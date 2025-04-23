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Сегодня, 15:00

Гладышев — лучший в «Динамо» в сезоне и в РПЛ весной. И один из главных объектов критики

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Ярослав Гладышев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Константин Алексеев — о парадоксах игры полузащитника.

Нет сегодня в «Динамо» более обсуждаемой и противоречивой фигуры, чем Ярослав Гладышев.

После дубля в минувшем туре выпускник академии — первый в «Динамо» по системе «гол + пас» в РПЛ и Кубке с 16 баллами — 10+6. Второй — Бителло (3+12), далее — Тюкавин (8+3) и Карраскаль (7+4). А еще многие Telegram-каналы в воскресенье дали статистику: Гладышев с 4+3 лучший весной в РПЛ. Правда, к вечеру того же дня 7 баллов стало еще и у Сергеева после гола в ворота ЦСКА, но все-таки у форварда есть мяч с пенальти.

В прошлом сезоне справа у бело-голубых выходили Нгамале, Макаров, Карраскаль и только совсем изредка — Гладышев. Всего четыре появления в стартовом составе в чемпионате и два гола. Теперь, к 25 туру, уже 14 выходов с первых минут и 7 забитых мячей. Очевидно, что Ярослав серьезно прогрессирует.

&laquo;Динамо&raquo; обыграло &laquo;Рубин&raquo; в&nbsp;матче 25-го тура РПЛ в&nbsp;Москве 19&nbsp;апреля.Дубль Гладышева, удаление Даку. «Динамо» после победы над «Рубином» продолжает борьбу за медали

А ведь полтора года назад Личка мог поставить на нем крест. В чем честно признался в интервью «СЭ»: «Глади — талантливый футболист. Когда я пришел, то видел на тренировках: Ярослав играл в основном тогда, когда у него был мяч. Потерял его — в отбор уже не шел, переключений на оборону было мало. Стало очевидно, что с таким подходом он не будет у меня играть. Можно быть Месси, но если не делаешь важную работу после потери мяча, то будет тяжело. Сейчас Глади работает, старается, я уверен, что он может быть одним из лучших в российском чемпионате. Главное — настрой».

Теперь место Гладышева в составе практически не подвергается сомнениям, а герой прошлого сезона Нгамале сидит в запасе.

Ярослав Гладышев оформил дубль.

И главный тренер продолжает хвалить россиянина: «Глади может действовать на позиции «девятки», он хорошо использует зону вингера. Он улучшает свою игру не только физически, но и тактически. Глади улучшил ментальную сторону и добавил в единоборствах, в работе спиной к воротам. В игре с ЦСКА хорошо бился с Рошей и Дивеевым, которые достаточно качественные и сильные футболисты. Он выигрывал единоборства с ними».

Так почему же тогда Гладышев — один из главных объектов критики болельщиков бело-голубых? Тут тоже понятно — реализация. Мой коллега по «СЭ», играющий в фэнтези, постоянно жалуется: «Он меня в могилу сведет. Столько моментов, столько возможностей набрать очки, но все мимо». По этому же поводу переживают и фанаты. Самый свежий пример — кубковая встреча с ЦСКА на прошлой неделе. «Динамо» устраивала только победа, у Гладышева было два роскошных момента, но оба запорол. Выигрыш упущен — виновный в глазах болельщиков очевиден.

Правы и те, кто говорит, что Ярослав пропадает в больших матчах. В нынешнем сезоне в восьми играх с клубами топ-4 у динамовца — 0+0.

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Не излечена пока полностью и болезнь, о которой говорил Личка, — переключения в оборону. В последнем матче с «Рубином» в ворота Лунева забил левый защитник Безруков, у которого в штрафной не было опекуна. Гладышев в защиту вернуться не успел. Говорят также, что молодой парень не очень-то самокритичен, зато после удачных игр может себя немного переоценить.

Но это пока объяснимо: Ярослав хоть и провел за бело-голубых уже 100 матчей, но ему еще только 21, а за год он прилично прибавил и заслуженно в числе лучших по многим статистическим показателям.

Впереди же у «Динамо» встречи с «Зенитом» и «Спартаком» — как раз клубы из топ-4. Отличный повод для Гладышева подтвердить свои амбиции и посрамить критиков.

6
Марцел Личка
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Ярослав Гладышев
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