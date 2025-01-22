Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Статьи
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:30

Селихов покидает «Спартак» после восьми лет в клубе. Дальше — «Ростов» или арабские страны?

Вратарь Александр Селихов покинул «Спартак»
Гоша Чернов
Шеф отдела информации
Вратарь Александр Селихов покинул «Спартак».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
Голкипер получил от красно-белых 700 тысяч евро.

«Спартак» объявил об уходе из команды Александра Селихова. Клуб и голкипер расторгли контракт по обоюдному согласию.

Соглашение с 30-летним вратарем было рассчитано до лета 2025 года, однако стороны решили прекратить сотрудничество. Как ранее сообщал «СЭ», «Спартак» выплатит Селихову 700 тысяч евро — полную сумму оставшейся зарплаты.

«Голкипер вписал свое имя в историю клуба яркими и надежными играми. Мы благодарим Александра Селихова за годы, проведенные в «Спартаке», желаем ему крепкого здоровья и успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Достижения и незабываемые моменты

Селихов стал игроком московского «Спартака» в конце 2016 года. Его дебют пришелся на весну 2017-го, когда команда под руководством Массимо Карреры оформила долгожданное чемпионство. Помимо этого, вместе со «Спартаком» Селихов завоевал серебряную и две бронзовых медали чемпионата страны. Он также был частью команды, когда красно-белые выиграли Суперкубок и Кубок России.

За восемь лет голкипер провел за красно-белых 102 матча. На сайте клуба особо отмечается вклад Селихова в успех «Спартака» на групповом этапе Лиги Европы в сезоне-2021/22: «В рамках четвертого тура в выездном матче с «Лестером» Саша парировал пенальти от Джейми Варди и помог нам сохранить ничейный результат в непростом матче. Домашняя победа над «Наполи» была одержана во многом благодаря его спасениям: их в той встрече у Саши накопилось целых семь.

Томаш Тавареш и&nbsp;Виллиан Жозе. Кахигао начал чистку в «Спартаке». За два дня красно-белые расстались с Таварешем и Жозе

Кульминацией того невероятного отрезка стал поединок в Варшаве. Отбитый пенальти на 98-й минуте помог «Спартаку» не только одержать сухую победу в еврокубках впервые за 11 лет, но и финишировать на первом (а не на третьем) месте в группе».

Селихов оставил след и в Лиге чемпионов: в составе «Спартака» он отражал удар Мохамеда Салаха с пенальти в игре с «Ливерпулем» (1:1) и участвовал в разгроме «Севильи» (5:1).

В текущем сезоне голкипер провел восемь матчей (все — в Кубке России), пропустив семь голов и трижды сохранив ворота в неприкосновенности. В чемпионате страны Селихов в последний раз играл в декабре 2023-го — уступил конкуренцию Александру Максименко.

Будущее: ОАЭ, Саудовская Аравия или «Ростов»?

Как писал «РБ Спорт», Селиховым активно интересуются клубы из Саудовской Аравии и ОАЭ. Однако последний вариант невозможен: местная лига запрещает иностранным вратарям старше 23 лет выступать в национальных чемпионатах, так что для опытного российского голкипера участие реально только в азиатской Лиге чемпионов или другом международном турнире.

Кроме того, колумнист «СЭ» Максим Никитин сообщает, что высока вероятность перехода Селихова в «Ростов». Так что, вполне возможно, Александр останется в Российской премьер-лиге.

3
Александр Селихов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
«Спокойной ночи, допингист». Брат Хабиба подерется за пояс с дерзким другом Конора
Турнир PFL Champions Series 1 пройдет в Дубае 25 января
Помиловал наркоторговца и поспорил с епископом. Что пишут СМИ о Трампе
«Зенит» заработает на давно проданном Сергееве, от Карпина сбежал легионер. Главные трансферные слухи РПЛ
Трамп пригрозил ввести новые санкции и пошлины на российский экспорт в США
Фицо назначил экстренное заседание Совбеза Словакии из-за угрозы госпереворота
Популярное видео
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Селихов трогательно попрощался со «Спартаком»: «Горжусь тем, что смог стать частью истории клуба»
«Зенит» поблагодарил Клаудиньо за самоотдачу и подлинную любовь к футболу
Дасаев — об уходе Селихова из «Спартака»: «Хороший был вратарь, не знаю, по какой причине он ушел»
Клаудиньо перешел из «Зенита» в «Аль-Садд»
Медведев: «Предложение «Аль-Садда» было лучше для «Зенита» и игрока»
Губерниев: «Очень хочу надеяться, что «Зенит» не ошибся с трансфером Луиса Энрике»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя