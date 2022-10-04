Как это делает Сафонов? Ошибка Селихова. Разница между Акинфеевым и Лантратовым. Экспертиза Габулова

Бывший голкипер сборной России, ЦСКА и «Динамо» Владимир Габулов разбирает яркие моменты в игре вратарей в 11-м туре РПЛ.

Подвиги Сафонова

— Начнем наш разбор с последнего матча тура «Крылья Советов» — «Краснодар» (0:0). Иван Ломаев и Матвей Сафонов — однозначно лучшие голкиперы этого тура. Они оказали самое непосредственное влияние на итоговый результат встречи. Оба совершили по два ключевых сейва. При этом сложность этих спасений очень высокая.

Начнем с Сафонова. В первом тайме он выручал гостей, но в тех эпизодах вратарь его уровня и должен был действовать именно так.

80-я минута. Плотный удар Чирковича в дальний угол из-за пределов штрафной. Матвей в прыжке дальней рукой отбил мяч на угловой. Причем сделал это без переступа, но хорошо толкнулся. Однозначный сейв.

81-я минута. Евгеньев бил головой с линии вратарской — от земли, под опорную ногу, немного в сторону. Наивысшей сложности момент! Очень часто в таких эпизодах голкиперы капитулируют. Подчеркну, что отскок произошел непосредственно перед линией ворот. Однако Матвей рассчитал траекторию, выбросил руку и выгреб мяч с ленточки. Отличное спасение!

Ломаев тоже провел очень качественный матч. В первом тайме хороший момент был у Олусегуна, который ушел от защитника и бил с радиуса штрафной. Иван в том эпизоде сначала располагался слишком высоко, но затем сумел сплассироваться и занять сбалансированную позицию между линией вратарской и 11-метровой отметкой. Встал на две ноги. У него была хорошая стойка, руки внизу, что ему и позволило сложиться и преградить мячу путь в ворота. Сработал четко.

Второе спасение он совершил на 67-й минуте после плотного удара Кривцова со средней дистанции. Мяч направлялся вверх. Иван видел траекторию удара, отбил.

При этом в очередной раз бросилась в глаза не очень уверенная игра Ломаева при фланговых подачах. Этот компонент Ивану нужно подтягивать.

Гол Мамаду Майга в ворота «Спартака». ФК «Нижний Новгород»

«При голе Майга Селихов открыл ближний угол»

— Матч «Нижний Новгород» — «Спартак» (1:2). Разберем пропущенные мячи и одно спасение Гойло.

Итак, гол Майга на 38-й минуте. Сразу бросилась в глаза ошибка Селихова — мяч залетел в ближний угол. Саша неправильно выбрал позицию, находился слишком глубоко к линии ворот. В итоге ближний угол был открыт. Ему следовало сместиться немного вправо и уже отталкиваться от этой позиции в том случае, если бы игрок хозяев двинулся дальше — в центр. Тогда бы, думаю, проблем не возникло. Но Селихов, как я заметил, угол открыл, и ему было сложно сложиться, вытянуться и отбить этот мяч. Конечно, задачу голкиперу «Спартака» осложняли еще и действия Мевли, который пытался сблокировать удар. В итоге Саша не видел момент удара, мяч вылетел из-за спины защитника. Однако это не может служить оправданием. При правильной позиции Селихов имел все шансы спасти красно-белых.

Гол Николсона получился очень красивым. Комбинация, пас Промеса. Удар наносился с лета, однако мяч летел точно по центру, и Гойло оказался не готов к этому моменту. Никита пытался сложиться. Но ему следовало попытаться сыграть ногой. Меньше усилий, но больше шансов на то, чтобы отбить мяч, который летел рядом с ним.

Нет смысла обсуждать пенальти. Отмечу спасение Гойло на 70-й минуте. Зобнин бил с угла штрафной с правой ноги в дальний угол. У голкипера была хорошая позиция. И он прыгал не параллельно линии ворот, а вперед, сокращая тем самым время и расстояние до пересечения с мячом. Удар наносился в принципе на удобной высоте, однако стоит признать, что Никита хорошо толкнулся, вытянулся в струнку и вытянутой рукой отбил мяч на угловой. Динамичный момент, красивое спасение.

Гол Малкома в ворота «Ростова». Фото ФК «Зенит»

К Песьякову нет вопросов

— Теперь о матче «Зенит» — «Ростов». Оба вратаря были хороши. По пропущенным голам Песьякову сложно что-либо предъявить. Все три мяча были забиты с близкого расстояния либо при выходе один на один. Здесь стоит отдать должное блестящим действиям игроков группы атаки «Зенита». Поэтому сосредоточимся на спасениях Сергея.

На 12-й минуте Вендел бил из пределов штрафной. Голкипер гостей сыграл хладнокровно. У него была хорошая стойка, позиция. Увидел момент удара и молниеносно среагировал, выбросил руку. Здесь отмечу выдержку Песьякова, который не сделал лишнего движения и не завалился.

Перед перерывом Мостовой выскочил один на один с вратарем дончан. Песьяков молниеносно принял абсолютно верное решение: сократил дистанцию именно в тот момент, когда зенитовец прокинул мяч мимо защитника. Благодаря этому Сергей сумел сблокировать сначала один удар, а потом и добивание, выставив ногу. Отличное спасение.

Кержаков в целом не виноват в пропущенном голе. Там все здорово исполнил Комличенко. Правда, мне не очень понравилась Мишина позиция в том эпизоде. Считаю, он находился слишком высоко от линии ворот при простреле с фланга.

И потом, когда он увидел, что мяч направляется на ближнюю штангу, ему пришлось сделать большой шаг с целью занять позицию уже относительно бьющего Комличенко. Может быть, как раз из-за этого перемещения ему и не хватило немного времени, чтобы своевременно среагировать на удар форварда «Ростова». Повторюсь, если бы Миша располагался поближе к линии ворот, то ему пришлось бы сделать всего полшага, он бы выиграл время и смог хладнокровно ждать удара. Но надо отдать должное и Комличенко — очень непростой момент для голкипера.

Отмечу смелые действия Кержакова во втором тайме. При счете 2:1 Ловрен неудачно скинул мяч головой своему голкиперу. Михаил, чтобы опередить все того же Комличенко, своевременно выскочил из ворот и выпрыгнул вперед «рыбкой», кулаком снял мяч с головы соперника.

Гол Федора Чалова в ворота «Химок». ФК «Химки»

«Лантратову не следовало выбрасываться на Чалова»

— В матче «Химки» — ЦСКА приняли участие три вратаря. Лантратов, которого в перерыве заменил Гудиев, и Акинфеев.

Начнем с Лантратова. Илья, в принципе, сыграл неплохо, дважды выручил. Однако при этом достаточно неоднозначный первый пропущенный гол. На 13-й минуте Кучаев вывел Чалова фактически один на один с голкипером «Химок». Федор принял мяч чуть в стороне от ворот, у бьющего был немного острый угол.

Считаю, Лантратову не стоило выбрасываться вперед, а нужно было остаться в глубине ворот. Почему? Перехватить передачу он не мог, накрыть нападающего в момент приема — тоже. Надо было дать своему защитнику побороться с Чаловым. Даже если бы Тихий не сблокировал удар форварда, то армейцу все равно пришлось бы бить уже с острого угла. Таким образом, останься Лантратов в воротах, он имел бы гораздо больше шансов, чтобы выручить и не пропустить. К слову, Чалову нужно было бы уже с левой ноги попасть по уходящему мячу — не так-то просто. А своим выходом Илья облегчил задачу форварду. Тому оставалось прокинуть мяч мимо вратаря, что он, собственно говоря, и сделал.

Для сравнения можно вспомнить момент в первом тайме возле ворот Акинфеева. Руденко выскочил один на один с голкипером, однако Игорь не выбежал вперед, а дал возможность своим защитникам побороться с форвардом хозяев. Голкипер остался в хорошей сбалансированной позиции между линией вратарской и 11-метровой отметкой. В итоге расчет Акинфеева оказался верным. Роша догнал и накрыл Руденко, чисто сыграв в подкате. Точно так же — не выбрасываться из ворот — следовало поступить и Лантратову.

В эпизоде со вторым голом ЦСКА Лантратов сделал все абсолютно правильно. Выбрал хорошую позицию, стоял и сделал максимум из того, что мог. Среагировал, отбил мяч, но Чалов был первым на добивании — тут уже вопрос к защитникам.

Понравилось, как Илья сыграл на 34-й минуте, когда Кучаев вывел Мухина на ударную позицию из пределов штрафной. Лантратов никуда не дернулся, а просто остался в позиции — в нижней стойке. Удар наносился под опорную ногу, но из-за правильно выбранной позиции голкипер успел выручить.

У Акинфеева явных спасений не было. Что касается пропущенного гола, то там без шансов для вратаря. Со стороны может показаться, что удар головой у Магомедова получился не сильным. Зато крайне точным — парашютиком в девятку, под штангу, в дальний угол. Его просто невозможно было достать.

«Локомотив» уничтожается намеренно?»

— Встреча «Локомотив» — «Химки» (2:4). В первую очередь хочется сказать, что вратарю всегда тяжело играть, когда твоя команда абсолютно неорганизованна и не прилагает никаких усилий, чтобы переломить ход встречи. Бездарный матч железнодорожников при оборонительных действиях! Непонятно вообще, что происходит с клубом. Какие цели, какие задачи... Даже приходит в голову мысль, что «Локомотив» уничтожается намеренно.

Что касается пропущенных мячей Худяковым, то я бы подробнее остановился на третьем. В первых двух случаях у Даниила просто не было шансов: нужно сказать «спасибо» ужасной игре защитников хозяев.

Итак, 63-я минута. Гол Ранджеловича — с левой ноги в дальний угол после проникающей передачи Газинского в штрафную. Здесь, конечно, опять был провал в обороне. Удар наносился с близкого расстояния, но все-таки с острого угла. Худяков находился в хорошей позиции, в принципе перекрывал ближний угол и оставлял себе возможность, чтобы среагировать на удар в дальний. Однако его стойка не позволяла голкиперу сработать более резко вниз. Опять, как и после дерби со «Спартаком», возникает вопрос: моделируются ли такие ситуации в тренировочном процессе? Нужно готовить вратарей к таким эпизодам (удары с острого угла, из пределов штрафной, с близкого расстояния), чтобы у них уже были отработаны рефлексы. Нет, это, конечно, не грубая ошибка Даниила, однако, на мой взгляд, шанс спасти у него все же был.

Кстати, уже при счете 0:4 у «Урала» возник похожий момент, только Мишкич бил с другого фланга. Мяч пролетел мимо ворот, но я обратил внимание на действия Худякова. Он занял правильную позицию. Даже если бы мяч шел в створ, он бы среагировал, так как резко подкосил правую ногу и быстро сложился. Вот так и нужно было сработать при голе Ранджеловича.

Теперь о четвертом голе. Бегич, Газинский, Мишкич в чужой вратарской сыграли головами. Это просто непозволительная роскошь. Голкипер, конечно, должен был реагировать. Считаю, ему следовало снимать уже первый пас, который следовал на Газинского. Можно было попробовать перехватить эту «свечку». Или же надо было прерывать голевой пас Газинского на Мишкича.

При этом стоит отметить, что Худяков выручал свою команду на протяжении всего матча. Так, в концовке первого тайма он фактически нейтрализовал выход Ранджеловича один на один. У него была хорошая стойка, позиция — сблокировал удар серба.

В целом Даниил даже после четырех голов не расклеивался. Например, справился с ударом Мишкича в ближний угол. Это важно. Нужно, несмотря ни на что, биться, сопротивляться.

Что касается игры Помазуна, то Илья совершил очень важное спасение при счете 1:0, когда после ошибки защитника Изидор вывалился один на один с вратарем. Возникла неожиданная для голкипера ситуация, но он не растерялся, сконцентрировался на эпизоде и сблокировал удар форварда хозяев. Был уверен в себе и сыграл хладнокровно, смутил нападающего, который не смог его переиграть. Позиция у Ильи была хорошая, сбалансированная, несмотря на то что он вышел далеко. Это спасение напрямую повлияло на ход игры.

Стоит разобрать второй пропущенный мяч, когда Игнатьев отличился после подачи с фланга. Здесь отметил бы не совсем правильную позицию Помазуна. Ему следовало располагаться не так близко к ближней штанге, а сместиться вглубь вратарской. Тогда Помазуну было бы легче дотянуться до мяча, сыграв на перехвате. В принципе, голкипера всегда в таких эпизодах тянет к ближней штанге, но все-таки нужно было действовать хладнокровнее.