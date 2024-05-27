Winline Герои РПЛ — главное событие по итогам чемпионата России. Лучшие игроки и медиаперсоны получили признание

25 мая завершился 32-й по счету сезон чемпионата России по футболу. Чемпионом по итогам драматичного 30-го тура в шестой раз подряд стал «Зенит». Пока победители праздновали, а остальные огорчались, в Москве готовилось большое мероприятие — на следующий день, 26 мая, в Центре Кино «Мосфильм» состоялся гала-вечер премии Winline Герои РПЛ. На нем были подведены итоги турнира и вручены награды лучшим футболистам, тренерам и представителям футбольной индустрии.

Награды Winline Герои РПЛ. Фото Winline Герои РПЛ

Футбол уже давно вышел за рамки исключительно профессионального сообщества. К нему приковано внимание огромного количества людей, среди которых немало звезд кино, шоу-бизнеса и блогосферы. Ведущими премии стали Дмитрий Губерниев и Сабина Актерина, на открытии церемонии выступил рэпер Баста и его команда. Также для гостей мероприятия ведущая «Матч ТВ» Камиля Харисова и комментатор Михаил Моссовский в сопровождении Московского мужского камерного хора исполнили обновленную версию трека RPLove.

Гостями вечера, помимо главных героев — футболистов, тренеров, менеджеров, комментаторов и журналистов, — стали Евгения Медведева, Ольга Бузова, Антон Шастун, Гурам Амарян, Дмитрий Позов, T-Killah, Бустер и другие. Специальным приглашенным гостем был бывший тренер «Спартака» итальянец Массимо Каррера.

Winline Герои РПЛ. Фото Winline Герои РПЛ

Лучших по итогам чемпионата определяли все сегменты футбольного сообщества. В голосовании участвовали спортивные журналисты и блогеры, болельщики, тренеры и капитаны команд, футбольные эксперты, а также спортивные менеджеры. Несколько этапов голосования прошло с 22 апреля по 24 мая.

Выбор не был простым, ведь в каждой номинации были представлены достойные и звездные фамилии. Главным героем премии стал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. Сделавший в этом сезоне 15+9 21-летний футболист стал 3-кратным победителем — он был признан лучшим игроком и нападающим турнира, а также автором лучшего гола. Еще одним получившим признание динамовцем оказался Марцел Личка — он забрал приз лучшему тренеру сезона.

Марцел Личка на премии Winline Герои РПЛ. Фото Winline Герои РПЛ

Лучшим полузащитником стал Эдуард Сперцян из «Краснодара», а его одноклубник Матвей Сафонов — лучшим вратарем. Также по две награды у игроков ЦСКА — Аббосбека Файзуллаева (открытие сезона) и Федора Чалова (ассист сезона). Сильнейшим защитником был признан Дуглас Сантос из «Зенита».

Также на торжественной церемонии премии свои награды получили лучший бомбардир чемпионата зенитовец Матео Кассьерра (21 мяч) и лучший ассистент турнира Максим Глушенков из «Локомотива». С 16 голевыми передачами он повторил рекордные показатели Дмитрия Лоськова и Халка.

Максим Глушенков на премии Winline Герои РПЛ. Фото Winline Герои РПЛ

Также на церемонии были вручены специальные награды РПЛ: Наир Тикнизян из «Локо» стал самым медийным футболистом, а Никита Салтыков из «Крыльев Советов» — лучшим молодым игроком.

Не остались в тени и те, кто добавлял российскому футболу интереса и красок. В категории «Маркетинг» были отмечены следующие исполнители:

Журналист/блогер сезона: Нобель Арустамян

VK Видео видеоконтент сезона: «Коммент.Шоу»

Matchday сезона: Хип-хоп на Дону («Ростов»)

Промо к матчу сезона: трансфер Луиса Чавеса («Динамо»)

Социальный проект сезона: благотворительный match day «Журавли»

Мерч сезона: Нижегородцы («Пари НН»)

Гости на премии Winline Герои РПЛ. Фото Winline Герои РПЛ

Winline Герои РПЛ — новый этап признания заслуг всех тех, кто своей игрой на поле и работой вне его вносит неоценимый вклад в развитие и популяризацию всего российского футбола. В этом году премия обратила на себе пристальное внимание не только экспертов спортивного мира, но и широкой аудитории всей страны.

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