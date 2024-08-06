Федотов хочет отсудить у ЦСКА 200 миллионов рублей. Экс-тренер армейцев не согласен с условиями увольнения

Договориться в досудебном порядке не получилось.

Прошлый сезон ЦСКА закончил исторически плохо — армейцы заняли шестое место, чего с ними не случалось ни разу в эпоху РПЛ (с 2001 года). В Кубке тоже проиграли — логично, что к кандидатуре Владимира Федотова, тогда возглавлявшего москвичей, возникли вопросы.

3 июня клуб объявил о расставании с тренером. «Благодарны за победные мгновения и ценности, которые мы были рады вместе разделять», — было сказано в официальном обращении красно-синих.

Почти сразу стало известно, что армейцы максимально избежали финансовых потерь — привычной выплаты неустойки Федотову не полагалось. Согласно контракту, клуб мог бесплатно расторгнуть соглашение в случае финиша ниже пятого места.

Через сутки после отставки тренера ЦСКА объявил о достижении «принципиальной договоренности» с Марко Николичем. Официально контракт был подписан через два дня, 6 июня.

Прошло два месяца — Николич провел полноценные сборы и одержал вторую победу в трех турах. А Федотов, как сообщил инсайдер Иван Карпов, подал к армейцам иск на 200 миллионов рублей.

По данным Карпова, Федотов считает, что пункт в контракте о бесплатном расторжении при определенных результатах недействителен. А еще, по мнению Владимира Валентиновича, его репутации был нанесен ущерб, так как армейцы объявили Марко Николича до официального ухода Федотова. Все эти претензии были поданы в палату по разрешению споров.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Да, представители Владимира Валентиновича обратились в палату РФС по разрешению споров с иском на выплату всей суммы до конца контракта, — подтвердил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо. — И хотя ранее у ЦСКА никогда не было подобных разбирательств с футболистами или тренерами, клуб не видит в этом чего-то ужасного. У стороны Владимира Валентиновича возникли вопросы по части, касающейся компенсации. По договоренности сторон на случай расторжения контракта с главным тренером прописана сумма компенсации с учетом разных мест в турнирной таблице. Например, если расторжение по инициативе любой из сторон следует после первого места, то выплачивается 100% от суммы оклада до конца контракта, и так далее по каждому месту вплоть до пятого предполагалась пропорционально уменьшенная компенсация, ниже — нет».

При этом ЦСКА пытался договориться с тренером мирным путем: «Желая сохранить хорошие отношения, клуб все равно предпринимал попытки встретиться и в досудебном режиме урегулировать спор. К сожалению, встреча так и не состоялась, и теперь данный вопрос будет решать палата. Неприятная ситуация, но с точки зрения правового поля абсолютно логично завершающаяся в палате по разрешению споров», — добавил Брейдо.

6 августа палата по разрешению РФС споров отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА. Палата приняла решение обязать ЦСКА предоставить Федотову документы, связанные с его работой в клубе в соответствии с трудовым кодексом РФ, а в удовлетворении остальной части требований тренера в отношении клуба отказала, сообщила пресс-служба РФС.

Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы Федотова, заявил «СЭ» о намерении обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

«Наши дальнейшие действия — это запрос полного текста палаты [РФС по разрешению споров]. И дальше пойдем обжаловать данное решение в лозаннский суд, то есть в CAS», — сказал Прокопец.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Владимир Федотов работал в ЦСКА с 2022 по 2024 год. Под его руководством армейцы выиграли серебряные медали РПЛ и Кубок России в сезоне-2022/23.