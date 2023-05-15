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РПЛ

15 мая, 16:00

«Зимой Абаскаль допустил просчеты в подготовке. А Федотов доказал, что у него есть яйца». Интервью Радимова

Александр Кружков
Обозреватель
Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Футболисты «Динамо»
Футболисты «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболист Малком
Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Славиша Йоканович
Славиша Йоканович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-капитан «Зенита» Владислав Радимов — о главных событиях 27-го тура РПЛ.

Фирменным прыжком на стол Евсеев ничего не испортил

— В своем Telegram-канале вы после каждого тура выбираете трех героев со знаком «плюс» и трех — со знаком «минус». 27-й тур завершен. Кто же в первой номинации?

— Так-так... «Ахмат». Евсеев. «Химки».

— Жду объяснений.

— «Ахмат» сейчас в порядке. Две победы подряд в Москве с общим счетом 8:1 дорогого стоят. В прошлом туре порвали «Торпедо» — 5:1, в этом разобрались с «Динамо» — 3:0. Команда у Ташуева крепкая, управляемая. Даже может побороться за бронзовые медали.

— Вы полагаете?

— Почему нет? «Спартак» с «Ростовом» в последних турах буксуют. Если и дальше будут спотыкаться, я не удивлюсь. А у «Ахмата» на финише неплохой календарь — дома принимают «Химки» и «Краснодар», между ними выезд в Ростов. Набрать в этих матчах девять очков вполне реально.

Хорен Байрамян в&nbsp;матче &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Факел&raquo;. «Факел» подарил «Зениту» чемпионский матч. Евсеев обыграл «Ростов» без Карпина

— Теперь о Евсееве.

— Он возглавил «Факел» спустя два дня после того, как команда с Пятибратовым обыграла в Москве «Динамо». Понятно, вопрос о назначении к тому моменту был уже решен, но все равно ситуация непростая.

— Безусловно.

— Мне понравилось, как повел себя Вадим. В первом же интервью отметил работу предыдущего тренерского штаба. Сказал, что футболисты в хорошей форме, великолепно готовы физически. Ну и надо отдать должное самому Евсееву — своим уже фирменным прыжком на стол он ничего не испортил. Во всех смыслах. Умница! В итоге при нем «Факел» одержал две победы подряд и покинул зону стыковых матчей.

— Осталось обсудить «Химки».

— Радует, что команда с характером. Не бросает весла, бьется в каждом матче. Старается вскочить на подножку уходящего поезда, сохраняя интригу в нижней части таблицы. Если «Торпедо» давно смирилось с вылетом, то «Химки» заслуживают самых добрых слов.

— Как думаете, спасутся?

— Вряд ли. Календарь не подарок, до Нижнего пять очков. Отыграть их за три тура до финиша невероятно тяжело. Вот если бы не проиграли «Динамо» на последних секундах, а в этом туре дожали «Спартак», — я бы сказал, что «Химки» не вылетят.

Футболисты «Динамо»
Футболисты «Динамо».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Жалко «Динамо»

— Давайте о героях со знаком «минус».

— «Динамо». «Спартак». И-и... (пауза.) Денисов.

— Почему именно в таком порядке?

— Мне очень жалко «Динамо». Год столетия клуба, роскошный стадион, активная работа с болельщиками, куча своих воспитанников в составе — и катастрофическая концовка сезона! Как следствие — увольнение Йокановича после очередного бездарного матча.

— Идем дальше. «Спартак».

— Если ты борешься за медали, то должен показывать качественный футбол и спокойно обыгрывать аутсайдера. А красно-белые в Химках смотрелись крайне неубедительно, едва не потеряли три очка. Повезло, что соперник столько моментов разбазарил. Более мастеровитая команда наказала бы «Спартак» за постоянные провалы в обороне.

— Наверняка.

— Еще зимой спартаковцы позиционировали себя как главный конкурент «Зенита», грозились бороться за чемпионство. А по факту борьба-то у них осталась разве что в медиалиге. Между «Народной командой» и «Бей Беги»...

Арбитр Евгений Кукуляк удаляет Даниила Денисова (слева). «Денисов даже не касался Бикела — какая желтая?!» Хусаинов — о судейском скандале в матче «Спартака»

— Жестко. Так почему тройку главных разочарований тура замыкает Денисов?

— Я бы назвал «Ростов», который неделю назад неожиданно уступил дома «Факелу», а сейчас и в Сочи сгорел. Но рука не поднимается бросить камень в огород Карпина. У него в составе куча мальчишек, в которых изначально никто не верил. А они по-прежнему наверху, сохраняют шансы на медали.

— Ну а Денисов-то чем провинился? Все видели, что арбитр ошибся в эпизоде со второй карточкой.

— Согласен. Никакого контакта там не было. Но!

— Но?

— Зачем, уже имея желтую, ты летишь в такой подкат? Сантиметры отделяли шипы Денисова от ноги Бикела! Арбитр вполне мог расценить это как опасную игру, вот и вынес предупреждение. Которое для защитника оказалось вторым. Но дело не только в карточке. Даниилу уже выдали миллион авансов. В первой половине сезоне он действительно играл неплохо. Весной же, мягко говоря, не впечатляет. Тут и брак в передачах, и позиционные ошибки... Нужно прибавлять!

Славиша Йоканович
Славиша Йоканович.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Йоканович и команда устали друг от друга

— После 0:3 от «Ахмата» динамовское руководство уволило Славишу Йокановича. Решение давно напрашивалось?

— Да. Чувствуется, что тренер и команда устали друг от друга. Впрочем, люди, отвечающие в «Динамо» за селекцию, тоже приложили руку к тому, что Йоканович даже до конца сезона не доработал. Привезли за солидные деньги Фернандеса, Маричаля, Майсторовича, но никто из них не помог, выглядят очень слабо. С такой линией обороны сложно на что-то рассчитывать.

Славиша Йоканович. «Динамо» уволило Йокановича. Его готовится сменить Николич

— Когда вы окончательно поняли, что «Динамо» при Йокановиче ничего не светит?

— 5 марта, первый тур после возобновления чемпионата. Домашний матч с «Крыльями». Самарцы так гоняли динамовцев, что казалось — все закончится разгромом. Однако гостям фантастически не везло. Не реализовали море моментов, забили два гола, которые отменил ВАР, а в добавленное время упустили в штрафной Тюкавина. «Динамо» чудом вырвало победу, но было видно: команда не в лучшем состоянии. Дальнейшие результаты это подтвердили.

— С Йокановичем все ясно. А к футболистам «Динамо» есть вопросы?

— Разумеется. Макаров, Фомин и Захарян — бледная тень самих себя по сравнению с прошлым сезоном. Не выручает Шунин. Не отличается надежностью Скопинцев. Смолову не хватает лидерских качеств. Норманн ростовский и нынешний — вообще два разных игрока. Да все играют ниже своего уровня! Смотришь на того же Захаряна и думаешь — елки-палки, ну какой «Челси»?! Сейчас на эту тему просто смешно говорить...

— Йокановича сменит Марко Николич. Хороший выбор?

— Да. По крайней мере, мне нравилось, как «Локомотив» играл при Николиче.

Гильермо Абаскаль. Дерби — последний шанс «Спартака» зацепиться за серебро. Но ЦСКА — фаворит гонки

У «Ростова» не осталось бензина

— У вас есть уверенность, что ЦСКА второе место уже не упустит?

— Честно? Нет. В нашем чемпионате может быть все что угодно. Но армейцы серебро заслужили.

— Главные козыри ЦСКА?

— Игровая дисциплина. Я, например, считал, что лучший футболист в этой команде — Карраскаль. С отрывом! Но Федотов доказал, что у него есть яйца. Увидел, что колумбиец где-то не дорабатывает — и усадил на скамейку. Выпускает Заболотного, и тот приносит пользу.

— Федотов и Облякову новую роль нашел.

— Ваня — молодец, я за него очень рад. Игрок многопрофильный, работоспособный, может закрыть любую позицию в середине поля. Сейчас действует ближе к атаке и стал настоящим лидером ЦСКА. Забивает, отдает. В каком-то смысле — открытие сезона.

— Кто фаворит в битве за бронзу?

— Тут мои симпатии на стороне «Ростова», хотя ему будет тяжело зацепиться за медали. К концу сезона у команды просто не осталось бензина. Пацаны выдохлись. Как физически, так и эмоционально. Еще и лидеров преследуют травмы — то Уткина, то Осипенко, то Комличенко. А равноценной замены им нет.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Артем Ребров.

«Спартак» и помойка

— На днях вы обмолвились в интервью: «Первые таймы «Спартак» всегда выбрасывает в помойку». Есть объяснение?

— Со стороны трудно понять, с чем это связано. Но в любом случае такая команда, как «Спартак», должна выходить из раздевалки более собранной, нацеленной на результат. Нужно прессинговать, идти в атаку. А спартаковцы играют вальяжно, сразу отдают инициативу. Только после перерыва начинают героически спасать положение. Исключение — февральские матчи на Кубок с «Локомотивом». Вот тогда с первых минут команда полетела. Но вскоре все развалилось.

— Почему?

— Мне кажется, Абаскаль оказался не готов к длительной паузе в чемпионате. Прежде-то такого опыта у него не было. Отсюда просчеты в подготовке. «Спартак» очень ярко выглядел на февральском турнире в Эмиратах и кубковых матчах с «Локо». А потом спад. Вдобавок Абаскаль начал тасовать состав, игроки выходят то на одной позиции, то на другой. Это тоже влияет. Ну и к селекции, конечно, большие вопросы...

— О! Открывается широкая волнующая тема.

— Полтора года назад десять миллионов евро отдали за Николсона, минувшей зимой четыре — за Дуарте, с которым после первых же матчей все стало ясно. Смешное приобретение. Тавареш, Мартинс и Бальде не феерят. Прочно сидит на скамейке Рыбус. Ну и зачем брать легионеров, которые не сильнее своих?! А потом начинаются разговоры — мол, трудно с «Зенитом» бороться, у него состав гораздо сильнее...

— Это правда.

— Так «Зенит» на трансферном рынке практически не допускает ошибок! Из последних новичков разве что Адамов не заиграл. Но у него и конкуренты серьезные. Родригао. Когда в декабре ушел Ловрен, взяли Ренана, защитника сборной Бразилии. Плюс Чистяков и Алип, который с Казахстаном в отборочном матче чемпионата Европы обыгрывает датчан!

&laquo;Спартак&raquo; сыграл вничью с &laquo;Химками&raquo; в&nbsp;матче 27-го тура РПЛ 13&nbsp;мая 2023 года. «Спартак» снова пострадал из-за судейства, но игра с «Химками» — тоже провал. Медали под вопросом?

— Если говорить о новичках, то еще на лавке грустит Бакаев.

— Ну да, дебютный сезон в «Зените» у парня вышел комом. Но нельзя сказать, что он вообще не играет. Получал время в кубковых матчах, да и в первой половине чемпионата нередко выходил на поле. Если будет пахать, надеюсь, прибавит и поможет «Зениту».

— В ближайшем туре нас ждет дерби с приставкой «супер». На кого ставите?

— ЦСКА — явный фаворит. Команда на ходу, оборона надежная, с атакой порядок. У «Спартака», наоборот, очень много проблем, особенно в защите. Почти в каждом матче пропускают минимум два мяча. Даже от «Акрона» двушку получили!

Футболист Малком
Малком.
Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Блиц

— Ну и в концовке краткие итоги чемпионата. Лучший игрок РПЛ-2022/23?

— Малком. Тут вообще без вариантов.

— Главное разочарование?

— Агаларов. В прошлом году выиграл гонку бомбардиров, перешел в «Ахмат» и вдруг резко скис. В стартовый состав не попадает, забил в РПЛ лишь два мяча. Я понимал, что парня ждут трудности, «синдром второго сезона». Но не думал, что все будет настолько плохо.

Главный тренер &laquo;Зенита&raquo; Сергей Семак. Малкома забыли взять в чемпионский автобус, Семак жег фаер. Как в Петербурге праздновали золото «Зенита»

— Лучший тренер РПЛ?

— Семак, который выиграл чемпионат в пятый раз подряд. На втором месте Карпин с его детворой. Даже если «Ростов» останется без медалей, мнения своего не изменю. Ну а третий — Федотов.

Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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