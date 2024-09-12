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Сегодня, 15:30

«История Соболева была очень громкой. Думаю, «Спартак» обойдется без таких людей». Интервью Ефимовой

Юлия Ефимова оценила переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»
Артем Бухаев
Корреспондент
Юлия Ефимова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Трехкратный призер Олимпийских игр ответила на вопросы «СЭ».

Российскую пловчиху Юлию Ефимову в последнее время часто можно встретить на домашних матчах «Спартака». Матч звезд, приуроченный к 10-летию стадиона «Лукойл Арена», не стал исключением. После завершения игры трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова ответила на вопросы «СЭ» — об Александре Соболеве, Георгии Джикии и последнем старте в карьере.

Хотела бы работу — ходить на все матчи «Спартака»

— Как вам Матч звезд?

— Супер! Мне очень нравится атмосфера. Если бы так много болельщиков было на каждом на матче... Было бы еще ярче!

— Вы говорили, что «Спартак» выигрывает на тех матчах, где присутствуете вы.

— Не всегда. Но чаще всего — да. Хотела бы, чтобы у меня была такая работа — ходить на все матчи «Спартака».

Матч звезд в&nbsp;честь 10-летия открытия стадиона. «Спартак» фантастически отпраздновал десятилетие стадиона, и это многое объяснит о клубе Станковичу, Барко и другим

— Как вам команда в этом сезоне?

— Пока непонятно. Интересно, что будет дальше.

— Скучаете по Джикии?

— Всегда все скучают по легендам. Печально, когда кто-то уходит из таких ярких футболистов. Но это спорт. «Спартак» — большая команда, найдет своих героев.

— И по Квинси Промесу скучаете?

— Будут другие легенды. У нас есть молодые ребята, которые станут прославлять «Спартак».

Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Соболеву желаю успехов

— Следили ли за ситуацией вокруг Александра Соболева?

— Это было громко. Очень громко! Думаю, «Спартак» обойдется без таких людей. У клуба все будет хорошо.

— Каким добрым словом вы бы назвали Александра Соболева?

— Дельфин. Вроде так его называли. (Смеется.) Соболеву желаю успехов в карьере. Это нормально для любого игрового вида спорта — переходить из одной команды в другую.

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— Кто, на ваш взгляд, самый симпатичный игрок «Спартака»?

— Бабич симпатичный. И новый игрок, Мангаш — тоже.

— Вы говорили, что ваш последний старт будет в декабре. Не передумали еще?

— Все возможно. Пока непонятно, не знаю. Недавно у меня произошел случай, о котором я не объявляла. Держу интригу. Произошел небольшой сдвиг с занятиями. Пока у меня была только вторая тренировка с момента, как я начала подготовку.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Юлия Ефимова

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