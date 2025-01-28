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Сегодня, 14:30

Травма Караваева — самое большое испытание в его карьере. Он должен справиться!

Караваев выбыл до конца сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Игорь Рабинер — о драме защитника «Зенита» и сборной России.

Вячеслав Караваев порвал ахилл, и это очень грустно. Тяжелейшая травма, а когда тебе через несколько месяцев исполняется тридцать, выкарабкаться из нее без последствий будет сложно. Дай Бог ему в этом сил и удачи.

Он один из тех футболистов, которые никогда не понтовались, честно и без скандалов работали, искали себя в разных странах, познавали мир. Он хорошо провел приличные отрезки в Чехии и Нидерландах — недаром был признан игроком сезона в «Спарте». А потом пахал на своем правом краю в «Зените», отыграв за него больше ста матчей и став в его составе пятикратным чемпионом России. Плюс еще одно золото в ЦСКА — не так много в стране шестикратных чемпионов.

Вячеслав Караваев. «Барриос может и вспылить, если Соболев перейдет в «Зенит». Большое интервью Караваева

Правда, там молодому Славе не повезло попасть под праймового Марио Фернандеса, что и попадание в сборную на любых ролях ему долго осложняло. Но он это место все-таки выгрыз, и хотя бы один Евро со всеми тремя матчами на поле в его жизни случился. Он и Черчесову доказал право на место в национальной команде, а потом и Карпину.

Мы сделали с ним большое интервью, когда он играл за «Витесс». Он мне понравился — приятный, рассудительный и воспитанный парень. А после победного матча, который я смотрел в Арнеме, задал о нем вопрос 20-летнему Мартину Эдегору, игравшему с Караваевым на одном фланге, и будущая суперзвезда «Арсенала» сказала: «У нас отличная связь с Карой и на поле, и за его пределами. Уверен, в своей карьере он далеко пойдет!»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев
Фото Global Look Press

Тогда Вячеславу было 23. Он свободно говорил как по-английски, так и по-чешски. Леонид Слуцкий, возглавлявший голландский клуб, приводил Караваева в пример только что уехавшему Александру Головину в плане умения общаться с людьми из любой страны. Теперь уже сам Головин в этом кому хочешь фору даст.

«Мало ли, через пару лет в «Челси» окажусь. Все реально, если работать», — мечтал Караваев тогда, учитывая, что у «Витесса» определенные связи с лондонским клубом имелись, а сам он с 11 лет за синих и болел. Не исключал, впрочем, ни «Зенит», который уже подбивал клинья, ни других российских топов.

Вячеслав Караваев. Официально: Караваев вылетел на 7 месяцев из-за разрыва ахилла. Что теперь делать «Зениту»?

«Челси», как и других топ-лиг, не случилось — летом 2019-го Слава переехал в «Зенит». Вроде не самый громкий трансфер — но его позицию на много лет команда Сергея Семака закрыла. Хотя еще через два с половиной года мы делали новое интервью, и он говорил: «Сейчас я в лучшем клубе России, но хотелось бы когда-нибудь вернуться в Европу».

И конкретно в его случае нельзя сказать, что он променял Европу на деньги. Иначе бывший глава зенитовской селекции Антон Евменов не сказал бы на второй год игры Караваева в Питере: «Если Слава захочет уехать в Европу, то как минимум 50 клубов повторят его зарплату. Если захочет остаться, а «Зенит» будет в этом заинтересован, то он может рассчитывать на двукратное увеличение оклада и при этом не будет казаться рвачом».

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев
Фото Global Look Press

Совсем без ошибок, как в минувшем году с «Краснодаром», понятно, у него не обходилось, но в целом Караваев символизировал спокойствие и стабильность. У него сложилась хорошая, крепкая, вполне успешная для российского футболиста карьера. Правда, с какого-то момента начавшая все чаще омрачаться травмами.

Сейчас в ней наступает самое большое испытание. И дай Бог Славе выйти из него без глобальных потерь и еще много лет играть так, как он может и хочет.

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Вячеслав Караваев
РПЛ
ФК Зенит
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