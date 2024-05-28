«Ну, закодируюсь, а ребята меня опять забудут». Нелепая смерть чемпиона СССР в составе «Спартака»

Юрий Суслопаров не нашел себя на «гражданке» после завершения карьеры .

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака», победитель молодежного чемпионата Европы — 1980 ушел из жизни 28 мая 2012 года.

Золотой гол после паса Газзаева

Суслопаров начинал свой путь во взрослом футболе в львовских «Карпатах», за которые отыграл три сезона.

«В «Карпатах» Суслопарову определили роль заднего центрального защитника. Но он не ограничивал своих обязанностей подстраховкой товарищей. Его тянуло в нападение. И он научился улавливать те моменты, в которые можно было подключаться к атакам без ущерба для безопасности своих ворот.

Фото Виталий Карпов, РИА Новости

Обычно Юрий совершал далекие рейды вперед с мячом, по пути обыгрывая азартно атаковавших его соперников. Порой доходил до чужой штрафной и бил по цели с границы штрафной площадки. На его счету появились голы, забитые сильными, дальними ударами, а также ударами головой при розыгрыше стандартных положений — угловых, штрафных или свободных ударов. Вскоре Юрий был переведен на место переднего, атакующего полузащитника. Эта роль пришлась молодому футболисту по душе. Из глубин поля он часто врывался в передние ряды атакующих и наносил удары по цели", — писали о Суслопарове в журнале «Спортивные игры».

Тренировавший молодежную сборную Валентин Николаев заметил перспективного защитника и начал приглашать в свою команду, переквалифицировав его в хавбека. В итоге Суслопаров стал главным героем молодежного Евро-1980. Сборная СССР пробилась в финал, обыграв в плей-офф сначала Италию, а затем и Югославию. В борьбе за титул предстояло побороться с представителями ГДР.

Первый матч в Берлине завершился нулевой ничьей. А в Москве победу нашей команде принес точный удар Суслопарова.

Фото Александр Макаров, РИА Новости

— На выезде мы сыграли 0:0, битва была страшная. Удалили тогда трех или четырех человек из обеих команд, — рассказывал Суслопаров. — Дело до рукопашной доходило. В то время вообще игры против соцстран давались тяжелее остальных — соперникам ведь за победу над советскими футболистами многократно увеличенные премиальные обещали. В ответном матче в Москве тоже бились насмерть. Минут за двадцать до конца Валера Газзаев прошел по правому флангу и прострелил в штрафную, чуть назад. Я «щекой» метров с двенадцати пробил между вратарем и защитником. Попал! Ту команду тренировал Валентин Николаев, который ставил меня на место опорного полузащитника. Интересно, что в том году мои «Карпаты» попали в шестерку чемпионата СССР, и мне присвоили звание мастера спорта. После победы над немцами — мастера спорта международного класса. На своем веку не встречал футболистов, которые бы в один год получали сразу два этих звания.

Фото Валерий Зуфаров и Александр Яковлев, ТАСС

Мог стать покорителем «Баварии». Гол Киеву

В 1981 году Юрий стал игроком «Торпедо».

По мнению журналиста Олега Лыткина, с приходом Суслопарова автозаводцы перестали быть самой скучной командой высшей лиги. Он успевал всюду, выполняя гигантский объем работы в центре поля. С его появлением нагрузка на оборону существенно снизилась, зато заработало торпедовское нападение — Николай Васильев, Андрей Редкоус, Валерий Петраков, пришедший в команду одновременно с Юрием. А москвичи тем временем выдвинулись из второй десятки в число ведущих команд страны.

Фото Сергей Колганов

Суслопаров мог принести черно-белым сенсационную победу над грозной «Баварией» в 1/16 финала Кубка Кубков. Из воспоминаний бывшего защитника автозаводцев Василия Жупикова:

— Конечно, вспоминаю матчи на Кубок кубков в сентябре 1982 года с «Баварией», в составе которой выступали вратарь Пфафф, защитники Брайтнер, Аугенталер, нападающие Хенесс, Румменигге. В Москве вели 1:0 — Валерий Петраков забил, но Пауль Брайтнер в концовке сравнял счет. Не уступали мы немцам и в Мюнхене. Минут за пятнадцать до конца матча Юрий Суслопаров не забил из выгоднейшей позиции. В итоге — 0:0, и за счет гола в гостях дальше пошла «Бавария».

Фото Сергей Колганов

Суслопаров попал в заявку сборной СССР на чемпионат мира — 1982. Юрий отыграл на турнире 16 минут, выйдя на замену в игре с Бразилией (1:2).

Юрий Суслопаров (справа) против Виталия Дараселия в товарищеской игре двух составов сборной СССР. Фото Игорь Уткин

В 1986-м Константин Бесков позвал Юрия в «Спартак». Сначала он играл в опорной зоне, а затем переместился в центр обороны.

Фото Владимир Родионов, РИА Новости

Болельщики со стажем помнят его победный гол в матче с киевским «Динамо» в октябре 1988 года.

— После углового принял мяч на бедро и метров с трех вколотил его в сетку, — рассказывал Суслопаров о том голе в интервью «СЭ» в 2004 году.

В качестве защитника помог красно-белым под руководством сначала Бескова, а потом Олега Романцева дважды выиграть чемпионат страны.

Фото Сергей Колганов

По ходу золотого сезона — 1989 Юрия позвали в английский «Вулверхэмптон». 31-летний футболист был готов к переезду на Туманный Альбион. Но Романцев попросил защитника повременить с переходом. В интересах команды. Суслопаров согласился. И в Европу так и не уехал. Крест на его карьере поставила нелепая травма.

Фото Сергей Колганов

— У меня было приглашение от одного из английских клубов, и я должен был в середине чемпионата-89 покинуть СССР, — говорил Суслопаров в интервью «СЭ». — Но Романцев попросил остаться и помочь стать чемпионами, пообещав, что устроит меня потом в Европе. Золото мы получили, только я в межсезонье, играя на улице, попал ногой в яму и порвал сразу четыре связки. После этого серьезно больше не играл...

Фото Сергей Колганов

Та история надломила спортсмена.

— В 1989 году игроки «Спартака» стали уезжать в заграничные клубы. Уехали Хидиятуллин и Бубнов. Юру звали в Англию, но Романцев попросил мужа помочь «Спартаку». Вот в тот год у мужа травма случилась нелепая в Казахстане, он в яму наступил — мениск полетел. Травма подкосила. Фактически на этом завершилась карьера, хотя по сложению своему мог бы играть до 40 лет на приличном уровне. Вскоре мы разошлись. Перестали понимать друг друга, у мужа начались нарушения режима... Я чувствовала — жизни не будет. Он выпивал с каким-то внутренним надрывом, до опустошения, а когда выпьет, ему все время надо было высказать кому-нибудь правду-матку... — рассказывала в интервью «Советскому спорту» первая жена Юрия Ирина.

Фото Сергей Колганов

Сложно складывалась жизнь Суслопарова после завершения карьеры. Играл за ветеранов, таксовал, подрабатывал грузчиком. И так и не смог побороть тягу к спиртному.

Фото Сергей Колганов

— Хотел бы работать в футболе, да нет возможности, — сетовал Юрий. — Ходил недавно в спартаковскую школу устраиваться детским тренером. Сказали, нужно несколько месяцев подождать. Но семью кормить надо — приходится брать напрокат машину и таксистом подрабатывать. Скоро начнем с ветеранами по стране ездить, футбол пропагандировать.

Летом 2012 года он жил в сарайчике на даче. Ветераны «Спартака» собирались в очередную поездку, ждали Суслопарова, но так и не дождались.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Если бы Суслик уехал с нами в пятницу на игры за команду ветеранов в Чапаевск — был бы жив, — сокрушался после похорон Юрия Рамиз Мамедов. — На него и билет взяли. Мы ждали его до последнего на Казанском вокзале, поезд отходил в 23:10, но сотовый Суслика был отключен. Умер Юрий в понедельник, а во вторник мы уже вернулись из Чапаевска в Москву...

— Нелепая смерть. Поддатый заснул, сигарета попала в диван. И угорел... — рассказывал «СЭ» бывший форвард красно-белых Валерий Шмаров.

Команда ветеранов футбола в 2011 году на турнире памяти актера Александра Дедюшко. Стоят (слева направо): Андрей Якубик, Евгений Варламов, Сергей Колотовкин, Андрей Сметанин. Сидят: Юрий Суслопаров, Дмитрий Карсаков, Виктор Лосев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

— За четыре дня перед смертью я его просила закодироваться, а он: мне 60 скоро, мальчик я, что ли, умру — так отмучаетесь, — рассказывала «Советскому спорту» вторая жена Юрия Наталья. — «Вот, мои ребята поехали на игру, а меня не пригласили. Ну, закодируюсь, а они опять меня забудут. Чем так жить — умереть хочу».