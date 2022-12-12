«Россия — моя вторая родина». Дюрица — о ЧМ, «Локомотиве» и наших за рубежом

Интервью «СЭ» бывшего игрока железнодорожников Яна Дюрицы.

Бывший защитник московского «Локомотива» Ян Дюрица в интервью «СЭ» поделился мыслями о текущем чемпионате мира, рассказал, почему недолюбливает сборную Польши, а также высказался об игре железнодорожников в этом сезоне.

14.12.2022 | Франция — Марокко

«Считаю, что Польша вышла на чемпионат мира несправедливо. Они ничего не показали»

— Смотрите ли вы чемпионат мира? Как вам турнир?

— Слежу за ним. Но, честно говоря, мне не нравится, в какое время он проходит. Чемпионаты мира, Европы, если мы посмотрим в историю, всегда проводили летом. Всегда что-то придумывают, меняют. Так что очень много игроков получают травмы. Плюс все стадионы оснащены мощными кондиционерами. Считаю, зима — не то время, когда должны играть чемпионат мира.

— Если сравнивать с чемпионатом мира в России, какой лучше?

— ЧМ-2018 был лучше! За счет того, когда это было. Даже уровень футбола тогда был выше. Те игры, которые я видел на групповом этапе, мне не понравились. Лучше, конечно, турнир в России. Я за ним пристально следил.

— У кого самые высокие шансы стать чемпионом?

— Я считаю, что европейская команда может выиграть Кубок. Мы видели, что даже фаворит Бразилия не смогла справиться с Хорватией. Мне лично хотелось увидеть финал Португалии и Аргентины, чтобы сыграл Месси против Роналду... Кто выиграет? Есть команды, где все футболисты выступают друг за друга, а есть те, где каждый играет за себя. Выиграет та сборная, которая будет самой стабильной и сплоченной. Даже когда я смотрел серию пенальти Испании и Марокко, тренер африканцев обнимался со своими ребятами. Луис Энрике же сидел один и кусал локти. У испанцев капитан Серхио Бускетс назначал тех, кто будет исполнять удар, за пять минут до серии. У Марокко же давно было все понятно: кто и в каком порядке пойдет. Было очевидно, что у Испании много проблем.

— В ноябре сборная России должна была играть против Боснии и Герцеговины. В итоге из-за давления или еще каких-то причин матч не состоялся. Что говорят в Словакии? Возможно ли, что ваша сборная сыграет товарищескую игру с Россией?

— Считаю, что не надо смешивать спорт и политику. Спорт — это для всех: детей, взрослых, молодых, старых. Это фейр-плей. Если люди будут смотреть на футбол через призму политики, это не очень хорошо. Мне это не нравится. Считаю, что спорт должен быть на первом месте, а остальное должно отойти в сторону. Любой болельщик из Словакии, России, Боснии и Герцеговины должен радоваться, что играют в футбол. Я считаю неправильным, что с Россией отказываются. Это не решение футболистов.

— Кажется ли вам на этом фоне, что Польша вышла на чемпионат мира несправедливо, так как не сыграла против России в стыковых матчах?

— Да-да, конечно! Если они должны играть стыковые игры с Россией, почему не сыграли? Думаю, что на чемпионат мира должны попадать команды, которые этого заслуживают, а не просто по желанию: «Мы не сыграем с Россией и выйдем на чемпионат мира». Польша, если честно, вообще ничего не показала на турнире. Ничего особенного. Любая игра с их участием, которую смотрел, была скучной. Даже переключал. Мне вообще не нравилось!

— Если бы Россия была на месте Польши, мы могли бы пройти дальше?

— На этот вопрос тяжело ответить. Самое главное было — сыграть стыковые игры. И пусть выходит сильнейший.

Ян Дюрица. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Тот бардак, который есть в «Локомотиве», надо убирать»

— Следите ли за РПЛ?

— Да, я смотрю. Но жалко, что российские команды выбыли из еврокубков, что их не пускают туда. Играть только в чемпионате — не очень хорошо. Надо стремиться к чему-то: выступать в еврокубках, отбираться в Лигу чемпионов. Иначе футболистам тяжело. Конечно, слежу за «Локомотивом», который в этом сезоне не очень хорошо выступает. Они сейчас почти что в зоне вылета. В итоге в клубе что-то поменяли. Уехал спортивный директор Цорн.

— Он на Sky Sports недавно выступал в качестве эксперта.

— Ну вот видите. Люди, которые были в «Спартаке», оттуда уехали, приехали в «Локомотив» и снова уехали. Видим, что у них что-то не получается. В чем-то они неправы. Хорошо, что уехали! Их вина в том, что «Локомотив» сейчас находится не там, где должен быть.

— Были немцы, Цорн, Плутник и все остальные. Можно ли сказать, что они все испортили и сбежали?

— Получается, так. Они развалили команду. Теперь, конечно, нужно очень постараться, чтобы найти правильных людей, игроков, которые будут бороться за команду. Это может не получиться за месяц-два. Надеюсь, что команда не вылетит. Самое главное, чтобы после паузы на чемпионат мира с самого начала сборов «Локомотив» хорошо готовили. В дальнейшем надо смотреть, в каком направлении пойдет клуб. Бардак надо убирать. Нужно начать с нуля.

— Летом в «Локомотив» приехал Педро Габриэль, а сейчас его отдали в аренду на год. Считаете ли вы этот трансфер провальным?

— Честно, не все игры смотрел. Не могу сказать. Смотрел по большей части результаты «Локомотива», поэтому Педриньо не знаю, никогда про него не слышал. Нужно тщательно смотреть, кого приглашать. Когда я был в «Локомотиве», трансферы были хорошими. Очень важно для клуба, чтобы агенты подбирали команде правильных игроков. Нужно не только смотреть на то, какой футболист на поле, но и какой у него характер, какую пользу он принесет.

— Перед назначением тренером Галактионова многие хотели, чтобы команду возглавил Семин. Как вы считаете, возможно ли его возвращение?

— Думаю, для Юрия Павловича двери в «Локомотив» открыты всегда. Не знаю, были ли какие-то переговоры между ним и клубом. Я тоже работал под его руководством, это один из лучших специалистов в России. Он выиграл очень много титулов. Но не знаю, в каких он сейчас отношениях с клубом. Опыт у него есть, главное, чтобы была энергия.

— Общаетесь ли с Семиным или с какими-то игроками?

— Иногда общаюсь с Абаевым, Владом Игнатьевым. Немного там осталось. Если посмотреть на состав, из ветеранов клуба есть только Гильерме, Баринов, Миранчук. Но они тогда были совсем молодыми. А я общался с более опытными.

Дмитрий Баринов (в центре). Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

«Если Головин играет во Франции, почему не может Баринов?»

— Летом Баринова активно сватали в «Валенсию», однако, как говорят, лига не дала согласия на трансфер. Верите ли вы в то, что Дмитрий может уехать в Европу?

— Он достиг того уровня, чтобы уехать в Европу. Но я не видел его последних игр, когда «Локомотив» все падал и падал в таблице. Прошлый сезон у него был хорошим, наверное, поэтому на него смотрели. Но это тоже неправильно, что он не переехал в «Валенсию» из-за того, что он русский. Почему хороший игрок не может перейти в европейский клуб? Если так было на самом деле, это неправильно. Он мог бы, конечно, заиграть там. Это хороший футболист, способный, чтобы достойно выступать в Европе. Баринов молодой. Думаю, и по физике, и по психологическому состоянию он готов к переезду. Если Головин играет во Франции, почему не может Баринов? Многие русские играют за рубежом. Некоторые хорошо, некоторые не очень. Но шансы есть.

— В Турции играл Дзюба, у него как раз не получилось. Удивлены ли вы, что он расторг контракт?

— Я тоже не понимаю, почему он так мало выдержал в «Адане Демирспор». Команда хорошая, игроки тоже. Они занимали неплохое место в турнирной таблице. Не знаю, что там случилось. Или он расторг контракт, или клуб. Ведь у Дзюбы характер особенный. Что на сердце, то он и говорит. Так редко бывает, что через три месяца после подписания контракта его расторгают.

— Стоит ли Дзюбе задуматься о завершении карьеры?

— Думаю, что 34 года — нормальный возраст. Два-три года еще может поиграть. Почему нет? Если не видит себя в России, тогда не знаю, где он хочет играть, какая команда может его взять. Думаю, он всегда может вернуться на родину. В топ-командах ему будет тяжело. В средних или борющихся за выживание — почему нет? Возраст еще позволяет.

Артем Дзюба и Ян Дюрица. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Представляете ли вы его тренером? Говорят, он может переехать на Кипр в этой роли.

— Для этого нужно иметь лицензию. Не знаю, есть ли у него такая. Может быть. Но есть поговорка: «Не каждый игрок может стать тренером». Только время покажет. Пусть попробует. Любой футболист, который заканчивает с футболом, хочет попробовать стать тренером. Но там еще больше работы. Там еще и давление. Ты можешь быть успешным, а проиграешь две-три игры — и до свидания. Если Дзюба был хорошим игроком, может, станет и хорошим тренером.

— Вы были ассистентом тренера в ФК «Петржела». Звали ли вас клубы из России?

— Как только я закончил с футболом, друг попросил помочь там. Я сказал, что устал, мне 37, не хочу сразу становиться тренером. Мне нужно было подумать. Для футболиста окончание карьеры — непростая ситуация. Человек начинает думать, что ему делать. Я попробовал, но через четыре месяца почувствовал, что это не мое. Я лучше буду тренировать детишек, открою свою школу и буду на этом концентрироваться. Как я уже сказал, тренерская работа непростая. Нужно ездить по городам, на сборы. Я уже столько колесил по миру, столько матчей сыграл. Хочу что-то поспокойнее.

— Кокорина очень много критиковали в «Фиорентине». Сейчас он становится игроком месяца в «Арисе». Как вы относитесь к этому игроку?

— Кокорин — хороший парень. Да, у него и Мамаева были проблемы, когда случилась эта ситуация. В Италии тоже знали, кого покупают. Не думаю, что в «Фиорентине» смотрели его игру только на YouTube. Не знаю, почему у него не получилось. Он имел не так много шансов. У Кокорина есть потенциал. Но, может, в клубе не знали, как его использовать. Он особенный игрок со своим характером. Не говорю, что если у него не получается, он будет кусать локти, но, может, он падал духом. Для него было непростое время. По поводу того, что его критиковали, фанаты бывают разные. Кокорин молодец, что переехал на Кипр. С него спало напряжение. Сейчас он получает удовольствие от футбола. Может, обстановка ему там больше нравится. У футболистов, как в жизни, бывают как хорошие времена, так и плохие. Одни двери закрываются, другие открываются. Конечно, у него не такая зарплата, как была в Италии или в России, но зато Александр наслаждается футболом.

— Еще немного о российской лиге. Верите ли вы в то, что «Спартак» может прервать гегемонию «Зенита»?

— Думаю, у «Зенита» уровень игроков выше, чем у «Спартака». Может, у красно-белых атмосфера в команде лучше. За счет сплоченности, мотивации из-за того, что «Зенит» четыре раза подряд становился чемпионом, они могут попробовать навязать конкуренцию. У питерцев чуть больше шансов на чемпионство, но, может, из-за отсутствия еврокубков на следующий год их мотивация упадет. Посмотрим. Шесть очков — это мало. За счет командой игры «Спартак» может побороться за чемпионство.

— Один из игроков «Спартака» Квинси Промес недавно, по информации СМИ, захотел получить российский паспорт.

— У нас тоже сейчас в Словакии игроки получают местные паспорта. Думаю, что за Россию должны играть русские, за Словакию, соответственно, словаки. Я не говорю, что Промес плохой футболист, нет. Я играл против него, еще когда был в «Локомотиве». Он хороший игрок. Но думаю, что Россия большая, она должна воспитывать сама своих футболистов для сборной.

— Что вы можете сказать о времени, проведенном в России?

— Я очень много хорошего вспоминаю о вашей стране. Она мне очень много дала. Россия — моя вторая родина. Сначала все было непросто — я плакал неделю. Тогда я хотел домой, говорил: «Не хочу». Все было непросто. Но потом, когда немного начал говорить по-русски, меня приняли. Было очень много историй. Но я вспоминаю время в России только с хорошей стороны. Грустно, что нечасто бываю у вас. Когда будет время, обязательно прилечу. Хочу и на матч «Локомотива» приехать посмотреть, на какую-то интересную игру. Хочу посмотреть Баковку, что там изменилось. Плюс друзей навестить, может, поехать на ужин. Думаю, что у «Локомотива» все будет хорошо. Как прежде.