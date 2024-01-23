«Володе в тюрьме доску с гвоздем воткнули в сердце...» Выигрывал чемпионат СССР с «Динамо», спорил с Бесковым, его называли «Бомба»

История Владимира Глотова.

23 января 1937 года родился бывший защитник московского «Динамо» и сборной СССР Владимир Глотов.

Владимир Глотов — находка наставника столичного «Динамо» Михаила Якушина. В конце 1950-х воспитанник тамбовского футбола проходил военную службу в Москве. Играя за одну из любительских команд, он приглянулся мэтру тренерского цеха, который и пригласил его в состав бело-голубых.

Твердым игроком основы «Динамо» Владимир, действовавший на месте левого защитника, стал в 1960 году. А в 1963-м помог бело-голубым в 10-й раз в своей истории завоевать чемпионство Союза.

Журналист, историк московского «Динамо» Юрий Кошель так описывает игру Глотова в золотом сезоне:

«Система 4-2-4 предполагала активное участие в атаках крайних защитников, но не путем продвижения вперед с мячом, — говорил Александр Пономарев (главный тренер «Динамо» в 1962-1965 годах. — Прим. «СЭ»), — а за счет передач партнерам и выхода на свободное место. Динамовские игроки этого амплуа Мудрик и Глотов, пройдя школу Пономарева, вскоре вошли в сборную СССР.

Владимир Глотов. Левый защитник. Физически сильный, мощный, да еще с отменной дистанционной скоростью. Он одним внешним видом мог приструнить любого психологически неуравновешенного соперника. Шероховатости в технике, погрешности при обработке мяча в движении он компенсировал неуемным желанием контактной борьбы с нападающим.

Всегда выходил на матч как на битву, без страха и сомнения. Предрасположенный к полноте, Владимир должен был постоянно следить за своим весом, а это у него не всегда получалось. Но чемпионский сезон получился удачным, претензий от тренера не было, и в конце сезона Глотов дебютировал в сборной СССР".

За свой внешний вид Глотов получил забавное прозвище. «Володька — Бомба. Очень уж здоровый», — рассказывал «СЭ» бывший динамовский защитник Владимир Кесарев.

Эдуард Малофеев и Владимир Глотов. Фото Игорь Уткин

Из интервью бывшего защитника «Динамо» Георгия Рябова Sports.ru.

«В 1963-м оборона у нас могучая собралась — Кесарев и Царев, которые на десять лет старше меня, и Володя Глотов. Кстати, нам с Глотовым квартиру одну на двоих дали — хрущевку на Хорошевке. Нам комнату — четырнадцать метров, ему — восемь. Сча-а-астливы были. Еще защите Валера Маслов здорово помогал. Талантливый такой, страшная машина. Зимой играл в хоккей с мячом, весной не успевал клюшку в угол поставить, как начинался футбол — и там и там в сборную входил. Техники особой не было, зато работоспособность — страшной силы. Бегал больше всех нас».

— Я немного поиграл с Володькой в «Динамо», — рассказывает корреспонденту «СЭ» бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев. — Не сказал бы, что он был какой-то неординарный игрок. Довольно прямолинейный. Где-то угловатый, не особо пластичный. Но мог прихватить нападающего, сыграть надежно. Хотя, конечно, бывало, и ошибки допускал. Форварды его побаивались. Он же здоровый такой. Корпусом мог спокойно оттеснить, оттолкнуть. В любом случае, Глотов помог «Динамо» в 1963 году, дорос до сборной.

Защитник «Динамо» попал в заявку сборной СССР на два матча финальной части чемпионата Европы-1964, однако и в полуфинале с датчанами (3:0), и в финале с испанцами (1:2) остался в запасе.

Зато отыграл два четвертьфинала со шведами, персонально действуя против знаменитого Курта Хамрина (9-е место в списке лучших бомбардиров итальянской серии А за всю историю).

С первой игрой против скандинавов, которая завершилась вничью — 1:1 (шведы спаслись в концовке), связана забавная история, рассказанная известным артистом, страстным футбольным болельщиком Аркадием Аркановым обозревателю «СЭ» Александру Кружкову.

— Вот случай, о котором рассказал динамовец Валера Короленков. Сборная при Бескове проводила матч в Швеции. Под четвертым номером — Володя Глотов. Деревенский парень, но футболист неплохой. Дали ему задание — персоналка против Курта Хамрина. Одного из лучших форвардов Европы. Тот без голов не уходил.

Константин Бесков. Фото Игорь Уткин

— И что?

— Наши ведут 1:0. Минуты за три до конца Хамрин все же забивает. На следующий день Бесков сообщает: за невыполнение тренерских указаний Глотов отчисляется из сборной. Володя поднимается: «Константин Иванович! Я ваше указание выполнял строго! 87 минут не давал Хамрину дышать. Но какой он на *** [фиг] нападающий, если за 90 минут гол не может забить?!» Услышав эту историю, я подумал: как поэзия — состояние души, так и футбол. Абсолютное состояние души. Отдельные, уникальные люди.

По всей видимости, Константин Иванович сменил гнев на милость и выпустил Глотова в ответной встрече. Наша команда победила — 3:1 (дубль Понедельника, гол Воронина), а Хамрин снова забил.

В последний раз Глотов вышел на поле в футболке московского «Динамо» 25 мая 1966 года — в матче против одноклубников из Киева (0:2).

В 1968-м он еще провел несколько игр за люберецкое «Торпедо» и окончательно повесил бутсы на гвоздь.

После футбола Владимир не нашел себя в жизни и оказался в местах, не столь отдаленных.

— Глотов, как и многие другие футболисты того поколения, не режимил, — говорит Пономарев. — У них была своя компания. Динамовцы частенько собирались в кафе у метро «Красная Пресня». Там их можно было увидеть после игр. Заведение вроде называлось «Ромашка». Выпивали тогда многие.

Помню, Бесков брал на сборы 40 человек, а оставить нужно было 28. Так вот двоих отсеивали из-за нарушения режима, сразу отправляли домой. Остальные? Кто-не выдерживал нагрузок. Кто-то травмы получал. Поля-то какие были... Безобразные! Грязь, слякоть... Как говорится, естественный отбор.

Мне рассказывали, что Володя толком не нашел себя после футбола и как-то нелепо погиб или умер рано. Не помню подробностей. К сожалению, для того времени это была не редкость. А вспомните Игоря Численко, Валеру Воронина... Тогда же не было таких зарплат, как сейчас. Завершил карьеру — и все, ты никому не нужен! Государство не поддерживало — крутись как хочешь. Мол, закончил с футболом и закончил — иди на все четыре стороны! Ни пенсий, ничего тебе не полагалось. Не каждый выдерживал такой поворот судьбы. Раньше ты мог в ресторане посидеть. А потом резко все обрывалось, а накоплений нет... Серьезная же история, большая проблема.

Это сейчас иногда диву даешься, когда читаешь: один игрок отказался от зарплаты в два миллиона евро. Только вдумайтесь — ему два миллиона евро мало!

Владимир Глотов, Лев Яшин, Валерий Урин, Владимир Лисицын, Александр Соловьев. Фото из архива Валерия Урина

Из интервью бывшего нападающего «Динамо» Валерия Урина обозревателям «СЭ» Юрию Голышаку и Александру Кружкову:

— Глотов жил в Москве на Пресне. Как с футболом закончил, в квартире проходной двор был. Спутался с какой-то компанией, все у него ночевали, валялись вповалку, в карты играли... Шалман! А Володька — хороший парень. Защитник очень сильный.

О том, как Глотов «загремел» в тюрьму, поведал «СЭ» бывший защитник бело-голубых Владимир Кесарев.

— В СССР тунеядство было уголовно наказуемо. Глотова отправили на работы в Новосибирск. Прибился к местной команде. Сам поигрывал, в организации помогал. Говорят ему: «Нам бы форму новую. Поезжай в Москву, ты всех знаешь».

— И поехал?

— Ну да. Все купил — и по привычке завернул в «Советский» пообедать. Официант встречает: «О, Вовка, ты откуда?» А все официанты — они же кто были?

— Ворюги?

— Стукачи. На службе находились. Тут же звонит начальнику 63-го отделения милиции: «Говорите, Глотов на перевоспитании? А он в «Советском» обедает!» Приехали, взяли прямо из-за стола — и накрутили срок. За самоволку.

На свободу Глотов уже не вышел.

— В тюрьме кто-то из уголовников Глотова и убил. Доску с гвоздем воткнули в сердце. Тело обнаружили утром, — рассказывал в «Разговоре по пятницам» легенда «Динамо» Валерий Маслов.

Владимир Глотов провел за «Динамо» 160 матчей, забил два мяча.