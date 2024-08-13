«Барриос может и вспылить, если Соболев перейдет в «Зенит». Большое интервью Караваева

О мощи «Зенита», подколах Карпина, русском рэпе и рыбалке.

За пять лет в «Зените» Вячеслав Караваев стал одним из стержневых игроков, который выгрыз место в старте на правом фланге и собрал внушительную коллекцию трофеев.

После матча с «Динамо» защитник дал обстоятельное интервью «СЭ» — о путешествии в Карелию, шутках Карпина и Слуцкого, прорыве Глушенкова и целях «Зенита» на сезон 100-летия.

Четыре тура всего прошло — какие могут быть вопросы о чемпионстве?

— В субботу «Зенит» одержал непростую победу над «Динамо» — прервалась ваша серия из разгромов...

— Всегда выигрывать разгромно, забивая по четыре-пять мячей, все равно не получится. Будут и тяжелые матчи — дай бог, чтобы их было меньше. Встречались два лидера, поэтому такая вязкая игра. Считаю, самая сложная из всех, что мы пока провели в сезоне.

— Некоторые уже досрочно вручают «Зениту» золотые медали. На тебя как-то влияют подобные разговоры?

— Четыре матча всего прошло — какие могут быть вопросы о чемпионстве? Еще 26 туров. Пока ничего не решено, вся борьба впереди. Надо стараться побеждать в каждой игре и набирать свои очки — к этому и идем. Конечно, не пропускать тоже приятно.

— Ты чуть не забил в первом голевом эпизоде и в целом был очень активен в атаке. Это установка тренера?

— Да, на первой минуте оказался в штрафной, там была серия рикошетов. Считаю, что должен был забивать в этом моменте. Понятно, что хочется больше времени проводить в атаке, но в первую очередь защитники должны соблюдать баланс и отталкиваться от обороны. Первые четыре матча это показывают — у нас ноль пропущенных, и это здорово. Установка тренера — агрессивно играть, прессинговать, быстрее перемещать мяч с фланга на фланг. Считаю, в этом плане в матче с «Динамо» все было очень даже неплохо.

Фото Личный архив Вячеслава Караваева

В отпуске одну ночь провел в палатке

— Концовка прошлого сезона получилась эмоциональной — чемпионство в последнем туре и победа в Кубке. Еще прокручиваешь ее в голове или уже стер из памяти?

— Конечно, это уже в прошлом, два месяца позади. Мы выиграли Суперкубок в новом сезоне, бодро начали в Кубке и чемпионате. Три трофея — это хорошо, но надо двигаться дальше.

— Предыдущий сезон получился самым сумасшедшим за всю твою карьеру в «Зените»?

— Думаю, что да. По эмоциям однозначно. Чемпионат был сложным, мы потеряли много очков. Причем в таких играх, где могли этого не делать. Забрали три кубка опять же — впервые в истории «Зенита».

— Как после этого провел отпуск?

— Я сразу поехал в Карелию с родными, там ходили на рыбалку. Были в Рускеале, Сортавале и на Валааме. Это уже мой классический маршрут, мне он очень нравится. Особенно кайфую от Валаама. Потом ездили в Орск вместе с женой к ее родственникам.

— Из России никуда не уезжал?

— Да, был здесь, без всяких морей и пляжей. Одну ночь даже в палатке провел! Было клево, могу рассказать одну историю. Приехали мы на озеро вечером, солнца нет. Разбили палатку и легли спать, а ночью я просыпаюсь, потому что мне ужасно жарко. Под утро вообще адское пекло началось. В Орске тогда было около +40 градусов, пришлось экстренно выбегать и в пять утра переносить палатку в тень, ха-ха.

— Партнеры по команде не удивились, что у тебя такой нетипичный для футболиста отпуск получился?

— Летом как-то нет желания уезжать в теплые края. Вот зимой хочется, потому что холодно, но эту я тоже провел в России — занимался домом, в который мы недавно переехали. У нас прекрасная страна и полно мест, где можно отдохнуть. Например, та же Карелия очень развивается. То, что там есть сейчас и было три года назад... Все изменилось в лучшую сторону!

Фото Личный архив Вячеслава Караваева

Мы должны бороться за каждый титул. В «Зените» это само собой разумеющееся

— «Зенит» начал сезон с победы в Суперкубке — очередной трофей. Со стороны показалось, что праздновали не так эмоционально, как после триумфа в РПЛ и в Кубке. Это обманчивое впечатление?

— Обманчивое, все равно приятно выигрывать. Если возвращаться к прошлому сезону, то ключевое там — эмоции. В концовке вырвали победу в Кубке и обыграли «Ростов» (2:1), став чемпионами. Естественно, все выплеснули в раздевалке. А в Суперкубке уже после первого тайма было 3:0. Где-то успокаиваешься и на зубах не вытаскиваешь эту игру. Из-за этого эмоции уже не такие, другого качества. А так, забирать трофеи — всегда приятно.

— Сезон-2024/25 для «Зенита» особенный — клуб празднует 100-летие. Руководство поставило задачу выиграть три трофея в юбилейный сезон?

— В таком клубе, как «Зенит», это само собой разумеющееся. Мы должны бороться за каждый титул, все зависит от нас. А в год 100-летия тем более хочется выиграть все и повторить успех. Мы хорошо начали сезон, должны так же продолжать.

— Как считаешь, какая из команд сейчас сможет составить конкуренцию «Зениту»?

— Вряд ли что-то кардинально поменяется по сравнению с прошлым сезоном. «Динамо», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак»... Все будут соперничать и конкурировать как обычно.

— «Краснодар» не очень удачно начал сезон. Из команды ушли лидеры, в том числе Сафонов. Несмотря на это, они навяжут борьбу за чемпионство?

— Сейчас у них вернулся Кордоба, делают приобретения. Не нужно списывать «Краснодар» со счетов. Сто процентов.

Фото Личный архив Вячеслава Караваева

Главное, чтобы Глушенков продолжал в том же духе

— Давай поговорим о новичках «Зенита». Четыре приобретения — четыре россиянина. Пришел и твой конкурент по позиции Сергей Волков. Как ты на это отреагировал?

— Абсолютно нормальное явление, у нас на каждую позицию по два-три футболиста. Также ушел Марио Фернандес, поэтому «Зениту» нужен был еще один крайний защитник.

— Когда приходил Волков, о будущем Фернандеса еще не было информации. Или тогда уже все понимали?

— Это мы, футболисты, не знали. А руководство клуба и тренерский штаб все равно планируют, формируют состав. Если в атаке могут играть по нескольку игроков на одной позиции и меняться местами, то три человека в защите на одной позиции — это много. Ну, это мое мнение.

— Есть спорное мнение, что на позицию правого защитника берут новых игроков из-за того, что тебя мучают травмы.

— В прошлом сезоне я сыграл 31 матч во всех турнирах. Неприятный период был в октябре, когда у меня было повреждение, а потом я еще заболел. Выздоровел, один день потренировался и сразу вышел на Кубок с «Крыльями». Через два дня был еще один матч, и нога опять заболела. Организм дал сбой — в плотном графике «Зенита» такое может быть даже при серьезном медицинском контроле. Повреждения бывают у всех футболистов. Но если открыть статистику моих матчей, то все сразу станет понятно — около 30 матчей за сезон я провожу стабильно.

— Волков зашел в «Зенит» с резонансного интервью, сказав, что ваше чемпионство в прошлом сезоне — это хорошо. И сразу нарвался на хейт болельщиков «Краснодара». Со стороны Сергей выглядит дерзким парнем. Какой он в общении?

— Сергей — обычный парень. Что касается его слов, то здесь важен контекст. Мы там не были и свечку не держали. Он ответил это на презентации в «Зените», просто повторив вопрос журналиста — ну а какие еще варианты у него были? Если бы Волков сказал: «Нет, жаль, что не «Краснодар», то уже у петербургских фанатов могли быть вопросики.

— Возвращаясь к теме Марио. Многие называют этот трансфер провальным: 18 матчей, ноль результативных действий, слухи про лишний вес. Как человек, который тренировался с ним, расскажи, Фернандес уже был не тот, что раньше?

— В любом случае Фернандес — игрок высокого уровня. Он профессионал, всегда дорабатывал не только на поле, но и в зале. Дело не в том, что Марио сдал. Помешали травмы, тем более с возрастом немножко тяжелее выходить на свой уровень.

— Марио преследует тебя всю карьеру. Можно сказать, что сейчас ты наконец-то выиграл у него конкуренцию?

— Я бы не стал сравнивать этот сезон со временем, проведенным в ЦСКА. Травмы, возраст — так конкуренция не выигрывается! Если бы в 19 я завоевал место в основе, было бы гораздо приятнее, нежели сейчас. Мы оба уже состоявшиеся футболисты.

— Еще одна летняя покупка «Зенита» — Максим Глушенков. Сказать, что его форма впечатляет, — ничего не сказать. Ты сразу понял, что приехал мастер?

— Он здорово влился в команду, поэтому у него так хорошо пошло. И на тренировках не выпадает, и в играх забивает и отдает. Нашел связь с нашей атакующей линией. Главное, чтобы Макс продолжал в том же духе.

— Скажи честно, на тренировках Максим возит тебя и других защитников?

— Всех возит, кроме меня, ха-ха! На самом деле на тренировках любой может обыграть своего партнера, в том числе защитник. Но он футболист с большим потенциалом, здорово себя проявляет.

— Ты упомянул, что Глушенков нашел связь с атакующей линией. Нет ощущения, что с его приходом приободрился Вендел? И дело даже не в голевых передачах.

— Возможно! Бывает такое, что люди сразу находят футбольную связь и у них все получается. Сколько они уже наотдавали и назабивали в прошедших матчах! Главное сейчас — не перехвалить эту связку, чтобы дальше перло и перло. Но в игре с «Динамо» голевую отдал Педро, то есть Макс неплохо взаимодействует и с другими футболистами.

Пока не могу сказать, насколько серьезная у Вендела травма, — после игры у нас был выходной, а у него обследование.

Фото Юлия Афонякина

Как на переход Соболева отреагирует Барриос? Это вопросик!

— Как человека, который уже пять лет в «Зените», не могу не спросить про возможный переход Соболева. Как ты к этому относишься?

— Мы игроки и должны делать свою работу. Тренерский штаб и менеджмент делают свою. Если они посчитают, что Соболев может усилить «Зенит», то так оно и есть. Но опять же пока это слухи. Может, все это неправда? У нас в раздевалке по этому поводу вообще никаких разговоров нет. История с Соболевым тянется уже с июня, и никакой конкретики мы не видим.

— Ты же знаком с Александром по сборной.

— Да, он нормальный парень. У всех есть какие-то свои недостатки, но в целом... Скажу так: у меня с Соболевым никогда никаких проблем не было.

— Давай представим, что переход состоялся. В команде примут Соболева?

— В любой команде нового партнера должны принять без проблем. Я не могу говорить за других ребят.

— У него была драка с Барриосом. Как отреагирует Вильмар?

— Это вопросик, ха-ха! Барриос может и вспылить, конечно, но... Мне кажется, вряд ли. Бакаев же переходил в свое время из «Спартака».

Фото Личный архив Вячеслава Караваева

Хочется еще 150!

— Матч с «Рубином» (4:0) стал для тебя 150-м в составе «Зенита». Когда переезжал в Петербург, мог подумать, что задержишься здесь надолго и возьмешь столько трофеев?

— Честно, когда приезжал в «Зенит», я вообще не думал о каких-то рекордах и годах. Сейчас понимаю, что не ошибся. За такой клуб отыграть 150 матчей — это большое достижение. Хочется еще 150! Ну а чем черт не шутит, ха-ха!

— А входит ли в твои планы стать капитаном «Зенита»?

— Я к этому отношусь просто. У нас в команде есть игроки, которые находятся в клубе дольше. Если тренер посчитает, что я больше заслуживаю, то конечно. Для меня главное — выходить на поле и делать свою работу, а там как в команде решат.

— У тебя еще осталось желание вернуться в Европу или это уже перевернутая страница?

— Почему бы и нет? Мы понимаем, какая сейчас ситуация в мире, но при этом есть пример Далера Кузяева. Он доказал, что все возможно. Но мне кажется, что сейчас тяжеловато будет уехать. Я уже освоился в Петербурге, здесь моя семья. Посмотрим, это зависит и от предложений тоже.

— А если поступит предложение от твоего родного клуба — ЦСКА, ты станешь его рассматривать? Или уже настолько ассоциируешь себя с Петербургом, что выбираешь только «Зенит»?

— Я думаю, что «Зенит» меня не продаст, ха-ха. Если серьезно, то я играю за «Зенит» и выигрываю титулы, зачем мне рассматривать другие предложения в России? Мне хорошо в команде, здесь все получается.

Фото Личный архив Вячеслава Караваева

Работа с Семаком, подколы от Карпина и Слуцкого

— Сергей Семак — главный тренер в твоей карьере?

— Один из главных точно. Я больше всего сезонов провел с ним, выиграл много трофеев.

— Сергей Богданович — самый успешный тренер в истории «Зенита». По количеству не только трофеев, но и побед. В чем его секрет?

— Он создает хорошую атмосферу в команде. Тренировки плюс атмосфера вместе дают «химию». Футболисты приобретаются на определенные позиции под конкретные задачи, это важно. Ушел Малком, подписали Артура, который также левоногий и играет справа на фланге. А еще у нас нет тех, кто чем-то недоволен. Никто не филонит, все отрабатывают на тренировках.

— С защитниками в тренерском штабе работает Александр Анюков. Ты с ним больше взаимодействуешь?

— Нет, но Саша много поиграл на высоком уровне, может дать какой-то совет, подсказать в нужный момент.

— За ручку не водит во время тренировок?

— За ручку не водит, но я думаю, что ему это и несвойственно.

— А Валерий Карпин в сборной может и за ручку поводить.

— Он может, да! Это нормально, когда тренер тебе что-то показывает на поле. Так и Пеп Гвардиола в «Барселоне», кажется, делал.

— Все знают, что Карпин еще жестко следит за весом игроков. У тебя когда-нибудь были проблемы с этим?

— Особо нет, всегда стабильность. Естественно, где-то могу чуток прибавить, но потом все равно скидываю. Мы спортсмены и каждый день тренируемся, следим за собой. Глобально никаких проблем нет.

— Карпин — человек с особенным чувством юмора. В твою сторону хоть раз прилетала какая-нибудь шутка?

— Была один раз такая история. У нас с ним зашел какой-то разговор, и я ему говорю: «А я вот четыре трофея выиграл!» Он запомнил и после этого все время называл меня четырехкратным, ха-ха! Даже на теории: «Эй, четырехкратный!»

— Теперь, видимо, будет называть пятикратным.

— Да! Ну это нормально, такие подколы приветствуются.

— Тебе везет с тренерами, которые любят подколы. С Леонидом Слуцким общаетесь?

— Общаемся, но у Викторыча подколы иногда жесткие. Кстати, сейчас у него в Шанхае дела вообще супер! Я читаю и слежу.

— Не звал к себе в команду еще?

— Пока нет!

— А с чемпионством не поздравлял, не называет пятикратным?

— Так не называет, но иногда пишет, поздравляет. Мне больше всего запомнилась история, когда я играл у него в «Витессе». В матче с «Фейеноордом» в чемпионате Нидерландов меня жестко «отвозили» в первом тайме, Слуцкий в перерыве залетает в раздевалку и давай на меня орать на русском языке. Голландцы сидят в шоке, никогда таким Викторовича не видели. В общем, напихал мне. Выходим на вторые 45 минут, меня не меняют, я «стреляю» в штрафную — мы забиваем. Поворачиваюсь в его сторону и начинаю махать кулаком. На следующий день после игры мне приходит сообщение о вызове в сборную. Кажется, тогда только второй раз Черчесов меня вызвал. Спустя 30 минут эсэмэска от Слуцкого: «Вот видишь, что мой крик животворящий делает!»

— Теперь помимо «Шанхая» Слуцкого в России будут следить за «Атлантой» Миранчука. Как относишься к выбору Алексея?

— Многие говорят, что выбор странный, а я так не считаю. Ему уже не 20 лет, и сейчас чемпионат США развивается, они привозят крутых футболистов. К тому же «Атланта», как говорят, получила за него 15 миллионов евро. Я думаю, что никакой другой клуб в Европе не был готов отдавать такие деньги. Ну, и для Леши это выгодное предложение.

— Есть мнение, что в европейский клуб он больше не попадет.

— Ну почему? Сейчас Миранчук пару сезонов проведет в МЛС, назабивает, наотдает и в 31 год уедет. Я думаю, что в Европу его еще могут забрать. Тем более у него есть опыт выступления в двух хороших клубах.

— Если какой-нибудь американский клуб захочет заплатить за Караваева сумму, которая устроит «Зенит», ты станешь рассматривать предложение? Все-таки МЛС — довольно специфическая лига, за которой мало кто следит в России.

— В России — может быть, а в Европе все равно смотрят. И не только на Месси. Тем более у США неплохая сборная, как и у Канады. Думаю, клуб МЛС — это нормальный вариант. А трансферами Месси и Суареса лига только привлекает внимание.

Фото Юлия Афонякина

Жизнь вне футбола

— Как проходит твой классический выходной день?

— Ой, да ничего особенного. Я живу за городом, поэтому мне есть чем заняться.

— В огороде копаешься?

— Нет, не огород, ха-ха! Есть разные бытовые дела, мне нравится самому их решать. Зимой могу снег почистить. Я вообще люблю проводить время на свежем воздухе, мне нравится гулять.

— В центр Петербурга можешь смотаться?

— Могу, но это сейчас проблематично. Летом у нас очень много народу, туристов. Я как-то недавно поехал в центр, а в тот день праздник был. Даже пройтись по Невскому не смог! Я лучше у себя в поселке в бассейн схожу, поплаваю.

— С партнерами по команде есть желание видеться по выходным? Или хватает их компании на тренировках?

— Иногда с ребятами собираемся и идем в баню, иностранцев берем с собой. Из наших легионеров больше всех париться любит Барриос. Ну, Вильмар — наш человек вообще! Он любит прям конкретно, с веником. Красавец!

— Новичков еще не приобщили к банному делу?

— Пока нет. В этом сезоне пока не получилось выбраться.

— В одном из предыдущих интервью ты рассказывал, что любишь смотреть сериалы. Все так и осталось?

— Немного поменялось. Русские сериалы я не особо люблю, хотя среди них есть и хорошие. Вот Netflix — космическая площадка! До его ухода из России я просматривал все подряд. Из фильмов очень хочу сейчас «Оппенгеймера» с Киллианом Мерфи посмотреть, он давно вышел, но я пока не добрался.

— Наши сериалы-то в последние годы подросли по уровню.

— Согласен. Я недавно пересматривал «Метод», мне очень нравится. Еще смотрел «Химеру» — интересный сериал про наркобизнес в России, который снимали в Санкт-Петербурге. Речь о том, как молодой полицейский борется со всей этой нечистью в даркнете.

— У тебя же еще жена хорошо разбирается в кино.

— Она сценарист, но мне кажется, в кино я получше разбираюсь, ха-ха! На самом деле у нее просто свои вкусы, специфические. Ей нравится артхаус. Но фильмы или сериалы для просмотра мы всегда выбираем вместе.

— Какую музыку ты слушаешь?

— Разную, но моя любимая группа — «Грот». В основном слушаю русское, из зарубежного только какие-то хиты. Linkin Park мне нравится. Еще я «Рыночные отношения» люблю — это ребята с моего района, где я родился и вырос.

— Если уж ты заговорил про рэп, то как тебе питерский ALBLAK 52? Его трек попал в проморолик «Зенита» к новому сезону.

— Ролик видел, Мантуан под отрывок из песни показывает этот жест пальцами... Но я этого не понимаю. Если русский рэп, то смысловой. «Грот» я постоянно слушаю.

— Заметил интересную деталь в твоих соцсетях. Ты подписываешь фото строчками из песен. Местами проскальзывает пацанская тематика. Это твоя фишка?

— Пацанская лирика. А что еще может проскальзывать у пацана из Новогиреева? Ребята из «Рыночных отношений» постоянно читают про Выхино и Вешняки. А я там все знаю, мне это близко. Подписи к фото в соцсетях? Выиграли Кубок, например, и я вспоминаю трек, который мог бы подойти. Просто что-то приходит в голову, и я набрасываю строчки из песен.

— А что ты слушаешь перед матчем? Когда выходите пощупать газон.

— Иногда обычную музыку, электронную. Чтобы ни о чем не думать. У бразильцев там танцы, например.

— Я слышал, что худший музыкальный вкус в команде у Александра Коваленко.

— Да у него просто все подряд играет! Он наслушается, а потом ходит по базе и напевает. Его любимый исполнитель — Артур Пирожков. Коваленко чем-то похож на него, ха-ха!

— Ты не думал телеграм-канал завести?

— Есть такая мысль. Кружки буду записывать, ха-ха. Там важна регулярность, а я уезжаю в отпуск и люблю пропасть из соцсетей. Но как способ коммуникации мне эта идея нравится.

Фото Юлия Афонякина

— В свободное время смотришь футбол?

— Слежу больше за английской лигой. РПЛ, конечно, смотрю — все равно интересно, как играют другие команды. Некоторые футболисты говорят, что так устают от футбола, что не могут смотреть. А я наоборот! Например, у нас игра в пятницу или субботу, а в воскресенье восстановительная тренировка. Делаешь массаж и смотришь футбол.

— Какой европейский клуб тебе нравится?

— Никогда не скрывал, что слежу за «Челси». Последний сезон у них получился не очень, но мне еще не нравится трансферная политика. Продолжают скупать молодых ребят за большие деньги. Мне это непонятно. Такой клуб должен тратить деньги на более качественных футболистов, которые здесь и сейчас помогут в борьбе за чемпионство.

— В «Арсенале» капитанит твой бывший партнер по «Витессу» — Мартин Эдегор. Не поддерживаешь с ним контакт?

— Нет. В «Витессе» он больше общался с одним датчанином и англичанином Максом Кларком. С Максом, кстати, мы до сих пор на связи. Но вообще у Эдегора со всеми был нормальный контакт. Тогда не было видно, что это звездный игрок, который пришел из «Реала» и обязательно вырастет в топа.

— Ну это известная история. Слуцкий раскрыл Эдегора!

— Я скажу, что да. Слуцкий дал ему свободу на поле, а также много теории. Он постоянно подсказывал и помогал в развитии. Тем более до «Витесса» у Эдегора мало что получалось. В «Херенвене» не очень удачно играл. Он тогда пришел к нам, заменив Маунта. С ним я тоже полгода поиграл! Кстати, Викторович уговаривал Мэйсона остаться еще на сезончик, но он хотел вернуться в Англию и перешел в «Дерби Каунти».

— Есть ли у тебя вредные привычки?

— Наверное, это кофе. Вот прям встаю с утра, еду на тренировку и пью кофе. А потом добрался до базы и там еще один стаканчик. Для меня это норма. А когда игры поздно, могу еще и в течение дня.

— И все? Из вредных привычек только кофе?

— Курение я вообще не переношу. Не нравится даже запах сигарет. Алкоголь? Ну очень редко.

— Я помню чемпионскую раздевалку после «Ростова» с литрами шампанского и музыкой. Ты вышел оттуда одним из первых!

— Ну да. Потом в ресторан на стадионе пошли, посидели два часа, потанцевали. Конечно, отметили немного. Долго не гуляли, впереди была игра за Кубок.

— А как тебе празднование Вендела?

— С сигарой? Человек заслужил, выиграл. Я думаю, что ничего страшного в этом нет. После победы можно! Мы же все люди. Если это выходной, то какие вопросы? Допустим, денечек он отдохнет, никакой катастрофы не произойдет.

Фото Личный архив Вячеслава Караваева

Самая глупая покупка в жизни? Машина, наверное

— Петербург — город, в котором много развлечений. Расскажи, сколько ты в среднем тратишь в месяц?

— Сумму я конкретную не назову, потому что у меня жена конным спортом занимается, ха-ха! А так все стандартно: продукты, коммуналка. Какие-то вещи покупаю редко — может, раз в три месяца.

— Больше 500 тысяч рублей в месяц?

— Нет, меньше. Конечно, если нужно что-то дорогое купить, то сумма может быть больше. Но обычно это меньше 300 тысяч в месяц.

— Какая у тебя была самая дорогая покупка в жизни?

— Дом, в котором я сейчас живу.

— Самая глупая покупка?

— Машина, наверное. Не хочу называть марку, но я ее под себя полностью сделал, в зеленом цвете. Это была детская мечта. До этого у меня все авто клубные были. Почему глупая? Машина — она и в Африке машина. Сейчас я на тренировки на авто клубного спонсора езжу. Нормально, до базы добирается! Естественно, у меня есть своя машина. Но на той, первой, я поездил, продал и не жалею! А других глупых покупок не было... Ну, как-то еще купил костюм цветастый в Париже. Отдал за него тысячу евро, это для меня деньги бешеные были! Костюм до сих пор лежит, я его один раз надел.

— Ты говорил в интервью, что любишь хоккей. Когда в последний раз был на матчах СКА?

— Давно не был на хоккее, как-то все не удается. Новую арену еще не видел!

— Я так понимаю, что в следующем сезоне и не увидишь.

— Ну ничего, вернутся в «Ледовый». Они же там последний раз и выигрывали Кубок Гагарина! Помню, очень хотел себе свитер СКА и не мог найти в интернет-магазине оригинальный со всеми нашивками. Меня как раз попросили записать ролик с приглашением на матчи СКА и потом прислали джерси с моей фамилией и 15-м номером. Оригинальный свитер сборной России с надписью «Красная машина» у меня тоже есть.

— С кем-то знаком из действующих хоккеистов? Иван Сергеев, например, дружит с Павлом Бучневичем.

— Нет, в хоккее у меня знакомых нет. А Ваня и Павел из Череповца. Маленький город, так сложилось. Сергеев вообще за НХЛ следит, смотрит обзоры матчей. У меня есть товарищ, который в гольф играет, приглашает меня попробовать.

Фото Личный архив Вячеслава Караваева

Хотелось бы попробовать тренерство

— А как ты относишься к медиафутболу и медиахоккею?

— За медиахоккеем вообще не слежу. Что касается медиафутбола, то очень редко. Иногда попадаются какие-то видео на ютубе или смотрю матч в Кубке по ТВ. Недавно вот ребята из 2 Drots обыграли «Строгино» (1:0). Знаешь, что меня удивляет? Все говорят: медийные футболисты обыгрывают команду второй лиги. А там играют профессионалы! За 2 Drots забил Терехов, который за «Динамо» в премьер-лиге выходил. А с Лехой Курзеневым я еще в сборной России 1995 года играл (Курзень — нападающий 2 Drots . - Прим. «СЭ» ).

— Мат и вседозволенность в медиафутболе — это нормально?

— Это плохо. У них же там и с судьями можно зарубиться? Ну это уже КФК: мат и ругань. Сейчас еще много детей смотрят на все это... Хотя бы чуть меньше этой свободы должно быть. Но они же так хайпуют, делают шоу.

— Анатолий Тимощук заигран за «Чисто Питер». Нет никакого диссонанса в этом? Воспитанный, спокойный и рассудительный человек.

— Если есть энергия и здоровье позволяет, то почему бы и не поиграть? Когда мне будет 40 лет и предложат подвигаться, то я подумаю.

— А ты уже задумывался о том, что будешь делать после футбола?

— Хотелось бы попробовать тренерство, но знаю, что это намного сложнее, чем быть футболистом. У меня есть наметки, и я слежу за современными тенденциями. Плюс я поиграл в Европе и знаю, как там устроен тренировочный процесс. Но надо же и какую-то литературу читать, пойти учиться. Заочно сейчас нельзя, нужно присутствовать на занятиях. А как я буду приезжать? Время есть только в отпуске. Но у меня еще несколько лет, чтобы обо всем подумать.

— Если с тренерством не получится, все равно останешься в футболе? Или увидим тебя на телевидении?