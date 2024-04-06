«Был бы счастлив получить российский паспорт, это признание, что страна приняла тебя». Интервью Нино

Тизер интервью защитника «Зенита».

Бразильский защитник Нино перешел в «Зенит» зимой и моментально превратился в лидера обороны сине-бело-голубых. А после кубковой победы над «Спартаком» южноамериканец дал развернутое интервью «СЭ» о литературе, музыке и искусстве, которое вы можете прочитать на следующей неделе. Сегодня — небольшая часть из беседы об уровне петербургского клуба, татуировках и возможном получении российского паспорта.

— Нино, «Зенит» обыграл «Спартак», но впереди еще ответный матч в Кубке. Ты уже дважды сыграл против красно-белых. Ощутил напряжение этого противостояния?

— Я и до трансфера знал, что это крупнейшее противостояние в стране. Матч в Санкт-Петербурге был моим дебютом, так что ситуация обязывала быть более сосредоточенным. Игра оказалась сложной, и тогда, к сожалению, нам не удалось победить. Но в среду мы выиграли, и это очень хорошо. Впереди ответная встреча, и свою задачу мы еще не решили, а она остается трудной. Хорошо, что играем в родных стенах. Надеюсь, что сможем провести матч еще лучше.

— Уже успел оценить уровень лиги? На твой взгляд, за какое место в бразильской серии А боролся бы «Зенит»?

— Думаю, тоже претендовал бы на титул, так как чемпионат России — скоростной и богат единоборствами. А в Бразилии, думаю, темп медленнее из-за климата. У нас очень жарко, и это осложняет игру. В российской лиге приблизительно равный уровень команд, каждая старается проявить себя и навязать борьбу. А «Зенит» — фантастический клуб, который точно боролся бы в Бразилии за золото.

Нино в матче со «Спартаком». Фото ФК «Зенит»

— Для тебя «Зенит» — это трамплин в топ-5 лиг Европы? У тебя есть мечта сыграть в гранде, или ты не рвешься туда?

— «Зенит» — очень уважаемый во всем мире клуб. Когда я обращался за информацией о нем к людям со всего мира, все говорили о величии клуба. Поэтому я знаю, что «Зенит», благодаря своему статусу, размеру, потенциалу и значимости способен стать той самой ступенькой. Это не то, о чем я думаю все время, ведь я только что приехал сюда. Я очень рад и доволен тем, что мне уже довелось и еще доведется испытать в Петербурге. Рассчитываю сперва осуществить свои мечты здесь, а уж по поводу будущего — о нем никто никогда и ничего не знает.

— После матча с «Динамо» ты сказал, что думаешь о получении российского паспорта. Узнавал, как скоро это может произойти?

— Если меня спросят, хочу ли я получить российский паспорт, я отвечу «да». Для этого необходимо прожить здесь пять лет, верно? Я говорил на эту тему с другими бразильцами, поэтому знаю про пять лет. Клаудиньо уже получил российское гражданство, но он все равно считается легионером в чемпионате... Так или иначе, я был бы очень счастлив, если бы мне его предложили.

— Ты верно заметил, что легионером в РПЛ ты все равно останешься и за сборную России сыграть не сможешь. Зачем же тогда тебе паспорт?

— Для этих вещей он мне и не нужен. Для меня это стало бы, скорее, признаком того, что другая страна приняла меня к себе. Страна, которая изначально не является моей, но станет таковой. И мне было бы очень приятно от этого.

Фото ФК «Зенит»

— У тебя есть татуировки. Сколько их? Что они означают? Собираешься что-то набить в честь «Зенита» и Петербурга?

— Не знаю, сколько их у меня, уже сбился со счета. Но каждая татуировка рассказывает определенную историю. Например, у меня набита одна фраза, которую мы часто говорим в семье: «Быть близким — это не про физическое присутствие». Потому что можно ведь быть близким, даже находясь далеко. Есть обручальное кольцо, есть татуировка в честь победы на Олимпийских играх, есть несколько изображений на тему религии. После победы в Кубке Либертадорес пока не успел себе ничего набить, но точно сделаю! Еще не думал над тем, что я собираюсь сделать следующим, но всегда открыт для новых идей. Возможно, я сделаю что-то в честь своих детей. Но и ваша идея хорошая: может быть, набью что-то связанное с «Зенитом» и Петербургом. Как следует подумаю об этом, и, если что-то придет в голову — обязательно вам расскажу!

Полностью интервью Нино — скоро на sport-express.ru и в одном из ближайших газетных номеров