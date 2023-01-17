Как Сычевой стал Писарским: форвард поменял фамилию в честь отчима, которого считает родным отцом

На футболке Владимира уже новая фамилия, но в паспорте — старая.

Во второй части сезона РПЛ новичок «Крыльев Советов» Владимир Сычевой будет выступать под фамилией Писарский. Об этом самарцы сообщили еще во время презентации футболиста.

При этом пресс-службе «Крыльев» футболист рассказывал, что пока не поменял документы и де-факто остается Сычевым.

По данным «СЭ», на данный момент в паспорте футболиста действительно стоит фамилия Сычевой. Но он может нанести на футболку новую фамилию и играть под ней в официальных матчах, как это делают футболисты, использующие псевдонимы или сокращения. На сборах «Крыльев Советов» Владимир играет в форме с фамилией Писарский.

ФК «Крылья Советов»

Нападающий хотел поменять фамилию еще перед сезоном, но и тогда не успел оформить документы. Поэтому начал чемпионат с фамилией биологического отца.

Но уже после первого хет-трика, когда о форварде заговорили в медиа, он сразу дал понять, что не хочет, чтобы его отождествляли с этой фамилией.

«Все, что связано с фамилией, останется в этом сезоне. Сейчас буду заниматься этим вопросом. Хочу, чтобы на спине была написана фамилия Писарский и все это видели», — отмечал игрок.

В матче с «Динамо» Владимир отпраздновал первый гол, сняв майку, под которой была белая футболка с фамилией Писарский и 77-м номером на спине.

Скриншот трансляции

А спереди был другой принт — не менее трогательный.

Владимир Писарский. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«У меня отчим с детства, у него фамилия Писарский — он меня с мамой воспитал. Хочу поменять фамилию, потому что этот отец был с детства, считаю его родным папой, — объяснял игрок «СЭ». — Когда увидите эту фамилию на сайте? Как только будет возможность это сделать. Я и сейчас могу это сделать, но хочу, чтобы все было официально».

Видимо, оформить документы за пару месяцев перед переездом в Самару у него не получилось. На сайте РПЛ он пока заявлен как Сычевой. Но «Крылья» в своих соцсетях уже представляют форварда с фамилией Писарский.

Видимо, как только документы будут готовы, Сычевой станет Писарским на сайте РПЛ и в официальных протоколах.