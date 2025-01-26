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Сегодня, 16:00

Ох, похоже, Караваев выбыл до конца сезона. «Зениту» срочно нужен правый защитник

Караваев получил тяжелую травму и выбыл до конца сезона
Артем Белинин
Корреспондент
Вячеслав Караваев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Уэсли все ближе.

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев получил тяжелую травму на сборах, сообщает Sport24. По данным издания, у 29-летнего футболиста подозрение на разрыв ахиллова сухожилия.

Насколько тяжелая травма?

Очень. Если у Караваева действительно подтвердится разрыв «ахилла», то он, вероятно, больше не сыграет в этом сезоне.

«Повреждение ахиллова сухожилия — одна из самых тяжелых травм в футболе, пожалуй, наряду с разрывом передней крестообразной связки. Восстановление занимает до шести месяцев», — рассказывал в 2020 году врач «Спартака» Михаил Бутовский в интервью «Спортсу».

Эта травма может стать уже второй серьезной для футболистов «Зенита» на сборах в Дохе: на одной из первых тренировок в Катаре Дмитрий Васильев получил перелом пятой плюсневой кости левой стопы, из-за чего пропустит 2,5 месяца.

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Кризис на позиции

Травма Караваева — кошмарная новость для «Зенита». Сине-бело-голубые рискуют остаться без профильного правого защитника — единственный прямой конкурент Вячеслава по амплуа Сергей Волков в сентябре порвал крестообразные связки колена и также проходит курс длительного восстановления. Ожидается, что он вернется на поле в начале весны.

Конечно, у петербургского клуба есть «план Б» — бразильский вингер Густаво Мантуан. В этом сезоне тренерский штаб неоднократно ставил его на позицию правого защитника. Однако отважится ли «Зенит» доигрывать сезон с профильным футболистом атаки в обороне, учитывая непростую ситуацию в турнирной таблице? Выглядит маловероятно.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Топ-трансфер на подходе

Куда вероятнее, что «Зенит» все-таки выйдет на трансферный рынок за новым правым защитником. К тому же об этом говорили еще до травмы Караваева.

В середине января бразильский журналист Жулио Мигел Нето сообщил, что питерцы интересуются 21-летним защитником «Фламенго» Уэсли Винисиусом.

По данным инсайдера, «Зенит» предложил за футболиста 26 миллионов евро и стороны перешли к обсуждению деталей перехода. Правда, вскоре журналисты из Sport24 все опровергли — по их сведениям, сине-бело-голубые не были готовы заплатить больше 15 миллионов, причем с условием разбивки платежей.

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Тогда же журналист Вене Касагранде сообщил, что «Зенит» уже приходил за Уэсли, предлагал 7 миллионов евро за 50% прав на игрока, но получил отказ. При этом Transfermarkt оценивает Уэсли в 9 миллионов евро.

Какую сумму «Зенит» в действительности будет готов отдать, пока неизвестно. Однако в свете возможной тяжелой травмы Караваева вопрос становится актуальным. А значит, российских болельщиков вновь может ждать очередная крупная сделка с участием клуба из Санкт-Петербурга.

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Вячеслав Караваев
РПЛ
ФК Зенит
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