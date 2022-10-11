Почему так ошибся Сафонов? Недостаток Ломаева. Тонус Акинфеева. Экспертиза Габулова

Бывший голкипер сборной России, ЦСКА и «Динамо» Владимир Габулов разбирает яркие моменты в игре вратарей в 12-м туре РПЛ.

Концентрация Акинфеева

Начнем наш обзор с московского дерби ЦСКА — «Динамо» (1:1). Оба вратаря проявили себя с наилучшей стороны, действовали четко и выручили свои команды в тех эпизодах, когда могли это сделать.

Начнем с Игоря Акинфеева. В пропущенном голе его вины нет. Это чистый подарок защитника армейцев Смолову. И Федор беспрепятственно из центра штрафной со всей силы вколотил мяч под перекладину. Удар наносился в упор — без шансов для вратаря. Среагировать было невозможно.

Замечу, что Игорь почти весь матч находился без работы. Однако сохранил концентрацию на 83-й минуте, когда Тюкавин, обыграв защитника, выскочил с ним один на один. Акинфеев своевременно сократил дистанцию. Форвард «Динамо» очень тонко — подсечкой — прокидывал мяч мимо Игоря. Голкипер уже находился, скажем так, в падении, бросаясь под удар сопернику в ноги. Тем не менее успел среагировать и выбросил руку, чтобы преградить мячу путь в створ ворот, а потом его уже подстраховали защитники. Повторюсь, сложность эпизода заключалась в том, что тяжело сохранить тонус к концу встречи, если по твоим воротам нечасто бьют. Игорю это удалось.

Теперь об Антоне Шунине. Гол Роши. У голкипера бело-голубых практически не было шансов. После фланговой передачи Антон достаточно быстро переместился с ближней штанги на дальнюю, занял правильную позицию, но удар у бразильца получился очень мощным, с отскоком от земли, да еще и с близкого расстояния. При этом, мне кажется, изначально Шунин мог находиться чуть ближе к центру ворот. Тогда бы не пришлось так много бежать из угла в угол. Однако за счет быстрых ног Антон сумел переместиться и попытаться среагировать на удар Роши. Но спасти объективно было сложно.

В целом отмечу по этой игре выдержку Антона, правильный выбор позиции во всех эпизодах, его реакцию. Во втором тайме был весьма сложный эпизод у его ворот, когда Чалов наносил мощный удар с лета. Шунин хладнокровно среагировал. Да, Федор пробил по центру, фактически во вратаря. Однако голкиперу было очень важно не сделать лишнего движения и находиться в верной, сбалансированной позиции, на линии вратарской. Он не вышел слишком далеко и не находился глубоко. В итоге сократил угол обстрела и имел время на реакцию.

Даниил Худяков. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Самоуверенность Худякова

Во встрече «Сочи» — «Локомотив» (4:0) мы в очередной раз увидели абсолютно провальную игру железнодорожников при оборонительных действиях. Но обо всем по порядку.

Начнем с Сослана Джанаева. В этом матче у него не было ярких спасений. При этом на 64-й минуте возник убойный момент у его ворот — на мой взгляд, вообще ключевой во всей игре. За несколько секунд мяч дважды попал в штангу.

Сначала пробивал Живоглядов, и Сослан все делал верно — перекрывал створ ворот. Если бы мяч полетел в угол, он бы его достал. Но он угодил в штангу, отскочил к Педриньо, который не попал в фактически пустые ворота. Тут у Джанаева шансов не было. Сослан все равно быстро поднялся, прыгнул, попытался накрыть мяч. Бразилец попал в штангу, а вот отскочивший мяч голкипер зафиксировал. Это говорит о том, что он не выключился из эпизода. Плюс удача была на его стороне.

Даниил Худяков пропустил четыре мяча. В первом голе его вины нет. Нобоа все исполнил здорово — впритирку со штангой. Там еще и защитники перекрывали голкиперу обзор.

А вот второй мяч — это конечно, явная ошибка Худякова при игре ногами, когда он подарил мяч Ушатову. Не понял, почему так медленно и самоуверенно действовал голкипер «Локо» в этой ситуации, позволил накрыть себя. Понятно, что он хотел сохранить мяч, но вратарь — это в первую очередь надежность! Самоуверенность при игре ногами всегда наказывается.

Когда забивался третий гол (Жоазиньо), Худякову было непросто среагировать. Удар наносился из-за пределов штрафной, Едвай срезал его в собственные ворота. И все-таки замечу следующее. Даниил — молодой парень, ему еще надо много работать. В этом эпизоде ему следовало все же резче сложиться и попытаться достать этот мяч. То есть сделать больше, чем он сделал в данной ситуации.

При этом понравилось, что Худяков, несмотря на четыре гола, старался не выключаться из игры, не расклеился. На 81-й минуте Сарвели вывели с ним один на один. Удар наносился с близкого расстояния, но Даниил занял правильную позицию и среагировал.

На 89-й минуте он вновь выиграл дуэль у Сарвели, который бил с линии вратарской после подачи Нобоа. Даниил успел переместиться, сначала отбил мяч, а потом и накрыл его.

Сарвели все-таки забил, но по четвертому голу вопросов к голкиперу нет. Его защитники абсолютно не помешали сочинцу нанести удар из пределов штрафной — в дальний угол впритирку со штангой.

Иван Ломаев пропускает гол. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Ломаев вновь не уверен на выходах

За матч «Спартак» — «Крылья Советов» можно поставить противоположные оценки голкиперам. Увы, это была абсолютно провальная игра в исполнении Ивана Ломаева. В то же время Александр Селихов действовал качественно, хотя и не без помарок.

Начнем со спартаковца. Первый же момент у его ворот — и сразу гол. Быстрая веерная атака самарцев застала врасплох оборону хозяев. Селихов, в принципе, играл правильно. Вышел из ворот при передаче с фланга на Глушенкова. Он выжидал на тот случай, если Глушенков сделает не совсем точный пас — тогда вратарь смог бы выскочить и подобрать мяч. Но игрок «Крыльев» все исполнил четко, перевел мяч Ежову, и тот пробил в ближний угол. Там Селихову было уже тяжело своевременно переместиться и среагировать.

То есть, если бы он изначально располагался глубже во вратарской, ему было бы легче занять позицию относительно Ежова. Однако все равно довольно сложный для голкипера момент.

В эпизоде со вторым голом Селихову сложно было что-либо сделать. Хорошая подача Пиняева, мяч, можно сказать, прилип к Рахмановичу, который внес его в ворота. Александр не мог сыграть на перехвате.

Теперь о спасениях. На 16-й минуте при счете 0:1 Глушенков с левой ноги бил с близкого расстояния. Саша проявил выдержку, не стал никуда валиться и грудью отбил этот мяч. Другой возможности у него просто не было.

Второй сейв он совершил на 55-й минуте. Ежов ворвался в штрафную, убрал на замахе Литвинова, сместился в центр и с левой ноги пробивал в верхний угол — в район правой «девятки». Селихов был хладнокровен, находился в хорошей стойке, хорошей позиции. Успел среагировать.

Перейдем к Ломаеву. Пять пропущенных мячей... Причем две явные ошибки — при первом и четвертом голах. Разберем эти эпизоды.

Гол Промеса. Квинси пробивал с лета, из пределов штрафной. Но мяч летел во вратаря. Мы видели, как в этом туре в такой ситуации хладнокровно сыграл Шунин. Но вот Ломаеву как раз этого качества и не хватило. Он исполнил что-то непонятное. Ведь достал мяч, но отбил его в ворота. Не знаю... Может быть, здесь стоит говорить о проблемах с психологией.

Гол Литвинова на 73-й минуте. Хоть комментаторы и восторгались подачей Промеса, считаю, Ломаев должен был сыграть на перехвате. Мяч летел над вратарской, в хорошей верхней точке. Просто сделай шаг — и абсолютно спокойно либо забери его намертво, либо выбей кулаком. Никто же его не блокировал. В очередной раз приходится отметить неуверенные действия Ивана при фланговых подачах. Над этим нужно обязательно работать.

Понравились действия Ломаева при счете 0:1, когда он среагировал на удар Пруцева, который после передачи из глубины поля бил в касание. У голкипера была хорошая стойка и позиция. Он успел сложиться на нижний мяч.

Несмотря на критику в адрес Ивана, мне бы хотелось его поддержать. Он еще молодой вратарь. У всех бывают провальные игры. Главное — психологически не ломаться, продолжать упорно работать на тренировках, чтобы нивелировать свои ошибки.

Матвей Сафонов. ФК «Краснодар»

Причина ошибки Сафонова

Матч «Ростов» — «Краснодар» (3:2).

Несмотря на пять пропущенных голов, считаю, оба голкипера показали довольно высокий уровень, сыграли качественно. Если не брать один эпизод.

Начнем с Сергея Песьякова. Первый же момент — и сразу гол Олусегуна. Ошибка защитников и великолепное исполнение футболиста гостей. Сергею сложно предъявить претензии. Он сделал все, что мог. Вытянулся в струнку, среагировал, но уж слишком хорошо пробил нападающий.

Второй гол. Отличная, быстрая атака «быков», четкое исполнение Кордобы. Песьяков, в принципе, занимал хорошую позицию, реагировал, выбросил ногу. Ему не хватило буквально пары сантиметров.

Мне очень понравилось его спасение на 39-й минуте, когда бил Ионов с лета из пределов штрафной — в дальний угол. Песьяков хорошо переместился по траектории передачи, успел встать на две ноги в момент удара, переложить свое тело и здорово толкнуться, выбросить руку и кончиками пальцев достать мяч. Сложность заключалась в том, что удар наносился в противоход.

И все-таки ключевое спасение в матче совершил не голкипер, а защитник. В начале второго тайма при счете 0:2 вратарь дончан уже был отыгран, но Сильянов здорово прочитал ситуацию, занял место на линии ворот и выбил мяч головой.

Перейдем к Матвею Сафонову. На протяжении всего первого тайма он совершал отличные сейвы. Справился с двумя ударами со штрафного в исполнении Уткина. Во втором случае (28-я минута) Сафонов успел быстро переместиться, толкнуться и вытащить мяч из «девятки».

При счете 3:2 в уже компенсированное время Матвей не позволил Полозу оформить дубль. При этом он изначально вышел слишком далеко, находился в полупозиции. Но — молодец, быстро переключился и уже сыграл как защитник, сблокировал удар нападающего. Смутил форварда, сократив дистанцию.

Теперь о пропущенных голах. Первый — рикошет. Второй — пенальти. Тут все понятно. А третий...

В целом у вратаря была хорошая позиция, он закрывал ближний угол, контролировал дальний. Стойка у Матвея была неплохая, но немного высокая. Считаю, Сафонов в этом эпизоде принял неправильное решение. Почему? Голкипер вроде бы складывался как на мяч, который летел в сторону. Но мяч-то направлялся Мироновым под опорную ногу... А руки у Сафонова были расположены так, что они реагировали на мяч без подстраховки туловища.

Здесь нужно было либо реагировать немного вперед — на локти, либо складываться, подкашивая ногу, а руки ставить, скажем так, торцом — параллельно полю, в сторону. У Матвея, видимо, было два решения, поэтому мяч пробил руки и залетел в ближний угол.

Это просто технический брак. Такое случается. Ничего страшного не произошло. Не стоит забывать, сколько игр Матвей вытащил за счет своих самоотверженных действий.

Конечно, обидно, что эта ошибка стала результативной и не позволила «Краснодару» набрать очки. Но я бы больше претензий предъявлял Кайо, который сыграл бесшабашно, удалился, подвел свою команду.

Ни в коем случае не пытаюсь сейчас оправдать Сафонова. В сухом остатке — поражение. Но, повторюсь, это чисто технический брак, а не, допустим, проблемы с психологией. Иногда у голкипера все же есть право на ошибку.

Илья Свинов. Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

При голе Малкома Свинов находился в полупозиции

Матч «Факел» — «Зенит» (1:1). Михаил Кержаков. Вопросов по пропущенному голу к нему нет. Мощный удар Гонгадзе головой впритирку со штангой... Без шансов. Миша сохранял концентрацию на протяжении всей игры. Во втором тайме накрыл не сильно летящий мяч после удара головой. Но он и должен справляться в таких ситуациях.

Илья Свинов. Когда забивал Малком, он находился в полупозиции. Голкипер далековато вышел и лишил себя времени на реакцию. Понимаю, что он держал в голове ситуацию, при которой игрок «Зенита» мог отпустить от себя мяч, и он бы сблокировал этот удар. Но бразилец хорошо принял заброс из глубины и пробил мимо вратаря, который не успел среагировать. Если бы Илья находился на линии вратарской, у него было бы больше шансов выручить.

Понравились действия Свинова во втором тайме, когда Клаудиньо бил с разворота — низом, в дальний угол. У вратаря была хорошая позиция. Он замечательно среагировал — толкнулся и вытянулся в струнку, кончиками пальцев выудив мяч.

На 52-й минуте защитник хозяев едва не забил мяч в свои ворота, забросив мяч Свинову за шиворот. Илья в том эпизоде вышел далеко из ворот, занимал выжидающую позицию. В принципе, такой его стиль игры. Он успел быстро переместиться в сторону ворот, толкнулся и спас «Факел», вновь выудив мяч из створа.