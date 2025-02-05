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«Мы хотим продлить контракт. Но есть один нюанс». Кузьмичев — о Батракове в «Локо» и Сильянове в «Зените»

Кузьмичев рассказал о будущем Батракова и Сильянова
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.
Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, — о новом контракте 19-летнего футболиста с железнодорожниками, возможном переходе защитника москвичей Александра Сильянова в «Зенит» и дальнейшей судьбе хавбека «Спартака» Антона Зиньковского.

Батраков

— Можете порадовать болельщиков «Локомотива» и рассказать, как на сегодняшний день обстоит дело с новым контрактом Батракова?

— Скажем так. Точно не будем огорчать футбольную общественность. Работа ведется, сейчас преимущественно разговариваем с клубом по телефону. Но после того, как команда вернется со сборов, увидимся с руководителями «Локо» и уже дальше в очном формате продолжим контактировать по поводу нового контракта Алексея.

— Так когда может наступить конкретика? До возобновления чемпионата?

— Все стороны заинтересованы, чтобы подписать новый контракт по возможности побыстрее. Но здесь есть один небольшой нюанс. Непосредственно в самом клубе. Не могу говорить на эту тему подробнее. Если в «Локо» захотят, они сами расскажут.

— Вот как?

— Сейчас новый контракт Батракова уже в большей степени зависит от клуба. Как только они там внутри «Локомотива» разберутся с определенными вещами, все пойдет гораздо быстрее.

— Этот нюанс лежит в финансовой плоскости?

— Да, в финансовой. Но это касается бюджетирования всей команды, а не непосредственно контракта Алексея.

— На какой срок контракта рассчитывает сторона игрока?

— У нас есть определенное понимание. Скорее всего, мы остановимся на четырехлетнем новом соглашении.

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— Фиксированная сумма отступных в контракте Алексея будет прописана только для европейских клубов?

— Это непростой вопрос... Мы понимаем, что в принципе сумма отступных в контракте Батракова для «Локомотива» — неприемлемая история. Но у парня есть цель в перспективе попробовать свои силы в большом европейском клубе. Поэтому если, дай бог, через какое-то время получим предложение от серьезной команды, то и «Локо» сможет заработать, и у Алексея появится возможность сыграть в топ-чемпионате. Так что сейчас разговоры о сумме отступных в соглашении ведутся только относительно именно европейских клубов.

— Зимой вы получали предложения от европейских клубов?

— Не знаю, поступали ли предложения в «Локомотив». По крайней мере, со мной такой информацией не делились. А мне звонили многие агенты, связанные с европейскими клубами из ведущих чемпионатов. Общение было.

— О каких клубах идет речь?

— О больших, из топовых чемпионатов. Но конкретизировать сейчас смысла нет. Ясно одно: в Европе следят за Батраковым, интересуются им. Это факт.

— И все-таки клубы какого уровня положили глаз на Батракова? Калибра «Монако» и «Реал Сосьедад»?

— Нет, все же повыше.

— «Зенит» прощупывал почву по поводу Батракова?

— Нет. Да и зачем, если «Локо» четко всем дал понять, что в российские команды он Алексея не продаст? Да и мы сами это комментировали.

Александр Сильянов пробивает послематчевый пенальти в матче Локомотив» — «Динамо»
Александр Сильянов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сильянов

— Поговорим о Сильянове. Это правда, что «Локо» просил 7 миллионов евро и Коваленко в рамках сделки по своему защитнику, а «Зенит» посчитал такой запрос чрезмерным?

— В такие детали я не посвящен, так как не присутствовал на переговорах. Данную информацию я, как и вы, узнал из СМИ. Клубы общались между собой. Однако, судя по всему, «Зениту» было озвучено что-то такое, что оказалось неприемлемым даже для питерцев. Клубы пообщались буквально пару дней, на этом все закончилось.

— Из-за цены вопроса?

— Ну... Видно было, что стартовые позиции обоих клубов слишком разные.

— Фиксируем: зимой Сильянова в «Зените» не будет?

— Не знаю. А вдруг «Зенит» подумает-подумает и вернется к этому варианту? Но на данный момент переговоры закончены.

— А может ли Сильянов перейти в «Динамо»?

— «Динамо» официального предложения не делало, но в ходе общения обозначило свою позицию, которая для «Локомотива» оказалась неприемлемой. Так что пока здесь сложно что-либо прогнозировать.

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Сергеев и Голенков

— У Тикнизяна зимой не получилось перейти ни в «Севилью», ни в «Леганес». Не опустятся ли теперь у него руки?

— Надеюсь, что нет. Наир — взрослый парень, достаточно опытный футболист. Конечно, он должен понимать, что, если сейчас раскиснет, это скажется на качестве его игры. Тогда в следующее окно никакого интереса к нему уже не будет. Так бывает, что с первого раза не получается уехать за рубеж. Но если есть такая цель, нужно к ней идти и проявлять себя на футбольном поле.

— СМИ сватают в «Локомотив» нападающего «Ростова» Егора Голенкова и форварда «Крыльев» Ивана Сергеева. Вам что-то об этом известно?

— Данных у меня нет. Знаю, что «Локо» активно ищет нападающего. Если же порассуждать, то в трансфер Голенкова я почти не верю.

— Почему?

— Ценник будет слишком высоким. Если «Ростов» кого-то продает внутри России, то только за очень серьезные деньги. Не думаю, что «Локомотив» может себе позволить пойти на такие траты.

— А Сергеев?

— Да, вот этот вариант я допускаю, учитывая хорошие отношения между клубами. Так что сделка вполне возможна.

— Иван способен усилить железнодорожников?

— Сергеев нигде ниже определенного уровня не опускался. Даже оказавшись в сложной ситуации в «Зените», когда большинство игр начинал в запасе, он все равно выходил со скамейки и приносил питерцам определенную пользу. Доказывал свою состоятельность, у него была хорошая статистика. Конечно, это качественный нападающий. Он бы усилил команду Галактионова.

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский
Антон Зиньковский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зиньковский, Миранчук

— Зимой «Локо» может подписать Зиньковского? Или Антон продолжит карьеру в «Ростове»?

— Не думаю, что Зиньковский перейдет в «Локо». Надо понимать, что это высокооплачиваемый футболист. И трансфер будет стоить не две копейки. А потом: в самом «Локо» позиции крайних нападающих хорошо укомплектованы. Зиньковский же не очень универсальный игрок. Не способен действовать, скажем, в центре. Так что я особого смысла в этом приобретении не вижу. Сомневаюсь, что Антон окажется в команде Галактионова.

— А Раков остается в «Локо» или уйдет в аренду?

— Тренерский штаб примет по нему решение после второго сбора. Подождем. Если получим сигнал от тренеров, то постараемся найти клуб, где бы Вадим постоянно мог получать игровую практику.

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— В завершение поговорим об Антоне Миранчуке. Он наконец-то забил свой первый гол за «Сьон». Но вы не считаете, что ему все-таки следовало продлить контракт с «Локо»?

— Я бы не торопился с выводами по Антону. Он практически не проходил со «Сьоном» предсезонку. Приехал в новую страну. Начал набирать форму по ходу чемпионата и, к сожалению, получил травму. Давайте дождемся окончания сезона и тогда уже ответим на вопрос: верно ли поступил полузащитник или ошибся.

Александр Сильянов
Алексей Батраков
Антон Зиньковский
Владимир Кузьмичев
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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