«Надо меня возвращать, чтобы нарушить гегемонию «Зенита»! Интервью Юрия Семина

Обозреватель «СЭ» пообщался с легендарным тренером в Ереване, куда тот приезжал на матч Армения — Турция.

Три месяца назад мы с Юрием Семиным в Дохе записывали на видео большое интервью в последние дни чемпионата мира в Катаре — подробно обсуждали все самое важное, что произошло на мировом первенстве. А теперь встретились в Ереване, куда мэтр приехал по приглашению Нобеля Арустамяна на отборочный матч Евро-2024 Армения — Турция.

Футбольная жизнь не останавливается — и для более чем часового разговора с Юрием Палычем, который состоялся в день игры, тем нашлось предостаточно. Хвича и Пиняев, Захарян и Сперцян, методы воздействия на игроков и правильное время для их отъезда в Европу, перезагрузка «Локомотива» и гегемония «Зенита», отношение к возможному переходу РФС в Азию и к Fan ID, необычное интервью Леониду Слуцкому и поднятая в нем проблема взаимоотношений главных тренеров с руководителями клуба.

Кстати, под впечатлением от приведенной Слуцким удивительной статистики — того, что у Семина как главного тренера около 1300 официальных матчей (если быть точным, 1262), — я решил подсчитать, сколько их было в «Локомотиве». И получилось 937. То есть до невообразимой отметки в тысячу матчей во главе одного клуба ему не хватило всего двух сезонов. Или — не хватает?..

Юрий Семин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В следующем сезоне Захарян снова будет играть хорошо. А у Сперцяна громадный потенциал

— Мы встречаемся с вами в Армении. Вы в последнее время часто путешествуете — поездили по городам России для проекта «Здесь был Палыч», слетали с Нобелем в Италию, где встретились с Хвичей Кварацхелией и Алексеем Миранчуком, теперь вот — Ереван. Такое ощущение, что вы сейчас легки на подъем и компенсируете то время, когда были действующим тренером и постоянно находились в рабочем процессе.

— Да, стало больше времени, чтобы посмотреть мир, и делаю это с удовольствием. Сейчас вот приехал в Армению, потому что ее матч с Турцией — это очень интересно. Армения попала в такую группу, из которой можно выйти на Евро. Считаю, что она может быть второй после Хорватии. Плюс интересно взглянуть на ребят из нашей лиги — Сперцяна, Тикнизяна, совсем юного Арутюняна.

К тому же в Ереване очень давно не был, хочу сходить в детскую академию к владельцу «Урарту» Джевану Челоянцу. В моем родном Орле тоже есть академия, которой я уделяю внимание. Но мне интересно, как это работает у него, может быть, какие-то моменты стоит перенять. Хочу увидеться с великолепным футболистом Эдиком Маркаровым, с которым мы не раз друг против друга играли (на следующий день они с легендой советского и армянского футбола пообедали и о многом вспомнили. — Прим. И.Р.). Из того чемпионского «Арарата» 1973 года не очень много ребят осталось.

— А кто-то далеко. Автор дубля в победном финале Кубка СССР с киевским «Динамо» Левон Иштоян, которого упоминали в фильме «Мимино», живет в Лос-Анджелесе.

— Да, до него добраться сложно. Зато здесь Маркаров, один из лучших нападающих Советского Союза 60-70-х годов, который прекрасно играл и в «Нефтчи», и в «Арарате». Это был футболист очень большого масштаба. Лет пять назад встречались с ним в Москве. Ему сейчас 80 лет.

— Вы не были в Ереване с советских времен?

— Да. Что вспоминается? Конечно, стадион «Раздан». Огромный, красивый, он всегда был заполнен, тысяч 60 зрителей постоянно на матче (вместимость была 75 тысяч. — Прим. И.Р.), — как это не вспомнить! Никита Павлович Симонян на нем сделал «Арарат» в 1973 году чемпионом СССР. Это была великая команда — тот же Маркаров, потрясающий Аркадий Андриасян, отличный вратарь Алеша Абрамян. А в защите играл дедушка Александра Коваленко, который сейчас выступает в «Крыльях Советов» и вызывается в сборную России. Всех ребят помню. Отсюда очки увести невозможно было!

— В нынешней сборной Армении есть несколько футболистов, которые имеют армянское происхождение, но выросли в России. Как относитесь к тому, что они меняют гражданство?

— Нормально отношусь. Хочет человек играть, где имеет возможность себя проявить, — пусть там и играет. Если бы их брали в нашу сборную, то они тогда не могли играть за Армению. А так как их не приглашали, то почему бы им не выступать здесь?

— Сперцян резко прогрессирует в последние два сезона. Нравится он вам? Как думаете, чего может добиться в карьере?

— У него громадный потенциал. Главное, чтобы стабильность была. В прошлом году он мне очень нравился, в этом году ярких матчей за «Краснодар» у него меньше. Но это, несомненно, талантливый парень, он должен развиваться. Для них всех пример — Генрих Мхитарян, которому 34 года, а он постоянно играет за «Интер». Потому что правильно тренируется, соблюдает режим.

— Лично знакомы с Мхитаряном?

— Знаком, конечно, пусть и не слишком близко. При встречах здороваемся и немножко разговариваем.

— Он закончил выступления за сборную в прошлом отборочном цикле.

— Я все время армянам говорю, чтобы уговорили его вернуться в сборную. Сейчас у Армении молодая команда, а если бы был Генрих, то силы в ней было бы больше. Но он пока не хочет. Видимо, распределяет силы, чтобы полностью вкладываться в выступления за «Интер».

— Арсен Захарян, также имеющий отношение к Армении, резко сдал, не перейдя в «Челси». Почему так происходит?

— Потому что никогда не надо поднимать шум до того, как что-то произошло. Понятно, прессе нужны темы, интересные людям. Но опыт показывает: когда человек уходит, это происходит тихо — взял вещи и уехал. А потом уже все об этом узнали.

Захарян в этом сезоне играет не так, как в прошлом. Думаю, что это закономерно. Вспоминаю себя — вышел в 17 лет играть за «Спартак», и в первый год пошло хорошо. Во втором сезоне в 80 процентах случаев у молодых ребят идет спад, а через год, думаю, Арсен снова заиграет. Мне он нравится.

Арсен Захарян. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Спаллетти ждал и хотел Хвичу. Вот так и надо уезжать!

— Не могу не спросить еще об одном молодом игроке. Как вам Сергей Пиняев?

— Он мне нравился еще в «Чертанове», а потом в «Крыльях». Самый хороший момент в том, что он здорово пользуется своим главным козырем — обводкой. Важно, как пойдет его развитие. Нужно научиться правильно обороняться, выполнять командные действия в разных фазах игры. В атаке Пиняев хорош, но пока это только начало.

— Нужно ли в сложившийся ситуации молодым российским талантам как можно раньше уезжать в Европу?

— У каждого — своя история. Уезжать надо туда, где имеешь шансы играть. Просто так, абы куда, ехать нельзя. Уезжали всю жизнь, но нужно знать время и место. Сейчас Пиняев постоянно играет в «Локомотиве», только перешел туда и начал это делать. Если перерастет уровень команды — значит, можно ехать. Пока этого не произошло — надо играть здесь и расти с помощью того доверия, которое есть.

Вот уехал из «Локомотива» Никита Иосифов, и что дальше? Он играл в «Казанке», его все время ставили, постепенно подходил к главной команде. Он бы перешел в нее, вырос и уехал в Европу. Отъезд должен быть естественным этапом развития игрока, которому в России уже прогрессировать некуда. У футболиста всего десять или чуть больше лет карьеры, и он не должен их тратить попусту. А не так, что агенты сказали уезжать — и ты поехал неизвестно куда. Иосифов ведь и во второй команде «Вильярреала» мало играет (из 33 матчей в ла лиге 2 он участвовал в 12, из которых лишь дважды в стартовом составе, провел на поле 210 минут и забил один мяч. — Прим. И.Р.). Если бы подождал в «Локомотиве», то возмужал, вырос — и более поздний отъезд стал бы более своевременным.

В клубе, куда ты едешь, тебя должны ждать и хотеть! Так, как ждал и хотел Хвичу Лучано Спаллетти. Именно главный тренер уговорил президента «Наполи» купить ему этого игрока. Тогда из команды ушел капитан Лоренцо Инсинье, и Кварацхелия как раз на его позицию приехал.

— Можете Пиняева и Захаряна сравнить по таланту с Кварацхелией?

— Они совсем разные, и сравнивать их очень сложно. Кварацхелия сейчас топ-игрок, который стоит больше ста миллионов евро. Не думаю, что «Наполи» будет его продавать, президент не решится на это, потому что игрока очень любят в Неаполе, горячем городе. С ним связывают предстоящее чемпионство. Болельщики не дадут его продать.

— Вы сказали в интервью Нобелю Арустамяну, что Кварацхелия в чем-то даже Диего Марадону превзошел. Не перебор?

— Марадона в этом возрасте так не играл. Вот смотрите: он был молодой звездой в Аргентине и уехал из «Бока Хуниорс» в свой первый европейский клуб, «Барселону», в тот же 21 год, в который Хвича перешел в «Наполи». И два сезона в Каталонии у Диего получились неудачными. Только когда из Барселоны он переехал в Неаполь, Марадона стал таким, каким мы его знаем. Чемпионом Италии он стал вообще в 26. А Кварацхелия заблистал и сейчас выиграет титул чемпиона Италии в первом же своем сезоне в Европе. В феврале ему исполнилось 22. Так что на данном этапе он Марадону превосходит, и это не преувеличение.

И по популярности в Неаполе Хвича приблизился к Марадоне. Не догнал, конечно, но отстает уже ненамного. Сейчас неаполитанцы возьмут чемпионат Италии. А так, как они играют, то могут и Лигу чемпионов выиграть. «Наполи» — лучшая из оставшихся команд, на мой взгляд.

— И сетка у нее хорошая. Сначала «Милан», потом победитель пары «Интер» — «Бенфика».

— А мне кажется, что «Милан» — неудобный соперник. «Наполи» было бы легче играть с командой из другой страны. Итальянские клубы хорошо знают друг друга.

— Много вспоминали, как Хвича на первой тренировке в «Локомотиве» прокинул мяч между ногами Ведрану Чорлуке, а Соломон Кверквелия даже напихал молодому соотечественнику за неуважение к капитану.

— Это была шутка, никакого неуважения. Но о чем это говорит? Что для него есть мяч — и больше ничего. Они в чем-то похожи с Измайловым. Когда Марату давали мяч, то он обо всем забывал, был поглощен тем, какое бы чудо в следующую секунду сделать. Но Измайлову для дальнейшего большого прогресса не дала возможности природа, у него было много травм. Но они чем-то похожи. Хвича за счет обводки дает численное преимущество своей команде. Самое удивительное, что он обводит тогда, когда нужно. А когда надо — пасует или бьет. Ничего лишнего.

— Вы говорили, что он стал лучше играть в пас в «Наполи». Как считаете, это его собственная заслуга или Спаллетти?

— Спаллетти, и это видно невооруженным глазом, многое от него требует для соответствия итальянскому футболу. Хвича эти требования принимает, осознает, что пришел туда, где играют в такой футбол. Посмотрите, как он грамотно обороняется после потери мяча. И Спаллетти подсказывает, и рядом есть игроки, которые могут помочь.

— Когда приезжали в Неаполь — виделись со Спаллетти?

— Нет. С кем-то встретиться в Неаполе практически невозможно.

— Было бы любопытно, чтобы вы на тренировку к ним сходили, посмотрели, как все происходит изнутри.

— У них сейчас на повестке дня решение высочайшей задачи, отсюда — большая закрытость.

Хвича Кварацхелия. Фото Global Look Press

Тарасову действительно сказал жестко, чтобы его завести. И все получилось!

— Вам с первой тренировки Хвичи в «Локомотиве» стало понятно, какого масштаба это талант?

— Мы же неоднократно просматривали его в юношеской сборной Грузии. Наш селекционер Виктор Тищенко много раз ездил смотреть. У него глаз стопроцентный, он выхватывает главные козыри игроков. Где играл Гильерме? Кто его привез? Тищенко. Вратарь играл во второй лиге, его привезли в 19-летнем возрасте. И Хвичу смотрели начиная с юношей.

— Кто персонально виноват в том, что в «Локомотиве» вопреки вашему желанию его не сохранили?

— Не хочу говорить об этих руководителях. Их все знают, только они на футболе никогда не бывают. Мы-то в футболе остались, а их нет.

Мне кажется, что со мной легко найти общий язык. Я всегда танцую от того, чтобы команде было лучше. У меня всего один критерий — чтобы команда лучше играла, чтобы заняла лучшее место, чтобы выигрывала. Да, на фоне этого критерия у меня не всегда взаимоотношения с руководителями складываются гладко, но я отстаиваю интересы клуба, чтобы он побеждал, а футболисты с каждым годом становились лучше. Что еще мне с руководителями делить? Никогда не вмешивался в финансовую деятельность клуба, это не моя прерогатива. Но если не учитывались мои критерии, то тогда и возникали конфликты. Тем не менее к диалогу я всегда был готов.

— А о каких-то конфликтах жалеете?

— Ни о чем не жалею. Если бы не было успехов, то тогда можно было бы жалеть. А успехи были, и это значит, что я был на правильном пути. Интересы команды всегда надо отстаивать. Это мой принцип.

— Вы были последним чемпионом России до уже почти пятилетней гегемонии «Зенита».

— Надо меня возвращать, чтобы нарушить эту серию «Зенита»! (Смеется.)

— Понимаете, что было главным в том чемпионстве 2018 года?

— Ключевыми были два сбора перед сезоном. Второй был очень тяжелым. Зато тогда у нас и сложилась очень хорошая команда, у меня были отличные игроки — такие, как Фарфан, Чорлука, Кверквелия и многие другие. Это был лучший их год в России, особенно у иностранцев. Но не только. У капитана Игоря Денисова тоже был лучший сезон! Игроки поняли: сейчас или никогда мы должны выигрывать чемпионат.

Они были устремлены и хорошо подготовлены. Причем и к первой части сезона, и ко второй. А мастерство у них было. Где сейчас найдешь в РПЛ таких игроков, как Мануэл Фернандеш? Ну, может, у «Зенита» два таких есть. Если в самом начале я сомневался в Фарфане и имел на это право, поскольку у него было десять килограмм лишнего веса, то потом он своей работой и игрой эти сомнения развеял. Перуанец одарен от природы, и если бы не серьезная травма колена, то мог бы еще играть.

— С кем-то из той команды отношения поддерживаете?

— Периодически. Как-то посылали друг другу эсэмэски с Фарфаном. У меня со всеми хорошие отношения! Мы успешно закончили дело, которое нам доверили. Сработали все вместе. Методы воздействия на игроков приходилось применять разные. Сейчас вот Дима Тарасов говорит, что я что-то ему сказал (смеется).

— И не просто что-то. А вызвали перед финалом Кубка с «Уралом» в Сочи на индивидуальный разговор и сравнили его... хмм... с фекалиями. После чего поставили в стартовый состав, и он забил гол.

— Так приблизительно и было. Жестко сказал. Такие вещи говоришь, когда хочешь игрока завести. Иной раз в выражениях не стесняешься — но это рабочий момент, на благо дела. Тарасов отлично сыграл, хотя у него до того были тяжелые травмы голеней. На каждого должен быть свой метод воздействия в зависимости от его характера. Тот же Денисов — своеобразный человек, с которым не так просто работать. Талантливые люди всегда сложные.

— Но Денисову такое слово, как Тарасову, вы бы, думаю, не адресовали.

— Ни в коем случае! Тут еще прочитал: Олег Яровинский выдумал чушь, что Овчинников по мне и Филатову стрелял через дверь из газового пистолета. Во-первых, он не может до этого дойти, а во-вторых, мы ему ничего плохого не сделали, чтобы он такое устраивал. И если про Тарасова — правда, то тут какая-то байка.

Если ты работаешь с игроком каждый день, то должен знать его психологию. Понимать, кому пряник, а кому кнут. В этом работа тренера и заключается — как поднять игрока, будь то с маленькими или большими ресурсами, на его потолок, а то и выше. Тогда и будет успех.

Дмитрий Тарасов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Пятое-шестое место «Локомотив» должен занимать вообще без тренера

— Когда Артем Дзюба в конце прошлого года сидел на скамейке в Турции, то многие говорили, что он уже отыгранный. Как объясняете его всплеск сейчас? Слабость лиги или его стремление всем все доказать?

— Объясняю, во-первых, тем, что он подходил «Локомотиву». У команды не было такого нападающего внутри штрафной. Но пока это только начало, нужно себя проявлять и дальше. Дзюба это умеет — он же уезжал из «Зенита» в аренду в Тулу, всем все доказал, и потом началась новая жизнь. Он режимистый, принесет пользу. Тем более в такой сложной для команды ситуации, когда ей нужен уверенный в себе футболист.

— В первом же матче он забил три гола Карпину, своему «любимому» тренеру.

— Так всегда бывает. Откуда уйдешь, тому и забьешь.

— Вы же хотели взять его в «Локомотив»?

— Одно время хотел, но не удалось.

— Потому что Илья Геркус, говорят, не захотел?

— Мне сложно сказать, что было дальше, потому что я не знал всех нюансов. Не думаю, что Геркус его тогда не хотел. Думаю, что совет директоров не дал добро. Возможно, просто денег не хватило.

— Дзюба в интервью Нобелю сказал, что Сергей Семак с ним не поговорил перед уходом из «Зенита», поскольку «всегда избегает неприятных разговоров». Вы всегда говорите с футболистами в таких ситуациях?

— Стараюсь говорить. Хотя Роман Шишкин в интервью заявил, что разговор с Семиным у него так и не состоялся, но мы с ним говорили на базе. Я сказал, что на его позиции есть игрок, которого буду наигрывать, поскольку считаю его более сильным и нужным. И чтобы ты, опытный человек, не сидел в запасе, ищи команду, а клуб постарается отпустить. Могу повторить это ему в лицо, говорю честно.

— Была история, что с кем-то не говорили?

— Думаю, что нет.

— С чемпионством в этом году, думаете, все ясно?

— Верю с интригу до последнего. Лично я до конца бы не сдался на месте «Ростова», «Спартака», «Динамо» и ЦСКА. Всякое бывает в футболе, в «Зените» тоже случаются проблемы, когда не играют бразильцы и Барриос. И мне кажется большим преувеличением расхожее утверждение, что скамейка у «Зенита» на голову выше всех. Я этого не замечаю. Пара человек получают травму — и выпускать на усиление игры некого.

— Мне кажется, что самая главная проблема «Зенита» — это когда не играет Барриос.

— Да, для нашего футбола это фигура высочайшего уровня. Определяющая личность в центре поля. Помимо отбора он все время открыт, всегда на мяче. Почти не делает ошибок в передачах, от него всегда можно оттолкнуться.

Артем Дзюба. Александр Федоров, Фото «СЭ»

С Галактионовым почти не знаком

— У «Локомотива» весной дела стали налаживаться. Какую роль нового главного тренера Михаила Галактионова вы видите? Что он изменил?

— Рановато говорить, что что-то налаживается. Из Кубка, например, вылетели от клуба первой лиги, а этот факт игнорировать нельзя. Такой клуб, как «Локомотив», должен каждый год выигрывать трофеи. Раньше, если что-то шло не так в чемпионате, то «Локомотив» брал кубок.

С другой стороны, видно, что команда в приличном физическом состоянии, а значит, хорошо провела зимние сборы. Мы помним, что в прошлом году они на «Сапсане» катились со скоростью десять километров час, а сейчас повысили обороты. Остальное будем анализировать в конце сезона. Можно три матча выиграть, а потом проиграть столько же.

— Как отнеслись к назначению Галактионова?

— Я в «Локомотиве» сейчас не играю никакой роли и не знаю, кто и чем руководствовался. Если назначили, то увидели в нем перспективу, чтобы повторить те успехи, которые у клуба были в прошлом, а может, и превзойти их. Мне сложно сказать, были ли основания для его назначения в такой клуб. Но для Галактионова это шанс в карьере. Тем не менее нужно помнить, что такому клубу, как «Локомотив», нужны медали и трофеи. А 5-6-е место «Локомотив» должен занимать вообще без тренера.

— Но с немецкими тренерами «Локомотив» к концу первой части чемпионата пришел на 14-м месте.

— Да, с теми тренерами он был на 14-м. А без тренера был бы на шестом.

— Баринов с Дзюбой рассказывали, что Галактионов в перерыве матча с «Краснодаром» при 0:2 рвал и метал. Баринов сказал: «Получили люлей». А Дзюба сравнил это с временами сэра Алекса Фергюссона, когда по раздевалке летали бутсы. Одобряете такой тренерский перформанс при 0:2, после чего счет становится 3:2?

— Ситуации происходят неожиданно. Тренер идет в раздевалку, на поле все складывается плохо, он понимает, что нужно что-то менять. Какие он примет решения — еще не знает. Ему надо посмотреть на игроков, в их глаза и как-то отреагировать, ничего заготовленного нет. Может, Галактионов продумал эту ярость, а может, и нет. Это только он знает.

— А вы сами никогда ничего не заготавливали к перерыву?

— Никогда. Действовал инстинктивно. У тебя мало времени, чтобы проанализировать все. Пока дойдешь до раздевалки, пока пройдет две-три минуты, за которые игроки расшнуруют бутсы, пока с доктором переговорят. А за оставшееся время ты должен какие-то вещи поправить в психологии или в тактике, сделать замены — и вот тут возможно всякое. Если команда после этого выходит на второй тайм лучше, то это работа тренера. А вот работа в тот день тренера «Краснодара» — как все провалить, имея такое преимущество, — мне вообще непонятна.

— Лично хорошо знакомы с Галактионовым?

— Нет. Здоровались, но не более того.

— Недавно Фергюсон ужинал с новым тренер «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом. Вам было бы интересно поужинать с Галактионовым?

— Не хотелось бы, чтобы это было искусственно. Так — неинтересно. А если сложится естественным образом — со всеми могу поужинать.

— Насколько большую роль в весеннем рывке «Локомотива» сыграла смена высшего руководства, приход Юрия Нагорных вместо Александра Плутника?

— Это сыграло большую роль. Если после таких вложений нет результата, то смена не может не происходить. Считаю, что перемены должны были быть еще более ранними и жесткими. Команда находилась в пропасти, но эти изменения помогли вытолкнуть «Локомотив» оттуда. Все было сделано справедливо и правильно. Им не оставалось ничего другого.

— Вроде уже практически убрали и гендиректора Владимира Леонченко после скандала с выходом на поле дисквалифицированного Баринова в Кубке России против «Акрона».

— Пока что он остался один из той группы. В клубе виднее, какова его роль была в этом провале. На мой взгляд, его роль была большая. Но какое решение они примут — непонятно. А по поводу ситуации с Бариновым — не знаю, как такое возможно. Сейчас в клубе очень много людей, они должны конкретно распределить обязанности. А они понадеялись друг на друга, и получилось, мягко говоря, не очень хорошо.

Правда, в итоге «Локомотив» уступил по игре. «Акрон» хорошо выглядел, такие моменты бывают. В тольяттинском клубе хороший тренер Евгений Калешин, который разбирает команды соперников. Когда я был главным тренером, мы поехали на кубковый матч в Калининград и проиграли по пенальти «Балтике» того же Калешина. Но мы играли там вторым составом, так как была Лига чемпионов и нас ждал сложный календарь. А с «Акроном» на поле вышла основа.

Михаил Галактионов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

С переходом в Азию ни в коем случае не надо торопиться

— За кого больше всего переживаете в Европе — за «Наполи» или еще кого-то?

— Конечно, за тех, кого знаешь. За «Наполи», за «Торино». Алексей неплохо играет. Сейчас можно сказать, что он стал крепким игроком серии А.

— Посоветовали бы оставаться Миранчуку в «Торино», если будет такая возможность?

— Мой совет не особо кому-то нужен. Могу одно сказать: если у тебя все идет хорошо, если ты играешь, то, прежде чем куда-то перейти, сто раз подумай. Тебе доверяет тренер, ты развиваешься, получаешь удовольствие от игры. Добра от добра не ищут. Но не все от него зависит, как и от Хвичи.

— А для Антона Миранчука, по-вашему, какой лучше всего путь выбрать?

— Для меня неожиданно, что он не постоянно играет. По мне, он самый талантливый игрок «Локомотива».

— Как думаете, нужно ли было Валерию Карпину переподписывать контракт с РФС, когда у него в «Ростове» идет борьба за медали, а национальная команда отлучена от соревнований?

— Если он подписал, значит, должен находить мотивацию работать в сборной с полной отдачей. Карпин — зрелый человек, опытный, который не может принимать такие решения, не продумав.

— Вам было бы интересно работать в сборной России в такой ситуации?

— Что говорить — если бы да кабы? Когда у тебя работа есть, то о ней стоит говорить, а так — зачем теорию разводить? Нет турниров — значит, надо мотивировать по-другому. С помощью неофициальных соревнований, товарищеских матчей, тренировок. А дальше будет больше.

— Что думаете о переходе в Азию?

— Не надо ни в коем случае торопиться. УЕФА и ФИФА всегда хорошо к нам относились.

— Недавно руководитель судейского корпуса Павел Каманцев и судья Виталий Мешков приходили в «Спартак», общались с главным тренером Гильермо Абаскалем. Нормально ли это посреди сезона?

— Это хорошая идея. Раньше такие встречи были обязательными в программе любого клуба. Сейчас в судействе много не очень понятных нюансов, и нужно объяснять игрокам, почему в этом эпизоде решают так, а в другом — наоборот. Мне до сих пор непонятны пенальти, которые назначаются через ВАР, за который я был двумя руками. Много таких 11-метровых, которых я бы никогда не поставил. А игроки тем более, как всегда, не очень хорошо знают правила и текущие рекомендации.

Мне не нравится, что при любом контакте футболисты выигрывающей команды валяются по пять минут, поэтому надо прибавлять не пять, а десять-пятнадцать минут, как на чемпионате мира. А как только мяч нужно вводить в игру, игрок тут же встает и идет, там небольшая царапина. Это сбивает темп игры, а мы же хотим высокую интенсивность. Как вариант — пусть при выходе доктора на поле игрок пять минут сидит за бровкой, а команда играет вдесятером. Это же все динамику нарушает, в нашем чемпионате таких падений, наверное, самое большое количество.

— Хвича, когда только пришел в «Локомотив», а потом в «Рубин», тоже падал от каждого касания.

— Видимо, со всех пример брал. Игроки должны сами себя настроить. Зрителям тоже это надоедает. На что смотреть? На доктора, который медленно выходит на поле?

Гильермо Абаскаль. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Спартак» Абаскаля напоминает романцевский период

— Кто из тренеров РПЛ вам сейчас больше всего нравится?

— Сразу виден прогресс «Урала». Работа Виктора Гончаренко — одна из самых ярких. Абаскаль хорошо работает. Но хочется посмотреть завершение сезона. «Спартак» стал узнаваем, выбрал свое направление — и сейчас команда напоминает романцевский период. Короткие передачи, даже забегания бывают. Плюс игроки растут — посмотрите, сколько игроков взяли в первую сборную.

Но тренеру дает оценку турнирная таблица. Когда в мае первенство закончится, тогда и оценим. Для «Спартака», так же как «Динамо», «Зенита», «Локомотива», ЦСКА, если команда не выиграла трофей, то сезон не может быть назван успешным. Мне непонятен «Краснодар», много хороших игроков, но, видимо, им нужно время — тренер Ивич-то новый. А состав интересный, причем как местные игроки, так и иностранцы.

— Согласитесь, что по своим возможностям «Зенит» — в другой лиге?

— Не согласен. И не понимаю, почему с ним никто не борется. Может быть, он лучше пользуется своими возможностями? У ЦСКА, «Локомотива», «Спартака», «Динамо» и «Краснодара» не настолько меньше бюджет, чем у «Зенита». Значит, клуб и тренер лучше работают. Вот ЦСКА недавно провел хороший матч против «Зенита», мне понравился. Строгая, дисциплинированная игра была у армейцев.

— Владимир Федотов не побоялся посадить на скамейку Хорхе Карраскаля.

— Мне Карраскаль нравится. По некоторым решениям там есть вопросы. Мне кажется, что ЦСКА может и в четыре защитника играть, продемонстрировать какую-то неожиданную схему для других команд. А они — не неожиданные.

— Удивили два разгромных поражения Курбана Бердыева?

— Меня удивило, что это крупные поражения. Обычно он проигрывает в один мяч, а здесь — с таким счетом. Но игры «Сочи» я не смотрел.

— Главное, чтобы у клуба хватило терпения и ему дали построить свою команду.

— Кто знает, какая у тренера судьба? Сегодня будут говорить, что дадут год, а завтра уволят. Сейчас почти никто не дает времени. Смотри в турнирную таблицу: если все хорошо, то меньше шансов быть уволенным.

— Недавно с вами беседовал для проекта «Коммент. Тренер» Леонид Слуцкий. Какое впечатление от первого интервью профессиональному тренеру?

— Конечно, впечатление другое, чем от обычных интервью. Во-первых, больше касались моментов чисто профессиональных и достаточно глубоких. Слуцкий знает, что спросить. Думаю, что это интересно получается. Пусть у него и наши тренеры выскажутся, и иностранцы. Если бы они к нему пришли, то было бы интересно — ведь Леонид знает английский. Он бы их попытал, как они видят со стороны наш футбол, что бы внесли нового, чего нам не хватает. Такая дискуссия помогла бы российскому футболу.

У Слуцкого интересные вопросы, но я, наверное, на что-то не так ответил. Где-то надо было быть конкретнее. Допустим, у него был вопрос о том, что когда клуб приглашает игрока, то не всегда спрашивает мнение тренера, поскольку тренеры в среднем не работают в командах и года, а с футболистом подписывается контракт на три-четыре сезона. Слуцкий находил в этом определенную логику.

В этом плане с ним не согласен. По каждому новичку клуб должен сформировать общее мнение, в том числе и позиция главного тренера обязательно должна быть услышана и учтена. Ведь руководители клуба там работают тоже временно, особенно в нашей системе, где мало частных клубов. Спортивные и генеральные директора проводят в клубе примерно столько же времени, сколько и главные тренеры. Но тренер отвечает за результат, так помогите ему! Поэтому мнение тренера о том или ином игроке обязательно должно приниматься во внимание.

Вот вам простой пример. Насколько «Локомотив» угадал бы, если бы послушал Семина, который сказал, что Хвичу надо выкупать! А руководители клуба говорили, что у нас, мол, есть лучше. Хотя никого и близко не было, а Хвичу я готовил к тому, чтобы заменить Лешу Миранчука после его отъезда. Кто больше знает? Наверное, тренер. Но меня не послушали, игрока не выкупили, и он ушел в «Рубин». И что из этого получилось? Те люди, которые не дали осуществить этот трансфер, тоже были уволены, причем быстро. Все увольняемые, вечных никого нет! Но от непрофессиональных действий страдает футбол.

Почему я должен был соглашаться со спортивным директором, который работал при Кикнадзе и фамилию которого я сейчас даже не помню (я тоже не вспомнил, потом уточнили — Андрей Лосюк. — Прим. И.Р.)? Почему тренер должен молчать и принимать то, что ему предлагает некомпетентный человек, который раньше продавал мебель или еще что-то? Или, более того, преследующий свои интересы, не имеющие отношения к интересам клуба? Какое количество директоров работает в интересах того или иного агента! А тренер находится внутри команды и видит, кто ему нужен. Так что это очень неоднозначный момент.

Должен ли я как тренер выслушивать его мнение? Должен, поскольку человек занимает в клубе высокий пост. Но считаю, что он не имеет права бесконтрольно тратить клубные деньги, которые, в частности, были получены за участие и результаты в Лиге чемпионов, куда команду вывел тренер. Вероятность ошибки у такого спортивного директора гораздо выше, чем у профессионального тренера, который знает футбол и непосредственно отвечает за результат. Вот мой ответ на тот вопрос, который я не смог до конца сформулировать на программе у Слуцкого.

— Мне кажется, что эта программа способна двигать футбол вперед, поскольку это — площадка для тренерской дискуссии, причем не закрытая, а общедоступная.

— Мне тоже так кажется. Но нужно, чтобы тренеры искренне говорили о том, что прошли и видели, что происходит внутри них. Тогда это будет полезно.

Леонид Слуцкий. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Слуцкому надо возвращаться, он уже отдохнул

— Ждете Слуцкого обратно в профессии?

— Да, ему надо возвращаться. Он отдохнул уже. Леонид — талантливый парень, хорошо знает футбол. И результаты — три чемпионства, Кубки, выход в четвертьфинал Лиги чемпионов — это доказывают. А неудачи бывают у каждого.

— Такие интервью и ему могут пойти на пользу, натолкнут на интересные идеи, помогут расти дальше как тренеру.

— Что ему нужно — возьмет, что не нужно — отбросит. У каждого свои взгляды. У меня — один опыт, у другого — совершенно иной. Каждый тренер идет своим путем и успехов добивается по-своему.

— Слуцкий привел статистику, что у вас уже около 1300 матчей в тренерской карьере. А считается, что топ-тренер — этот тот, у кого 600. Вы в два раза этот показатель перекрыли!

— Наверное, он считает и товарищеские матчи (Семин ошибается — если верить цифрам, у него 1262 официальных матча. — Прим. И.Р.). Я не знаю своей статистики. Да, знаю, что матчей много провел, но они не легли на меня каким-то бременем усталости. Мне кажется, что я их нормально переварил, хотя были стрессовые и не очень стрессовые матчи, хорошие и плохие.

— Не пропало желание увеличить это количество игр?

— Не пропало. И интерес к футболу во всех его проявлениях не пропал. Как видите, езжу на матчи в разные страны, а еще мне интересны детские школы в различных местах. Вчера, допустим, общались с руководителями «Краснодара», я расспрашивал, как у них все происходит. Футбол в любых проявлениях интересен, в нем всегда много нового.

— Не хотите создать свою личную академию?

— В моем родном Орле есть академия, названная моим именем, хотя я к ее работе и не имею прямого отношения. Орел — город небольшой, но там всегда рождались футболисты. Как могу, буду им помогать, но так чтобы самостоятельно — нет. Для этого нужна группа единомышленников, одному не потянуть. Сейчас в академиях должно отображаться все новое, что придумывается в футболе.

— Как сделать, чтобы в сложившейся ситуации футбол совсем не упал в стране?

— Чтобы он не упал, нужно сохранять действующие академии, которые эффективно работают, открывать новые и по уму воспитывать в них пацанов. Тогда пойдут свои таланты в клубы, и это как-то компенсирует отъезд легионеров и другие проблемы. А если еще и академии пропадут, то и с футболом у нас все будет плохо.