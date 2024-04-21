Сегодня, 13:30
— Может ли «Локомотив» занести себе в актив матч с «Рубином»?
— Нет. Железнодорожникам нужна была победа. Каких-то неразрешимых задач «Рубин» точно перед «Локо» не поставил. Казанцы действовали в своей манере. Довольно низко оборонялись, быстро выбегали в контратаки, создавали моменты. Однако все равно, считаю, подопечные Галактионова должны были увозить с этого выезда три очка. Тем более гости с 76-й минуты играли в большинстве.
— Стартовый состав «Локо» чем-то удивил?
— Пожалуй, только одна позиция. Не совсем понимаю, почему Самошников играет крайнего нападающего/полузащитника.
— А вы кого видите на этой позиции?
— Когда Фассон получил травму, его заменил Тикнизян. Но я полагал, что Наир сыграет левого полузащитника, а Самошников опустится ниже. Однако получилось все наоборот. Считаю, Тикнизян явно интереснее, когда действует ближе к атаке.
— Как вам Глушенков на позиции центрального нападающего?
— Все-таки Максим полезнее, когда играет из глубины, больше создает моментов партнерам, да и сам завершает. В центре нападения он давно не выходил. Поэтому сегодня от него исходило маловато остроты.
— Что помешало ему вывести гостей вперед в начале второго тайма? Момент-то был убойный.
— Просто мяч оказался у него под правой ногой. Он хотел улучшить позицию, перевести его под левую, немного потерял время (буквально доли секунды), пробил неточно. Не разобрался, не хватило опыта игры на этой позиции.
— Как вам Пиняев?
— Считаю, и Пиняев, и Самошников в целом были активны. Вызывает вопросы их КПД. Он, увы, довольно невысокий. Мало ключевых передач... Сергею надо добавить в конкретике.
— Какой была ваша реакция, когда прочитали об интересе к Пиняеву со стороны «Манчестер Сити», «Челси», «Ньюкасла»?
— Видимо, кто-то так решил пошутить. Тут можно только улыбнуться. Ну как, при всем моем уважении к Сергею, сравнить его с Фоденом или Грилишем? Абсолютно разные модельные характеристики.
— Верите в то, что в «Локомотиве» приняли решение не продлевать контракт с Дзюбой?
— Скажем так... Конечно, Артему очень тяжело набирать форму после того, как он получил травму и какое-то время пропустил. С учетом его возраста, габаритов, наверное, «Локо» рассматривает на эту позицию более молодого форварда.
— Значит, не удивитесь, если этот сезон окажется для Дзюбы последним в «Локо»?
— Точно не удивлюсь. И решение клуба будет довольно понятным. Вопрос другой: кто придет вместо Артема?
— А разве матч с «Рубином» не показал, что «Локо» нужно начать охоту за Даку, который сделал первый гол, да и в целом доставил обороне москвичей немало хлопот?
— Даку — интересный вариант. Сегодня он сыграл очень ярко. Но если разбирать гол казанцев, то стоит говорить и об ошибках защитников «Локомотива» — Фассона и Морозова. Они в том эпизоде сыграли ниже своих возможностей. Женя ну никак не должен был катиться... Ему следовало до последнего стоять на ногах!
— Так Даку нужен «Локомотиву»?
— Я бы пока не был столь категоричен.
— У «Локомотива» всего одна победа в шести весенних турах РПЛ. Тучи над головой Михаила Галактионова сгущаются?
— Когда такая статистика, любой тренер не может себя чувствовать спокойно. Но это тоже определенная проверка. Мы видим, как специалист в стрессовых ситуациях может принимать оптимальные решения и выводить команду из временного кризиса. Что касается конкретно туч, они сгустились над Галактионовым еще в тот момент, когда молодежку «Локо» возглавил Дмитрий Хохлов. Это тоже не добавило спокойствия Михал Михалычу.
— Значит, слухи о том, что Хохлов может сменить Галактионова, возникли не на пустом месте?
— Мы можем рассуждать только со стороны. Но очевидно, что для Дмитрия, который уже тренировал команды РПЛ, работа в молодежке не является пределом его мечтаний. Соответственно, можем предположить, что его пригласили в клуб в том числе и в расчете на то, что если вдруг возникнет необходимость сменить главного тренера основы, то Хохлов получит свой шанс. Пожалуй, такая ситуация для Галактионова не слишком приятная. В этом вопросе менеджмент «Локо» немного недоработал.