«Зенит» видит в Батракове замену Венделу или Клаудиньо? «Локо» Алексея не продаст»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, — о гостевом матче с «Краснодаром» (0:0).

Отмененный гол Кордобы

— Получили ли удовольствие от такой игры?

— Скажем так, второй тайм был повеселее. Особенно вторая его половина, когда «Краснодар» оказывал серьезное давление на ворота Митрюшкина. Правда, и у гостей был момент.

— Не считаете, что в концовке москвичи «отскочили»?

— «Краснодар» пытался действовать с позиции силы, по-хозяйски, играл первым номером, создавал моменты в обоих таймах. Кордоба хоть и не забил, но постоянно нагнетал, держал защитников в напряжении. Колумбиец выиграл много единоборств.

— Судьи отменили гол Кордобы, а затем и пенальти в ворота «Локо». Вам оба решения понятны?

— В принципе, да. Справедливо. Все-таки судья в поле пропустил фол Черникова на Воробьеве. После чего пошла атака хозяев, приведшая к попаданию мяча в руку.

— А гол Кордобы?

— Судья посчитал, что Олусегун, находившийся в офсайде, участвовал в эпизоде, мешал вратарю. Тут я тоже понял решение арбитров.

— После поражения от «Химок» Михаил Галактионов пошел аж на пять перестановок в стартовом составе. Митрюшкин, Морозов, Карпукас, Самошников и Сулейманов вместо Лантратова, Ньямси, Сарвели, Севикяна и Воробьева. Все ли логично?

— Пара центральных защитников в предыдущих турах наделала многовато ошибок. Поэтому я ждал, что в стартовом составе против «Краснодара» выйдет либо Морозов, либо Погостнов. Другое дело, думал, что Галактионов посадит на лавку Монтеса, а не Ньямси. Вот тут я не до конца понял тренерское решение.

— Почему Сулейманов, а не Воробьев?

— Предполагалось, что москвичам придется много играть без мяча. Нужно было оказывать давление на защитников «Краснодара» при начале атак «быков». Сулейманов хорошо умеет это делать. Именно поэтому Тимур и получил место в старте. Митрюшкин вместо Лантратова? Довольно логично. Илья в последнее время выглядит не слишком уверенно.

Алексей Батраков и Кевин Кастаньо. Фото ФК «Краснодар»

Батраков и «Манчестер Сити»

— В связи с выходом на поле с первых минут Карпукаса Батраков уже играл не так глубоко, как в матче с «Химками». Во втором тайме, как показалось, он даже выполнял роль второго нападающего.

— Да, Леша поднимался высоко, поближе к Тимуру, и тоже старался перекрывать определенное направление атак соперников. Все-таки Батраков на позиции «десятки» эффективнее, нежели когда он играет в опорной зоне. Мы увидели несколько интересных решений в его исполнении. Была хорошая передача на Самошникова. Да и сам Алексей в конце первого тайма сыграл неожиданно для всех, едва не забил. Очень изящно все исполнил, но Агкацев выручил краснодарцев.

— А вы считаете, Батраков зряче бил внешней стороной стопы из не самой удобной позиции? Или просто так получилось, что мяч полетел под перекладину?

— Конечно, зряче. Алексей, еще играя за академию, молодежку «Локо», применял такие удары по воротам. Так что для него это рабочая ситуация.

— В последнее время про Батракова много пишут в СМИ, отправляют его в топовые европейские клубы. Ваша первая реакция, когда прочитали об интересе к Алексею со стороны «Манчестер Сити»?

— Спокойно к этому отнесся. Нужно понимать, что прямой трансфер в Англию в нынешних условиях практически исключен. Даже не знаю, кто опубликовал такую информацию, но сейчас это все не реально.

И потом, «Сити» — большой клуб, который наблюдает за потенциальными новичками на дистанции. Да, Алексей ярко проявляет себя в РПЛ. Но речь идет лишь о половине сезона. Для принятия положительного решения английским клубом этого все-таки недостаточно.

— Сейчас только ленивый не говорит об игровом спаде «Зенита». Некоторые специалисты видят главную причину поражений питерцев в том, что Вендел и Клаудиньо потеряли мотивацию. Не рассматривают ли сине-бело-голубые Батракова как замену одному из бразильцев?

— Точно могу сказать, что «Зенит» на «Локомотив» с таким предложением не выходил.

— А если выйдет?

— Я не верю в этот трансфер. Даже если питерцы предложат за Алексея большие деньги, «Локо» едва ли захочет расставаться с полузащитником. В противном случае это станет для железнодорожников большой потерей. Сейчас просто не видно замены Батракову. Сарвели получает игровое время на позиции «десятки», но мы видим разницу.

— А когда начнутся переговоры с клубом по новому контракту Батракова?

— Точных дат не назову. Но есть договоренность, что в зимнюю паузу мы с клубом начнем работать над вопросом продления соглашения.

Эдуард Сперцян. Фото ФК «Краснодар»

Сперцян и «ПСЖ»

— Вопрос про «десятку» «Краснодара» — Сперцяна. Поняли, почему Мурад Мусаев снял одного из своих лидеров на 66-й минуте матча с «Локо»?

— Сложно сказать. Не думаю, что Эдуард получил травму. Просто, видимо, Мусаев хотел немного освежить атакующую линию. Другое дело, можно было снять с игры Черникова и одновременно использовать Кривцова и Сперцяна. Но тут, как говорится, тренеру виднее.

— Сперцяна, в свою очередь, сватают в «ПСЖ». Даже пишут, что парижане готовы заплатить за него 20 миллионов евро. Вы в это верите?

— Вполне допускаю, что за Сперцяна могут дать такие деньги. Он уже сложившийся футболист, на протяжении нескольких сезонов показывает стабильную игру высокого уровня. Да и возраст подходящий, 24 года.

— А «ПСЖ» не слишком ли высокий для него уровень? Захарян уехал в «Реал Сосьедад» и никак не может себя там проявить.

— Ну... Так бывает. Каждый случай индивидуален. Есть же и обратный пример. «ПСЖ» купил Сафонова при наличии Доннаруммы. Согласитесь, мало кто верил, что Матвей пробьется в состав. Но тем не менее россиянин потихоньку доказывает свою состоятельность, и в нем уже видят голкипера, способного заменить итальянца.

— Какую оценку поставите «Локо» за первую часть сезона?

— Четверку. Концовку смазали. Поражения от «Спартака» и «Химок» (оба по делу) подпортили впечатление от игры подопечных Галактионова. Но на четверку они наработали.