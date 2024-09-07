«Севикян может выиграть конкуренцию у Пиняева. Миранчук точно уедет в Европу. Но не в «Аякс». Мнение Кузьмичева

Кузьмичев считает, что Севикян может выиграть конкуренцию у Пиняева в «Локомотиве»

Усилит ли Севикян «Локо»?

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев — о приобретении полузащитника «Ференцвароша» Эдгара Севикяна, сорвавшемся трансфере Маркиньоса и будущем Антона Миранчука.

С Салтыковым расстанутся?

— «Локо» до конца сезона арендовал у «Ференцвароша» Севикяна. Логичный ход железнодорожников? Или это решение вызывает у вас вопросы?

— Я Севикяна знаю еще с тех времен, когда он получал футбольное образование в академии «Локомотива». Эдгар всегда был очень ярким футболистом. Приятно смотреть на его игру. Он обладает интересными качествами, которыми мог привлечь железнодорожников. Но тогда возникает другой вопрос.

— Какой?

— Сейчас в распоряжении Галактионова четыре крайних нападающих: Пиняев, Тикнизян, Раков, Салтыков.

— А Самошников?

— Да, сейчас он играет справа. Но я прежде всего называю профильных крайних нападающих. То есть с приходом Севикяна их число увеличится аж до пяти! Значит, «Локо» собирается с кем-то расстаться? Возможно, в клубе не совсем довольны Салтыковым, который, как мы видим, получает мало игрового времени.

— Так вы в аренде Севикяна видите больше плюсов или минусов?

— Считаю его интересным, нестандартным футболистом, способным приносить результат. Тем более опция выкупа необязательная для «Локо». Решение можно будет принять в конце чемпионата. Так что тут все довольно логично. Неплохая история.

— В «Ференцвароше» Севикян играл на позиции правого вингера. Получается, в «Локо» его главный конкурент — Самошников?

— Если мы говорим про правый фланг, то да. Выиграет ли эту конкуренцию Севикян? Самошников все-таки по своему образованию — крайний защитник. Сейчас Михал Михалыч (Галактионов. — Прим. «СЭ») использует его выше благодаря скоростным качествам Ильи. Он может довольно легко оторваться от опекуна, обострить, зайти в зону. А вот что касается завершения — передачи, прострела, навеса, удара, — тут ему не всегда хватает школы. То же самое можно сказать и про Пиняева. Вот он профильный нападающий, но КПД в последней стадии атаки у него хромает. К сожалению, не самая высокая конкретика. Поэтому Сергей потихоньку и теряет статус игрока основы.

— А вас не смущает довольно скупая статистка Севикяна в Венгрии? В чемпионате страны он сыграл за «Ференцварош» 12 матчей (всего четыре в старте), забил один гол и отдал одну результативную передачу.

— Статистика действительно невеликая. От игроков атаки, конечно, всегда ждут больше результативных действий. Мне было интересно, какую игру ставил в «Ференцвароше» нынешний главный тренер «Спартака» Станкович. И как раз попались на глаза те матчи, в которых Севикян выходил с первых минут.

— И как он вам?

— В тех матчах смотрелся весьма гармонично. Но в целом статистика говорит о том, что Эдгар до конца не смог убедить тренерский штаб в своей состоятельности. Поэтому сейчас и вернулся в Россию.

Маркиньос. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Не уверен, что Маркиньос стал бы первым номером в «Локо»

— Когда Севикян только перешел в «Ференцварош», Сергей Юран, тренировавший тогда «Пари НН», не без доли раздражения заметил: «Я бы понял, если бы «Краснодар» или ЦСКА, а «Ференцварош»... Эдгар от этого только потеряет». Вы тоже тогда удивились решению полузащитника?

— Нет, я его понял. Мы же помним, что у Эдгара был опыт выступлений в Испании. Его тянуло обратно в Европу. В целом уровень футбольной жизни там все равно повыше, чем здесь. В частности, средний уровень игроков. Так что Севикян предпринял вторую попытку, но не сложилось.

— А ведь «Локо» сперва нацеливался на другого игрока «Ференцвароша» — левого вингера Маркиньоаса. Выходит, Севикян изначально не входил в трансферные планы железнодорожников?

— Мне сложно ответить на этот вопрос. Не видел шорт-лист «Локо», кто там шел под первым номером, а кто — под пятым. Но допускаю, что в вашем вопросе есть доля истины.

— «Локомотив» теперь кусает локти из-за того, что Маркиньос выбрал все-таки «Спартак»?

— Ну... Мы же видим, пока Маркиньос в «Спартаке» точно разницу не делает. И это при том, что Станкович его хорошо знает. То есть адаптация должна была пройти нормально. Пока глобальные выводы по нему я бы не делал.

— То есть вы не думаете, что в «Локо» Маркиньос слева в атаке выиграл бы конкуренцию у Пиняева, Тикнизяна и Ракова?

— Не могу сказать, что Маркиньос меня убедил в тех играх за «Спартак», которые удалось посмотреть. В общем, он не выглядит футболистом, который пришел бы в «Локо» и с ходу стал стабильным первым номером.

— А сразу ли Севикян станет первым номером на своей позиции?

— Думаю, в любом случае какое-то время на налаживание игровых связей с новыми партнерами ему понадобится. Так что начнет на лавке, но вскоре получит шанс себя проявить. А то, как выглядит сейчас Сережа Пиняев, дает Эдгару возможность за короткий промежуток времени выиграть конкуренцию за место в основе.

— Так вы Севикяна видите слева в атаке?

— Как вариант. Левши же не обязательно должны играть справа. Возможно, Галактионов решит использовать Эдгара на другом фланге, чтобы с левой ноги были, допустим, подачи в зону вратаря. Посмотрим.

Антон Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Миранчук уедет в Европу, будущее Джикии пока в тумане

— Что можете сказать о центральном защитнике сборной Мексики и «Альмерии» Монтесе, который вот-вот перейдет в «Локомотив»?

— Лукавить не стану, в деле я его не видел. Так что ничего определенного сказать про него не могу. При этом понятно, что «Локомотиву» нужен был центральный защитник, так как на длительный срок выбыл из строя Фассон. Клуб целенаправленно искал игрока на эту позицию. Я в данном случае не беру игровые качества мексиканца. Но, на мой взгляд, история с приглашением Джикии в «Локо» была бы более интересной.

— Почему?

— Да по всем составляющим. По спортивной, медийной (возвращение в клуб) и так далее. Для коллектива, раздевалки это было бы полезное приобретение.

— А где вообще окажется Джикия? Складывается такое впечатление, что в России у него остался только один вариант — махачкалинское «Динамо».

— Даже не могу что-то конкретное сейчас сказать. Разговоры идут. То там, то здесь. Но я пока не понимаю, чем может все закончиться.

— Антон Миранчук может перейти в «Аякс»?

— Вариант с «Аяксом» нереален. Но то, что Антон окажется в европейском клубе, могу сказать с уверенностью в 99,9 процента. К сожалению, у меня нет полномочий называть конкретный клуб.

— А с «Аяксом» были контакты?

— Нет, все на уровне слухов. Никаких контактов с представителями амстердамцев не было. Думаю, в ближайшие дни появится официальная информация о новом клубе Антона.

— Чемпионат по уровню выше Голландии?

— Ну... Не знаю. Голландский чемпионат, мне кажется, поинтереснее.

— Поражение от «Краснодара» (0:3) показало, что сказка «Локо» подходит к концу?

— Уф. Неоднозначный матч. Мне кажется, в дерби с ЦСКА «Локо», наверное, победил не совсем по игре. В первом тайме армейцы смотрелись здорово.

А вот если взять встречу с «Краснодаром», то по содержанию футбола команда Галактионова точно не заслуживала крупного поражения. Просто сказались две невынужденные ошибки Лантратова. Ну а после третьего гола в начале второго тайма москвичи психологически надломились и не смогли вернуться в игру. Мне больше вот это не понравилось — то, что игроки опустили руки. При этом не думаю, что «Локо» рухнет после такого результата. Если взять первый отрезок в чемпионате, железнодорожники в целом понравились. Приятная неожиданность.

— «Локо» может зацепиться за тройку?

— А тут все зависит от игры Леши Батракова, от его формы. Сейчас очень многое в атаке завязано именно на нем. Он довольно быстро стал лидером команды. Даже игра с «Краснодаром» весьма показательна. Сначала «Локо» выглядел острее, а во втором тайме Батракова опустили в опорную зону, и впереди москвичи были уже не так остры. Поэтому, если, не дай бог, Алексей получит травму или дисквалификацию, полноценной замены ему сейчас просто нет.