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Сумасшедший гол-фантом спартаковца Никифорова. Как оператор проспал шедевр в дерби

30 лет назад Никифоров забил гол-фантом в матче «Спартак» — «Торпедо»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Юрий Никифоров (справа) и вратарь Евгений Плотников.
Фото Александр Федоров, архив «СЭ»
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Это случилось 30 лет назад.
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
04 сент, 00:00. Лужники (Москва)
Спартак
1:0
Торпедо М

Ровно 30 лет назад, 4 сентября 1994 года, «Спартак» с минимальным счетом переиграл в московском дерби «Торпедо». Матч ознаменовался невероятным голом Юрия Никифорова, всю красоту которого оценить, увы, не представляется возможным.

4 сентября 1994 года состоялся перенесенный матч 15-го тура чемпионата России «Спартак» — «Торпедо». Команда Олега Романцева к тому моменту довольно уверенно лидировала в турнире. Имея одну игру в запасе, красно-белые опережали московское «Динамо» на 6 очков (за победу тогда еще давали два балла).

У торпедовцев дела шли гораздо хуже. Автозаводцы делили 13-15-е места с «Динамо-Газовиком» и «Ладой» и рисковали покинуть высшую лигу.

Юрий Никифоров (справа) и&nbsp;Рамиз Мамедов в &laquo;Спартаке&raquo; (1995 год). «На тебя завели уголовное дело — лучше в Россию не приезжай». За что чуть не посадили Никифорова

Словом, мало кто сомневался в очередной победе чемпиона страны. Однако игра красно-белым давалась непросто. Вот выдержка из отчета корреспондента «СЭ» Игоря Рабинера:

«Вообще сказать, что «Спартак» играл против «Торпедо» вдохновенно и убедительно, было бы преувеличением. Да, он был сильнее — но и только. Из всех его полевых игроков выделялся, пожалуй, лишь Рашид Рахимов, взявший на себя функции диспетчера. Он раз за разом острыми и умными пасами находил нападающих Писарева и Мухамадиева, но те в этот день не поймали кураж. Не слишком заладилось в центре у Пятницкого с Цымбаларем, менее активен, чем обычно, был игравший на уколах Онопко, редко совершали стремительные вылазки по флангам Надуда и Аленичев. И в результате получилось, что главным оружием «Спартака» вопреки сложившимся традициям были дальние удары».

На 39-й минуте торпедовцы сфолили на свой половине поля на Цымбаларе. Арбитр назначил штрафной. Онопко быстро откинул мяч назад, похоже, чуть ли не к центральному кругу. Через мгновение последовал прямой пушечный удар по воротам Пчельникова, и счет в игре был открыт! На табло загорелась фамилия «Никифоров».

Особенность этого гола-шедевра заключается в том, что ни на одном видео в интернете не видно, как Юрий нанес этот удар. Обрабатывал ли он мяч после паса Онопко, подбирал ли ногу или пальнул первым касанием? Был ли это прицельный выстрел или удар отчаяния? Похоже, оператор просто не ожидал, что игрок «Спартака» решится пробить со столь дальней дистанции, и пропустил начальную фазу гола. Мы можем лицезреть только невероятный полет мяча, который в итоге вонзился в «девятку».

Из показаний свидетеля Игоря Рабинера:

«Гол восхитительным ударом в правую «девятку» с 35 метров забил Юрий Никифоров. Гол этот точь-в-точь напомнил мяч Сергея Чудина, которым тот спас для «Спартака» игру с ЦСКА».

Андрей Пятницкий, Юрий Никифоров и&nbsp;Рамиз Мамедов поздравляют Сергея Чудина (№13) с&nbsp;забитым голом в&nbsp;матче с&nbsp;ЦСКА. Чудо Чудина! Спасение «Спартака» в дерби с ЦСКА. Видео шедевра

Интересно, что «Торпедо» стало «клиентом» Никифорова. Почти ровно через год, в сентябре 1995-го, он оформил новый шедевр в ворота автозаводцев. Красно-белые тогда камня на камне не оставили от соперника — 5:0! Самым красивым однозначно получился третий гол.

На 75-й минуте, подхватив мяч недалеко от своей штрафной, Юрий, которому за день до дерби исполнилось 25 лет, ринулся вперед, совершил рейд на полполя, не замечая троих защитников, и с правой ноги пальнул под перекладину. Пчельникову вновь пришлось капитулировать.

Программа «Футбольный клуб» в новогоднем выпуске признала этот гол лучшим в чемпионате России-1995. Юрию подарили «Жигули» девятой модели.

— Вообще все свои голы я посвящаю своей бабушке, которая меня привела в футбол, и своей маме, — сказал победитель конкурса.

За «Спартак» Никифоров во всех турнирах провел 119 матчей и забил 23 мяча.

Юрий Никифоров
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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