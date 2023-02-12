Просмотр у Романцева, драка в Раменском, игра против Роббена, ДТП. Жирков: рождение легенды

Юрий Жирков — один из самых сильных футболистов России за последние 15 с небольшим лет — завершил карьеру . «СЭ» вспоминает, как начиналась его карьера в РПЛ в теперь уже далеком 2004 году.

Впервые этот материал вышел 26 августа 2021 года.

Почему он не подошел «Спартаку» и «Локомотиву»?

В середине декабря 2003 года в «СЭ» появилась новость: «20-летний атакующий полузащитник тамбовского «Спартака» Юрий Жирков со следующего сезона будет защищать цвета ЦСКА. На талантливого хавбека, забившего 16 голов в зоне «Центр» второго дивизиона, претендовали несколько московских клубов, киевское «Динамо» и «Кубань», но чемпионам России удалось победить в этой борьбе».

Интересно, что почти годом ранее Жирков мог оказаться в составе вечного соперника армейцев — московского «Спартака». В феврале 2003-го он приехал на просмотр в команду Олега Романцева и принял участие в трех контрольных матчах.

В первом — против «Спартака-Орехово» — Юрий на 82-й минуте заменил Артема Безродного и действовал на позиции «под нападающими». Против дубля красно-белых он уже отметился красивым голом, мощно пробив с лета после передачи Василия Баранова.

Вот протокол той встречи.

Спартак — Спартак (дубль) — 6:2 (2:1)

Голы: Данишевский, 17 (1:0). Погребняк, 22 — с пенальти (1:1). Сонин, 35 (2:1). Павленко, 55 (3:1). Погребняк, 64 (3:2). Данишевский, 65 (4:2). Данишевский, 80 (5:2). Жирков, 90 (6:2)

«Спартак»: Левицкий (Зуев, 46), Митрески, Мойзес, Шешуков, Ковтун (Самедов, 67), Баранов, Самедов (Жирков, 46), Павленко, Безродный, Данишевский, Сонин (Торбинский, 46)

В спарринге против «Алмаза» (0:0) Жирков появился на поле в середине второго тайма на месте левого полузащитника.

Дальше команда Романцева отправилась на зарубежный сбор, а Юрий — домой, в Тамбов.

— Романцев, кстати, собирался взять меня на сбор с основным составом, но у меня не оказалось загранпаспорта, — рассказывал Жирков в интервью «СЭ». — Я остался тренироваться с дублем. И тут позвонил из Тамбова мой тренер Владимир Ковылин: «Возвращайся». Он считал, что перебираться в дубль мне смысла нет.

Помимо «Спартака» тамбовчанин проходил смотрины в киевском «Арсенале» и «Локомотиве».

— Тренировался я с дублирующим составом «Локо», который возглавлял Семин-младший. В игровом плане проблем не возникало, но я сразу понял, что чем-то его не устраиваю, — объяснял Жирков. — Проявлялось это в различных нюансах. К примеру, нужно было выполнить какое-нибудь упражнение в два касания. Мне для этого было достаточно и одного, а тренер начинал предъявлять претензии: мол, не выпендривайся, делай что велят. Поэтому ничего там и не вышло.

Юрий Жирков. Фото Алексей Иванов, —

Суркис побагровел: «Очумели?! 300 тысяч за парня из второй лиги?»

В ЦСКА же Жирков оказался во многом благодаря Виктору Панченко, лучшему бомбардиру чемпионата России-1993, который впоследствии занялся агентской и селекционной деятельностью.

— За Жиркова в общей сложности заплатили 350 тысяч долларов, — говорил Панченко-старший в интервью обозревателям «СЭ» Юрию Голышаку и Александру Кружкову. — Из них 40 тысяч по моей просьбе ему сразу выделили на покупку трехкомнатной квартиры в Тамбове. А то ютились вшестером в однушке — Юра с родителями, два брата и сестра.

— Почему до ЦСКА большие клубы регулярно браковали Жиркова?

— Гинер перед подписанием контракта тоже расспрашивал: «Витя, почему «Спартаку» и «Локомотиву» он не подошел?» Нет ответа. Насколько мне известно, когда киевскому «Динамо» предложили Жиркова за 300 тысяч долларов, Суркис заинтересовался. Думал, тот из московского «Спартака». Услышав про тамбовский, побагровел: «Очумели?! Такие деньги за футболиста второй лиги?!» Юру возили по командам два агента, вышли на меня: «Можешь парня показать в ЦСКА?»

— До этого видели Жиркова в деле?

— Нет. Навел справки, прокатился в Тамбов, посмотрел игру. Жирков не потряс воображение, но чем-то зацепил. Познакомились уже в Москве. Дожидался меня с агентами в гостинице около аэровокзала. Я сказал, что поедет с ЦСКА на сборы: «Проявишь себя — подпишешь контракт». Вскоре вызвал Гинер: «Жирков точно заиграет?» — «Должен. Через годик». Думаю, никто не предполагал, что сразу пробьется в состав.

— Мы Жиркова ни у кого из-под носа не уводили, а конкуренты теперь пускай кусают локти, — с гордостью говорил в конце сезона-2004 президент москвичей Евгений Гинер. — Насколько знаю, все они Юрия смотрели, в уме держали, но в итоге прозевали.

Комплимент от Акинфеева

Главный тренер красно-синих Артур Жорже взял молодого хавбека на испанский сбор. И уже в первом спарринге с «Янг Бойз» тамбовчанин продрался по левому флангу и выдал голевой пас Денису Попову.

— Я убедился, что в моей команде немало перспективных молодых футболистов, — говорил Жорже. — Могу отметить Жиркова и Тлисова. Они еще многого не знают и не обладают достаточным опытом. Но я всегда любил работать с молодежью. Мне кажется, при серьезном отношении к делу эти игроки могут вырасти в серьезных мастеров, — заметил тогда португальский специалист.

Жорже решил выпустить Жиркова в стартовом составе в первом официальном матче сезона — игре за Суперкубок против «Спартака».

Юрий не стушевался, блеснул дриблингом в начале встречи, во втором тайме опасно пробил головой после подачи Гусева, а на 79-й минуте получил небольшое повреждение и уступил место на поле Карвалью, который отличился в дополнительное время (3:1).

Сам Жирков, кстати, считал, что первый блин в армейском клубе у него получился комом.

— Свой первый матч за ЦСКА — на Суперкубок против «Спартака» — я провел неважно. Сам это прекрасно понимал. Тем не менее Жорже не критиковал, а, наоборот, успокаивал: «Ничего-ничего, все идет нормально», — вспоминал Юрий.

«О Жиркове уже пару лет говорят как о большом таланте — хоть, к удивлению многих, он и не смог в прошлое межсезонье успешно пройти просмотр у Романцева в «Спартаке», — писал корреспондент «СЭ». — Но если при армейской конкуренции португальский тренер доверил юноше место в стартовом составе — можно представить, что он вытворял на тренировках и в контрольных матчах. Но первая игра при такой аудитории и на таком накале — как тут покажешь все, на что способен?»

Игру с «Торпедо-Металлург» хавбек начал на скамейке запасных, а вот в дерби с «Динамо» поучаствовал в голе армейцев. Приняв в штрафной пас из глубины поля от Семака, нанес удар и попал в защитника. Отскочивший мяч Кириченко переправил в сетку ударом с разворота — 1:1. Кроме того, арбитр был обязан назначить пенальти в ворота бело-голубых после фола Танасьевича на Жиркове.

— Кто, на ваш взгляд, может стать открытием в этом году? — спросили Игоря Акинфеева.

— Прежде всего — наш Юра Жирков. Очень хороший парень. Я даже удивился, когда узнал, что он из Тамбова. Все-таки пробиться из второго дивизиона в ЦСКА невероятно сложно. У него получилось, Юра доказал, что чего-то стоит. На первом сборе он, пожалуй, немного терялся, но теперь полностью освоился.

После семи туров Жорже сказал: «Для тебя этот сезон уже удачный»

Первый гол Жиркова в составе армейцев в матче с «Зенитом (3:3) был признан самым красивым в 4-м туре РПЛ.

В конце первого тайма Гусев подал угловой на ближнюю штангу, мяч, чиркнув по голове Вьештицы, полетел к линии штрафной, куда уже помчался Жирков. Проспавший рывок оппонента Спивак и бросившийся навстречу Мареш не смогли помешать богатырскому удару юниора с левой: мяч пулей вонзился в ворота.

Юрий стал главным героем гостевого поединка с «Ростовом» (3:1), забив свой второй гол в сезоне и выдав результативный пас. После пяти туров он, по оценкам «СЭ», занимал второе место на позиции левого полузащитника чемпионата, пропустив вперед спартаковца Дениса Бояринцева.

По сути, Жирков почти сразу выиграл конкуренцию за место в составе на позиции левого хавбека у аргентинца Осмара Феррейры, купленного за 3,5 миллиона евро.

— Феррейра как-то признался, что просил Жорже вернуть его на любимую позицию левого хавбека. А вы к тренеру с подобным пожеланием не обращались? — спросили Жиркова в декабре 2004 года.

— Феррейра... Он аргентинец, за миллионы куплен. Я же простой русский парень из второго дивизиона. Скажешь подобную фразу тренеру — и вовсе из состава вылетишь. В Тамбове я такого насмотрелся. Там на недовольство игроков — условиями ли контракта или своей позицией на поле — руководство всегда реагировало одинаково: «Тебя что-то не устраивает — скатертью дорога. Туров семь всего, кажется, сыграли, когда Жорже сказал мне: «Для тебя сезон уже можно назвать удачным. Это ведь твой дебют в премьер-лиге». Кстати, он сначала не поверил, что раньше я выступал только во втором дивизионе. Даже переспросил несколько раз.

В мае 2004 года накануне дерби со «Спартаком» Жирков, по оценкам нашего издания, уже считался лучшим левым полузащитником РПЛ, на три сотые опережая самарца Андрея Каряку, жесткая конкуренция с которым продлится вплоть до самого конца сезона.

«Самый одаренный футболист второго дивизиона заметно выделяется на фоне остальных, — отмечал в те дни «СЭ». — Аргентинец Феррейра пока чаще оказывается в запасе, а на левом краю армейской полузащиты играет доморощенный талант. На поле Жирков умеет почти все: и обвести соперника, и выдать точный пас, и забить. Артур Жорже сразу по достоинству оценил эти качества. В перспективе из Жиркова вполне может получиться лидер клуба и сборной».

— К тому, что стали армейцем, привыкли?

— А как может быть иначе, — удивился Жирков. — Тем более из Тамбова иной раз звонят, напоминают. К примеру, родные братья — 21-летний Слава и 13-летний Коля — бывает подначивают: «Привет, конь, как дела?» Только десятилетняя сестра Надя их примеру не следует. Хотя у нас в Тамбове все за «Спартак» болеют. Надеюсь, теперь кто-то начнет переживать и за армейцев.

29 августа 2004 года. «Сатурн» — ЦСКА — 0:1. Знаменитая драка в Раменском. Фото Алексей Иванов, —

Драка в Раменском

В июле Жирков выдал два очень сильных матча, фактически в одиночку обыграв «Амкар» — 3:0 (дубль и результативная передача), и выложив пас-конфету Оличу в поединке с «Торпедо» — 1:0.

При этом матч с «Рубином» (1:0) армейцы провели уже под руководством нового-старого главного тренера — Валерия Газзаева. Смена наставника не повлияла на статус Жиркова в команде. Он по-прежнему продолжал выходить на поле с первых минут слева в полузащите. Вплоть до матча против «Сатурна» в Раменском 29 августа 2004 года, который завершился массовой дракой.

Вот хроника «боевых действий» в описании корреспондента «СЭ» — очевидца случившегося.

«На 3-й добавленной минуте Жирков падает в единоборстве с Бастией — судя по всему, из-за подножки последнего. Мяч отлетает к Семаку, который укрывает его корпусом. Аргентинец, пытаясь вернуть себе мяч, въезжает двумя ногами сзади в ноги армейца. Свисток арбитра Гончара молчит, хотя подкаты сзади караются особенно строго. Свисток все-таки раздается. Но чуть позже, когда 21-летний Жирков мстит Бастии за товарища, а заодно и за себя. Мстит той же монетой — ударом сзади по ногам. Дальше события развиваются стремительно. Сразу несколько сатурновцев устремляются к Жиркову — явно не для того, чтобы побеседовать. На защиту партнера бросается Шемберас. Жан, Жедер и кто-то еще припирают литовца к барьеру, отделяющему трибуны от поля. Жедер наносит первый в этот вечер удар кулаком по голове. Потом еще один. Болельщики армейцев из находящегося напротив сектора через ограду начинают бить тех, кого могут достать. Начинается хулиганская драка «стенка на стенку». К эпицентру событий тем временем со всех ног мчатся обе «скамейки» в полных составах — во главе с тренерами. Чтобы разнять и успокоить дерущихся. На поле перепрыгивает армейский болельщик и агрессивно бежит в сторону Жедера. Но далеко пробежать не успевает — попадает под руку, точнее, под ногу Барихо, замененного к тому моменту. Тот ногами избивает лежащего на газоне болельщика. Парня этого после экзекуции протащил под трибуны Мандрыкин, укрываясь по пути от града из пластиковых бутылок. Тем временем после небольшого совещания с представителями команд Гончар удаляет с поля Бастию, Жиркова, Базаева и В. Березуцкого. В нервной обстановке матч доигрывают, а после его окончания арбитры покидают поле под бдительной охраной милиции».

Через несколько дней КДК РФС за действия, спровоцировавшие драку между футболистами, дисквалифицировал Бастию и Базаева из «Сатурна», армейцев Жиркова и В. Березуцкого на пять матчей каждого.

— Все абсолютно по делу, — признал свою вину Жирков. — Ведь, получается, именно я спровоцировал это побоище. Бросился в ноги Бастии — хотел отомстить за Семака, которого аргентинец грубо атаковал. Откровенно говоря, не хотел так хамить. Но что получилось, то получилось. Я был не прав. Покажи судья мне красную карточку, которую я, без сомнения, заслужил, и все бы улеглось. Этот инцидент стал хорошим уроком. В следующий раз подобного себе не позволю.

Юрий Жирков против Арьена Роббена. Фото Алексей Иванов, —

«Против Роббена было проще, чем против Анюкова»

В сентябре тамбовчанин дебютировал в Лиге чемпионов в гостевой игре с «Порту» (0:0). Следующий матч — с «ПСЖ» (2:0) — Жирков однозначно мог занести себе в актив, создав немало проблем Менди.

«Второй тайм-то армейцы начали точно так же, как играли в первом, — писал корреспондент «СЭ». — И вдруг — два перехвата Жиркова, два его рывка и две острейшие подачи на Олича. Вот когда все увидели, что нет ничего неприступного в защите «ПСЖ» — надо только темп взвинтить! Вот когда ЦСКА начал дышать полной грудью! Уверенность от Жиркова тут же передалась Алдонину. Тот начал делать перехват за перехватом, покрывать километры пространства и не давать соперникам спокойно вздохнуть».

В обеих встречах с «Челси» (0:2, 0:1) Жирков выходил на позиции левого защитника. Вот как он тогда оценил уровень мастерства и менталитет «аристократов»:

— Когда осенью с «Крыльями» играли, так Анюков плотно меня опекал, не давая продохнуть. Очень цепкий защитник. И намучился же я с ним! Как ни странно, противостоять Джонсону и смещавшемуся на этот же фланг Роббену из «Челси» было попроще. После матчей в Лиге чемпионов пришел к выводу, что с европейскими командами играть легче и приятнее, чем с нашими. Почему? Иностранцы позволяют принять мяч, не всегда встречают жестко. Сами играют и другим дают. Удивило поведение зарубежных футболистов в тоннеле перед выходом на поле. Мы все стоим напряженные, с каменными лицами, настраиваемся на борьбу, а они в шаге от нас шутят, смеются. Причем с «Челси» играли, с «Порту», с «ПСЖ» — никакой разницы.

Гол «Зениту», сейв Левицкого, серебро

Отбыв дисквалификацию в РПЛ, Жирков сразу же забил в принципиальном матче с «Зенитом» (3:0). Хавбек неожиданно для всех пробил от линии штрафной площади под углом градусов в двадцать — и мяч над руками Малафеева отправился в верхний дальний угол ворот.

— Можно сказать, мы сегодня выиграли золотой матч. О том, что ЦСКА уже чемпион, говорить, конечно, рано. Но задел для этого теперь есть неплохой, — заявил герой встречи после финального свистка.

«Локомотив» в свою очередь потерял очки в поединке с «Рубином» (0:0). Таким образом, отрыв лидирующего ЦСКА от железнодорожников увеличился с одного до трех очков. Впрочем, в следующем туре статус-кво был восстановлен. Подопечные Газзаева сыграли вничью с «Крыльями», а «Локо» взял верх над «Амкаром».

Интрига в чемпионской гонке накалилась до предела. И тут в дело вмешался Олег Романцев. Маститый специалист, возглавив «Динамо» на финише сезона, призван был спасти бело-голубых от вылета в первый дивизион. Для этого ему ни в коем случае нельзя было уступать своему давнему сопернику — Газзаеву. И «Динамо» выстояло в том дерби — 0:0.

Пожалуй, самый реальный шанс принести армейцам важнейшую победу имел именно Жирков. На 77-й минуте он бил, казалось бы, наверняка, с 10 метров с лета после передачи Семака, признанной самой эффектной в туре. Но Максим Левицкий успел подставить руку.

«Момент удара Жиркова я видел, а как и куда мяч летел — нет: был закрыт партнерами. Это счастье, что армеец попал в меня», — признал вратарь динамовцев.

«Локо» воспользовался осечкой конкурента, сначала обыграв «Торпедо, а затем «Шинник», став чемпионом страны. ЦСКА завоевал серебро.

Жирков по итогам сезона был включен «СЭ» в символическую сборную чемпионата и занял восьмое место среди всех игроков РПЛ, пропустив вперед Сычева, Аршавина, Лиму, Ярошика, Лоськова, Одиа и Кержакова.

Правда, РФС включил его в «Список 33 лучших» под вторым номером на позиции левого полузащитника — после Каряки.

Однако все эти рейтинги тамбовчанина не сильно радовали.

— Очень трудно отвлечься от грустных мыслей. Конечно, я гоню их прочь, но золотые награды были очень близко и уплыли из-под носа. Наверное, никогда не смогу от этого отойти. Считается, что второй сезон для молодого футболиста самый трудный, да? Я так не думаю. Может, и случается, что игрок проводит второй сезон слабее первого, но обратных примеров гораздо больше.

«Гаишники сказали, что я в рубашке родился»

Того второго сезона, в котором Жирков станет чемпионом России, обладателем Кубка страны и выиграет Кубок УЕФА, могло и не быть...

Вот отрывок из интервью футболиста «СЭ» в феврале 2005 года, когда он впервые получил вызов в сборную России:

— В Тамбове после Нового года попал в аварию. Меня подрезали на скорости под сто километров в час, и я врезался в столб. Слава богу, ни я, ни Дима Астахов — мой земляк из дубля ЦСКА, находившийся рядом, — не пострадали. Спасли подушки безопасности. Был бы отечественный автомобиль — мы бы в этом столбе так и остались. Гаишники сказали, что я в рубашке родился. Машина-то восстановлению не подлежала...

Слава богу, все тогда обошлось. Жирков оказался прав. Синдром второго сезона его не постиг. За 17 следующих лет он выиграл 21 (!) трофей.