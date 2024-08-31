Известный футбольный функционер, бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус — о резонансном переходе Александра Соболева в «Зенит», поражении «Спартака» от махачкалинского «Динамо» в Кубке России и перспективах команды Деяна Станковича в этом сезоне.

— Переход Соболева из «Спартака» в «Зенит» все-таки состоялся. Удивлены?

— Футбол порой бывает алогичен. Иногда сразу сложно понять тот или иной трансфер. Мы в свое время придерживались в селекционной работе такого принципа: чтобы кого-то купить, нужно сначала кого-то продать. Представляете, какое столпотворение форвардов может получиться в «Зените»? Могут быть недовольные... Да и Соболева вряд ли устроит расклад, при котором он окажется в запасе. Пока неясна ситуация с Сергеевым. С другой стороны, может быть, приход Соболева как-то расшевелит Кассьерру, который, согласитесь, сейчас не так ярок, как в прошлом сезоне.

— Кто выиграет эту конкуренцию?

— Кассьерра более мягкий, тонкий футболист. Соболев — более ломовой, нападающий таранного типа. Время покажет. Но прежде всего надо понять: уйдет ли кто-то теперь из «Зенита» или нет. Каким бы ни был бюджет клуба, он же все равно не безразмерный. Всем еще надо платить зарплаты.

— Как приход Соболева скажется на микроклимате в «Зените»?

— Хороший вопрос. Сергей Семак — очень адекватный человек, который в принципе может работать с любым футболистом. Но тут ситуация не совсем простая. Соболев, как известно, не святоша. И в этом плане «Спартак» точно выиграл, расставшись с Александром. Представляете, если бы футболист, объявивший, что намерен перейти в «Зенит», в итоге остался бы в команде? Не очень хорошая история.

— Зачем же «Зенит» тогда покупал за 12 миллионов аргентинца Лусиано Гонду?

— Его приход действительно может спутать «Зениту» все карты. Мы его толком в деле не видели, но говорят, что это игрок штрафной. Получается, конкурент и Сергееву, и Соболеву, и Кассьерре. А ведь есть и другие исполнители атакующего плана. Я б еще понял, если бы «Зенит» выступал в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Тогда да — нормальный комплект. Но у нас-то только РПЛ и Кубок. Возможно, питерцы подстраховались, так как чуть сбавили обороты после первых четырех туров, когда их все уже короновали.

— Для «Спартака» уход Соболева не потеря?

— Точно не потеря. «Спартак» продал Соболева за хорошие деньги. Эти средства можно будет потратить. Причем не обязательно сейчас, а зимой. Станкович управляет командой. За время до паузы в чемпионате он окончательно разберется, кто ему нужен, а кто — нет. Если хорошо поработает трансферный отдел, то за 10 миллионов, вырученных от продажи Соболева, красно-белые могут приобрести и двух качественных конкурентоспособных игроков. Так что этот трансфер точно пойдет на пользу «Спартаку». А вот что касается «Зенита»... Пока вопрос. (Улыбается.) Не уверен.

— Соболев может стать для «Зенита» новым Дзюбой в хорошем смысле этого слова (голы, результативные передачи, очки)?

— Они все-таки разноплановые нападающие. Сравнивать-то их можно, но Дзюба обладает хорошей спартаковской школой, которая всегда отличалась умной игрой. Несмотря на свои габариты, Дзюба всегда играл в комбинационный футбол. Да, где-то не хватало скорости (будь у него скорость и хороший дальний удар, он мог бы стать футболистом серьезного европейского уровня), но Артем блестяще использовал свои футбольные навыки, свое мышление. За счет них компенсировал порой недостаточную физическую готовность. Соболев так делать не может. В какой форме он сейчас перешел в «Зенит»? Тоже вопрос. Заиграет ли с ходу? Не уверен. Я бы на месте «Зенита» отдал Соболева на полгода в аренду в «Оренбург», чтобы он там набрал кондиции. А дальше уже будет видно.

Миенти Абена в матче против махачкалинского «Динамо». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Абена техничнее Эраковича. Маркиньос подтверждает свой класс

— Как вам вообще «Спартак» Станковича на старте сезона? Некоторые критиковали команду за сенсационное домашнее поражение в Кубке от Махачкалы.

— А я считаю, что после этой игры болельщикам красно-белых не стоит посыпать голову пеплом. Во-первых, без поражений нет побед. Во-вторых, не сомневаюсь, что команда решит задачу на групповом этапе Кубка. В следующих встречах подопечные Станковича, думаю, сыграют успешно.

— Закономерное поражение?

— Нет. По игре «Спартак» не должен был уступать. Но это футбол, в спорте так бывает. Блестяще сыграл вратарь махачкалинцев Волк, где-то спартаковцев подвела реализация — моменты-то были стопроцентные. Ну и потом, не забывайте: в первом тайме вышли игроки ротации. Зиньковский, например, сейчас не является футболистом основы. То же самое можно сказать про Пруцева. Зорин — явно игрок запаса. С другой стороны, увидели в деле центрального защитника Абену. Считаю, подтвердил свой уровень Маркиньос.

— Бразилец понравился?

— Да. Считаю, он и против «Зенита» здорово вышел на замену. Я тот матч смотрел вживую, на стадионе, Маркиньос действительно произвел на меня впечатление.

Вообще мне понравился настрой москвичей во встрече с махачкалинцами. Никто не собирался проигрывать, отбывать номер. До последних секунд хотели спасти матч. Это говорит о том, что Станкович управляет своими футболистами. Они готовы биться и за себя, и за тренера. Это очень позитивный момент. Считаю, что при правильном подходе и продуктивно проведенных тренировочных зимних сборах ко второй части сезона красно-белые подойдут в ранге очень грозного соперника для всех остальных.

— Вы упомянули Абену. Как вам дебют 29-летнего суринамца?

— Подключался вперед и имел шанс забить. В то же время получил желтую карточку, а ведь его могли и удалить за фол в концовке встречи, когда он чуть голову не снес сопернику. Но в целом физически крепкий защитник, неплохо оснащен технически. Довольно интересный игрок. Мне кажется, Абена техничнее зенитовца Эраковича, который за несколько минут в игре со «Спартаком» умудрился получить две желтые и подвел свою команду.

Зиньковский не прогрессирует. Что показал Виллиан Жозе?

— Вы скептически отнеслись к решению «Спартака» приобрести 32-летнего форварда Виллиана Жозе из «Бетиса». Он вас не убеждает?

— Пока он никак себя не проявил. Возможно, еще освоится, прибавит. Но мне в целом непонятна эта стратегия. Такой большой клуб, как «Спартак», должен приглашать игроков не только для решения сиюминутных задач, но и на перспективу. Понятно, сложно заполучить такого исполнителя, как Педро. 18-летний зенитовец, вне всякого сомнения, через полтора-два года будет настоящей звездой РПЛ, и питерцы смогут его продать за десятки миллионов! Вот к таким кейсам нужно стремиться! А брать футболиста, который едет с ярмарки... Ну, не знаю. Какой смысл? Дай бог, чтобы Виллиан Жозе развеял мои опасения, но пока мы имеем то, что имеем.

Антон Зиньковский. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Что происходит с Зиньковским?

— Он, увы, перестал прогрессировать. Станкович говорит, что Антон не отрабатывает в защите, но ведь он и впереди не слишком-то ярок. И это при том, что у Зиньковского светлая футбольная голова. Что поделать... Сейчас у него спад.

— Писали даже, что он не входит в планы Станковича и «Спартак» готов с ним расстаться.

— А я бы все-таки на нем крест не ставил. Данные у Зиньковского есть, он способен делать многое на футбольном поле. Не забывайте и про российский паспорт. Думаю, шанс, и не один, Станкович ему даст. Мой прогноз: этот чемпионат Антон проведет в составе красно-белых, а дальше уже тренерский штаб (надеюсь, Станкович пришел в команду не на один сезон) примет по нему решение.

— Давно в «Спартаке» не было такого креативного полузащитника, как Барко?

— Аргентинец действительно ведет игру красно-белых. Правда, не обходится и без ошибок. Были неудачные моменты и в игре с Махачкалой. Но это вполне объяснимо. Барко же не пасует поперек и назад, а все время старается обострить, где-то, конечно, рискуя. Весьма квалифицированный полузащитник. С кем бы его сравнить из спартаковцев прошлых лет? Наверное, с Алексом. При этом не исключаю, что Барко станет для «Спартака» даже более полезным футболистом.