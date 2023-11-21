«Человек, который морально травмировал Петю Чеха». Яркие матчи Дзагоева

Алан ворвался в футбол в 2008-м и блеснул на ЧМ-2018.

Сегодня полузащитник Алан Дзагоев объявил о своем решении завершить игровую карьеру. Вспоминаем некоторые знаковые игры неординарного футболиста.

Уничтожение «Спартака»

17-летний Алан Дзагоев ворвался в российский футбол в сезоне-2008. Уже в своем третьем матче за ЦСКА в РПЛ атакующий полузащитник принял непосредственное участие в разгроме «Спартака» — 5:1!

Вот краткое описание результативных действий молодого хавбека в том дерби.

15-я минута. Малик Фати сфолил на Милоше Красиче у правой бровки. Дзагоев со штрафного подал на дальнюю штангу, удар Алексея Березуцкого головой пришелся в Вагнера, который, мгновенно сориентировавшись, с разворота переправил мяч в сетку. 0:1.

34-я минута. Сергей Ковальчук сфолил против Дзагоева. Последовал быстрый розыгрыш стандарта: Юрий Жирков отпасовал на Дзагоева, тот с угла штрафной внешней стороной стопы вырезал мяч Вагнеру — удар головой с 10 метров был неотразим. 0:2.

51-я минута. Моцарт сфолил против Красича. Дзагоев подал с правого фланга, Красич кивком головы отправил мяч в левый от Стипе Плетикосы угол. 0:4.

«СЭ» выставил Дзагоеву высокую оценку — 7,5 балла.

Алан неохотно говорил о своих успехах и признавал, что пока еще физически не до конца готов к матчам такого уровня:

— Я еще не готов к таким нагрузкам, да и скорости совсем не те, что в юношеском футболе. Меня пока не хватает на два тайма, я и сам об этом знаю.

«Новый Бекхэм для «Реала»?»

В конце 2008 года Дзагоев продолжал сверкать. Через 12 дней после своего дебюта в сборной (игра против Германии) он навел шороха в Кубке УЕФА. В матче группового турнира против «Депортиво» (3:0) хавбек уже к 12-й минуте оформил дубль. Его крученый удар со штрафного в дебюте встречи пришелся точнехонько в «девятку»! Через три минуты армейцам удалась классная атака. Вагнер с легкостью избавился от опеки одного защитника, потом обыграл другого, продвигаясь к воротам вдоль лицевой линии. После этого бразилец выдал отличный пас Дзагоеву, который в касание переправил мяч в сетку.

Забив, Дзагоев не успокоился. Отдал, не глядя, классный пас шведкой Вагнеру. Во втором тайме от линии ворот блестяще отпасовал Алдонину, после чего был создан голевой момент. А на исходе первого едва не свел с ума Лужники «финтом Зидана». До конца он, правда, не удался: обернувшись вокруг своей оси, полузащитник в последний момент чуть отпустил мяч.

Вдохновенная игра молодого хавбека не могла пройти мимо испанских СМИ. Авторитетное издание Marca после крупной победы армейцев посвятило Дзагоеву материал на первой полосе: «Новый Бекхэм для «Реала»?»

«Дзагоев, новая русская жемчужина, — в списке возможных приобретений «Реала». Он блеснул, забив два гола-красавца в ворота «Депортиво», — говорилось в статье.

Но до какой-то конкретики дело не дошло.

«Он морально травмировал самого Петю Чеха!»

Свой самый яркий матч за сборную России Алан провел на чемпионате Европы-2012.

Перед стартовой игрой в группе против Чехии (4:1) корреспондент «СЭ» писал:

«Алан — парень талантливый, умеет практически все. Нечитаемую передачу отдать — пожалуйста. Точно пробить — будьте любезны. Да и отпахать на поле от свистка до свистка всегда готов. Одна беда — собрать свои лучшие качества в кулак, чтобы побольнее ударить соперника, у армейца получается далеко не всегда: то одного не хватало, то другого».

В матче с чехами получилось все! Именно полузащитник ЦСКА положил начало разгрому.

На 15-й минуте Дзагоев, оставивший не у дел в центре поля сразу двух соперников, разогнал атаку сборной России. Ее продолжил Зырянов, выполнивший искусный навес на Кержакова. Последовал удар головой в противоход вратарю. Штанга — и успевший из середины поля Дзагоев метров с 12 мощным выстрелом едва не порвал сетку за спиной победителя Лиги чемпионов Петра Чеха.

— Сам не понял, что произошло с чехами в центре поля в том эпизоде, — рассказывал Дзагоев после игры. — Они столкнулись друг с другом, моего участия в этом не было. Более того, в том эпизоде мне откровенно повезло: уже почти отпустил мячик, и тут соперники синхронно падают. Так что мяч опять под полным моим контролем.

— Когда мяч после удара Кержакова отлетел от штанги к вам, успели просчитать, куда бьете? Ведь щель между Чехом и защитником была не так уж и велика.

— Да нечего там было считать — надо было бить на силу в ворота.

На 79-й минуте армеец после паса вышедшего на замену Павлюченко оформил дубль, вколотив мяч под перекладину.

— Трудно обороняться, когда мяч оказывается у Аршавина или Дзагоева, — грустно констатировал после разгрома Томаш Росицки.

— Уже видели, как вас превозносят в интернете, причем не только в российском? Вот уже и в «Манчестер Сити» сватают, — спросили Дзагоева через два дня после яркой победы.

— Стараюсь не обращать на это внимания. Стоит провести неудачный матч — сразу услышишь вещи прямо противоположные. В любом случае мы еще ничего, кроме одного матча, не выиграли, путь наш только начинается.

— В сборной есть признанные лидеры — они не начнут ревновать вас, такого молодого да раннего?

— Нет. Подначивают, конечно, больше обычного — но по-доброму. Вот, мол, человек, который морально травмировал самого Петю Чеха!

Триумф и трагедия в золотом матче-2016

21 мая 2016 года ЦСКА в последний раз на сегодняшний день стал чемпионом России. В Казани команда Леонида Слуцкого с минимальным счетом одолела «Рубин». Золотой гол на счету Дзагоева. На 19-й минуте, воспользовавшись несогласованностью в действиях казанских защитников, Алан резко ушел от Бегстрема и не оставил шансов Рыжикову — 1:0!

Через два дня после виктории армейцев стало известно, что Дзагоев не сыграет на чемпионате Европы-2016.

«Футболист прошел медицинское обследование, по результатам которого у игрока был выявлен внутрисуставной перелом второй плюсневой кости. Характер травмы не позволяет Дзагоеву принять участие в Euro-2016», — говорилось в заявлении пресс-службы РФС.

Алан получил травму на 71-й минуте в единоборстве с хавбеком «Рубина» Цакташем, после чего, впрочем, доиграл матч до конца. Вылечить повреждение за три недели, оставшиеся до Euro-2016, было нереально...



— Как Дзагоев доиграл 20 минут с травмой? — спросили Слуцкого через три дня после золотого матча.

— На адреналине. Ему было больно не до такой степени, что невозможно терпеть. Когда решающий матч, то не обращаешь внимания на такие мелкие, как тебе кажется, ушибы. Только, как оказалось, это был перелом...

— Зачем же Дзагоев танцевал лезгинку в самолете?

— Это то же самое, что кульбит Оланаре. Никакого отношения одно к другому не имеет — перелом уже есть. Форвард со своей травмой ходил на базу, может жить полноценной жизнью, как и Дзагоев. Если Алану в ближайший месяц нужно будет исполнить лезгинку, то проблем не возникнет. Но играть в футбол на своем уровне он не сможет. Есть повреждения, с которыми люди спокойно живут, но выходить на поле не могут.

Навес на Марио

Зато Дзагоев сыграл на домашнем чемпионате мира, подарив надежду всей стране на выход сборной России в полуфинал.

Станислав Черчесов бросил армейца в бой против хорватов на 102-й минуте четвертьфинального поединка, когда наша команда уступала в счете — 1:2. Этот ход тренера оправдал себя на сто процентов. На 115-й минуте Дзагоев идеально навесил со штрафного на голову Марио Фернандесу — 2:2! Увы, в серии пенальти хорваты оказались удачливее.

— Вообще на тренировках мы наигрывали стандарт по-другому, — вспоминал свой голевой навес Дзагоев. — Наш игрок должен был отойти на подбор, так как хорваты обычно играли зону и располагались в штрафной, и бьющий отдавал ему пас под удар. Была уже мысль отдать Сереже Игнашевичу, но тут я заметил, что на него посматривает Лука Модрич. Пас мог быть перехвачен, а мы могли получить контратаку. Я сделал ложный замах, Модрич двинулся к Игнашевичу, и пришлось делать подачу, которая оказалось голевой. Я не побежал сразу радоваться — просто ошалел. Потом увидел, как к нам по диагонали со страшной скоростью несется Володя Габулов. Картина нереальная: с одной стороны, страшно, как он бежит, а с другой — смешно! Так несся, что Усейн Болт точно остался бы позади. Сразу после гола появилось желание забить еще раз, чтобы не доводить дело до 11-метровых. У Зобнина был даже шанс, но не получилось. Мне кажется, дай нам еще минут пять, на эмоциях могли бы додавить соперника.