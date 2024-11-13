Безбородов собирался возглавить судей, но его убрали. Кому перешел дорогу арбитр?

Вопросы эксперта «СЭ» о громком деле в российском судействе.

8 ноября дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС серьезно наказала Владислава Безбородова, отстранив его до конца сезона, что, по сути, может означать конец его карьеры. Рефери из Санкт-Петербурга обвинен в том, что оставлял комментарии о своей работе и работе своих коллег в Telegram-канале «Але, рэф!».

«Дело Безбородова» — очень громкое в нашем судейском мире. Можно даже сказать, скандальное. Во-первых, мало кто ожидал столь сурового наказания. Во-вторых, поразили скорость и время принятия подобного решения. И что самое грустное, процесс вышел максимально непрозрачным. Ни одна из сторон не дала развернутых комментариев и не пояснила свою позицию.

Поэтому остается лишь задаваться вопросами. Которых множество.

Программная речь

11 августа в адрес самого опытного рефери РПЛ сыпались поздравления — игра «Спартак» — «Ахмат» (0:0) в 4-м туре чемпионата России стала для него исторической: Владислав Безбородов отсудил 300-й матч в РПЛ, став первым, кто провел такое число встреч в роли арбитра в высшем дивизионе, и фактически основав «Клуб 300» своего имени.

Красивые речи, подарки, улыбки... Безбородов планировал продолжить карьеру, а пока после одного из сборов пригласил большинство коллег. И накрыв поляну, как говорят, затронул тему недалекого будущего, в котором он видит себя главным судейским начальником. И даже сказал некую программную речь.

Вопрос тем, кто в ноябре применил к арбитру две статьи дисциплинарного кодекса, — председателю судейского комитета РФС Павлу Каманцеву и главе департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Милораду Мажичу. Как вы отнеслись к словам Безбородова? Какова была ваша реакция, когда вам доложили о таких амбициях?

«Ахмат»

18 октября питерский рефери снова работал на матче с участием «Ахмата», закончившемся победой «Факела» (3:2). Он оказался последним (пока?) в карьере Безбородова.

Вопрос его начальникам: вы присутствовали на игре в Грозном, к арбитру было много претензий по работе, сколько ключевых ошибок он совершил на ваших глазах? Что сказали ему после матча?

Расследование

Продолжаем интересоваться. Как долго велось «дело Безбородова»? Кого и что побудило открыть его только сейчас и начать расследование?

Ведь петербуржец не раз и не два оставлял комментарии в обсуждениях в Telegram-канале «Але, рэф!». Его ведущий это на днях подтвердил, сообщив, что у него есть скрины не менее двух десятков этих сообщений. То есть все эти три года, с 2021-го, когда как раз был утвержден обновленный вариант дисциплинарного кодекса судьи, Безбородов ничего своими (если они его) записями не нарушал. Но вдруг все резко изменилось?

Это тоже вопрос.

Ограничения

Потребность в информации пока не удовлетворена. Продолжаем интересоваться — все у тех же начальников Безбородова.

Будет ли он и дальше получать ежемесячную зарплату в 50 тысяч рублей?

Останется ли он в списке судей ФИФА на 2025 год? Его же туда, несмотря на возраст, внесли в конце сентября? Тогда еще не было расследования по его делу? Или внесли, несмотря на проверку? Тогда зачем?

Будет ли отстраненный от судейства арбитр приглашаться на семинары и зимний сбор?

Исключите ли вы Владислава из рабочих чатов или он продолжит получать в них служебную информацию?

Продолжит ли он участвовать в программе «Таланты и наставники»?

Надо ли ему по-прежнему отсылать данные тренеру по физической подготовке?

Да, и очень интересно, может ли он судить в других странах — например, в Саудовской Аравии и Белоруссии? Он же отстранен только от судейства «матчей Российской премьер-лиги и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/25».

О других турнирах ничего не сказано. И еще — не все российские соревнования проходят в рамках сезона-2024/25. А разные лиги играют по разным календарям. Когда точно завершится отстранение Безбородова — в какой день мая, июня или другого месяца?

Будет ли он и дальше судить матчи ветеранов?

Может ли он начать инспектирование в своем регионе?

Иностранец

Задаю вопросы на русском языке, потому что он у нас государственный. Надеюсь, Мажич им в полной мере владеет. Ведь делопроизводство в дисциплинарной комиссии ведется на русском, дисциплинарные нарушения, как указано в кодексе, рассматриваются на русском языке. Все документы предоставляются в дисциплинарный судейский орган тоже на русском. Глава ДСИ внимательно прочитал все документы и ознакомился с ответами Безбородова на заданные этому судье вопросы?

И кстати, может ли в дисциплинарный орган комитета РФС входить иностранный гражданин? Судьбу Безбородова, напомню, решали три человека — член судейского комитета РФС, инспектор Александр Гвардис, Каманцев и Мажич.

Судья Владислав Безбородов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Апелляция

Арбитр из Санкт-Петербурга вправе обжаловать свое наказание. Это подтверждено публично одним из его руководителей. Не знаю, воспользуется ли Безбородов такой возможностью.

Если да, возникнут вопросы.

Можно ли обратиться в апелляционный комитет РФС? Ответим сами. Он, этот комитет, исходя из дисциплинарного регламента (не путайте с кодексом) рассматривает жалобы на решения контрольно-дисциплинарного комитета РФС, комитета РФС по этике и комиссии РФС по работе с посредниками. Это не случай Безбородова.

Куда же ему обращаться?

К дисциплинарным судейским органам относятся судейский комитет РФС и дисциплинарная комиссия этого же комитета.

Судейский комитет рассматривает в качестве апелляционной инстанции апелляционные жалобы судей и инспекторов на решения дисциплинарной комиссии по дисциплинарным делам. То есть Безбородову обращаться в комитет с апелляцией на решение его комиссии?

И тогда Каманцев, Мажич и Гвардис рассмотрят и оценят ими же вынесенное наказание? Почему они? Да потому что они входят в судейский комитет, а Каманцев его еще и возглавляет. Это нормально, что такой порядок установлен кодексом и так составлены комитет и комиссия? То есть при такой логике председатель контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц мог бы входить в апелляционный комитет и рассматривать жалобы на свои же решения? Разве это не абсурдно?

Кроме Каманцева, Мажича и Гвардиса в комиссии (если список членов еще не изменился) Юрий Баскаков, Кирилл Верхолетов, Далибор Джурджевич, Сергей Зуев, Николай Иванов, Николай Левников (его сын Кирилл дружит с Безбородовым), Эдуард Малый, Сергей Мацюра, Сергей Михеев, Сергей Фурса и Николай Гусев (ответственный секретарь).

На этом все.

Но есть еще вопросы о Евгении Турбине. Его, судью со 100 матчами в РПЛ, в июле тоже благодарили, желая ему успехов в дальнейшей карьере (так говорится на сайте РФС). Он перестал быть арбитром, но продолжал работать как ВАР и АВАР.

До матча «Ахмат» — «Крылья Советов» (1:1), состоявшегося 23 сентября. И потом из списков назначений пропал. Тоже началась проверка и открыто дело? Можно и в его случае готовить список вопросов?