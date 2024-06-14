Ушел на повышение.

Евгений Латышонок — одно из главных открытий минувшего сезона РПЛ. 25-летний вратарь пошумел за «Балтику», дотащив калининградцев до суперфинала FONBET Кубка России, и точно заработал себе трансфер в более статусный клуб. Вопрос был один — куда?

Еще перед матчем с питерцами было несколько вариантов — среди возможных кандидатов называли ЦСКА, «Спартак», «Ростов» и сам «Зенит». Однако довольно быстро выяснилось, что сине-бело-голубые — основной претендент на голкипера «Балтики». В команде Семака есть проблема с вратарской линией, о чем «СЭ» ранее подробно рассказывал. Латышонок в таких условиях мог стать спасением, поэтому работу по нему активизировали и 14 июня объявили об официальном подписании контракта до 2029 года.

Евгений Латышонок стал игроком «Зенита». Фото ФК «Зенит»

В представлении игрока медиаслужба «Зенита» сработала гениально. Латышонку не забыли реплику после победного матча со «Спартаком»: журналисты тогда спросили у Евгения, какой клуб он хотел бы получить в суперфинале — ЦСКА или команду Семака, на что Латышонок ответил лаконично: «Какой, ***, «Зенит»?»

В «Зените» сняли ироничное видео, на котором Латышонок показывает «стрелку» под тот самый вопрос репортера. А еще Евгений дал интервью клубным медиа, в котором признался, что переходить было трудно: «Для меня это новый вызов, новый шаг в карьере. Я рад оказаться в сильнейшем клубе страны. Здесь и сейчас я рад этому очень сильно. Насколько тяжело дался переход? Действительно тяжело. В «Балтике» я провел пять лет, эта команда и город стали для меня домом. Решение было тяжелым, но я понимал, что это необходимо для моей дальнейшей карьеры».

Никаких гарантий относительно своей игры Латышонок не стал давать: «Я не люблю разбрасываться словами, только доказывать делом. Все сами увидите на футбольных полях!»

Контракт с Евгением заключен по схеме «4+1». Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что трансфер мог обойтись «Зениту» в 30 миллионов рублей (300 тысяч евро). Аналогичные данные предоставляет и Transfermarkt.