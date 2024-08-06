Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:30

Федотов хочет отсудить у ЦСКА 200 миллионов рублей. Экс-тренер армейцев не согласен с условиями увольнения

Бывший тренер ЦСКА Владимир Федотов подал на клуб в суд
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов
Владимир Федотов подал в суд на ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Договориться в досудебном порядке не получилось.

Прошлый сезон ЦСКА закончил исторически плохо — армейцы заняли шестое место, чего с ними не случалось ни разу в эпоху РПЛ (с 2001 года). В Кубке тоже проиграли — логично, что к кандидатуре Владимира Федотова, тогда возглавлявшего москвичей, возникли вопросы.

3 июня клуб объявил о расставании с тренером. «Благодарны за победные мгновения и ценности, которые мы были рады вместе разделять», — было сказано в официальном обращении красно-синих.

Почти сразу стало известно, что армейцы максимально избежали финансовых потерь — привычной выплаты неустойки Федотову не полагалось. Согласно контракту, клуб мог бесплатно расторгнуть соглашение в случае финиша ниже пятого места.

Через сутки после отставки тренера ЦСКА объявил о достижении «принципиальной договоренности» с Марко Николичем. Официально контракт был подписан через два дня, 6 июня.

Владимир Федотов. Федотов поплыл во второй части сезона. Но заслужил ли отставку?

Прошло два месяца — Николич провел полноценные сборы и одержал вторую победу в трех турах. А Федотов, как сообщил инсайдер Иван Карпов, подал к армейцам иск на 200 миллионов рублей.

По данным Карпова, Федотов считает, что пункт в контракте о бесплатном расторжении при определенных результатах недействителен. А еще, по мнению Владимира Валентиновича, его репутации был нанесен ущерб, так как армейцы объявили Марко Николича до официального ухода Федотова. Все эти претензии были поданы в палату по разрешению споров.

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Да, представители Владимира Валентиновича обратились в палату РФС по разрешению споров с иском на выплату всей суммы до конца контракта, — подтвердил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо. — И хотя ранее у ЦСКА никогда не было подобных разбирательств с футболистами или тренерами, клуб не видит в этом чего-то ужасного. У стороны Владимира Валентиновича возникли вопросы по части, касающейся компенсации. По договоренности сторон на случай расторжения контракта с главным тренером прописана сумма компенсации с учетом разных мест в турнирной таблице. Например, если расторжение по инициативе любой из сторон следует после первого места, то выплачивается 100% от суммы оклада до конца контракта, и так далее по каждому месту вплоть до пятого предполагалась пропорционально уменьшенная компенсация, ниже — нет».

При этом ЦСКА пытался договориться с тренером мирным путем: «Желая сохранить хорошие отношения, клуб все равно предпринимал попытки встретиться и в досудебном режиме урегулировать спор. К сожалению, встреча так и не состоялась, и теперь данный вопрос будет решать палата. Неприятная ситуация, но с точки зрения правового поля абсолютно логично завершающаяся в палате по разрешению споров», — добавил Брейдо.

Владимир Федотов. Федотова уволили из ЦСКА. Это ошибка — он заслуживал еще один сезон

6 августа палата по разрешению РФС споров отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА. Палата приняла решение обязать ЦСКА предоставить Федотову документы, связанные с его работой в клубе в соответствии с трудовым кодексом РФ, а в удовлетворении остальной части требований тренера в отношении клуба отказала, сообщила пресс-служба РФС.

Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы Федотова, заявил «СЭ» о намерении обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

«Наши дальнейшие действия — это запрос полного текста палаты [РФС по разрешению споров]. И дальше пойдем обжаловать данное решение в лозаннский суд, то есть в CAS», — сказал Прокопец.

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Владимир Федотов работал в ЦСКА с 2022 по 2024 год. Под его руководством армейцы выиграли серебряные медали РПЛ и Кубок России в сезоне-2022/23.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
34
61
Читайте также
Российский ватерполист рвется к золоту Олимпиады со сборной Хорватии
В Париже одиннадцатый медальный день летней Олимпиады 2024
Суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны Демчика
Жиго не против вернуться в «Спартак», Трансферные слухи РПЛ за 5 августа
Пограничники отразили вооруженную провокацию ВСУ на границе Курской области
Пловец рассказал о червях в еде спортсменов в Олимпийской деревне
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Зенит» — «Динамо», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
Салихова: «Клубы РПЛ демонстрируют дворовый футбол уровня медиалиги»
«Акрон» арендовал полузащитника «Крыльев Советов» Хубулова
Веденеев: «Алип предпочитает сидеть на лавке в «Зените»
Ринат Билялетдинов считает, что фаворит сезона определится в матче «Динамо» и «Зенита»
Масалитин удивился результатам ЦСКА на старте сезона
Семшов считает, что Глушенков может стать лучшим игроком сезона в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

О Барко мы еще многого не знаем. Ясно одно: в «Спартак» пришел тот, на кого всегда хочется смотреть