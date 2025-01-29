Миллионы долларов при обыске и несколько задержанных. Новые детали в деле Анохина

История обрастает подробностями.

Главная новость дня в российском футболе — однозначно арест теперь уже бывшего генерального директора FONBET Сергея Анохина. Функционера задержали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере. За день стало известно еще несколько деталей.

Что произошло?

Как изначально сообщил Telegram-канал «112», Анохина задержали по подозрению в даче взятки в размере 50 миллионов рублей сотруднику спецслужб — последнего также задержали.

В течение дня стало известно, что этим органы правосудия не ограничились — как стало известно «СЭ», всего по делу о взятке задержали шесть человек. Точный список неизвестен, однако, по данным нашего издания, в него входит заместитель начальника УВД ВАО по следствию Сергей Бивол.

Также, по информации «СЭ», при обыске у фигурантов нашли и изъяли 2 миллиона долларов.

Добавим, что сразу же после задержания в FONBET заявили о смене генерального директора. Как сообщили в компании, Анохин покинул пост в январе, решив сосредоточиться на реализации своих идей в сфере киберспорта и массового футбола, а его место занял Константин Линев.

Новый гендиректор уже заявил, что подробности по делу Анохина узнает из СМИ. «Сегодняшняя новость стала для нас неожиданной. Это не имеет никакого отношения к компании — все подробности сам узнаю из новостей», — цитирует Линева «РБК Спорт».

Также функционер добавил, что с компанией все будет в порядке: «Что касается моей работы в компании — я тут с самого основания. Со всеми нашими партнерами мы на связи в ежедневном режиме. Обсуждаем новые проекты, продолжение сотрудничества с теми, у кого истекают контракты. У нас большое количество планов и идей на 2025 год — предстоит много работы».

Футболисты «Химок». Фото ФК «Химки»

При чем тут «Химки»?

Пока не опубликована официальная версия произошедшего, появляются догадки. Одна из таких связана с «Химками» — ее опубликовал Telegram-канал «Мутко против». Согласно ей, Анохин, занимавший должность гендиректора подмосковного клуба в 2020-2021 годах, дал 50-миллионную взятку, чтобы смягчить наказание инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

Напомним, последний был задержан в декабре по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Однако в январе Садыгова отпустили под залог в 20 миллионов рублей — по данным «Мутко против», еще до этого Анохин в личных беседах сообщал, что Садыгова скоро отпустят.

Впрочем, в «Химках» эту версию опровергают. И даже грозят санкциями: «Удивлены той информацией, которая распространяется в сомнительных источниках. Ситуация с Сергеем Анохиным не имеет отношения ни к клубу «Химки», ни к его инвесторам. Если ситуация продолжится и подобные слухи будут тиражироваться дальше, мы будем рассматривать возможность применения к их источникам юридических санкций», — сообщили в пресс-службе подмосковного клуба изданию «РИА Новости».

Что грозит Анохину?

По данным ТАСС, против Анохина возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ — дача взятки должностному лицу в особо крупных размерах. Наказание суровое:

либо штраф от 2 до 4 миллионов рублей;

либо штраф в размере заработной платы за период от 2 до 4 лет;

либо штраф в размере от 70-кратной до 90-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет;

либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.



Наказания комбинируются по усмотрению суда.

51-летний Анохин с апреля 2022 года по январь 2024 года занимал пост гендиректора букмекерской компании FONBET. C 2020 по 2021 год он был гендиректором клуба «Химки». С 2013 по 2022 год Анохин возглавлял Московскую федерацию футбола, с октября 2022 года он входит в комитет по маркетингу Российского футбольного союза.