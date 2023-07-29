«Спартак» против дерзкого новичка, Ярошик после 0:6, сложные выезды «Зенита» и ЦСКА. Рабинер — о топ-интригах тура

Обозреватель «СЭ» разбирает главные противостояния выходных в России.

ЦСКА представил в Кубке яркую молодежь — увидели бы мы в матче РПЛ голы Арбузова, Кисляка и Ермакова?

Начинать Кубок страны сразу же после первого тура — такое во времена системы «осень-весна» чемпионата России припомнить сложно. Многих тренеров эта новация календаря нынешнего сезона покоробила. Но, во-первых, при отсутствии еврокубков ничего страшного в ней нет — ведущие клубы все равно играли бы в те же сроки в европейской квалификации.

А во-вторых, напомню старую советскую традицию, которая давно забыта: тогда предварительный этап Кубка СССР разыгрывался в южных городах страны в феврале — начале марта, еще даже до старта первенства. И не помню, чтобы кто-то по этому поводу ворчал и воздевал руки к небу.

В чем тренеров, однако, понимаю — летняя предсезонка и без того крайне мала, а еще и в начале сезона нельзя довести команду до кондиции при помощи недельного тренировочного цикла. Сырость состояния многих клубов в первом туре была очевидна, дисбаланс между обороной и атакой прослеживается у большинства. Но латать дыры придется прямо по ходу сезона и без особого перерыва на тренировки.

И потом, есть волшебное слово — ротация. Кубок как раз хорош и возможностью для молодежи расти через игры, и игровой практикой для тех, кто в чемпионате чаще остается в запасе.

Футболисты ЦСКА. Фото ПФК ЦСКА

Вот скажите, был бы у нас хоть шанс увидеть на табло в матче РПЛ следующие имена: Ярослав Арбузов, Матвей Кисляк, Никита Ермаков? Кисляк вообще забил в Оренбурге первый гол в профессиональной карьере в день своего 18-летия. А ведь в стартовом составе были и Владислав Тороп, и Михаил Рядно, и Матвей Лукин, каждому из которых еще нет и двадцати. В итоге средний возраст состава красно-синих составил меньше 22 с половиной лет! А счет — 6:0 в их пользу. На выезде, на искусственном поле. Да, не стоит забывать об удалении у «Оренбурга» уже на 14-й минуте, но все равно при таком молодежном составе результат удивительный.

Противоположный Владимиру Федотову подход продемонстрировал Сергей Семак, у которого молодежь представлял только вышедший на 84-й минуте Дмитрий Васильев, один из самых приметных игроков недавнего Кубка PARI Премьер, и появившийся вместе с ним Александр Коваленко. А средний возраст стартового состава «Зенита» — 26,3 года, и там моложе двадцати пяти — только 22-летний Мантуан и 23-летние Алип и Ду Кейрос.

Но не забудем при этом, что у ЦСКА в основе сейчас просто некому играть, так что подтягивание к составу молодежи — процесс, может, где-то даже и вынужденный. У действующего чемпиона и серебряного призера же таких проблем нет вообще. Хотя количественно ротация получилась одинаковая: против «Пари НН» и «Ахмата» и у петербуржцев, равно как и против «Урала» и «Оренбурга» у армейцев, с первых минут совпало пять фамилий — Чистяков, Караваев, Клаудиньо, Мостовой и Ерохин у «Зенита», Мойзес, Гайич, Зайнутдинов, Мендес и Чалов — у ЦСКА.

Футболисты «Сочи». Фото ФК «Сочи»

«Сочи» начал сезон с двух побед в двух турнирах — это самый большой сюрприз

В кубковых встречах было чем насладиться — допустим, голом Клаудиньо, который легким, незаметным движением стопы перекинул мяч через Гиорги Шелию. Чистый восторг! И многое было что заметить — например, самую масштабную ротацию у «Динамо», где место в стартовом составе по сравнению с матчем открытия чемпионата против «Краснодара» сохранил только «штрафник» первого тура (помните его «привоз» при 0:0?) Роберто Фернандес. Может, участием в кубковом матче Марцел Личка его и оштрафовал?..

У другого чеха, Иржи Ярошика, не заладилось в первом кубковом туре больше всех. Домашние 0:6 — все же не шутка. И особенно они контрастировали с равным вторым таймом «Оренбурга» на выезде со «Спартаком». В равной степени неожиданным получился такой голевой всплеск ЦСКА, который до этого в Суперкубке с «Зенитом» и на старте чемпионата с «Уралом» сумел выдавить из себя только «ковыряшку» Антона Заболотного при 0:2 в Екатеринбурге. А здесь, выпусти Федотов в поле Игоря Акинфеева — и тот бы наверняка забил, с его-то колотушкой.

Не буду, в отличие от некоторых коллег, горячиться и предполагать, что в случае проигрыша в следующем туре в Казани кредит доверия к Ярошику пошатнется. Все-таки менеджмент «Оренбурга» не раз уже показывал свое здравомыслие при выборе тренера и, что важно, доверии ему. Впрочем, по части терпения было и исключение, когда 17 августа 2017 августа Федотов заменил неудачно стартовавшего Темури Кецбаю и в том же сезоне вывел команду в премьер-лигу.

У Лички в прошлом сезоне срывы с крупными поражениями тоже случались, и не один раз, но это не побуждало боссов «Оренбурга» к резким решениям — и слава богу. Потому что из-за ровного отношения начальства мы получили один из самых зрелищных клубов лиги. Не вижу причин, почему отношение к его земляку Ярошику должно быть другим.

Любопытно было подсчитать, кто лидеры и кто аутсайдеры неофициального общего зачета — в матчах чемпионата и Кубка. Грубо говоря, кто лучше и хуже всех начал этот сезон без разделения на турниры. Оговорюсь, что пишу этот текст, еще не зная результата вечернего четвергового матча «Краснодар» — «Спартак». Но без «быков» и красно-белых, выигравших в первом туре чемпионата, шесть очков набрали три клуба — «Зенит», что подразумевалось, «Ростов», что было менее очевидно, учитывая непростые обстоятельства клуба с Дона, и «Сочи», что вообще труднее всего было предположить.

Причем «барсы» Дмитрия Хохлова, которого многие (и я, каюсь, в том числе) называли первым по вероятности тренером-отставником сезона, выиграли и у «Балтики» в чемпионате, и в Воронеже на Кубок с разностью в два мяча. Действуя без Кристиана Нобоа! Не знаю пока, насколько о многом это говорит, но начал «Сочи» определенно благополучно.

«Ростову» же приходится лавировать с составом, пытаясь справляться с баном на регистрацию новичков, наложенным ФИФА за задолженности перед «Норчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста. Четыре новых футболиста не могут выйти на поле, тем не менее команда Валерия Карпина не без труда, но победила «Факел» в чемпионате и «Рубин» в Кубке. Что не помешало тренеру после игры жесточайшим образом пройтись по РФС, который, по его словам, и отвечает за контакты с ФИФА. Тут интереснее всего, что Валерий Георгиевич раскритиковал своего работодателя — по сборной России, само собой. Эта история становится началом новой интриги — простят ли Карпину такие слова: «Честно говоря, было желание выпустить академию. Чтобы 0:10 проиграли — тогда, возможно, обратят внимание. РФС прежде всего должен обращать внимание. Взаимодействие с ФИФА должно быть не у клубов, а у РФС. Но я так понимаю, что никаких движений не происходит. Всем по барабану, что происходит с этими банами. Ну, окей. Нам не впервой».

У «Ростова» во втором туре — домашний матч с «Зенитом». Вроде бы такое испытание, что мало не покажется, но ведь только что официально продан Малком, 60 миллионов за него еще не потрачены и даже не получены, да еще и Вендел вне заявки. На силе духа, который у ростовчан, безусловно, есть, можно чемпиона в начале сезона и в таком вот турбулентном кадровом состоянии и «поймать».

У «Сочи» в ближайшем туре тоже проверка максимальной сложности. В гостях с «Краснодаром», который безукоризненно сыграл на выезде с «Динамо», а Джон Кордоба просто неудержим. С трудом представляю себе, что «барсы» с таким соперником сладят. Если же это произойдет, на команду Хохлова впору будет взглянуть совсем по-новому.

Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Новый рекорд Акинфеева

Если на одном фланге по двум первым матчам сезона — «Зенит», «Ростов» и «Сочи», то на другом — «Ахмат», «Оренбург» и «Факел». У них по нулю очков. В случае с «Оренбургом» тому сильно поспособствовал календарь (со «Спартаком» на выезде и ЦСКА дома), а вот форма грозненцев дома с «Крыльями» — явно что-то незапланированное. Как и домашний проигрыш «Факела» на Кубок «Сочи», надо полагать.

Затягивать с прерыванием неудачной серии не стоит. «Ахмат» принимает ЦСКА, и после 6:0 красно-синих в Оренбурге можно сказать: предупрежден — значит, вооружен. Ясно, что армейцам придется непросто, но и им после проигрыша в Екатеринбурге необходимо выкарабкиваться. «Оренбург» сыграет в Казани, и этот матч важен, чтобы понять — «поплывет» Ярошик и его футболисты после 0:6 или это просто вкатка в сезон.

«Факел» же примет «Локомотив», и пока у красно-зеленых не устаканилась линия обороны, команде Вадима Евсеева надо этой брешью у его бывшего клуба пользоваться. Но ведь и Михаил Галактионов? недосчитался «своих» очков в первом туре с «Рубином», хотя мог потерять и больше. Ясно, что Евсеев против «Локо» не понесется в атаку, но гостям придется терпеть и раскачивать оборону соперника. И вот тут как раз Артем Дзюба, в двух первых матчах сезона не забивавший, будет очень нужен.

«Спартак», начавший чемпионат с победы над «Оренбургом», примет новичка — «Балтику». Но я бы не стал говорить, что тут все ясно, отталкиваясь от предсезонного статуса двух команд. Калининградцы при своем скромном составе робеть ни перед кем, похоже, не собираются — если в Сочи, создав не меньше, команда Сергея Игнашевича проиграла из-за плохой реализации, то на Кубок в Самаре она уверенно превратила 0:1 в 3:1, лишь под занавес матча позволив Глену Бэйлу сократить разрыв до минимума — но не ликвидировать его. Самарцы, кстати, во втором туре встретятся с «Динамо» — и совершенно не понимаю, кого в этой паре причислять к фаворитам.

Что безусловно понравилось в первом туре — количество и красота голов. 26 мячей в восьми встречах — это 3,25 за матч. Сезон начат бодро! А если вспомнить «раскат» спартаковцами защиты «Оренбурга» с пяткой Антона Зиньковского и пасом на пустые ворота Квинси Промеса, роскошные голевые сольные проходы самарцев Бенхамина Гарре и Сергея Бабкина, удар в «девятку» Федора Смолова после отличной динамовской комбинации, дугу от головы Вильсона Изидора, позволившую «Локомотиву» сравнять счет...

Ждем того же и в ближайший уик-энд. А вот ждем ли новых мячей от лидеров снайперской гонки — Даниила Хлусевича и Матео Кассьерры? Скорее уж от южноамериканца. Все-таки у спартаковского латераля несколько иные задачи, а дубль при 1:2 он сделал на каком-то разовом вдохновении. Или не разовом, и что-то подобное мы еще увидим? Как и то, продолжится ли голевая серия уральца Тимура Аюпова и двух локомотивцев — Наира Тикнизяна и Изидора, отличившихся и в чемпионате, и в Кубке.

А вот что уже увидели, и это теперь непреложный факт, — Игорь Акинфеев, сыгравший против «Урала», открыл свой 21-й сезон в чемпионате России. Теперь он по этому показателю — единоличный лидер, обойдя Дмитрия Лоськова и Александра Анюкова.

И вот это — уже точно история. Большая футбольная история.