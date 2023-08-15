Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:30

«Спартак» нашел центрального защитника в Испании. Бабич — сербский аналог Жиго!

Защитник «Альмерии» Срджан Бабич может перейти в «Спартак»
Андрей Кузичев
Корреспондент
Срджан Бабич.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Рассказываем о потенциальном новичке красно-белых.

Исторический гол и победа над Малкомом

У «Спартака» не получилось с Давинсоном Санчесом и Страхиньей Эраковичем, но цель подписать сильного центрального защитника осталась. Третий вариант красно-белых — 27-летний серб Срджан Бабич. Игрок национальной сборной и испанской «Альмерии», родившийся в боснийском городе Баня-Лука и с ранних лет считавшийся большим талантом.

Так его и назвали, когда в 15 лет он перешел из родного «Бораца» в «Войводину». А в 18 Бабич уже стал героем этого клуба, забив в победном финале Кубка Сербии. Для «Войводины» это был первый трофей после распада Югославии, да еще и завоеванный в год 100-летия клуба.

«Я очень счастлив за это поколение. Здорово, что мы поздравили клуб трофеем, порадовали болельщиков и устроили праздник», — говорил после финала счастливый Бабич.

Олег Рябчук, Арсен Захарян, Леонардо Балерди. РПЛ, трансферы: Захарян уезжает в Испанию, «Спартаку» интересен одноклубник Жиго

Уже тогда защитником интересовались большие клубы Европы, включая «Селтик», «Фенербахче», «Барселону». Про сине-гранатовых, кстати, писали близкие к ним каталонские издания, но Бабич не по годам мудро рассуждал: он в восторге, но эйфории нет, и он твердо стоит на земле. Не торопить события его научил сорвавшийся переход в «Сампдорию», куда Срджана приглашал знаменитый соотечественник Синиша Михайлович. В последний день трансферного окна он даже летал с агентом в Геную, но договориться о трансфере не удалось. Отсюда относительно спокойная реакция как на новости о «Барсе», так и на статьи о том, что его хочет видеть в «Челси» Жозе Моуринью.

Когда же сорвался переход в «Сампдорию», в карьере Бабича случилось другое знаменательное событие. Молодежная сборная Сербии сенсационно выиграла ЧМ-2015, обыграв в финале Бразилию с Габриэлом Жезусом и экс-зенитовцем Малкомом в составе. У сербов тоже подобралась мощная компания с Милинковичем-Савичем и Неманьей Максимовичем, которого «Спартак» в прошлом году безуспешно пытался купить у «Хетафе». А еще в том финале сыграли нынешние игроки ЦСКА — Гайич и Зделар.

Для страны это был исторический успех, и Бабич, как и остальные футболисты, получил медаль «За заслуги перед народом». Срджан был в восторге, что награду ему вручили в родной Баня-Луке. Это ведь столица Республики Сербской в Боснии.

Срджан Бабич.
Фото Global Look Press

Белградские титулы и две испанские попытки

Ну а зарубежные клубы от Бабича никуда не делись, хотя в «Реал Сосьедад» шансов проявить себя ему практически не дали. Год он провел во второй команде басков, однако 31 матч и 3 гола в сегунде B не убедили. Первой арендой стал выступавший во втором испанском дивизионе «Реус», а второй — «Црвена Звезда». Там вернулась потерянная вера в себя.

Белградцы Бабича в итоге выкупили, и он помог им выиграть три чемпионских титула. Причем Срджан не только справлялся со своими обязанностями в обороне, но и записал на свой счет семь мячей. «Мне нравится, когда я забиваю. Работа высоких стопперов состоит не только в том, чтобы защищать свои ворота, но и угрожать воротам соперника. Я хорошо справился и надеюсь, что голов будет больше», — говорил Бабич после своего успеха в матче, принесшем «Звезде» очередной титул.

Матиас Норманн. Норманн уехал из России и будет судиться, «Зенит» хочет Дзаньоло, «Спартак» зовет защитника «Марселя»

В итоге защитник вернулся в ла лигу со второй попытки. После годичной аренды в португальский «Фамаликан» на тех же условиях он перешел в выступавшую в сегунде «Альмерию» и помог ей подняться в примеру. Бабича тогда оценили, включив в символическую сборную выигранного его командой турнира. Да и в высшем дивизионе он был на хорошем счету (34 матча, 3 гола). Видимо, лучшие результаты он показывает в командах, чьи цвета — красно-белые: «Войводина», «Црвена Звезда», «Альмерия»... Переход в «Спартак» с такой биографией кажется неизбежным. К тому же «Звезда» Бабича испанцам через год продала, и никаких приоритетных прав выкупа ни у кого нет.

Срджан Бабич.
Фото Global Look Press

Детская мечта

Место рождения Бабича предполагало возможность выбора сборной. И хотя он прошел все возраста сербских команд, его пытались заиграть боснийцы. Но если о чем-то очень сильно мечтаешь, это сбывается. Даже если речь о мировом первенстве, перед которым Срджан наконец-то дождался приглашения от Драгана Стойковича, и — в отличие от Эраковича — в Катаре вышел на поле. Пусть и всего на 12 минут против Бразилии.

«Были приглашения выступить за Боснию и Герцеговину. Я родился в Баня-Луке, но не хотел. Моя позиция была ясна, и я ждал этого 26 лет. Мечта каждого из нас — оказаться в футболке любимой страны», — говорил Бабич после долгожданного вызова.

Сейчас в активе Срджана четыре игры за сборную и хороший сезон в ла лиге. Уже одно это говорит про определенный класс игрока. Но, естественно, есть и набор необходимых «Спартаку» игровых качеств. Хорошая левая нога, умение начинать атаки длинными передачами, агрессивная игра в отборе, опасность для соперника при стандартах и при включениях в атаку, когда он может протащить мяч на дриблинге.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; и &laquo;Урала&raquo; с&nbsp;главным арбитром матча Кириллом Левниковым. Еще одна безбашенная игра в исполнении «Спартака». Забили два, но подарили победу «Уралу», пропустив на последних секундах

В «Альмерии» Бабич стал любимцев болельщиков, отмечавших профессионализм и самоотдачу игрока. Срджан и сам об этом говорил, особо выделяя покинувшего клуб летом главного тренера: «Я сильно изменился как игрок. Я прогрессировал в Испании. Это очень хорошая лига, с другим футболом. С Руби у меня была абсолютная свобода показать, что я могу делать с мячом, а не только без него. Он сделал меня лидером всей задней линии, и я осознал, что могу им быть. Это очень помогло мне прогрессировать во всех отношениях».

Не правда ли, характеристики и слова навевают параллели с Жиго? И как раз такого игрока ищет «Спартак».

Футбол
РПЛ
ФК Альмерия
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
5
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ИИХФ отказалась признавать контракт Федотова с ЦСКА и дисквалифицировала вратаря
Тактаров и Монсон приготовили окрошку и провели стердаун перед боем на турнире «РЕН ТВ»
Число погибших в результате ЧП в Дагестане увеличилось до 26
Антонов обвинил Киев в использовании военной помощи против мирных жителей
СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на АЗС в Махачкале
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи
В «Спартаке» ожидают около 30 тысяч зрителей на матче с «Зенитом»
Спортивный директор «Оренбурга» заявил, что из-за курса рубля стремительно растут суммы трансферов и зарплаты игроков
Раков: «Приятно, что сравнивают с Сычевым. Постараюсь оправдать доверие»
Пономарев оценил старт ЦСКА в РПЛ
Селихов приступил к индивидуальным тренировкам после повреждения
Защитник «Динамо» Даса может пропустить матч с ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ, трансферы: Захарян покидает «Динамо», «Спартак» хочет подписать защитника из ла лиги