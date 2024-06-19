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Сегодня, 13:30

Паршивлюк завершил карьеру, но остается в «Динамо». Войдет в штаб Лички

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк завершил карьеру
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Сергей Паршивлюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Теперь Сергей Викторович.

Инсайдер Иван Карпов сообщает: 35-летний защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк завершил карьеру. Но отдыхать не будет — теперь уже экс-футболист войдет в тренерский штаб Марцела Лички. В «Динамо» информацию подтвердили, но функционал Сергея Викторовича пока что загадка.

Вариант с переходом в тренерский штаб был предсказуем. О Паршивлюке часто отзывались как о человеке с сильными лидерскими качествами. А в конце мая Марцел Личка и вовсе высказался так: «Если говорить о будущем главном тренере, то, на мой взгляд, Паршивлюк однажды мог бы стать таковым в РПЛ», — цитирует тренера «Динамо» «Советский спорт».

Капитан &laquo;Динамо&raquo; Сергей Паршивлюк против спартаковца Квинси Промеса в&nbsp;финале Кубка России-2022. «У Умярова сработало, «Спартак» победил. Но для меня цель не оправдывает средства». Интервью Сергея Паршивлюка

Паршивлюк — воспитанник «Спартака». В составе красно-белых защитник трижды становился серебряным призером чемпионата России. Также Паршивлюк — самый молодой капитан в истории «Спартака», он стал им в 21 год.

В 2016 году Сергей покинул красно-белых и перешел в «Анжи», после чего оказался в «Ростове». В 2019 году он перешел в «Динамо», где за пять лет дважды выиграл бронзовые медали.

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В своем последнем матче в составе «Динамо» (против «Краснодара» в 30-м туре) Паршивлюк заработал удаление и дисквалификацию на одну игру. Бело-голубые в той встрече уступили, и это стоило им чемпионства.

Всего в составе «Динамо» защитник провел 110 матчей, забил один мяч и отдал восемь голевых передач. Также на его счету 22 желтые и три красные карточки.

Сергей Паршивлюк
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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