы сталкиваемся с ситуацией, что «Зенит» даже в праздничном настроении немного добавляет в концовке и авторитетом додавливает соперника. Но не обошлось без ошибок футболистов «Краснодара». Если бы этот матч был для них действительно важным, если бы команда за что-то боролась, то я не думаю, что она бы так провела концовку. Поэтому встречались две команды, которые, по сути, провели товарищеский матч. При большом количестве болельщиков, в хорошем настроении. Ничего не должно было помешать им играть в футбол. Это мы и увидели.

— Как «Зенит» и «Краснодар» изменятся в следующем сезоне? И насколько им нужно меняться?

— Меняться, конечно, нужно, только непонятно, уйдут ли иностранцы. Если основополагающие футболисты, которые сейчас играют в старте, покинут «Зенит», нужно строить новый костяк. Это все тяжело.

«Краснодару», естественно, необходимо усиляться. Или из своей академии, или менять пару иностранцев и брать более качественных.

— Бакаев сидит в запасе. Ему нужно уходить из «Зенита»?

— Ну, он сидит, играет в Counter-Strike неплохо, я видел. Он сам должен принять решение. Если он хочет играть в футбол — нужна игровая практика. Если ты не можешь навязать конкуренцию Малкому и Клаудиньо, то, естественно, нужно уходить. Полировать лавку рановато.

— Если бы ты был агентом Бакаева, увел бы его сейчас из «Зенита»?

— Если костяк иностранцев остается — конечно, увел бы. У Бакаева были шансы зацепиться, были кубковые матчи. Он не проявил себя так, как должен был, чтобы навязать конкуренцию. Вопросов нет, ему нужна практика. Для футболиста самое главное — играть. Тренироваться ты можешь целую жизнь, а играть не сможешь. Тут сомнений быть не должно ни у одного агента. Тут у агента должна быть головная боль лишь по поводу того, как устроить игрока в аренду, чтобы другой клуб смог платить какую-то часть зарплаты. И чтобы условия устраивали «Зенит». Только это должно волновать. Не знаю, кто агент у Бакаева...

— Герман Ткаченко.

— Ну, Ткаченко — опытный агент, наверное, он все понимает. Если он ставит крест на карьере Бакаева, то можно сидеть дальше. Может, он готовит его в сборную по Counter-Strike, я не знаю. Если туда, то можно сидеть в «Зените».

Зелимхан Бакаев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Абаскалю уже и футбол не нужен: садись с планшетом и разбирай ошибки судей»

— У тебя есть объяснение, что произошло в Химках со «Спартаком»?

— Мы в очередной раз начинаем говорить про «Спартак» и констатируем, что игра у команды в этот временной период — говно. Первый тайм опять проваливают — уже в четвертый раз подряд. В опорной зоне снова проблемы без Литвинова. Сколько можно? Одно и то же.

— При этом в «Спартаке» все уверяют: игра есть, просто хромает реализация, плюс судейство. Все навалилось...

— А что они будут говорить? Естественно, это отговорки. Я понимаю, можно постоянно жаловаться на судей и оправдывать какие-то действия. Абаскалю, мне кажется, уже и футбол не нужен: садись с планшетом и разбирай судейские ошибки, возглавляй судейский корпус. Как только он продлил контракт — игра у «Спартака» пропала, он начал ставить какие-то эксперименты, туда-сюда футболистов передвигает, схему поменял.

Мы говорим, что «Спартак» проводил лучшие матчи, когда выходит с четырьмя защитниками, а он опять пятерых на поле сует. Вопрос один: почему? Хорошо, есть судейские ошибки, с этим никто не спорит. Но команда играет... Уровень «Химок» такой, что «Спартак», даже выходя вдесятером, должен побеждать. И мог. Во втором тайме же начал прибавлять. Не понимаю, почему от игроков не требуют этого с первых минут, почему они этот мяч мусолят...

Понятно, что «Химки» сели на своей половине поля всей командой, но вы же к этому должны были быть готовы, должны были действовать агрессивно с самого начала. А они только во втором тайме, уже вдесятером начинают переигрывать эти «Химки». При этом, конечно, пропуская контратаки.

Бардак в обороне — там работать и работать надо. Или качества футболистов улучшать, или, может, на трансферном рынке присмотреть кого-то. Одни и те же ошибки у одних и тех же людей. Не знаю, с чем это связано, но должны же делать какие-то поправки, подсказывать во время тренировочного процесса. Футболисты выполняют установку тренера. Если с приходом Абаскаля мы четко видели, что изменилось, то сейчас, на мой взгляд, игроки деградируют. Ладно бы физически попали в яму, но мы же не можем этого сказать...

— Да, ямы-то нет.

— Вдесятером прибавляют во втором тайме! Тот же Литвинов успевает везде в центре бегать, края работают. Футболисты-то есть. Наверное, Абаскалю нужно поискать не только ошибки судей в планшете, но и свои ошибки в построении игры команды.

— После матча Абаскаль отменил пресс-конференцию, сказав, что не будет отвечать на вопросы.

— Его дело. Не знаю, с чем это связано.

— Видимо, с нервами: ошибки в каждом матче, не может выиграть.

— Сейчас — судейские ошибки, а до этого мы говорили, что он или замены поздно делает, или неправильно футболистов выбирает. Это факт, это было видно.

Я не в команде, не могу судить — может, ему некого ставить, кто-то играет с травмой. Но в таком клубе, как «Спартак», такие проблемы не должны напрягать тренера. Все-таки футболисты есть. У «Спартака» класс намного выше, а ты не можешь с этими игроками победить «Химки». Это же бред! О чем мы говорим? Все кричали: «Будем с «Зенитом» бороться!» Ну, уберем эти судейские ошибки, но когда вы играете хорошо — все и говорят, что вы играете хорошо.

— Как было осенью.

— Да. Судьи ошибались, но вы играли хорошо. А сейчас играете, как говно. Все. Ищите проблемы в себе. Соболев может играть лучше? Может. И это касается каждого футболиста «Спартака».

— Ну, к Соболеву это относится в последнюю очередь.

— Это у тебя в последнюю очередь, а я вижу, что он может играть лучше, поэтому буду говорить, как считаю нужным. И я бы с него требовал больше, чем Абаскаль. Не знаю, может, его все устраивает, но меня бы не устраивало. Если я вижу, что футболист может играть лучше, то я вправе требовать от него это. Я вправе требовать, чтобы он пахал на поле, выползал с него, потому что он может. Я не буду просить Денисова и Маслова, чтобы они по пять человек обыгрывали. Потому что они этого не умеют. Они ограничены в чем-то. Я тоже должен это понимать. Я вижу, что «Спартаку» не хватает футболиста в центре поля. Всегда в «Спартаке» кто-то такой был в разные времена — Титов, Алекс и так далее. А сейчас такого нет. Зобнин — ну, он всегда был рабочей лошадкой, выполнял черновую работу. Сколько он еще протянет?

Нужны два-три человека — и строй команду, строй игру, какую хочешь. Пока не найдешь этих двух-трех ключевых футболистов, на которых будешь опираться, «Спартак» так и будет бороться за четвертое-пятое место.

— Кстати, ты вспомнил про Соболева, а он после матча вспоминал про тебя. Коллеги спрашивали его про судейство, а он ответил: «Сейчас начну говорить — Володька опять прибьет».

— Вот и правильно, не надо говорить про судейство. Возвращайся на базу, тренируйся, делай свою работу. Про судейство скажут такие, как я. Мы о судьях часто говорим и будем говорить, это наша задача. Когда были спорные моменты, я никогда никого не защищал. Могу похвалить судью, когда он хорошо работает.

Тот же Кукуляк, который судил «Спартак» и «Химки», как по мне, великолепно отработал игру «Факела» и «Ростова». Без свистков, не давал желтые. Похоже, получил по шее. А дальше — «Химки» — «Спартак», и совершенно иная трактовка одинаковых эпизодов. Думаешь, он сам захотел и решил: «В прошлый раз не свистел, а теперь буду свистеть»? Да на него все наехали: «Почему он не давал желтые? Один лежит, а у второго мимо плеча опасно пролетело ногой». Ну и что? Нормально, доиграли 11 на 11, решили все на поле. А сейчас что?

Тот же самый судья начинает давать желтые. Что он, специально вторую желтую показал? Нет, не специально. Просто с его стороны было видно, что игрок пошел агрессивно, плюс пострадавший симулировал, схватился за ногу, начал кричать. Судья просто отреагировал на то, что увидел. Понятно, что там ничего не было, даже дилетант бы сказал. Но если бы судья выдержал тот стиль, который был в матче «Факел» — «Ростов», то у него не было бы сомнений, показывать вторую желтую за такой эпизод или нет.

Александр Соболев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«В дерби «Спартака» и ЦСКА даже мертвецы должны оживать!»

— ЦСКА легко разобрался с «Торпедо». Их никто не подвинет со второго места?

— Да, армейцы нормально выиграли, а «Торпедо» движется в правильном направлении — в лучшую лигу мира. Про второе место я бы не стал так говорить. У них же осталось дерби со «Спартаком», впереди финал Кубка. ЦСКА еще может потерять очки.

— В последнем туре у них битва с «Ростовом».

— Я ведь и объясняю, может произойти все что угодно! По игре ни «Ростов», ни «Спартак» не могут обогнать ЦСКА. Но если учесть, что мы говорим и о дерби всея Руси... Здесь даже мертвецы должны оживать! Как ни крути, после матча с «Химками» в голове у футболистов «Спартака» всю неделю должна быть игра с ЦСКА. Выпейте энергетики, залейте в себя четыре банки, чтобы на поле это было видно — чтобы вы не ходили по полю, а носились! Можете только 30 минут, но отдайте все силы! Если каждый так подойдет, у у ЦСКА будут проблемы.

— Ты реально веришь, что «Спартак» может создать проблемы для ЦСКА?

— Не знаю. Естественно, я буду за «Спартак», но я не тренер, я не знаю, что он требует. Если они снова провалят первый тайм и сыграют в пять защитников, то шансов нет. Если вернутся к своей игре, которую показывали раньше, — могут и уступить, но зато болельщики увидят: команда играет в футбол.

— Будем надеяться, что получится интересное дерби. И не в одну калитку.

— В одну калитку не будет, уверяю. В дерби так не бывает.

— «Динамо» уволило Йокановича. В целом от команды уже никто ничего не ждал, но 0:3 дома с «Ахматом»...

— От «Динамо» весь сезон никто ничего не ждал, хотя клуб отмечает столетие. Йоканович... Не знаю, что движет человеком, когда он делает одни и те же ошибки, имея такую команду.

Все было понятно, глядя на то, что Шунин то с одним игроком сцепится, то со вторым. Тренер уже не владел ситуацией. Говорят: «Да им не все равно, они неравнодушны». Если неравнодушны — подеритесь в раздевалке. Но что Шунин устраивает при всех? Легенда клуба, как ты так можешь? Напихать — да, но пойти толкаться со своим футболистом... Если не можешь напихать словами, чтобы тебя поняли, то какой ты лидер команды?

— Про Николича, который может возглавить «Динамо», Семин уже сказал: «Хочу вам напомнить, что Николич уже два года не тренировал». Это проблема для тренера, который был в топе чемпионата России?

— Я не знаю, честно. У меня нет такого опыта. Думаю, вряд ли могут возникнуть какие-то проблемы. Ну, отдохнул человек, наоборот, придет голодный. С аппетитом прибить кого-то.

Когда Николич пришел в «Локомотив», я видел предсезонку. Он начал ставить молодых футболистов, подтянул ребят из дубля, и они хорошо себя проявляли. Он спокойненько доверился им, ребята играли в хороший футбол. Я могу судить только по тому отрезку, который был в «Локомотиве», но команда реально прибавила, это было видно.

В «Динамо» есть молодые футболисты, с которыми можно работать. Они при прошлом тренере прогрессировали. А пришел Йоканович — они не то что прогрессировать, они деградировать начали.

Нужен тренер, который сколотит коллектив. И уберет всех легенд, которые попадают в стартовый состав, но не соответствуют уровню. Чего бояться? Надо давать шанс другим игрокам, молодым. Мы же видели, как некоторые футболисты выходили на замену и играли лучше, но после продолжали сидеть на скамейке. Для меня это непонятно.