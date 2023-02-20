«По бюджету «Локомотив» — в шестерке РПЛ. И команда должна вернуться на вершину». Первое интервью Юрия Нагорных

Обстоятельный разговор обозревателей «СЭ» с председателем совета директоров красно-зеленых.

Юрий Нагорных в спорте с детства — самостоятельную жизнь начал рано, когда в пятом классе стал тренироваться и учиться в московском спортивном интернате. В 90-е вместе с корифеями советской спортивной журналистики возродил и возглавил газету «К Спорту!», создал первую пресс-службу Спорткомитета Москвы. Чуть позже работал первым заместителем руководителя департамента спорта столицы — из созданной им системы подготовки вышли десятки олимпийских чемпионов и победителей мировых первенств. Будучи заместителем министра спорта России, Юрий Дмитриевич приобрел мировую известность, однако тему Олимпиады в Сочи мы не затрагивали — по договоренности разговор шел исключительно о «Локомотиве».

Юрий Нагорных. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Встреча прошла в центральном офисе РЖД: Нагорных трудится в железнодорожной корпорации директором по коммуникациям и взаимодействию с органами власти. Это его первое большое интервью СМИ в должности председателя совета директоров «Локо».

Совет директоров

— Вы ведь давно в клубе, верно?

— В первый раз в совет директоров футбольного «Локомотива» вошел в 2018 году. Потом выходил, а в октябре прошлого года вернулся. С красно-зеленым спортом в целом у меня связь самая прямая — помимо всего прочего с того же 2018-го являюсь председателем правления общества «Локомотив». В РЖД у нас большая семья железнодорожных клубов — футбольная, хоккейная команды в Ярославле, три волейбольных: женский в Калининграде, мужской в Новосибирске и с прошлого сезона у нас женская команда в Иркутске, которая выступает в лиге Б. Есть баскетбольный коллектив в Краснодаре, по регби в Пензе, по пляжному футболу в Москве, клуб дзюдо в Нальчике. РЖД поддерживает ряд ведущих российских спортивных федераций, это их надежный партнер, выполняющий свои социальные обязательства. В том числе поддерживаем детские проекты. Если говорить о футболе, то у нас есть «Локобол-РЖД» — наверное, один из самых крупных фестивалей среди ребят до 12 лет, проводим его во всех субъектах.

— Но душа у вас, наверное, в первую очередь лежит именно к футболу? Судя по тому, что мы часто видели вас на матчах ранее.

— Еще на своей предыдущей работе в правительстве Москвы, в руководстве Москомспорта в начале нулевых приходилось заниматься всеми видами спорта. Один из проектов, который мы перезапустили в 2007-2008 годах, — центр образования «Чертаново». Школа начала развиваться, организовали интернат, потихоньку пошли результаты. Подход там, считаю, был правильным с точки зрения организации подготовки. Ну и достижения есть — сколько ребят сейчас играет в премьер-лиге, и это заметные футболисты, не просто массовка. Так и получилось, что к футболу стал неравнодушен. Почему? Когда курируешь много видов спорта и у тебя спрашивают, какой любимый, выбираешь тот, в котором видишь плоды труда, как что-то меняется. Может, даже изначально не имеешь отношения к нему, но постепенно втягиваешься, причем не как болельщик, а как организатор, а это уже немного другое. Организатор должен подходить к делу с холодной головой.

— По поводу состава совета директоров: какой он сейчас в «Локомотиве»?

— Достаточно компактный.

— Если можно, с именами.

— Это ряд работников РЖД, фамилии точно ничего не скажут широкой общественности, эти люди занимаются экономикой клуба и другими аспектами. Валерий Николаевич Филатов тоже входит, но он сейчас восстанавливается после определенных проблем со здоровьем. Думаю, все болельщики «Локомотива», как и я, желают ему скорейшего выздоровления. Совет директоров в последнее время собирается часто, потому что много вопросов и проблем. В настоящий момент это более оперативный орган.

Владимир Леонченко, Александр Плутник и Юрий Нагорных. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Плутник, столетие, кредит ВТБ

— Ваш предшественник Александр Плутник все еще остается важной фигурой в вопросе финансирования клуба?

— Он уже не входит в совет директоров.

— Но при этом управляет имуществом РЖД, в том числе и непрофильными активами. «Локомотив» — непрофильный актив?

— В РЖД есть программа, утвержденная советом директоров, в которую включены непрофильные активы. Футбольный клуб к ним не относится. Непрофильные активы подлежат постепенному вовлечению в гражданский оборот и реализации.

К слову, понимая, что футбол, наверное, самый любимый вид спорта железнодорожников на протяжении многих десятилетий, в прошлом году после юбилеев других клубов мы разбирались со спорным вопросом по дате основания «Локомотива». Изучали его с нашими болельщиками, со специалистами, подключали Институт истории РАН. Может быть, что-то еще будет обнаружено, но пока по документам получается, что 1936 год — год образования общества «Локомотив» и первое упоминание нашего ФК.

При этом действительно Клуб Октябрьской революции располагался на месте существующего ныне Центрального дома железнодорожников на Комсомольской площади. В 1923 году при нем был образован спортклуб с секцией футбола, но пока прямых связей с нашим «Локомотивом» не найдено. Все равно интересно, что три точки зарождения железнодорожного футбола при советской власти — Клуб Октябрьской революции, Перово, где сейчас располагается наша вторая школа, и стадион за Казанским вокзалом, который был передан Москве в нулевые, а сегодня там футбольная школа «Сокол» — сохранены, работают по тому же профилю, как и 100 лет назад. Такое редко происходит. При этом мы должны быть современными: в том же Перове скоро будет завершена большая реконструкция, и на спортивной карте Москвы появится еще один современный центр развития юношеского футбола «Локомотив-Перово».

— Возвращаясь к предыдущему вопросу: Плутник абсолютно отошел от дел «Локо»?

— Да.

— Каким вы нашли состояние дел в клубе? Остались ли долги, какие есть вопросы к предыдущим руководителям?

— На сегодняшний день клуб не имеет никаких долгов и никаких неисполненных финансовых обязательств. Претензий со стороны кого-либо тоже нет. «Локомотив» устойчив в финансовом плане, это позволяет нам в рамках годового бюджета аккуратно проводить работу по селекции и развитию команды. С одной стороны, живем по средствам, с другой — у нас нет каких-то отягчающих денежных вопросов.

— А тот кредит, который «Локомотив» не так давно брал у ВТБ, тоже погасили?

— Кредит погашен.

Ральф Рангник. ФК «Локомотив»

Рангник и немцы

— Как вы смотрели на то, что происходило с «Локомотивом» до момента, как вы пришли?

— Наверное, все, кто болеет и переживает за «Локомотив», с неудовлетворением наблюдали за состоянием команды. Я очень надеюсь, что черная полоса останется в прошлом. Сегодня и главный тренер, и его штаб, и спортивный блок клуба, и футболисты делают все, чтобы выбраться из этой ситуации. Конечно, уже избитая фраза, и игроки, и руководители не раз ее повторяли, 14-е место — это для «Локомотива».

— Расставание с прошлой бригадой менеджеров прошло безболезненно? Как происходил процесс? Вы, грубо говоря, пришли, ударили кулаком по столу и сказали всем немцам: «Вон!»?

— Решение закончить совместную работу было доведено до специалистов генеральным директором клуба, практически параллельно с этим произошли изменения и в совете директоров. Наверное, всем уже стало объективно понятно, что у прошлой команды не получилось, хотя поначалу многие специалисты и болельщики с энтузиазмом относились к изменениям. Мы же видели «Лейпциг» в Лиге чемпионов — команда атлетичная, способна 90 минут поддерживать высокий темп и даже взвинчивать его на последних минутах. Сама по себе модель казалась прогрессивной, такой, по которой живут многие современные клубы. Может, переход Рангника в английский чемпионат сказался, и что-то пошло не так. По факту приходится констатировать, что проект получился неудачным.

— Кстати, вы с Рангником общались? С кем вообще говорили из той команды?

— Нет, с Рангником не разговаривал. В тот период не входил в руководящий орган клуба. С Цорном иногда общались на играх, но это скорее можно назвать обменом дежурными фразами болельщиков во время матчей, часто достаточно эмоциональными.

— То есть больше держали связь с Плутником?

— Мы с Александром Альбертовичем общаемся регулярно, так как коллеги по работе в РЖД. Но футбольный клуб — самостоятельная бизнес-структура. Нельзя преувеличивать роль совета директоров и его председателя в ежедневной работе. Этот орган принимает стратегические решения верхнего уровня управления, а текущие оперативные вопросы находятся в компетенции менеджеров. Так, наверное, происходит везде, мы этим ни от кого не отличаемся. Поэтому непосредственно менеджеры управляют ФК. До недавнего времени «Локомотив» успешно решал задачи, за последние 10 лет мы прочно находились в числе команд, добивавшихся серьезных результатов. Сейчас задача — вернуться.

Владимир Леонченко. Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

Леонченко, Ульянов, Ротенберг

— Из прежней руководящей команды все ушли, но генеральный директор Владимир Леонченко остался...

— Сейчас в клубе происходят изменения, меняется структура, устанавливается менее бизнес-ориентированный подход, больше заточенный на спортивный результат. На сегодняшний день Владимир Валерьевич работает, принято такое решение.

— Посчитали, что он был в стороне, не ответственен за плачевные результаты, за непонятные трансферные траты?

— Не совсем так. Безусловно, генеральный директор несет свою долю ответственности за спортивный результат. Но важнейшей составляющей его обязанностей является функционирование большого механизма, который и обеспечивает работу клуба в целом. Здесь ни в коем случае нельзя допускать сбоев, на повестке постоянно очень много ежедневных вопросов — ведение финансов, обеспечение надлежащего содержания имущества, интернат, академия, женские команды... Большое количество спортсменов нужно ежедневно кормить, предоставлять медицинское обслуживание... Не стоит забывать, что какие бы изменения ни происходили в руководящих структурах, футбольные поля должны быть готовы принимать лучших игроков.

- А за спортивное направление кто теперь отвечает?

— Мы пригласили Дмитрия Ульянова, чтобы он возглавил спортивный блок по основе «Локомотива», восстановили трансферный комитет. Есть определенные замены в менеджменте, в команде новый начальник, сменилась часть администраторов. Есть пополнение в медицинском штабе, хотя он работает очень прилично. Создан департамент по работе с молодыми футболистами, в который объединили молодежную команду, академию. Этот департамент возглавил Борис Ротенберг, который много лет выступал за «Локо». Тот же Юрий Семин всегда отмечал вдумчивый, серьезный подход Бориса к делу. Сегодня выстраиваются два направления работы спортивного блока, тесно увязанные между собой: основная команда и подготовка молодых футболистов, нашего резерва. Идет выстраивание структуры, она еще не до конца оформлена. Ранее было принято решение о ликвидации «Казанки», но все специалисты говорят, что должна быть команда, в которой юные смогут набираться опыта, — из молодежки трудно перепрыгнуть сразу в основу. Мы еще не приняли решение, надеюсь, в ближайшее время определимся.

— С тем, нужна ли вторая команда или нет?

— Скорее на каком уровне она нужна. Сейчас еще и меняется структура низших дивизионов, надо понять, в какой лиге нам требуется такой коллектив, с каким уровнем конкуренции. На этот вопрос еще предстоит ответить, но мы это точно сделаем.

Есть вундеркинды, тот же Пиняев, но в массе своей ребята после школы не готовы выходить на поле с 30-летними мужиками биться. Нужно еще два-три года обрастать мясом, выходить на более жесткий уровень конкуренции. Хотя я считаю заблуждением в нашем футболе то, что мы называем молодыми 23-летних или 25-летних. Выходит, что футболист только что был молодым и подавал надежды, а потом быстро стал немолодым и надежды куда-то ушли. Потому что практики не хватает, доверяют мало. Считаю, что нынешняя ситуация с отъездом легионеров в целом для российского футбола пойдет на пользу. В перспективе мы от этого выиграем.

Михаил Галактионов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Финансирование, Галактионов

— «Локомотив» станет более открытым для СМИ?

— Мы говорили на эту тему в клубе. Будем общаться с ведущими журналистами и блогерами, доводить информацию тогда, когда есть что сказать. Абсолютно открыты, у нас нет каких-то тем в рамках клуба, которые не могли бы обсудить. Тут скрывать совершенно нечего.

— Можете огласить размер бюджета?

— 5,6 миллиарда рублей, это открытая информация. Он стабильный и не менялся на протяжении нескольких лет. И в сторону увеличения разговоров точно вестись не будет.

— Неплохая сумма.

— Неплохая, безусловно. Она позволяет работать клубу, академии, женской команде. Не самый большой бюджет, но в первой шестерке нашей лиги.

— «Локомотив» идет в зоне стыков, при этом назначен начинающий по большому счету тренер, который ранее не работал в топ-клубах. Не было соблазна взять кого-то опытнее? Того же Семина. Или замахнуться на Карпина.

— Мы рассматривали несколько вариантов, фамилии называть не стану, но в итоге остановились на Галактионове. Во-первых, опыт приобретается, и он уже работал в РПЛ. Мы смотрели как в том же «Пари НН» была организована работа этого специалиста и с точки зрения дисциплины, и в плане выполнения тренерского задания. Наша стратегия подразумевает развитие молодых игроков. Галактионов успешно работал и с юношеской, и с молодежной сборными России. С этими командами он выходил в финальный раунд чемпионата мира и добирался до стадии плей-офф, завоевывал бронзу юношеского чемпионата Европы, после 17-летнего перерыва выводил молодежку на чемпионат Европы, а также до отстранения сборных команд России в олимпийском цикле молодежная сборная под его руководством делила первое место в отборочном цикле с Испанией.

Кроме того, если мы говорим о будущем российского футбола, то у нас должен быть не только Карпин. Должна расти плеяда новых тренеров, это задача нашего футбола. Иначе кто будет работать завтра? Значит, надо доверять. Кстати, говорил со многими специалистами, которые для меня являются авторитетными в российском футболе. Один из них — Михаил Данилович Гершкович, член исполкома РФС. Он вспоминал, как экзаменовал людей в Высшей школе тренеров, одним из самых запомнившихся для него слушателей был Галактионов. Со слов Гершковича, он имеет самую лучшую подготовку в плане методики.

Юрий Семин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Семин, трансферы

— Юрий Семин — знаковая фигура для «Локомотива». Он в каком-то качестве может быть полезен клубу?

— У меня хорошие отношения с Юрием Павловичем, хотя пока мы редко связываемся. Думаю, сейчас общение станет интенсивнее. Я уже говорил, что мы приняли решение по тренерскому штабу с учетом курса клуба на развитие молодых российских футболистов. Посчитали, что команду должен возглавить человек, который хорошо зарекомендовал себя в работе с молодежью. А Юрий Павлович Семин, безусловно, и для «Локомотива», и для болельщиков — это легенда, история. Человек, который очень много сделал для команды. Надеюсь, найдем применение и придем к взаимной договоренности с учетом знаний, умений и опыта Юрия Павловича, его любви к клубу. Он, кстати, является членом правления общества «Локомотив», значит, далеко от железнодорожного спорта не ушел.

— Клуб как большая структура должен просчитывать все риски. Мысли о вылете остаются?

— Нет, мыслей о вылете нет.

— А план Б существует?

— Мы делаем все для того, чтобы осуществить полноценную подготовку ко второй части чемпионата и решить задачи, стоящие перед клубом!

— Есть ли задолженности перед «Локомотивом» по каким-то трансферам? Например, по Бека-Бека.

— Сейчас просроченных платежей нет, будем смотреть, как дело пойдет дальше. Трансферы же раскладываются на несколько лет. В клубе все организовано, один из вновь вернувшихся в «Локомотив» руководителей Евгений Кречетов — один из лучших российских футбольных специалистов и юристов. Вся ситуация на контроле. Бывают и процессы в CAS, и разбирательства, это обычная клубная жизнь.

Артем Дзюба. ФК «Локомотив»

Дзюба

— Перейдем к трансферной политике. У «Локомотива» много новичков. Было ощущение, что идет ставка на молодежь — Пиняев, Глушенков... И тут в конце трансферного окна вы пригласили Дзюбу и Смольникова. Это немного привело народ в смятение.

— Мы не отказываемся от нашей стратегической линии, но на сегодняшний день нам также необходимы опытные футболисты. Давайте не забывать про Илью Лантратова, которого ранее подписали на длительный срок. Что касается Артема Дзюбы и Игоря Смольникова, то, на наш взгляд, они обязательно помогут. С обоими заключены контракты до конца сезона, дальше станем смотреть по их результатам. Но совершенно точно, работа рядом с мастерами такого уровня позволит нашим молодым ребятам расти.

— Есть ли у Дзюбы какой-то пункт в договоре, при котором соглашение будет продлено? Если команда выполнит задачу на сезон или он забьет определенное количество мячей.

— У нас есть пункты, касающиеся системы премирования, но это зависит от результатов. По продлению договорились обсудить все после сезона. Я благодарен и Артему, и Игорю, для них это тоже такой момент — чтобы играть с молодыми, нужно соответствовать. Шаг с их стороны достаточно смелый.

— Видите ли вы Дзюбу в «Локомотиве» после этого сезона?

— Будем смотреть.

— Нет ли ощущения, что Дзюба с Галактионовым могут не сработаться? На одном из видео мы видели, что Артем себя назвал «новым шерифом в городе». Довольно красноречивая фраза.

— Форвард креативен на протяжении всей карьеры. Но главный тренер есть главный тренер.

— А токсичность Дзюбы обсуждалась? Все-таки у него есть негативный бэкграунд.

— Его бэкграунд — рекорды по числу забитых мячей в РПЛ и сборной.

— Это на поле. А за пределами разные истории случались.

— Любой спортсмен всегда непростой человек. Тем более лидер. Я в своей практике общался со многими звездами российского спорта и могу сказать, что легко не бывает ни с кем. Но в этом и заключается искусство управления, чтобы все возможные сильные стороны направить на достижение результата.

— Если подписание Дзюбы со спортивной точки зрения все еще поняли, то по поводу того, что Смольников может усилить состав, есть сомнения.

— У нас много молодых футболистов в обороне, им нужен пример отношения к футболу, к себе. Мы считаем, что нам полезно иметь человека с таким опытом, отношением к тренировочному процессу, к режиму. Это дорогого стоит. В свое время, когда «Чертаново» еще выступало в ПФЛ, мы проводили несколько организационных собраний и говорили ребятам: «Старайтесь максимально использовать время, когда вам предоставлена возможность получать футбольные знания, опыт, готовиться функционально. Это пригодится, когда будете играть в клубах РПЛ». Мальчишки сидели и думали: «О чем они? Какие клубы премьер-лиги?» А сегодня практически вся команда выступает в премьер-лиге. Молодым нужно извлекать лучшее из всех моментов, которые им предоставляются. Сегодня в «Локомотиве» есть такая возможность. А опытные футболисты только помогут. Вот был Чорлука — это же профессор! Юные росли рядом с ним, потому что Ведран мог и где-то жестко спросить, и высказать претензию, если на тренировках кто-то не шел в стык. Надеюсь, что Смольников — тем более что он не посторонний для «Локомотива» — будет полезен для команды и поможет решить задачу.

Сергей Пиняев. ФК «Локомотив»

Пиняев, Баринов

— Вы говорили, что стояли у истоков «Чертанова». Для вас было принципиально, чтобы Пиняев и Глушенков, которые прошли эту школу, оказались в «Локо»? И насколько сложно происходили эти трансферы?

— Уже на протяжении многих лет наблюдаем за этими ребятами. Я ранее говорил, что хочу, чтобы молодые и талантливые российские игроки выступали в «Локомотиве». В общем-то мы реализуем эту программу. Сегодня ребята работают на сборе. Некоторые специалисты делают выводы по одному контрольному матчу, что кто-то якобы кому-то не доверяет (речь, видимо, об интервью Владимира Кузьмичева «СЭ», в котором высказано предположение, что приглашение Дзюбы связано с неубедительными действиями Глушенкова. - Прим. «СЭ»). Полное доверие. Тренер доверяет всем, кто относится к играм и тренировкам с самоотдачей. И нашим молодым футболистам, своим воспитанникам — Ракову, Щетинину, Карпукасу, Худякову, Погостнову, Никишину. Все в обойме, выходят на поле. Недавно закончилось зимнее первенство Москвы, у нас есть ребята на подходе, те, кто будет дышать в спину нынешнему составу. На сегодня в РПЛ, кажется, 51 человек -воспитанники «Локомотива». Это говорит о том, что академия — приличная, мы в состоянии обеспечивать подготовку резерва.

— Пиняев — главный лот на российском рынке среди талантов. Насколько тяжело было опередить конкурентов?

— Мы сделали предложение, как-то все сложилось.

— Сколько стоил трансфер Сергея?

— Это открытая информация. «Локомотив» воспользовался опцией выкупа, потратив 200 миллионов.

— Сейчас, когда подписывали с ним контракт, его выкупная планка повысилась?

— Да.

— Можете назвать сумму?

— Не буду.

— Для России и Европы цифры разные?

— Давайте пока оставим эту историю.

— Тогда о продлении контракта Баринова. Если летом этого не произойдет, то следующей зимой он сможет подписывать соглашение на правах свободного агента.

— Идет работа. Дима — наш капитан и воспитанник, да и не только он один. Есть еще Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Даниил Куликов, Станислав Магкеев и другие ребята. На них всех мы рассчитываем. Что касается Димы, если не поступит адекватное предложение из-за границы, где он хочет попробовать себя, то будем обязательно продлевать договор с лидером «Локомотива». Мы очень ценим Дмитрия. Он намерен поиграть за рубежом, такое желание возникает у многих хороших футболистов. Появятся варианты — станем смотреть.

— Говорят, «Зенит» посматривает в сторону Баринова на случай, если Кузяев уйдет.

— Пока есть действующий контракт, ничего предлагать нельзя. Работаем с Дмитрием и его агентами, мы в нем заинтересованы.

— Баринов не расстроился из-за того, что переход в «Бешикташ» не состоялся?

— Нет. Дима работает, набирает форму, он молодец. Его трансферная стоимость будет только расти.

Вильсон Изидор. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Изидор, Керк, Конти

— Наверное, вы видите, что сейчас клуб критикуют по поводу того, что бесплатно уходят футболисты, за которых «Локомотив» платил многие миллионы.

— Бесплатно никто не ушел. Мы эту ситуацию продумываем. Где-то есть аренда с выкупом за сумму, которая нас устраивает. Где-то есть аренды, где пока нет договоренности, есть и аренды без выкупа, то есть человек должен вернуться через полгода. Внимательно следим за тем, чтобы бесплатно «Локо» никто не покидал.

— Для вас стало неожиданностью, что «Лион» на официальном сайте написал о срыве перехода Изидора из-за медицинских проблем у футболиста?

— И не своего футболиста.

— Да, зачем чужого игрока так подставлять?

— Давайте оставим это на совести французов. Сегодня Изидор с нами, с командой, лечит колено. Сделаем все, чтобы его проблемы со здоровьем остались в прошлом и Вильсон как можно быстрее восстановился. «Локомотив» всегда внимательно работает со своими игроками.

— Рассчитываете на Изидора в будущем?

— Мы рассчитываем на всех футболистов, с которыми у нас есть контракты. Изидор — талантливый нападающий, считаем, что еще не реализовал свой потенциал. Если бы не эта микротравма, мог бы здорово нам помочь.

— Какое у него сейчас настроение?

— Работает, восстанавливается. Настраивается на то, чтобы скорее пройти все медицинские процедуры и вернуться в строй.

— Никуда не рвется?

— Сейчас нужно заняться лечением.

— Мампасси или Едвая вряд ли можно назвать потерями. А уход Керка?

— Конечно, рассчитывали на Керка, но сложно сейчас обвинять в чем-то игрока. Сейчас все легионеры находятся под большим информационным давлением, у всех есть семьи, друзья. Не каждый способен это выдержать. Плюс есть решение ФИФА, не защищающее права клубов и единство футбола.

— Гильерме — один из символов «Локомотива». Есть ли планы оставить его в тренерском штабе после того, как он завершит карьеру?

— У нас с ним контракт до 2024 года. Гильерме, безусловно, один из факторов стабильности в клубе. Его опыт и понимание футбола очень ценны и важны для нас. Он россиянин, прекрасно владеет языком, думает фактически по-русски. Молодец, одним словом! После того как соглашение Гильерме закончится, обязательно поговорим о будущем.

— Многие говорили, что в центре защиты возникали проблемы, плюс ушли Едвай и Мампасси. «Локо» подписал в оборону Конти. Закрыта ли трансферная кампания или планируете кого-то еще пригласить этой зимой?

— Мы еще работаем. Если появится новичок — хорошо. Если не появится — уже и так достаточно сбалансировали состав.

— То есть если кого-то и подпишете, это будет один человек?

— Да.

— Получается, средства на приобретения еще не исчерпаны?

— Я уже говорил в начале, что «Локомотив» живет строго в рамках бюджета. Вот подписали Дзюбу и Смольникова. Это приемлемый вариант, потому что отсутствуют трансферная сумма и агентские выплаты. Почему у нас, может, не такой большой объем сделок, которые доведены до конца? Потому что все должно сойтись: наши возможности, амбиции игрока и другие факторы.

— Как это происходит в «Локомотиве»?

— Как уже говорил, мы восстановили трансферный комитет, который существовал раньше. Он определяет, какие позиции требуют усиления, какие футболисты с какими параметрами необходимы. Дальше идет работа спортивного директора с главным тренером. Последнее слово — за главным тренером. Если тренер видит, что игрок укладывается в его модель, то работа ведется дальше. Если не укладывается, то никто не станет навязывать.

— А кто входит в трансферный комитет?

— Это внутренний вопрос клуба, не стану говорить, чтобы не подвергать никого давлению. Много говорится про агентов — должна быть определенная чистота в принятии решений.

— Как отреагировали на то, что Драговича не отпустила Австрийская федерация футбола?

— Сожалеем. Тренер хотел видеть его в составе, но что мы сможем сейчас сделать? Думаю, «Локомотив» предложил игроку хорошие условия, он был согласен, хотел и, думаю, нам помог бы.

— Наверное, сейчас надо ориентироваться на страны, откуда проще приглашать.

— Следует ориентироваться на своих. Нынешняя ситуация должна стимулировать к работе в том числе и школы. У молодых россиян сейчас появляется очень много возможностей, такого не было много лет. Все-таки свой, доморощенный футболист — это намного лучше. Это история. И у болельщиков особое отношение к воспитанникам.

— Говорят о связи сегодняшнего «Локомотива» с агентской группой Павла Андреева. Как вы прокомментируете?

— На данный момент с «Локомотивом» работают 13 агентов. Андреев — один из ведущих российских агентов, но в нашем составе есть всего два его игрока. Говорить о том, что у Павла есть какой-то особый режим, нельзя. Все действия будут только в интересах клуба, а не отдельных агентов.

— Вы уже смотрите чуть дальше нынешнего чемпионата? Как должен развиваться «Локомотив», какие задачи на розыгрыш-2023/24?

— Безусловно, летом будем работать над усилением состава. Задача на следующий сезон — вернуться на уровень ведущих клубов.

Юрий Нагорных. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Стадион, Fan ID, Азия

— По поводу «РЖД Арены»: ходило много разговоров — и даже появлялись конкретные планы — то о реконструкции, то о сносе и переезде в Лужники. Ваша позиция?

— Наш дом — в Черкизове. Мы по мере возможности будем делать стадион более современным, что-то ремонтировать, создавать более уютные условия для зрителей. У нас одно из лучших полей в РПЛ. Арена спроектирована так, что практически с любой точки можно прекрасно смотреть футбол. Хотим, чтобы Черкизово оставалось домом «Локомотива» и точкой притяжения наших болельщиков.

— А Fan ID? Как теперь привлекать поклонников клуба на трибуны?

— Понимаете, закон уже принят. Мы законопослушные граждане. «Локомотив» старается создать максимально удобные условия для болельщиков. Сегодня сложностей с получением Fan ID нет, я оформил еще в августе прошлого года — ушло на это семь минут в МФЦ. Личные данные? Когда покупаем билеты на самолет, то не задумываемся, что делаем это по паспорту. Наверное, сегодня это некая часть нашей цифровой жизни. На чемпионате мира в 2018 году ни у кого не возникало проблем с паспортом болельщика. Наверное, должно пройти время, чтобы все привыкли к нововведению.

— Планируете встречаться с болельщиками, обсуждать проблемы?

— Клуб взаимодействует с ними. Если говорить о карте болельщика, то каждый вправе сам принимать решение, но у нас есть целая программа лояльности, бонусов и прочего. Конечно, будем встречаться. Притом что в «Локомотиве» и так есть подразделение, которое постоянно находится в контакте с поклонниками команды.

— Что скажете поводу пива на стадионах, которое вроде бы должно было вернуться, но, видимо, в ближайшее время этого не произойдет?

— Буквально неделю назад говорили с министром спорта Олегом Матыциным на этот счет. Желание есть. Думаю, станем обсуждать эту тему с депутатами тоже. Не вижу никакой причины, почему нельзя продавать пиво на стадионе. Тем более что будет действовать Fan ID, призванный дисциплинировать болельщиков. С точки зрения безопасности меры сейчас достаточно серьезные. А для клубов на сегодняшний день это было бы хорошим подспорьем. Пивные бренды нам очень помогли бы.

— Еще один глобальный вопрос, который обсуждается: возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола. Ваше мнение — нужно ли это?

— Все будет зависеть от того, какую позицию займет УЕФА. Рабочая группа создана, наверное, нужно дать ей немного времени. Может, до момента ее появления мы были настроены более радикально, но, если сейчас РФС и УЕФА приняли такое решение, нужно побороться за место в Европе, дать шанс рабочей группе. Хотя многие федерации по разным видам спорта уже фактически на заключительной стадии переговоров с азиатскими коллегами. Атлетам надо соревноваться. Конечно, мы как клуб, который баловал своих болельщиков Лигой чемпионов и Лигой Европы в последние годы, потеряем в зрелищности. Но, с другой стороны, видим, что и ведущие европейские игроки едут в азиатские клубы. Может, пока там еще нет такой системы соревнований, как в Европе, но это не значит, что она не возникнет в ближайшие годы. Средства там есть, любовь к футболу тоже. Если наши футбольные руководители увидят, что с УЕФА все бесперспективно, там только тянут время, то... Что лучше — жить воспоминаниями или смотреть несколько вперед?

Нельзя сидеть сложа руки. Страна у нас огромная, интерес к спорту большой, болельщики в разных регионах хотят видеть ведущих атлетов. Это комплексный, сложный вопрос, им нужно заниматься, а не просто сидеть и ждать, когда нас пустят или не пустят в УЕФА. У спортсменов не очень длинный век.