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Федотов поплыл во второй части сезона. Но заслужил ли отставку?

ЦСКА объявил об уходе Владимира Федотова с поста главного тренера
Виктор Ладненко
Блогер
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.
Владимир Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Армейцы решились на смену тренера.

Мнение

Казалось, что новость о назначении Станислава Черчесова в сборную Казахстана будет самой громкой в понедельник. Но в ЦСКА решили молниеносно перехватить повестку и забрать статус главного хедлайнера не только дня, но и начала месяца.

Владимир Федотов. Федотова уволили из ЦСКА. Это ошибка — он заслуживал еще один сезон

Владимир Федотов отправлен в отставку с поста главного тренера после неудачного сезона. Шестое место в РПЛ — это худший результат для клуба с момента ее образования в 2001 году. И было очевидно, что если Владимир Валентиныч останется без Кубка, то едва ли боссы простят ему такой жесткий провал. Особенно на контрасте с прошлым годом. К хорошему у нас привыкают даже быстрее, чем к титулам мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.

В целом логика высшего руководства ясна. Деньги мы вам платим хорошие, а ваша отдача по итогам этого сезона — одна порция средней картошки фри без соуса. ЦСКА установил антирекорд в РПЛ по пропущенным мячам (40), постоянно пропускал в концовках то из-за потерь концентрации, то из-за необъяснимых для игроков такого уровня ошибок и никак не мог найти баланс в игре.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Возможно, Федотова где-то подвело и тактическое упорство. Вместо того чтобы немного видоизменить любимые 3-4-3 и хоть немного добавить разнообразия, он из раза в раз делал одно и то же. Никакой тактической вариативности, только непробиваемая вера в собственные догмы. В итоге традиционно сильная весна из вечно зажигательного фестиваля Сан-Ремо превратилась в сиквел «Кошмара на улице Вязов».

Наверняка в высоких кабинетах жонглировали подобными аргументами и приняли, уверен, сложнейшее решение идти дальше без Владимира Федотова. А фраза, брошенная Романом Бабаевым сразу после, только усиливает эти доводы. «Нам требовались новые идеи и определенная перезагрузка».

Владимир Федотов. «Когда выходишь на пенальти, а в воротах Акинфеев — понимаешь: бить некуда!» Большое интервью Владимира Федотова

Но есть вопросы и к тем, кто визировал расторжение контракта. Очевидно, что Федотов — сильный тренер. Слабые просто так не берут два подряд серебра с разными командами. А уж тем более калибра «Сочи» и в целом довольно проблемного ЦСКА. Слабые не выигрывают трофеи. И не надо говорить, что кубок — это пустой звук. До Федотова ЦСКА не выигрывал ничего с 2018-го, когда при Гончаренко взяли Суперкубок. Не нужно делать вид, будто вы избалованы трофеями и снимаете отдельный офис для их хранения.

Прошлогоднее серебро в комплекте с кубком было получено не благодаря, а вопреки. И это полностью заслуга тренерского штаба Федотова, который из ограниченной обоймы футболистов выжал максимум. Видимо, это немного подуспокоило боссов клуба, и они решили, что теперь так будет всегда. Трансферы? Да зачем они нужны, когда не в Манчестере, а на Песчаной истовый лысый гений! Справимся благодаря тактическому озарению Федотова, вечной молодости Акинфеева, лошадиному здоровью Мойзеса и ложным замахам Чалова. Обляков за пару лет переиграл, кажется, на всех позициях и легко мог бы заменить Жан-Клода Ван Дамма в образе Люка Деверо в фильме «Универсальный солдат».

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чудес не бывает, господа. Конечно, у клуба есть существенные проблемы из-за всем известных событий. Санкции несомненно влияют на трансферную политику, но совсем не укрепляться никем — так себе выход. Федотову часто подсовывали новичков уже после того, как чемпионат начался. По ходу сезона подъезжали Роша, Файзуллаев, Мойзес, Зделар и Мендес, а это ломает всю предсезонную подготовку. Приходится встраивать их уже по ходу пьесы, что всегда сильно затрудняет процесс.

Из-за кадрового голода и накопленной усталости все эти бесконечные мышечные травмы, потери концентрации в концовках и общая переутомленность на финише сезона. Когда в самом важном матче года против «Зенита» в Кубке сводит ноги практически у половины состава — это следствие той ловушки, в которой оказался Федотов.

Его будто одного зимой оставили в ледяной воде, а услышав стоны о помощи, просто предложили поэнергичнее работать конечностями.

Увольнение Владимира Федотова без шанса на реабилитацию — ошибка. Руководству ЦСКА стоило взять легендарную формулу болельщиков «Спартака» «Дайте Валере поработать» и заменить в ней всего одно слово.

Но стабильности в данном случае предпочли революцию.

Только вот уроки истории подсказывают всем нам, что это порой заканчивается еще более серьезными потрясениями и глубокими шрамами.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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